Хомнет Консалтинг - ХК Групп

Всего 15 дел, на cумму 5 200 856 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 5 200 856 ₽*
в качестве истца (12) на сумму 3 675 481 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 1 615 615 ₽*
Всего 15 дел, на cумму 5 200 856 ₽*
Судебные дела (15) на сумму 5 200 856 ₽*
в качестве истца (12) на сумму 3 675 481 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 1 615 615 ₽*

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


22.09.2025 НПФ «Корабел» адаптировал учетную систему, построенную на «Хомнет:НФО», к новым требованиям МСФО

й системы, построенной с помощью решений «Хомнет:НФО» и «Хомнет:XBRL». НПФ «Корабел» сотрудничает с ГК «Хомнет» с 2016 г., с проекта внедрения системы для учета на ЕПС «Хомнет:НФО». В дальнейше
20.10.2023 «Сигнет капитал» установила «Хомнет:XBRL» для самостоятельной сдачи отчетность в формате XBRL в Центральный банк России

ООО «Сигнет капитал» управляющая компания в партнерстве с ГК «Хомнет» автоматизировала подготовку XBRL-отчетности на базе бизнес-решения «Хомнет:XBRL».
20.01.2023 ГК «Хомнет» помогла упростить процесс подготовки отчетности XBRL в «Титульный брокер»

ой), надзорной и статистической отчетности по таксономии XBRL. Об этом CNews сообщили представители ГК «Хомнет». В рамках утвержденного плана работ специалисты ГК «Хомнет» установили и н
28.12.2022 УК «Байкал» установила «Хомнет:XBRL» для автоматизированной сдачи отчетности в ЦБ

и валидации отчетности XBRL по таксономии ЦБ. В рамках проекта специалисты со стороны разработчика, ГК «Хомнет», инсталлировали и настроили «Хомнет:XBRL», реализовали интеграцию с бухгалтерским
21.12.2022 УК «Байкал» взяла учет в свои руки и установила «Хомнет:НФО»

«Байкал» отказалась от аутсорсинга по ведению учета и подготовки отраслевой отчетности и с помощью ГК «Хомнет» автоматизировала соответствующие процессы внутри компании. Автоматизация строилас
24.09.2021 «Хомнет:МСФО» включено в реестр российского софта

Еще одно решение, разработанное ГК «Хомнет», прошло экспертизу и включено в реестр российского программного обеспечения. Утве
30.10.2020 «СДФ» внедрил ПО «Хомнет:XBRL» для подготовки регламентированной отчетности

сономией XBRL Банка России. Проект был реализован в рамках расширенной поддержки в сотрудничестве с ГК «Хомнет». В ходе проекта специалисты ГК «Хомнет» выполнили установку модуля «Хомнет
28.02.2020 НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL»

роме того, система обеспечивает визуализацию данных для пользователей. В ходе внедрения специалисты ГК «Хомнет» выполнили интеграцию Хомнет:XBRL с системами заказчика. В результате проекта авто
08.11.2019 В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС

ии с полным соблюдением требований регулятора. Специалист СК «Ренессанс Здоровье» отметил: «Команда ГК «Хомнет» зарекомендовала себя как экспертов в области автоматизации учёта на ЕПС. С ГК

17.09.2019 ГК «Хомнет» оптимизировала подготовку отчетности XBRL в УК «ТрастЮнион Эссет Менеджмент»

АйЭм» завершила автоматизацию подготовки отчетности в формате XBRL на базе решения, разработанного ГК «Хомнет» - ХОМНЕТ:XBRL. Модуль «ХОМНЕТ:XBRL» совместим с ранее внедренной в Управляющую ко
30.08.2019 УК «Трастюнион айэм» автоматизировала учет на плане счетов с помощью «Хомнет:НФО»

Управляющая компания «Трастюнион айэм» сообщила о завершении проекта внедрения системы ведения учета на ЕПС в соответствии с ОСБУ на базе программного продукта «Хомнет:НФО». Две главные задачи, которые предстояло решить в рамках проекта – это интегрировать в ИТ-инфраструктуру управляющей компании полноценную систему для ведения учета и подготовки отчет
27.08.2019 НПФ «Федерация» автоматизировал подготовку отчетности XBRL с помощью решения «ХОМНЕТ:XBRL»

НПФ «Федерация» продолжает сотрудничать с ГК «Хомнет» после проекта создания системы учета на ЕПС. На этот раз перед экспертной командо
21.08.2019 «Тинькофф Страхование» внедрила «ХОМНЕТ:XBRL» для обеспечения автоматической подготовки финотчетности, соответствующей требованиям ЦБ

