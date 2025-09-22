Хомнет Консалтинг - ХК Групп

НПФ «Корабел» адаптировал учетную систему, построенную на «Хомнет:НФО», к новым требованиям МСФО й системы, построенной с помощью решений «Хомнет:НФО» и «Хомнет:XBRL». НПФ «Корабел» сотрудничает с ГК «Хомнет» с 2016 г., с проекта внедрения системы для учета на ЕПС «Хомнет:НФО». В дальнейше

«Сигнет капитал» установила «Хомнет:XBRL» для самостоятельной сдачи отчетность в формате XBRL в Центральный банк России ООО «Сигнет капитал» управляющая компания в партнерстве с ГК «Хомнет» автоматизировала подготовку XBRL-отчетности на базе бизнес-решения «Хомнет:XBRL».

ГК «Хомнет» помогла упростить процесс подготовки отчетности XBRL в «Титульный брокер» ой), надзорной и статистической отчетности по таксономии XBRL. Об этом CNews сообщили представители ГК «Хомнет». В рамках утвержденного плана работ специалисты ГК «Хомнет» установили и н

УК «Байкал» установила «Хомнет:XBRL» для автоматизированной сдачи отчетности в ЦБ и валидации отчетности XBRL по таксономии ЦБ. В рамках проекта специалисты со стороны разработчика, ГК «Хомнет», инсталлировали и настроили «Хомнет:XBRL», реализовали интеграцию с бухгалтерским

УК «Байкал» взяла учет в свои руки и установила «Хомнет:НФО» «Байкал» отказалась от аутсорсинга по ведению учета и подготовки отраслевой отчетности и с помощью ГК «Хомнет» автоматизировала соответствующие процессы внутри компании. Автоматизация строилас

«Хомнет:МСФО» включено в реестр российского софта Еще одно решение, разработанное ГК «Хомнет», прошло экспертизу и включено в реестр российского программного обеспечения. Утве

«СДФ» внедрил ПО «Хомнет:XBRL» для подготовки регламентированной отчетности сономией XBRL Банка России. Проект был реализован в рамках расширенной поддержки в сотрудничестве с ГК «Хомнет». В ходе проекта специалисты ГК «Хомнет» выполнили установку модуля «Хомнет

НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL» роме того, система обеспечивает визуализацию данных для пользователей. В ходе внедрения специалисты ГК «Хомнет» выполнили интеграцию Хомнет:XBRL с системами заказчика. В результате проекта авто

В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС ии с полным соблюдением требований регулятора. Специалист СК «Ренессанс Здоровье» отметил: «Команда ГК «Хомнет» зарекомендовала себя как экспертов в области автоматизации учёта на ЕПС. С ГК

ГК «Хомнет» оптимизировала подготовку отчетности XBRL в УК «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» АйЭм» завершила автоматизацию подготовки отчетности в формате XBRL на базе решения, разработанного ГК «Хомнет» - ХОМНЕТ:XBRL. Модуль «ХОМНЕТ:XBRL» совместим с ранее внедренной в Управляющую ко

УК «Трастюнион айэм» автоматизировала учет на плане счетов с помощью «Хомнет:НФО» Управляющая компания «Трастюнион айэм» сообщила о завершении проекта внедрения системы ведения учета на ЕПС в соответствии с ОСБУ на базе программного продукта «Хомнет:НФО». Две главные задачи, которые предстояло решить в рамках проекта – это интегрировать в ИТ-инфраструктуру управляющей компании полноценную систему для ведения учета и подготовки отчет

НПФ «Федерация» автоматизировал подготовку отчетности XBRL с помощью решения «ХОМНЕТ:XBRL» НПФ «Федерация» продолжает сотрудничать с ГК «Хомнет» после проекта создания системы учета на ЕПС. На этот раз перед экспертной командо

«Тинькофф Страхование» внедрила «ХОМНЕТ:XBRL» для обеспечения автоматической подготовки финотчетности, соответствующей требованиям ЦБ ость в Банк России в обязательном с 2018 г. формате XBRL. В начале 2019 г. «Тинькофф Страхование» и ГК «Хомнет» заключили договор на реализацию проекта автоматизации подготовки отчетности XBRL.

НПФ «Федерация» внедрила решение «Хомнет:НФО» для работы с ЕПС и ОСБУ информационной системы ведения учёта и подготовки отчётности по ЕПС НПФ «Федерация» выбрал решение ГК «Хомнет». «При выборе программного обеспечения мы обращали внимание как на функциональные

«Церих кэпитал менеджмент» внедрил систему «Хомнет:НФО» для автоматизации учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ Инвестиционная компания «Церих кэпитал менеджмент» выбрала для себя программное решение «Хомнет:НФО», разработанное специалистами группы «Хомнет», для ведения учета на ЕПС (ед

«Аналитический центр» внедрил решение «Хомнет XBRL» на базе «1С:Предприятие» кий центр», осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщил о внедрении решения «Хомнет XBRL». В связи с вступившим в силу указанием Банка России 4621-У о переходе профессиональных участников рынка ценных бумаг на новый формат представления отчетности в Банк России – XBRL,

«Москва сити секьюритиз» автоматизировала сбор отчетности при помощи решения «Хомнет: XBRL» ного Банка РФ, который распространяется на всех участников рынка ценных бумаг. Сотрудничество между ГК «Хомнет» и «Москва сити секьюритиз» началось с проекта внедрения решения «Хомнет:НФО». Сис

