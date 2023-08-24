SearchInform КИБ Контур информационной безопасности SIEM WorktimeMonitor ActivityMonitor Database Monitor DataCenter TimeInformer FileAuditor AlertCenter ProfileCenter SkypeSniffer EndpointSniffer ViberSniffer MonitorSniffer

В «Серчинформ КИБ» реализована поддержка АРМ ГС ммуникационного сервиса «Автоматизированное рабочее место государственного служащего». DLP-система «Серчинформ КИБ» может проводить мониторинг данных облачного хранилища, почты и мессенджера АР

«Серчинформ КИБ» появилась возможность отправки уведомлений в Telegram Компания «Серчинформ» представила обновление DLP «Серчинформ КИБ» - теперь система уведомляет через мессенджер о потенциально опасных письмах,

В «Сёрчинформ FileAuditor» появились новые возможности контроля сетевых хранилищ «Сёрчинформ» представила обновление DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor» – теперь в ней доступен контроль корпоративных файловых серверов, подключаемых п

«Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой работки данных, завершили интеграцию своих решений. DLP «Сёрчинформ КИБ» и DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» успешно прошли испытание совместимости с облачной платформой ЕСР VeiL. Enterpris

Подтверждена совместимость DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» и ОС «Альт Рабочая станция 10» , успешно провели тестирование совместимости ОС «Альт Рабочая станция 10» и DLP-системы «Сёрчинформ КИБ», предназначенной для защиты организаций от утечек конфиденциальной информации. Заказчики

«Сёрчинформ КИБ» полностью перешел на PostgreSQL и Postgres Pro иденты, письма в карантине, политики безопасности и отчеты, а также данные конфигурации «Сёрчинформ КИБ» хранятся в этих базах данных. PostgreSQL – свободная система управления базами данных, у

«Сёрчинформ FileAuditor» перешла на свободную СУБД PostgreSQL «Сёрчинформ» выпустила обновление DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor». Теперь вся информация о файловых операциях, правах доступа и результаты классиф

«Сёрчинформ КИБ» научился выявлять «мнимых тружеников» В обновленной DLP-системе «Сёрчинформ КИБ» появилась функциональность, которая помогает найти «мнимых тружеников» и с максимальной

Что мы узнали о файловой системе, когда просканировали ее с помощью FileAuditor Image by rawpixel.com on Freepik Что делает FileAuditor:— Проводит классификацию данных. В общем документообороте ищет файлы, которые сод

«Сёрчинформ КИБ» научился распознавать фишинговые письма «Сёрчинформ» представила обновление DLP «Сёрчинформ КИБ» – теперь система выявляет потенциально опасную почту в ящиках сотрудников. С этими данны

«Серчинформ» расширила услугу ИБ-аутсорсинга рабочего времени. В данный момент компания предлагает взять на аутсорсинг три решения: DLP-систему «Серчинформ КИБ» (для защиты от утечек данных, расследования инцидентов и предотвращения внутр

Обзор DLP «СёрчИнформ КИБ»: импортонезависимость, расширенные возможности блокировок и предотвращение утечек через смартфоны Например, сегодня КИБ — единственная российская DLP с развитой интеграцией с DCAP, а также c SIEM и ProfileCenter, причем тоже собственного производства. В системе открыт API, что позволяет инт

«Сёрчинформ КИБ» проверяет надежность паролей сотрудников «Сёрчинформ» представила обновление «Сёрчинформ КИБ» – теперь DLP-система аккумулирует информацию по всем действиям, связанным с авторизацией

«Серчинформ» выпустила FileAuditor под macOS нциальности корпоративным клиентам. Поэтому в этом году мы адаптировали под macOS нашу DLP-систему “Серчинформ КИБ”, теперь выпустили специальную версию FileAuditor. Мы отталкивались от практич

Продукты «Сёрчинформ» вошли в национальный электронный каталог Индонезии Продукты «Сёрчинформ» SearchInform FileAuditor и SearchInform Risk Monitor включены в национальный электронный каталог Индонезии

ИК «Тренд» внедрила DLP-систему «Сёрчинформ КИБ» Инвестиционная компания «Тренд» завершила внедрение DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» для защиты от утечек информации. Решение помогает организации выполнять требования ЦБ РФ

«Серчинформ» представила новую версию DLP-системы с поддержкой macOS рчинформ», российский разработчик средств информационной безопасности, выпустила агент DLP-системы «Серчинформ КИБ» для контроля рабочих станций под управлением macOS. Это решает задачу защиты

DLP-система «Сёрчинформ КИБ» распознает лица пользователей В системе защиты от утечек (DLP) «Сёрчинформ КИБ» появилась возможность решать две критически важные задачи для бизнеса: детектировать поп

DLP-платформа «Сёрчинформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure , что первыми в облаке будут представлены трекер для контроля эффективности сотрудников «Сёрчинформ TimeInformer» и DCAP-система для защиты файловых хранилищ «Сёрчинформ FileAuditor». В рамках

DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure информационной безопасности, стала партнером Microsoft, а DLP-система защиты корпоративных данных «СерчИнформ КИБ» была размещена в облаке Microsoft Azure. Это делает ее доступной для участник

Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внедрило систему «КИБ Серчинформ» для защиты от утечек информации. Решение позволит контролировать передачу кон

«Сёрчинформ FileAuditor» добавил разметку конфиденциальных документов в MS Office «Сёрчинформ» представила обновление DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor». Теперь система позволяет указать уровень конфиденциальности документов прямо в

ПО научилось определять причины выгорания сотрудников «Сёрчинформ профайлинг» представила обновленную версию флагманского продукта. Система «Сёрчинформ ProfileCenter» – первое в России ПО для автоматизированного профилирования. Она показывает ос

ГК «Пионер» выбрала «Серчинформ КИБ» для защиты от утечек ля защиты от утечек информации. В мае 2021 г. девелоперская компания начала вводить в эксплуатацию «Серчинформ КИБ», на сегодня DLP-система защищает уже более половины корпоративных ПК и ноутбу

Huawei и «Сёрчинформ» представили интегрированное решение для защиты данных в СХД Huawei и «Сёрчинформ» представили интегрированное решение OceanStor + FileAuditor – для всех систем хранения данных от глобального производителя стали доступны дополнительные возможности защиты. Теперь информацию в СХД можно категорировать по содержимому, отслежи

В «Серчинформ Fileauditor» реализована защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных В «Серчинформ Fileauditor» появилась защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных. «Се

Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ» твовать защиту. Мы искали наиболее функциональное и удобное в работе решение, в результате выбрали «Серчинформ КИБ», – сказал Игорь Евенко, глава дирекции по борьбе с хищениями сети магазинов «

«Сёрчинформ» представила решение для защиты информации в базах данных «Сёрчинформ» вывела на рынок новый продукт – «Сёрчинформ Database Monitor». В базах данных хранится критический объем служебной информации и из них же

«Инфинитум» защитил ИТ-инфраструктуру с помощью «Серчинформ SIEM» «Инфинитум» внедрил SIEM-систему «Серчинформ» для укрепления информационной безопасности внутренних процессов. «Серчинформ SIEM» позволит в реальном времени отслеживать все события в ИТ-инфраструктуре компании, потенциально представляющие угрозу: сбои оборудования и ПО, вирусные заражения, попытки неправ

«Леноблинвентаризация» внедрила «Серчинформ КИБ» для защиты информации тие технической инвентаризации и оценки недвижимости («Леноблинвентаризация») внедрило DLP-систему «Серчинформ КИБ» для защиты информации и оценки продуктивности сотрудников. Компания остановил

Подтверждена совместимость DLP-системы «Серчинформ КИБ» и «Ред ОС» «Серчинформ» и «Ред софт» завершили тестирование DLP-системы «Серчинформ КИБ» на операционной системе «Ред ОС». Результаты испытаний зафиксированы в двусто

«Фармасинтез» внедрил DLP-систему «Серчинформ КИБ» людение внутренних правил безопасности. Комплексную защиту компании поможет обеспечить DLP-система «Серчинформ КИБ». Программа контролирует все каналы передачи информации в компании и анализиру

«Дикси» внедряет DLP-систему «Серчинформ КИБ» озволит оптимизировать загрузку всего персонала. Такое сочетание особенно эффективно для ГК "Дикси", территориально распределенного бизнеса с большим числом сотрудников. Немаловажно, что возможности "Серчинформ КИБ" позволяют адаптировать ее под задачи динамичного роста компании».

«Сёрчинформ» представила продукт для аудита файловых систем «Сёрчинформ» объявила о коммерческом релизе нового продукта – «Сёрчинформ FileAuditor». Решение относится к классу DCAP-продуктов (аудит и защита неструктурированных д

«СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля привилегированных пользователей стрирования. За второй квартал 2019 г. DLP-система «СерчИнформ Контур информационной безопасности» (КИБ) нарастила возможности перехвата информации и расширила перечень каналов контроля. Но гла

«Автокомпонент» внедрил «КИБ серчинформ» для защиты информации «Автокомпонент» (поставщик «АвтоВАЗа», группы ГАЗ, Renault, Volkswagen) внедрил DLP-систему «КИБ серчинформ» для защиты данных от внутренних угроз. Решение о покупке было принято после т

«СёрчИнформ» представит автоматизированный модуль профайлинга ProfileCenter «СёрчИнформ» объявила о том, что возможности модуля ProfileCenter будут продемонстрированы в рамках Skolkovo Cyberday Conference. ProfileCenter – по данным компании, единственный в мире автоматизированный профайлинг, который на основе ана

«КИБ Серчинформ» получил обновление, которое облегчит соблюдение GDPR «Серчинформ» сообщил о появлении в DLP-системе «КИБ Серчинформ» возможности сканирования облачных хранилищ: «Яндекс.Диск», Dropbox и других.

«КИБ Серчинформ» обеспечит информационную безопасность холдинга Setl Group Setl Group, многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний, выбрала DLP-систему «КИБ Серчинформ» для защиты деятельности, развернутой в России и за ее пределами. Поскольку ко