SearchInform КИБ Контур информационной безопасности SIEM WorktimeMonitor ActivityMonitor Database Monitor DataCenter TimeInformer FileAuditor AlertCenter ProfileCenter SkypeSniffer EndpointSniffer ViberSniffer MonitorSniffer

Система «СерчИнформ Мониторинг безопасности» получила веб-интерфейс для удаленного управления ИБ В системе мониторинга и управления событиями ИБ «СерчИнформ Мониторинг безопасности» (СерчИнформ SIEM) появился полнофункциональный веб-интерфейс. Теперь управлять системой можно

Холдинг «Русский Экспресс» защищает данные с помощью «СёрчИнформ КИБ» сс» внедрил все модули «СёрчИнформ КИБ», в том числе «СёрчИнформ Центр профилирования» («СёрчИнформ ProfileCenter»). Это программное решение, которое помогает службам ИБ выявлять скрытые риски,

«Легион Про» контролирует ИТ-инфраструктуру с помощью «СерчИнформ Мониторинг безопасности» ИТ-компания «Легион Про» внедрила «СерчИнформ Мониторинг безопасности» (СерчИнформ SIEM) у себя и выбрала его для реализации клиентских проектов. Система позволяет о

В «СерчИнформ КИБ» расширился набор готовых ИИ-политик безопасности В системе защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» появились новые политики безопасности для автоматического поиска инцидентов И

«СерчИнформ Файловый Аудитор» взял под контроль облачные хранилища в Google Workspace альных, так и облачных, в том числе Google Workspace – а система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» контролирует, чтобы файлы с конфиденциальными данными не покидали корпоративн

В «СерчИнформ КИБ» появилась блокировка записи на флешки файлов с метками конфиденциальности «СерчИнформ» расширил список доступных блокировок в системе защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ». Теперь в КИБ можно запрещать запись на флешки файлов, на которых установлены

В «СерчИнформ Мониторинг безопасности» («СерчИнформ SIEM») появился контроллер для ПК на «Ред ОС» авления доменом «Ред Адм». Другие решения разработчика – система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» и система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) «СерчИнформ Файловый Аудит

ЕПК использует ИБ-решения «СёрчИнформ» для защиты конфиденциальных данных ой собственности. Сейчас в «ЕПК» развернуты DLP-система «СёрчИнформ КИБ» и DCAP-решение «СёрчИнформ FileAuditor». Об этом CNews сообщил представитель компании «СёрчИнформ». Основная задача, кот

В «СерчИнформ КИБ» интегрирован ИИ-модуль для анализа инцидентов В DLP-систему «СерчИнформ КИБ» интегрирован ИИ-модуль для оптимизации процессов безопасности. «ИИ Ассистент

«СерчИнформ FileAuditor» расширил контроль файловых серверов на Linux «СерчИнформ» увеличил возможности DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» для Linux-инфраструктур. Теперь решение может брать под контроль файловые сервер

«СерчИнформ SIEM» интегрирована с почтовым сервером RuPost жбу безопасности». «СерчИнформ» последовательно расширяет поддержку отечественного ПО. DLP-систему «СерчИнформ КИБ» и «СерчИнформ SIEM» можно разворачивать на серверах под управлением импортоза

«СерчИнформ КИБ» расширил возможности «открытого контроля» для ПК на Linux Система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» нарастила функционал уведомления корпоративных пользователей о правилах безоп

«СерчИнформ SIEM» интегрирована с «Ред Адм» от «Ред софт» В «СерчИнформ SIEM» реализован коннектор к системе централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Теперь SIEM получает из «Ред Адм» информацию о всех значимых событиях безопасности, в

Компания «Вест» усилила защиту данных с помощью «СёрчИнформ КИБ» Интернет-магазин стоматологических материалов «Вест» внедрил DLP-систему «СёрчИнформ КИБ» для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщил представите

В «СерчИнформ КИБ» появились новые блокировки для Linux DLP-система «СерчИнформ КИБ» продолжает наращивать защитный функционал для ОС Linux. В обновлении появилис

DLP «СерчИнформ КИБ» интегрировалась с архиватором ARZip для контроля передачи защищенных архивов Разработчики ARinteg и «СерчИнформ» интегрировали решения – архиватор ARZip и DLP-систему «СерчИнформ КИБ». Теперь DLP-система автоматически проверяет защищенные паролем архивы, предназначенные внешним получателям, и тем самым предупреждает утечки данных через них. Об этом CNews сооб

«СерчИнформ КИБ» защищает рабочие чаты в мессенджере Max В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» появилась поддержка отечественного мессенджера Max. DLP контролирует коммуник

В «СерчИнформ КИБ» интегрирован модуль Whisper-AI для распознавания речи В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» добавилась дополнительная ИИ-модель для распознавания речи. Теперь заказчики

Продукты «СерчИнформ» защитили ПК на SberOS 3.4, Debian 12.11 и Alt Linux 11 безопасности, расширил поддержку операционных систем на базе Linux в своих продуктах. DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-платформа «СерчИнформ FileAuditor» теперь контролируют рабочие станции

