SearchInform КИБ Контур информационной безопасности SIEM WorktimeMonitor ActivityMonitor Database Monitor DataCenter TimeInformer FileAuditor AlertCenter ProfileCenter SkypeSniffer EndpointSniffer ViberSniffer MonitorSniffer

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Справка: «СёрчИнформ SIEM» выявляет сбои оборудования, ПО и потенциально опасные действия пользователей в корпоративной IT-инфраструктуре. Определяет угрозы по корреляции внешне не связанных событий в разных точках инфраструктуры. «СёрчИнформ SIEM» рекомендована для использования в государственных органах и коммерческих организациях в субъектах РФ, а также входит в Банк цифровых решений и практик для тиражирования в регионах.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.07.2026
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Система «СерчИнформ Мониторинг безопасности» получила веб-интерфейс для удаленного управления ИБ
В системе мониторинга и управления событиями ИБ «СерчИнформ Мониторинг безопасности» (СерчИнформ SIEM) появился полнофункциональный веб-интерфейс. Теперь управлять системой можно
|30.06.2026
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Холдинг «Русский Экспресс» защищает данные с помощью «СёрчИнформ КИБ»
сс» внедрил все модули «СёрчИнформ КИБ», в том числе «СёрчИнформ Центр профилирования» («СёрчИнформ ProfileCenter»). Это программное решение, которое помогает службам ИБ выявлять скрытые риски,
|23.06.2026
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«Легион Про» контролирует ИТ-инфраструктуру с помощью «СерчИнформ Мониторинг безопасности»
ИТ-компания «Легион Про» внедрила «СерчИнформ Мониторинг безопасности» (СерчИнформ SIEM) у себя и выбрала его для реализации клиентских проектов. Система позволяет о
|16.06.2026
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В «СерчИнформ КИБ» расширился набор готовых ИИ-политик безопасности
В системе защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» появились новые политики безопасности для автоматического поиска инцидентов И
|11.06.2026
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«СерчИнформ Файловый Аудитор» взял под контроль облачные хранилища в Google Workspace
альных, так и облачных, в том числе Google Workspace – а система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» контролирует, чтобы файлы с конфиденциальными данными не покидали корпоративн
|28.05.2026
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В «СерчИнформ КИБ» появилась блокировка записи на флешки файлов с метками конфиденциальности
«СерчИнформ» расширил список доступных блокировок в системе защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ». Теперь в КИБ можно запрещать запись на флешки файлов, на которых установлены
|26.05.2026
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В «СерчИнформ Мониторинг безопасности» («СерчИнформ SIEM») появился контроллер для ПК на «Ред ОС»
авления доменом «Ред Адм». Другие решения разработчика – система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» и система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) «СерчИнформ Файловый Аудит
|21.04.2026
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ЕПК использует ИБ-решения «СёрчИнформ» для защиты конфиденциальных данных
ой собственности. Сейчас в «ЕПК» развернуты DLP-система «СёрчИнформ КИБ» и DCAP-решение «СёрчИнформ FileAuditor». Об этом CNews сообщил представитель компании «СёрчИнформ». Основная задача, кот
|14.04.2026
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В «СерчИнформ КИБ» интегрирован ИИ-модуль для анализа инцидентов
В DLP-систему «СерчИнформ КИБ» интегрирован ИИ-модуль для оптимизации процессов безопасности. «ИИ Ассистент
|02.04.2026
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«СерчИнформ FileAuditor» расширил контроль файловых серверов на Linux
«СерчИнформ» увеличил возможности DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» для Linux-инфраструктур. Теперь решение может брать под контроль файловые сервер
|30.03.2026
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«СерчИнформ SIEM» интегрирована с почтовым сервером RuPost
жбу безопасности». «СерчИнформ» последовательно расширяет поддержку отечественного ПО. DLP-систему «СерчИнформ КИБ» и «СерчИнформ SIEM» можно разворачивать на серверах под управлением импортоза
|26.03.2026
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«СерчИнформ КИБ» расширил возможности «открытого контроля» для ПК на Linux
Система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» нарастила функционал уведомления корпоративных пользователей о правилах безоп
|19.03.2026
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«СерчИнформ SIEM» интегрирована с «Ред Адм» от «Ред софт»
В «СерчИнформ SIEM» реализован коннектор к системе централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Теперь SIEM получает из «Ред Адм» информацию о всех значимых событиях безопасности, в