«Лидер» и ГК «Хомнет» автоматизируют подготовку отчетности в формате XBRL омпания «Лидер» выбрала для перехода к сдаче отчетности в новом формате специализированное решение «Хомнет XBRL».Одной из приоритетных задач Банка России в настоящее время является перевод отче

ФК «РГС Инвестиции» переводит учетную систему на решение «Хомнет консалтинг» «Хомнет консалтинг» объявила о переводе ФК «РГС Инвестиции» на учетную систему на ЕПС в рамках

«ВТБ Регистратор» переводит учётную систему на ЕПС с помощью «Хомнет консалтинга» В мае 2017 г. компании «ВТБ Регистратор» и «Хомнет консалтинг» заключили договор о реализации проекта с помощью специализированного решен

«Тренд» переходит на ЕПС с решением «Хомнет консалтинг» ании заключили договор на реализацию требований Банка России с помощью специализированного решения «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг». Профессиональным

«Ронин Траст» строит систему подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2» ктивами институциональных инвесторов, создаёт систему учёта и подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг», разработчике реш

«Москва Сити Секьюритиз» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга» В марте 2017 года компании «Москва Сити Секьюритиз» и «Хомнет консалтинг» заключили договор на реализацию проекта на базе отраслевого решения «Хо

«Вивайт» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга» В конце марта 2017 г. компания «Хомнет консалтинг» и инвестиционная компания «Вивайт» подписали контракт на реализацию работ

«Хомнет консалтинг» автоматизирует бухгалтерскую систему «Либра Капитал» согласно ОСБУ Компания «Хомнет консалтинг» и ИК «Либра Капитал» подписали контракт на реализацию проекта автоматизаци

«Хомнет консалтинг» автоматизирует казначейство для «Уралвагонзавода» Корпорация УВЗ («Уралвагонзавод») и компания «Хомнет консалтинг», российский разработчик и интегратор программного обеспечения на платформе

«Хомнет консалтинг» автоматизировал документооборот в «Нафтагазе» Компания «Нафтагаз», предоставляющая полный спектр нефтесервисных услуг, выбрала для работы «1С:Документооборот Корп». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг». «Нафтагаз» — многопрофильная компания, образованная в 2009 г. Предприятия компании работают на рынке нефтесервисных услуг и в сфере производства бурового и нефтегазопромысло

«Атриум Инновейшенс Рус» интегрировала «1С:Предприятие 8» и CitiDirect Online Banking Express «Атриум Инновейшенс Рус» объявила об использовании модуля CitiDirect, разработанного «Хомнет консалтинг», для интеграции решения «1С:Бухгалтерия ПРОФ» и системы интернет-банка Cit

«Хомнет консалтинг» перевел Intouch на учёт по единому плану счетов ЦБ РФ Компания «Хомнет консалтинг» завершила проект по переводу на учёт по единому плану счетов ЦБ (ЕПС) и по

«Форвард-Транс» автоматизирует документооборот с помощью «Хомнет консалтинга» матизации документооборота на базе системы «1С:Документооборот». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг». Для упрощения работы с электронным архивом документации, повышения прозра

«Восход-К Авто» увеличил число подключаемых к «1С:WMS Логистике» радиотерминалов о подключений к установленному решению «1С:WMS Логистика. Управление складом 4» с помощью компании «Хомнет консалтинг». Сотрудничество компаний по различным программным продуктам «1С» продолжае

«Хомнет консалтинг» внедрит в «Телеком XXI» CRM-систему «1С» Компания «Хомнет консалтинг» реализует проект по внедрению CRM-системы в компании «Телеком XXI». Автома

«Хомнет консалтинг» переведёт систему учёта петербургского НПФ «Корабел» на ОСБУ Компания «Хомнет консалтинг» заключила контракт с петербургским НПФ «Корабел» на выполнение проекта по

«Хомнет консалтинг» автоматизировал торговые процессы в «Комплексных системах» Компания «Хомнет консалтинг» автоматизировала торговые процессы в открывающейся компании «Комплексные с

«Хомнет консалтинг» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учёт в «Содействии» ю программного продукта. Для приобретения «1С:Бухгалтерии 8» руководство «Содействия» обратилось в «Хомнет консалтинг». В результате консультаций общественный фонд остановил свой выбор на решен

«Хомнет консалтинг» осуществил комплексную автоматизацию бухгалтерского и кадрового учёта в «Телеком XXI» «Хомнет консалтинг» осуществил комплексную автоматизацию бухгалтерского и кадрового учёта в «Т

«Хомнет консалтинг» автоматизирует подготовку бухгалтерской отчетности в ИК «Велес Капитал» в соответствии с новыми отраслевыми стандартами Одна из старейших инвестиционных компаний России «Велес Капитал» выбрала решение «Хомнет:НФО» для исполнения требований ЦБ РФ в части перехода на новые отраслевые стандарты бу

«Ориент Хоусхолд Апплиансес» использует разработку «Хомнет консалтинг» - модуль CitiDirect «Ориент Хоусхолд Апплиансес» использует разработку компании «Хомнет консалтинг» - модуль CitiDirect. С помощью модуля интегрированы «1С:Комплексная автома

«Хомнет консалтинг» обновил систему бухгалтерского и налогового учёта в «НанОптика» В компании установлена «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» и перенесены данные из предыдущей системы – «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия». «Наноптика» обратилась в «Хомнет консалтинг» с целью обновить использующуюся на предприятии систему бухгалтерского и налогового учёта «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия» до версии ПРОФ. Согласно подписанному отчётному от