«Хомнет:МСФО» включено в реестр российского софта

Еще одно решение, разработанное ГК «Хомнет», прошло экспертизу и включено в реестр российского программного обеспечения. Утвержденный Минцифры список отечественного ПО пополнил продукт «Хомнет:МСФО» (ранее в реестр были включены «Хомнет:НФО» и «Хомнет:XBRL»).

«Хомнет:МСФО» представляет собой комплексное решение для ведения управленческого и бухгалтерского учета в соответствии с мировыми стандартами. Программа работает на базе «1С:Предприятие 8» и решает целый ряд задач — от подготовки индивидуальной отчетности до построения пост-фактного анализа.

Включение в реестр свидетельствует о соответствии «Хомнет:МСФО» требованиям законодательства и его отечественном происхождении. Таким образом, решение «Хомнет:МСФО» может применяться в компаниях, которым предписано использование российского софта.