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Хомнет МСФО Хомнет IFRS
Продукт предназначен для ведения на предприятии управленческого финансового учета, учета по международным стандартам, основанного на данных российского бухгалтерского учета.
Особенности и возможности программы:
- Ведение оперативного учета по международным стандартам (IFRS, GAAP и др.), а также ведение управленческого учета;
- Ведение учета и подготовка индивидуальной финансовой отчетности в соответствии с принципами МСФО и управленческого учета;
- Подготовка индивидуальной отчетности для целей консолидации;
- Параллельный учет (трансляция) проводок подсистемы бухгалтерского учета по правилам, которые гибко настраиваются пользователем;
- Ведение обособленного учета по правилам МСФО или управленческого учета (например, учет основных средств, нематериальных активов и т. д.);
- Ведение отдельных регламентных и хозяйственных операций для целей управленческого или международного учета;
- Фиксирование изменений данных периода по МСФО при возможности изменения данных российского учета;
- Построение бюджетов и сравнение данных планирования с фактическими данными по РСБУ, МСФО или управленческому учету;
- Ведение реестра платежей, построение бизнес-процесса по согласованию платежей, формирование платежного календаря и платежных документов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Хомнет МСФО и организации, системы, технологии, персоны:
|Шишков Евгений 15 3
|Носова Виктория 2 1
|Шибаева Светлана 1 1
|Шалайода Святослав 1 1
|Штейнман Семён 1 1
|Тарадзе Анастасия 1 1
|Лосев Вадим 1 1
|Чумаченко Мария 1 1
|Данилов Сергей 16 1
|Тушев Сергей 5 1
|Талья Артур 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|РБК ТВ - телеканал 83 1
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