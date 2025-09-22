Разделы

УПОМИНАНИЯ





22.09.2025 НПФ «Корабел» адаптировал учетную систему, построенную на «Хомнет:НФО», к новым требованиям МСФО 2
20.10.2023 «Сигнет капитал» установила «Хомнет:XBRL» для самостоятельной сдачи отчетность в формате XBRL в Центральный банк России 1
28.12.2022 УК «Байкал» установила «Хомнет:XBRL» для автоматизированной сдачи отчетности в ЦБ 2
21.12.2022 УК «Байкал» взяла учет в свои руки и установила «Хомнет:НФО» 1
24.09.2021 «Хомнет:МСФО» включено в реестр российского софта 1
30.10.2020 «СДФ» внедрил ПО «Хомнет:XBRL» для подготовки регламентированной отчетности 1
08.11.2019 В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС 1
17.09.2019 ГК «Хомнет» оптимизировала подготовку отчетности XBRL в УК «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» 1
30.08.2019 УК «Трастюнион айэм» автоматизировала учет на плане счетов с помощью «Хомнет:НФО» 1
27.08.2019 НПФ «Федерация» автоматизировал подготовку отчетности XBRL с помощью решения «ХОМНЕТ:XBRL» 1
07.08.2019 НПФ «Федерация» внедрила решение «Хомнет:НФО» для работы с ЕПС и ОСБУ 1
05.07.2019 «Церих кэпитал менеджмент» внедрил систему «Хомнет:НФО» для автоматизации учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ 1
07.06.2019 «Аналитический центр» внедрил решение «Хомнет XBRL» на базе «1С:Предприятие» 1
27.07.2018 «Москва сити секьюритиз» автоматизировала сбор отчетности при помощи решения «Хомнет: XBRL» 1
11.01.2018 «Лидер» и ГК «Хомнет» автоматизируют подготовку отчетности в формате XBRL 1
28.06.2017 ФК «РГС Инвестиции» переводит учетную систему на решение «Хомнет консалтинг» 1
06.06.2017 «ВТБ Регистратор» переводит учётную систему на ЕПС с помощью «Хомнет консалтинга» 1
25.05.2017 «Тренд» переходит на ЕПС с решением «Хомнет консалтинг» 1
28.04.2017 «Ронин Траст» строит систему подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2» 1
14.04.2017 «Москва Сити Секьюритиз» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга» 1
06.04.2017 «Вивайт» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга» 1
30.01.2017 «Хомнет консалтинг» автоматизирует бухгалтерскую систему «Либра Капитал» согласно ОСБУ 1
27.12.2016 ЦБ начал принимать отчетность в новом цифровом формате. Мнения разработчиков 1
16.11.2016 «Хомнет консалтинг» перевел Intouch на учёт по единому плану счетов ЦБ РФ 1
13.09.2016 «Хомнет консалтинг» переведёт систему учёта петербургского НПФ «Корабел» на ОСБУ 1
04.08.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует подготовку бухгалтерской отчетности в ИК «Велес Капитал» в соответствии с новыми отраслевыми стандартами 1
19.05.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует отчетность по новым отраслевым стандартам в «Уралсибе» 1
16.05.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует подготовку отчётности по новым стандартам в «Лексгаранте» 1
30.03.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует подготовку отчётности по новым стандартам в НПФ «Будущее» 1
16.02.2016 «Хомнет консалтинг» добавила готовые отчетные формы по новому плану счетов в «Хомнет:НФО» 1

Хомнет Консалтинг - ХК Групп 175 30
8746 3
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1677 1
Diasoft - Диасофт 986 1
SAP CIS - САП СНГ 861 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 669 1
Neoflex - Неофлекс 243 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 732 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
Colvir Software Solutions 6 1
IBM Cloud & Cognitive Software - IBM Cognitive Business Solutions - IBM Cognitive Value Consulting 6 1
Федерация НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 2
ТрастЮнион АйЭм 2 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 168 2
Москва Сити Секьюритиз 2 2
Ренессанс Здоровье - страховая компания 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7914 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1309 1
Альфа-Банк 1832 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 430 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Церих кэпитал менеджмент ИК 6 1
Церих банк 9 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 12 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2943 1
Велес Капитал 19 1
Тренд ИК - инвестиционная компания 2 1
Корабел НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 2 1
Верный - торговая сеть 305 1
СДФ 1 1
ВТБ Регистратор 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5114 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12562 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33088 18
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 113 17
Таксономия - Taxonomy 69 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70889 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25553 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31363 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5724 3
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 120 3
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 275 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12082 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11121 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12153 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3328 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1077 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5106 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1726 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7099 1
SDMX - Statistical Data and Metadata eXchange - Набор стандартных модулей для обмена статистической информацией 6 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22083 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4451 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4331 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22432 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1965 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11958 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2749 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1388 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2205 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12733 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 333 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 540 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1528 1
Хомнет XBRL 16 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2387 4
1С:Бухгалтерия КОРП 53 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 193 2
Microsoft Office 3892 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 301 1
Diasoft Flextera BI 17 1
Neoflex Reporting 24 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
Хомнет МСФО 40 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Хомнет ОСК 8 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1296 1
Маякова Марина 1 1
Жирный Алексей 1 1
Красюков Дмитрий 43 1
Кузнецов Дмитрий 69 1
Макаревич Николай 13 1
Наумова Светлана 1 1
Мезенцев Евгений 2 1
Лукутина Елена 13 1
Савельев Алексей 5 1
Погудин Александр 8 1
Кузьмина Ирина 18 1
Щербакова Светлана 1 1
Воробьев Олег 5 1
Вержановская Елена 1 1
Трунов Александр 1 1
Верещагин Виталий 1 1
Камышанова Елена 1 1
Гончарова Ольга 6 1
Бунто Владислав 4 1
Родюкова Елена 1 1
Бакалин Роман 1 1
Лисовая Виктория 1 1
Сердюк Игорь 1 1
Нехорошев Дмитрий 13 1
Дроздова Галина 1 1
Литанов Олег 1 1
Двинских Светлана 1 1
Ожогина Инна 3 1
Смерников Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153385 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45059 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18276 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53013 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13484 1
Европа Восточная 3115 1
ЕПС - Единый план счетов 186 24
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6227 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50367 17
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 42 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 9
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 486 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17097 6
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 684 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1694 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2638 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2100 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6137 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6254 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9781 2
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 201 2
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 29 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4177 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31170 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10466 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1808 1
Английский язык 6826 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11297 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2337 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6537 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54010 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1019 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7172 1
Аудит - аудиторский услуги 2965 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2885 1
Образование в России 2489 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 115 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 984 1