|11.03.2026
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Компания «Вест» усилила защиту данных с помощью «СёрчИнформ КИБ»
Интернет-магазин стоматологических материалов «Вест» внедрил DLP-систему «СёрчИнформ КИБ» для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщил представите
|29.01.2026
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В «СерчИнформ КИБ» появились новые блокировки для Linux
DLP-система «СерчИнформ КИБ» продолжает наращивать защитный функционал для ОС Linux. В обновлении появилис
|14.01.2026
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DLP «СерчИнформ КИБ» интегрировалась с архиватором ARZip для контроля передачи защищенных архивов
Разработчики ARinteg и «СерчИнформ» интегрировали решения – архиватор ARZip и DLP-систему «СерчИнформ КИБ». Теперь DLP-система автоматически проверяет защищенные паролем архивы, предназначенные внешним получателям, и тем самым предупреждает утечки данных через них. Об этом CNews сооб
|18.12.2025
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«СерчИнформ КИБ» защищает рабочие чаты в мессенджере Max
В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» появилась поддержка отечественного мессенджера Max. DLP контролирует коммуник
|12.12.2025
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В «СерчИнформ КИБ» интегрирован модуль Whisper-AI для распознавания речи
В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» добавилась дополнительная ИИ-модель для распознавания речи. Теперь заказчики
|02.12.2025
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Продукты «СерчИнформ» защитили ПК на SberOS 3.4, Debian 12.11 и Alt Linux 11
безопасности, расширил поддержку операционных систем на базе Linux в своих продуктах. DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-платформа «СерчИнформ FileAuditor» теперь контролируют рабочие станции
|25.11.2025
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ИК «Тренд» перешла на DCAP «СерчИнформ FileAuditor» для защиты критичных данных
т инструмент удобен для аудитов и расследования инцидентов». Ранее ИК «Тренд» внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ». Решение помогает организации выполнять требования ЦБ РФ по защите конфиденци
|13.11.2025
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«СерчИнформ FileAuditor» защитит файлы в Jira и Confluence
«СерчИнформ» последовательно развивает интеграции с бизнес-платформами. FileAuditor и DLP-система «СерчИнформ КИБ» также поддерживают работу с «Мой Офис», VK Workspace, «Яндекс 360», Microsoft
|31.10.2025
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«СерчИнформ FileAuditor» контролирует распределение прав доступа к данным в Microsoft 365
расширяет возможности контроля для корпоративных облачных сред. Функционал DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» пополнился детализированным аудитом операций с общими файлами и папками в Micros
|30.10.2025
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Архитектурное бюро «МавиКазань» защищается от утечек с помощью DLP «СёрчИнформ КИБ»
Архитектурное бюро «МавиКазань» внедрило DLP-систему «СёрчИнформ КИБ», чтобы защитить ноу-хау, макеты, чертежи, коммерческую информацию и другие данные. Помим
|29.10.2025
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Все операции с конфиденциальными файлами теперь доступны в одном отчете «СерчИнформ FileAuditor»
DCAP-система «СерчИнформ FileAuditor» расширила возможности контроля операций с конфиденциальными файлами. Обновление
|28.10.2025
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BFS выбрала ИБ-решения «СёрчИнформ» для защиты бизнеса
в апреле 2025 года. Сейчас в BFS развернуты DLP-система «СёрчИнформ КИБ» и DCAP-система «СёрчИнформ FileAuditor». Об этом CNews сообщил представитель компании «СёрчИнформ». На первом этапе в BF
|14.10.2025
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DLP-система «СёрчИнформ КИБ» интегрирована с системой управления процессами ИБ Securitm
втоматизации контроля требований регуляторов. Компании завершили интеграцию DLP-системы «СёрчИнформ КИБ» и системы управления ИБ Securitm. Совместно продукты позволяют в режиме реального времен
|09.10.2025
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«Спикател» защищает данные заказчиков с помощью DLP «СерчИнформ КИБ»
динилась к партнерской программе «СерчИнформ». Поставщик облачных и ИБ-решений включил DLP-систему «СерчИнформ КИБ» в портфель продуктов. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». DLP
|08.10.2025
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В веб-консоли «СёрчИнформ КИБ» реализован поиск по архиву FileAuditor
Веб-консоль DLP «СёрчИнформ КИБ» теперь поддерживает контентный поиск по данным DCAP-системы FileAuditor. Это объединяет преимущества двух подходов: контроль данных «в движении» с помощь
|19.09.2025
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В «СерчИнформ КИБ» появился объединенный центр видео-расследований
