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Хомнет МСФО Хомнет IFRS

Продукт предназначен для ведения на предприятии управленческого финансового учета, учета по международным стандартам, основанного на данных российского бухгалтерского учета.

Особенности и возможности программы:

  • Ведение оперативного учета по международным стандартам (IFRS, GAAP и др.), а также ведение управленческого учета;
  • Ведение учета и подготовка индивидуальной финансовой отчетности в соответствии с принципами МСФО и управленческого учета;
  • Подготовка индивидуальной отчетности для целей консолидации;
  • Параллельный учет (трансляция) проводок подсистемы бухгалтерского учета по правилам, которые гибко настраиваются пользователем;
  • Ведение обособленного учета по правилам МСФО или управленческого учета (например, учет основных средств, нематериальных активов и т. д.);
  • Ведение отдельных регламентных и хозяйственных операций для целей управленческого или международного учета;
  • Фиксирование изменений данных периода по МСФО при возможности изменения данных российского учета;
  • Построение бюджетов и сравнение данных планирования с фактическими данными по РСБУ, МСФО или управленческому учету;
  • Ведение реестра платежей, построение бизнес-процесса по согласованию платежей, формирование платежного календаря и платежных документов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.09.2025 НПФ «Корабел» адаптировал учетную систему, построенную на «Хомнет:НФО», к новым требованиям МСФО 1
24.09.2021 «Хомнет:МСФО» включено в реестр российского софта 1
07.06.2016 Mucos Pharma в России автоматизирует подготовку отчётности по МСФО на базе «Хомнет:МСФО» 1
13.04.2016 Intouch переходит на новый план счетов с помощью «Хомнет консалтинг» 1
20.10.2015 «Национальная страховая группа — Росэнерго» автоматизирует отчетность на базе «Хомнет:ОСК» 1
04.08.2015 «Хомнет консалтинг» перевел «Хомнет:МСФО» на редакцию 3.0 для РБК 1
03.08.2015 «Финотдел» автоматизировал управленческий учет и подготовку отчетности по МСФО с помощью «Хомнет консалтинга» 1
04.04.2014 «Стрим» автоматизирует подготовку отчетности по US GAAP на базе «Хомнет:МСФО» 1
19.02.2014 «Хомнет консалтинг» доработал систему учета для «Самсонайт» 1
11.11.2013 «Зульцер Хемтех» автоматизировал учет хозяйственной деятельности с помощью «Хомнет:МСФО» 1
28.10.2013 «Хомнет консалтинг» автоматизировал ведение учета по МСФО в «Самсонайт» 1
01.10.2013 УК «Максус» сократила сроки формирования отчетности по МСФО с помощью «Хомнет:МСФО» 1
30.09.2013 СОГАЗ автоматизирует формирование финансовой отчётности по МСФО с помощью «Хомнет консалтинг» 1
10.09.2013 РБК управляет денежными потоками с помощью «Хомнет:МСФО» 1
18.07.2013 Sulzer Chemtech будет формировать финансовую отчётность с помощью «Хомнет:МСФО» 1
18.06.2013 Российская «дочка» Samsonite автоматизирует международный учёт на базе «Хомнет:МСФО» 1
15.05.2013 Rolf SCS управляет денежными потоками с помощью «Хомнет:МСФО» 1
26.04.2013 «Блондинка.Ру» переходит на систему финансового учёта на базе «Хомнет:МСФО» 1
21.11.2012 Rolf SCS переходит на новую систему учета данных по МСФО 1
03.09.2012 РБК готовит аудированную отчетность в системе «Хомнет:МСФО» 1
13.06.2012 В «ВТБ Лизинге» внедрен базовый функционал системы «Хомнет Лизинг 8» 1
10.10.2011 «РосбизнесКонсалтинг» автоматизировал управленческий учет на базе «Хомнет:МСФО» 1
15.09.2011 «Хомнет Консалтинг» автоматизировала управленческий учет в «Инновационной группе WinNER» с помощью «Хомнет:МСФО» 1
29.08.2011 «Хомнет Консалтинг» выпустил программный продукт «Хомнет:МСФО. Региональная поставка» 1
19.08.2011 «Яндекс» формирует отчетность в соответствии с US GAAP в «Хомнет:МСФО» 1
06.06.2011 «Хомнет Лизинг» автоматизировал учет по МСФО в «БОТ Лизинг» 1
20.10.2010 «Хомнет Консалтинг» выпустил программный продукт «Хомнет:МСФО» для Украины 1
13.08.2010 «1С:Хомнет Консалтинг» интегрирует интернет-банк CitiDirect Online Banking Express и «1С:Предприятие» для «Ситибанка» 1
23.04.2009 «Хомнет Консалтинг» автоматизировала учет Cyklop в России 1
30.10.2008 Nutreco в России автоматизирует учет на базе «Хомнет:МСФО» 1
16.10.2008 «Хомнет Консалтинг» расширил функционал автоматизированной системы Adecco 1
06.08.2008 Cyklop в России автоматизирует учет на базе «1С:Бухгалтерии 8» и «Хомнет:МСФО» 1
08.07.2008 «Хомнет Консалтинг» автоматизировала учет «Регистратора НИКойл» 1
29.05.2008 «Анкор» автоматизировал учет на базе «1С:Бухгалтерии 8» и «Хомнет:МСФО» 1
09.04.2008 Поставщик черного металла «Эрде» внедряет «Хомнет:МСФО» 1
04.04.2008 «Хомнет Консалтинг» автоматизирует учет IMS Group на базе «1С:Бухгалтерии 8» 1
28.02.2008 Кадровый холдинг «Анкор» автоматизирует учет на базе «ХомнетМСФО» 1
07.02.2008 Adecco в России выбрала систему «Хомнет:МСФО» 1
30.01.2008 «Регистратор НИКойл» автоматизирует учет по МСФО вместе с «Хомнет Консалтингом» 1