ость в Банк России в обязательном с 2018 г. формате XBRL. В начале 2019 г. «Тинькофф Страхование» и ГК «Хомнет» заключили договор на реализацию проекта автоматизации подготовки отчетности XBRL.
07.08.2019 НПФ «Федерация» внедрила решение «Хомнет:НФО» для работы с ЕПС и ОСБУ

информационной системы ведения учёта и подготовки отчётности по ЕПС НПФ «Федерация» выбрал решение ГК «Хомнет». «При выборе программного обеспечения мы обращали внимание как на функциональные

05.07.2019 «Церих кэпитал менеджмент» внедрил систему «Хомнет:НФО» для автоматизации учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ

Инвестиционная компания «Церих кэпитал менеджмент» выбрала для себя программное решение «Хомнет:НФО», разработанное специалистами группы «Хомнет», для ведения учета на ЕПС (ед
07.06.2019 «Аналитический центр» внедрил решение «Хомнет XBRL» на базе «1С:Предприятие»

кий центр», осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщил о внедрении решения «Хомнет XBRL». В связи с вступившим в силу указанием Банка России 4621-У о переходе профессиональных участников рынка ценных бумаг на новый формат представления отчетности в Банк России – XBRL,

27.07.2018 «Москва сити секьюритиз» автоматизировала сбор отчетности при помощи решения «Хомнет: XBRL»

ного Банка РФ, который распространяется на всех участников рынка ценных бумаг. Сотрудничество между ГК «Хомнет» и «Москва сити секьюритиз» началось с проекта внедрения решения «Хомнет:НФО». Сис
11.01.2018 «Лидер» и ГК «Хомнет» автоматизируют подготовку отчетности в формате XBRL

омпания «Лидер» выбрала для перехода к сдаче отчетности в новом формате специализированное решение «Хомнет XBRL».Одной из приоритетных задач Банка России в настоящее время является перевод отче
28.06.2017 ФК «РГС Инвестиции» переводит учетную систему на решение «Хомнет консалтинг»

«Хомнет консалтинг» объявила о переводе ФК «РГС Инвестиции» на учетную систему на ЕПС в рамках
06.06.2017 «ВТБ Регистратор» переводит учётную систему на ЕПС с помощью «Хомнет консалтинга»

В мае 2017 г. компании «ВТБ Регистратор» и «Хомнет консалтинг» заключили договор о реализации проекта с помощью специализированного решен
25.05.2017 «Тренд» переходит на ЕПС с решением «Хомнет консалтинг»

ании заключили договор на реализацию требований Банка России с помощью специализированного решения «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг». Профессиональным
28.04.2017 «Ронин Траст» строит систему подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2»

ктивами институциональных инвесторов, создаёт систему учёта и подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг», разработчике реш
14.04.2017 «Москва Сити Секьюритиз» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга»

В марте 2017 года компании «Москва Сити Секьюритиз» и «Хомнет консалтинг» заключили договор на реализацию проекта на базе отраслевого решения «Хо
06.04.2017 «Вивайт» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга»

В конце марта 2017 г. компания «Хомнет консалтинг» и инвестиционная компания «Вивайт» подписали контракт на реализацию работ

30.01.2017 «Хомнет консалтинг» автоматизирует бухгалтерскую систему «Либра Капитал» согласно ОСБУ

Компания «Хомнет консалтинг» и ИК «Либра Капитал» подписали контракт на реализацию проекта автоматизаци
28.12.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует казначейство для «Уралвагонзавода»

Корпорация УВЗ («Уралвагонзавод») и компания «Хомнет консалтинг», российский разработчик и интегратор программного обеспечения на платформе
28.12.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал документооборот в «Нафтагазе»

Компания «Нафтагаз», предоставляющая полный спектр нефтесервисных услуг, выбрала для работы «1С:Документооборот Корп». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг». «Нафтагаз» — многопрофильная компания, образованная в 2009 г. Предприятия компании работают на рынке нефтесервисных услуг и в сфере производства бурового и нефтегазопромысло
29.11.2016 «Атриум Инновейшенс Рус» интегрировала «1С:Предприятие 8» и CitiDirect Online Banking Express

«Атриум Инновейшенс Рус» объявила об использовании модуля CitiDirect, разработанного «Хомнет консалтинг», для интеграции решения «1С:Бухгалтерия ПРОФ» и системы интернет-банка Cit
16.11.2016 «Хомнет консалтинг» перевел Intouch на учёт по единому плану счетов ЦБ РФ

