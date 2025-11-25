Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тренд ИК инвестиционная компания
ООО ИК «Тренд» – российская инвестиционная компания, оказывает финансовые услуги по направлениям брокерского, депозитарного обслуживания, доверительного управления.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|25.11.2025
|ИК «Тренд» перешла на DCAP «СерчИнформ FileAuditor» для защиты критичных данных 1
|20.05.2022
|ИК «Тренд» внедрила DLP-систему «Сёрчинформ КИБ» 2
|25.05.2017
|«Тренд» переходит на ЕПС с решением «Хомнет консалтинг» 2
Тренд ИК и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402048, в очереди разбора - 733228.
Создано именных указателей - 186123.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.