Публикаций - 42, упоминаний - 43

Хомнет МСФО и организации, системы, технологии, персоны:

Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 42
9594 22
Хомнет Лизинг 29 2
НИКойл Регистратор 2 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 2
Yandex - Яндекс 9216 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
АйТи 1519 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
ChemTech - Химтех 7 1
Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 3
Avanta Personnel - Adecco 16 2
Sulzer - Sulzer Chemtech - Сплитекс - Зульцер Хемтех 5 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 2
Ингосстрах Инвестиции 22 1
НСГ СОАО - Национальная страховая группа Страховое открытое акционерное общество 11 1
SCC - Sequoia Credit Consolidation - Секвойя Кредит Консолидейшн - SCC Assets Management - ЭсСиСи Эссетс Менеджмент 13 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 1
Cyklop - Циклоп - Сайклоп Рус 2 1
Корабел НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Связной ГК - Максус 22 1
INNUTRA - Техкорм Нутришен - Nutreco 8 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
ВТБ Лизинг 73 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Федеральное казначейство России 1949 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минэнерго РФ - Росэнерго - Федеральное агентство по энергетике России 8 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 34
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 72 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 106 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 132 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 1
Кибербезопасность - НСД - Credential Access - Получение учетных данных - Credential Stuffing - Атаки с использованием украденных учетных данных 26 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 16
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 9
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
Хомнет НФО 36 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 3
1С:WMS Логистика. Управление складом 94 3
Хомнет ОСК 8 2
Хомнет XBRL 21 2
Oracle Hyperion 259 2
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 36 1
Хомнет Бюджетирование 1 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
1С:Бухгалтерия КОРП 58 1
1С:Бухгалтерия для Украины 7 1
Apple iPad 4012 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 8 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
QIP - Мессенджер 122 1
Хомнет Консалтинг - CitiDirect Online Banking Express - Интеграция интернет-банка и 1С 8 1
Шишков Евгений 15 3
Носова Виктория 2 1
Шибаева Светлана 1 1
Шалайода Святослав 1 1
Штейнман Семён 1 1
Тарадзе Анастасия 1 1
Лосев Вадим 1 1
Чумаченко Мария 1 1
Данилов Сергей 16 1
Тушев Сергей 5 1
Талья Артур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Бельгия - Королевство 1192 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Украина 7928 2
Япония 13807 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Нидерланды 3746 1
Кипр - Республика 636 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 38
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 11
ЕПС - Единый план счетов 194 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 218 4
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
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Английский язык 7030 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Платёжное поручение - Payment order 241 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
РБК ТВ - телеканал 83 1
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