ИК «Тренд» перешла на DCAP «СерчИнформ FileAuditor» для защиты критичных данных т инструмент удобен для аудитов и расследования инцидентов». Ранее ИК «Тренд» внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ». Решение помогает организации выполнять требования ЦБ РФ по защите конфиденци

«СерчИнформ FileAuditor» защитит файлы в Jira и Confluence «СерчИнформ» последовательно развивает интеграции с бизнес-платформами. FileAuditor и DLP-система «СерчИнформ КИБ» также поддерживают работу с «Мой Офис», VK Workspace, «Яндекс 360», Microsoft

«СерчИнформ FileAuditor» контролирует распределение прав доступа к данным в Microsoft 365 расширяет возможности контроля для корпоративных облачных сред. Функционал DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» пополнился детализированным аудитом операций с общими файлами и папками в Micros

Архитектурное бюро «МавиКазань» защищается от утечек с помощью DLP «СёрчИнформ КИБ» Архитектурное бюро «МавиКазань» внедрило DLP-систему «СёрчИнформ КИБ», чтобы защитить ноу-хау, макеты, чертежи, коммерческую информацию и другие данные. Помим

Все операции с конфиденциальными файлами теперь доступны в одном отчете «СерчИнформ FileAuditor» DCAP-система «СерчИнформ FileAuditor» расширила возможности контроля операций с конфиденциальными файлами. Обновление

BFS выбрала ИБ-решения «СёрчИнформ» для защиты бизнеса в апреле 2025 года. Сейчас в BFS развернуты DLP-система «СёрчИнформ КИБ» и DCAP-система «СёрчИнформ FileAuditor». Об этом CNews сообщил представитель компании «СёрчИнформ». На первом этапе в BF

DLP-система «СёрчИнформ КИБ» интегрирована с системой управления процессами ИБ Securitm втоматизации контроля требований регуляторов. Компании завершили интеграцию DLP-системы «СёрчИнформ КИБ» и системы управления ИБ Securitm. Совместно продукты позволяют в режиме реального времен

«Спикател» защищает данные заказчиков с помощью DLP «СерчИнформ КИБ» динилась к партнерской программе «СерчИнформ». Поставщик облачных и ИБ-решений включил DLP-систему «СерчИнформ КИБ» в портфель продуктов. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». DLP

В веб-консоли «СёрчИнформ КИБ» реализован поиск по архиву FileAuditor Веб-консоль DLP «СёрчИнформ КИБ» теперь поддерживает контентный поиск по данным DCAP-системы FileAuditor. Это объединяет преимущества двух подходов: контроль данных «в движении» с помощь

В «СерчИнформ КИБ» появился объединенный центр видео-расследований В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» обновились возможности видео-расследования нарушений. Теперь запись экрана по

В «СёрчИнформ FileAuditor» появился инструмент предоставления временного доступа к файлам DCAP-система «СёрчИнформ FileAuditor» представила новую функцию управления доступом к файлам. Обновление решает задачу

DLP «СерчИнформ КИБ» помогла компании «Юникс» предотвратить мошенничество на миллионы Строительная компания «Юникс» выбрала DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для контроля рисков внутренней ИБ – утечек информации, корпоративного мошенни

В «СёрчИнформ КИБ» появилась блокировка загрузок в сетевые папки упных сетевых папках. Или заблокировать перенос файлов, которые помечены меткой «Конфиденциально» в FileAuditor. В таком случае DLP не нужно будет задействовать ресурсы на анализ содержимого, и

В «СёрчИнформ КИБ» появился новый инструмент профилактики утечек в облака В DLP-системе «СёрчИнформ КИБ» расширились возможности контроля выгрузок в облака. Система автоматически собирает сводк

«СерчИнформ FileAuditor» поддержала вычитку «облаков» по протоколу S3 «СерчИнформ FileAuditor» расширила список защищаемых облачных хранилищ. Теперь система может контролирова

Платформа VK WorkSpace и DLP-система «СерчИнформ КИБ» помогут компаниям защититься от утечек иализированное программное обеспечение, предназначенное для защиты компании от утечек информации.) «СерчИнформ КИБ», которая выявляет и блокирует передачу конфиденциальных сообщений и файлов, н

Банк «Викинг» усилил защиту ИТ-инфраструктуры с помощью «СерчИнформ SIEM» Банк «Викинг» внедрил «СерчИнформ SIEM» для повышения прозрачности процессов в ИТ-инфраструктуре. Система помогает управлять событиями информационной безопасности в режиме реального времени, выявлять инциденты ИБ и о

DLP и DCAP «СерчИнформ» внедрили нейросети для ускорения блокировок работчик средств защиты данных, обновил аналитический движок в своих продуктах. Теперь DLP-систему «СерчИнформ КИБ» и DCAP-систему «СерчИнформ FileAuditor» дополнила встроенная нейросеть, котор

«СерчИнформ КИБ» остановит утечки через QR-коды DLP-система «СерчИнформ КИБ» расширила возможности защиты от нетипичных способов слива данных. Теперь прог

РНКО «НОДА» увеличила объем внедрения DLP-системы «СерчИнформ КИБ» счетная небанковская кредитная организация «НОДА» в два раза увеличила объем внедрения DLP-системы «СерчИнформ КИБ». Организация использует решение вендора почти десять лет, а в 2024 г. потребо