В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» обновились возможности видео-расследования нарушений. Теперь запись экрана по
|11.09.2025
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В «СёрчИнформ FileAuditor» появился инструмент предоставления временного доступа к файлам
DCAP-система «СёрчИнформ FileAuditor» представила новую функцию управления доступом к файлам. Обновление решает задачу
|28.08.2025
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DLP «СерчИнформ КИБ» помогла компании «Юникс» предотвратить мошенничество на миллионы
Строительная компания «Юникс» выбрала DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для контроля рисков внутренней ИБ – утечек информации, корпоративного мошенни
|21.08.2025
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В «СёрчИнформ КИБ» появилась блокировка загрузок в сетевые папки
упных сетевых папках. Или заблокировать перенос файлов, которые помечены меткой «Конфиденциально» в FileAuditor. В таком случае DLP не нужно будет задействовать ресурсы на анализ содержимого, и
|31.07.2025
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В «СёрчИнформ КИБ» появился новый инструмент профилактики утечек в облака
В DLP-системе «СёрчИнформ КИБ» расширились возможности контроля выгрузок в облака. Система автоматически собирает сводк
|29.07.2025
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«СерчИнформ FileAuditor» поддержала вычитку «облаков» по протоколу S3
«СерчИнформ FileAuditor» расширила список защищаемых облачных хранилищ. Теперь система может контролирова
|04.07.2025
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Платформа VK WorkSpace и DLP-система «СерчИнформ КИБ» помогут компаниям защититься от утечек
иализированное программное обеспечение, предназначенное для защиты компании от утечек информации.) «СерчИнформ КИБ», которая выявляет и блокирует передачу конфиденциальных сообщений и файлов, н
|03.07.2025
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Банк «Викинг» усилил защиту ИТ-инфраструктуры с помощью «СерчИнформ SIEM»
Банк «Викинг» внедрил «СерчИнформ SIEM» для повышения прозрачности процессов в ИТ-инфраструктуре. Система помогает управлять событиями информационной безопасности в режиме реального времени, выявлять инциденты ИБ и о
|27.06.2025
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DLP и DCAP «СерчИнформ» внедрили нейросети для ускорения блокировок
работчик средств защиты данных, обновил аналитический движок в своих продуктах. Теперь DLP-систему «СерчИнформ КИБ» и DCAP-систему «СерчИнформ FileAuditor» дополнила встроенная нейросеть, котор
|26.06.2025
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«СерчИнформ КИБ» остановит утечки через QR-коды
DLP-система «СерчИнформ КИБ» расширила возможности защиты от нетипичных способов слива данных. Теперь прог
|25.06.2025
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РНКО «НОДА» увеличила объем внедрения DLP-системы «СерчИнформ КИБ»
счетная небанковская кредитная организация «НОДА» в два раза увеличила объем внедрения DLP-системы «СерчИнформ КИБ». Организация использует решение вендора почти десять лет, а в 2024 г. потребо
|06.06.2025
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Платформа АТБ-АТОМ-1 и DLP «СерчИнформ КИБ» сформируют безопасные рабочие места для сотрудников компаний
дуктов. Сетевая вычислительная платформа АТБ-АТОМ-1 подходит для установки компонентов DLP-системы «СерчИнформ КИБ», DLP работает стабильно и в полном функционале. Вместе продукты обеспечивают
SearchInform КИБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Парфентьев Алексей 183 134
|Матвеев Лев 64 26
|Ожегов Сергей 32 21
|Пугач Павел 17 15
|Дрозд Алексей 27 11
|Чуриков Леонид 14 9
|Галатин Андрей 9 8
|Мершков Иван 6 6
|Гавриленко Елена 12 4
|Филатов Алексей 12 3
|Чигирёв Алексей 3 3
|Гацура Дмитрий 3 3
|Изосимов Дмитрий 3 3
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Арефьев Андрей 72 2
|Хинштейн Александр 148 2
|Беляев Алексей 37 2
|Минасян Георгий 5 2
|Иванов Максим 17 2
|Шубин Иван 9 2
|Аветисян Арутюн 42 2
|Павлов Александр 121 2
|Сазонов Михаил 4 2
|Яценко Вадим 104 2
|Минаева Ольга 7 2
|Бируля Иван 4 2
|Шутенко Полина 3 2
|Желтухин Вадим 72 2
|Песковский Анатолий 43 2
|Рустамов Рустам 548 1
|Сенаторов Виталий 7 1
|Путин Сергей 73 1
|Демидов Сергей 129 1
|Нуйкин Андрей 50 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Мажара Василий 1 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Дуров Павел 329 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|N+1 - Издание 188 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Ars Technica 450 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
|TechSpot 188 1
|Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 4 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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