Компания «Хомнет консалтинг» завершила проект по переводу на учёт по единому плану счетов ЦБ (ЕПС) и по
01.11.2016 «Форвард-Транс» автоматизирует документооборот с помощью «Хомнет консалтинга»

матизации документооборота на базе системы «1С:Документооборот». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг». Для упрощения работы с электронным архивом документации, повышения прозра
14.10.2016 «Восход-К Авто» увеличил число подключаемых к «1С:WMS Логистике» радиотерминалов

о подключений к установленному решению «1С:WMS Логистика. Управление складом 4» с помощью компании «Хомнет консалтинг». Сотрудничество компаний по различным программным продуктам «1С» продолжае
28.09.2016 «Хомнет консалтинг» внедрит в «Телеком XXI» CRM-систему «1С»

Компания «Хомнет консалтинг» реализует проект по внедрению CRM-системы в компании «Телеком XXI». Автома
13.09.2016 «Хомнет консалтинг» переведёт систему учёта петербургского НПФ «Корабел» на ОСБУ

Компания «Хомнет консалтинг» заключила контракт с петербургским НПФ «Корабел» на выполнение проекта по 
29.08.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал торговые процессы в «Комплексных системах»

Компания «Хомнет консалтинг» автоматизировала торговые процессы в открывающейся компании «Комплексные с
25.08.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учёт в «Содействии»

ю программного продукта. Для приобретения «1С:Бухгалтерии 8» руководство «Содействия» обратилось в «Хомнет консалтинг». В результате консультаций общественный фонд остановил свой выбор на решен
08.08.2016 «Хомнет консалтинг» осуществил комплексную автоматизацию бухгалтерского и кадрового учёта в «Телеком XXI»

«Хомнет консалтинг» осуществил комплексную автоматизацию бухгалтерского и кадрового учёта в «Т
04.08.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует подготовку бухгалтерской отчетности в ИК «Велес Капитал» в соответствии с новыми отраслевыми стандартами

Одна из старейших инвестиционных компаний России «Велес Капитал» выбрала решение «Хомнет:НФО» для исполнения требований ЦБ РФ в части перехода на новые отраслевые стандарты бу
29.07.2016 «Ориент Хоусхолд Апплиансес» использует разработку «Хомнет консалтинг» - модуль CitiDirect

«Ориент Хоусхолд Апплиансес» использует разработку компании «Хомнет консалтинг» - модуль CitiDirect. С помощью модуля интегрированы «1С:Комплексная автома
28.07.2016 «Хомнет консалтинг» обновил систему бухгалтерского и налогового учёта в «НанОптика»

В компании установлена «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» и перенесены данные из предыдущей системы – «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия». «Наноптика» обратилась в «Хомнет консалтинг» с целью обновить использующуюся на предприятии систему бухгалтерского и налогового учёта «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия» до версии ПРОФ. Согласно подписанному отчётному от
25.07.2016 «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр» обновил систему «1С» с помощью «Хомнет консалтинга»

рограммный продукт «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 Корп». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг». Как рассказали в компании, руководство «ОСГ Рекордз Менеджмент Центра» вы

Публикаций - 178, упоминаний - 463

Хомнет Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

9025 95
Хомнет Лизинг 29 27
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 472 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 2
DNV - Det Norske Veritas 18 2
НИКойл Регистратор 2 2
МТС - Телеком XXI 30 2
Oracle Corporation 6879 2
Восход ФГБУ НИИ 686 2
ХайТэк - Hi-Tech 225 1
Армекс ЦИТ - Armex 26 1
ChemTech - Химтех 7 1
IBM Cloud & Cognitive Software - IBM Cognitive Business Solutions - IBM Cognitive Value Consulting 6 1
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 49 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Хайтек - Хайтек-РАЭСК ХК 2 1
AXON-Consulting - АКСОН-Консалтинг 4 1
ИнформТренд 3 1
Adicom - Адиком Системс 9 1
InfoSuite - Инфосьют 6 1
Colvir Software Solutions 6 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
Neoflex - Неофлекс 245 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 679 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
IBM - International Business Machines Corp 9556 1
Yandex - Яндекс 8482 1
Microsoft Corporation 25256 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Diasoft - Диасофт 1032 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
Samsung Electronics 10639 1
SAP SE 5439 1
Cisco Systems 5224 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 5
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 5
Универсальная Лизинговая Компания - УЛК 4 4
Москоммерц-Лизинг 4 4
ВТБ Лизинг 68 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 3
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 3
Halyk Bank - Москоммерцбанк 19 3
Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 2
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 2
Москва Сити Секьюритиз 2 2
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 2
Федерация НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 2
ТрастЮнион АйЭм 2 2
Avanta Personnel - Adecco 16 2
Восход-К Авто - Авторусь 4 2
Корабел НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 2 2
Sulzer - Sulzer Chemtech - Сплитекс - Зульцер Хемтех 5 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1381 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Газпром ПАО 1419 2
НСПК - Национальная система платежных карт 901 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
Komatsu - Комацу 18 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
Naspers 83 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
ВТБ Страхование 61 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Верный - торговая сеть 310 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 1
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 34
Федеральное казначейство России 1879 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 238 1
Минэнерго РФ - Росэнерго - Федеральное агентство по энергетике России 8 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 137
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 61
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 28
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 24
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 119 21
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 15
Таксономия - Taxonomy 75 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 12
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4460 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7632 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 9
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 9
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3711 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 7
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 5
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 129 5
Калькулятор - Calculator 383 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1566 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 4
СЭД - Учет договоров 105 4
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 288 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2451 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 3
Управляемость - Manageability 1957 3
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 3
Печатная форма 23 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 69
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 48
Хомнет МСФО - Хомнет IFRS 41 40
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 36 35
Хомнет НФО 31 30
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 656 18
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 480 17
Хомнет XBRL 18 16
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 15
Microsoft Office 3966 11
Хомнет ОСК 8 8
Хомнет Консалтинг - CitiDirect Online Banking Express - Интеграция интернет-банка и 1С 7 7
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 291 6
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 471 6
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 5
Citi - CitiDirect Online Banking 8 5
1С:Бухгалтерия КОРП 57 5
1С:Бухгалтерия Проф 23 5
1С:Документооборот КОРП 90 3
1С:WMS Логистика. Управление складом 87 3
Oracle Hyperion 241 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
1С:Торговля и Склад 91 2
1С:Бухгалтерия для Украины 7 2
Microsoft Outlook 1421 2
1С:ERP Управление предприятием 719 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 1
Diasoft Flextera BI 17 1
1С:CRM 73 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
Microsoft Dynamics 1186 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Neoflex Reporting 24 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 76 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 7 1
QIP - Мессенджер 122 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 5 1
Мурашко Алексей 3 3
Кривоносов Иван 3 3
Шишков Евгений 13 3
Воробьев Олег 5 2
Курдомонов Дмитрий 2 2
Малинин Сергей 4 2
Губкин Вадим 2 2
Красюков Дмитрий 43 1
Кузнецов Дмитрий 71 1
Данилов Сергей 15 1
Кочетков Владислав 248 1
Широков Александр 25 1
Байков Андрей 6 1
Макаревич Николай 13 1
Наумова Светлана 1 1
Мезенцев Евгений 2 1
Тушев Сергей 5 1
Щербакова Светлана 1 1
Вержановская Елена 1 1
Лукутина Елена 13 1
Литвинова Юлия 2 1
Талья Артур 1 1
Мальковская Мария 2 1
Маякова Марина 1 1
Пестряков Антон 1 1
Савельев Алексей 5 1
Жирный Алексей 1 1
Погудин Александр 8 1
Трунов Александр 1 1
Морозов Константин 10 1
Кузьмина Ирина 18 1
Дружинин Александр 1 1
Курмелева Елена 1 1
Машков Никита 1 1
Глущук Наталья 1 1
Фомкин Игорь 1 1
Кукушкин Алексей 1 1
Ракушина Елена 1 1
Носова Виктория 2 1
Логинов Виктор 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 5
Украина 7799 4
Германия - Федеративная Республика 12947 4
Европа 24650 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 3
Украина - Киев 1141 2
Индия - Bharat 5708 2
Бельгия - Королевство 1169 2
Франция - Французская Республика 7981 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8138 2
Япония 13555 2
Кипр - Республика 579 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 951 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 105 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Конаковский район - Конаково 29 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 265 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 1
Норвегия - Осло 119 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 72 1
Греция - Афины 123 1
Россия - УФО - Свердловская область - Рефтинский посёлок городского типа 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 1
Казахстан - Республика 5807 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1074 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Европа Восточная 3122 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 804 1
Россия - УФО - Тюменская область 1258 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 96
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 76
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 58
ЕПС - Единый план счетов 189 42
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 41
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 33
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 24
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 20
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 17
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 44 13
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3230 12
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 9
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 5
Английский язык 6880 5
Платёжное поручение - Payment order 239 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 4
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 206 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Аудит - аудиторский услуги 3115 4
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 188 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 4
Ведомости 1249 2
РБК ТВ - телеканал 82 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
МИТРО Образовательный холдинг 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
