SearchInform КИБ Контур информационной безопасности SIEM WorktimeMonitor ActivityMonitor Database Monitor DataCenter TimeInformer FileAuditor AlertCenter ProfileCenter SkypeSniffer EndpointSniffer ViberSniffer MonitorSniffer

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Справка: «СёрчИнформ SIEM» выявляет сбои оборудования, ПО и потенциально опасные действия пользователей в корпоративной IT-инфраструктуре. Определяет угрозы по корреляции внешне не связанных событий в разных точках инфраструктуры.  «СёрчИнформ SIEM» рекомендована для использования в государственных органах и коммерческих организациях в субъектах РФ, а также входит в Банк цифровых решений и практик для тиражирования в регионах.

 

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14.07.2026 Система «СерчИнформ Мониторинг безопасности» получила веб-интерфейс для удаленного управления ИБ

В системе мониторинга и управления событиями ИБ «СерчИнформ Мониторинг безопасности» (СерчИнформ SIEM) появился полнофункциональный веб-интерфейс. Теперь управлять системой можно

30.06.2026 Холдинг «Русский Экспресс» защищает данные с помощью «СёрчИнформ КИБ»

сс» внедрил все модули «СёрчИнформ КИБ», в том числе «СёрчИнформ Центр профилирования» («СёрчИнформ ProfileCenter»). Это программное решение, которое помогает службам ИБ выявлять скрытые риски,
23.06.2026 «Легион Про» контролирует ИТ-инфраструктуру с помощью «СерчИнформ Мониторинг безопасности»

ИТ-компания «Легион Про» внедрила «СерчИнформ Мониторинг безопасности» (СерчИнформ SIEM) у себя и выбрала его для реализации клиентских проектов. Система позволяет о
16.06.2026 В «СерчИнформ КИБ» расширился набор готовых ИИ-политик безопасности

В системе защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» появились новые политики безопасности для автоматического поиска инцидентов И
11.06.2026 «СерчИнформ Файловый Аудитор» взял под контроль облачные хранилища в Google Workspace

альных, так и облачных, в том числе Google Workspace – а система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» контролирует, чтобы файлы с конфиденциальными данными не покидали корпоративн
28.05.2026 В «СерчИнформ КИБ» появилась блокировка записи на флешки файлов с метками конфиденциальности

«СерчИнформ» расширил список доступных блокировок в системе защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ». Теперь в КИБ можно запрещать запись на флешки файлов, на которых установлены
26.05.2026 В «СерчИнформ Мониторинг безопасности» («СерчИнформ SIEM») появился контроллер для ПК на «Ред ОС»

авления доменом «Ред Адм». Другие решения разработчика – система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» и система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) «СерчИнформ Файловый Аудит
21.04.2026 ЕПК использует ИБ-решения «СёрчИнформ» для защиты конфиденциальных данных

ой собственности. Сейчас в «ЕПК» развернуты DLP-система «СёрчИнформ КИБ» и DCAP-решение «СёрчИнформ FileAuditor». Об этом CNews сообщил представитель компании «СёрчИнформ». Основная задача, кот
14.04.2026 В «СерчИнформ КИБ» интегрирован ИИ-модуль для анализа инцидентов

В DLP-систему «СерчИнформ КИБ» интегрирован ИИ-модуль для оптимизации процессов безопасности. «ИИ Ассистент

02.04.2026 «СерчИнформ FileAuditor» расширил контроль файловых серверов на Linux

«СерчИнформ» увеличил возможности DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» для Linux-инфраструктур. Теперь решение может брать под контроль файловые сервер
30.03.2026 «СерчИнформ SIEM» интегрирована с почтовым сервером RuPost

жбу безопасности». «СерчИнформ» последовательно расширяет поддержку отечественного ПО. DLP-систему «СерчИнформ КИБ» и «СерчИнформ SIEM» можно разворачивать на серверах под управлением импортоза
26.03.2026 «СерчИнформ КИБ» расширил возможности «открытого контроля» для ПК на Linux

Система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» нарастила функционал уведомления корпоративных пользователей о правилах безоп
19.03.2026 «СерчИнформ SIEM» интегрирована с «Ред Адм» от «Ред софт»

В «СерчИнформ SIEM» реализован коннектор к системе централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Теперь SIEM получает из «Ред Адм» информацию о всех значимых событиях безопасности, в

11.03.2026 Компания «Вест» усилила защиту данных с помощью «СёрчИнформ КИБ»

Интернет-магазин стоматологических материалов «Вест» внедрил DLP-систему «СёрчИнформ КИБ» для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщил представите
29.01.2026 В «СерчИнформ КИБ» появились новые блокировки для Linux

DLP-система «СерчИнформ КИБ» продолжает наращивать защитный функционал для ОС Linux. В обновлении появилис
14.01.2026 DLP «СерчИнформ КИБ» интегрировалась с архиватором ARZip для контроля передачи защищенных архивов

Разработчики ARinteg и «СерчИнформ» интегрировали решения – архиватор ARZip и DLP-систему «СерчИнформ КИБ». Теперь DLP-система автоматически проверяет защищенные паролем архивы, предназначенные внешним получателям, и тем самым предупреждает утечки данных через них. Об этом CNews сооб
18.12.2025 «СерчИнформ КИБ» защищает рабочие чаты в мессенджере Max

В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» появилась поддержка отечественного мессенджера Max. DLP контролирует коммуник
12.12.2025 В «СерчИнформ КИБ» интегрирован модуль Whisper-AI для распознавания речи

В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» добавилась дополнительная ИИ-модель для распознавания речи. Теперь заказчики

02.12.2025 Продукты «СерчИнформ» защитили ПК на SberOS 3.4, Debian 12.11 и Alt Linux 11

безопасности, расширил поддержку операционных систем на базе Linux в своих продуктах. DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-платформа «СерчИнформ FileAuditor» теперь контролируют рабочие станции
25.11.2025 ИК «Тренд» перешла на DCAP «СерчИнформ FileAuditor» для защиты критичных данных

т инструмент удобен для аудитов и расследования инцидентов». Ранее ИК «Тренд» внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ». Решение помогает организации выполнять требования ЦБ РФ по защите конфиденци
13.11.2025 «СерчИнформ FileAuditor» защитит файлы в Jira и Confluence

«СерчИнформ» последовательно развивает интеграции с бизнес-платформами. FileAuditor и DLP-система «СерчИнформ КИБ» также поддерживают работу с «Мой Офис», VK Workspace, «Яндекс 360», Microsoft
31.10.2025 «СерчИнформ FileAuditor» контролирует распределение прав доступа к данным в Microsoft 365

расширяет возможности контроля для корпоративных облачных сред. Функционал DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» пополнился детализированным аудитом операций с общими файлами и папками в Micros
30.10.2025 Архитектурное бюро «МавиКазань» защищается от утечек с помощью DLP «СёрчИнформ КИБ»

Архитектурное бюро «МавиКазань» внедрило DLP-систему «СёрчИнформ КИБ», чтобы защитить ноу-хау, макеты, чертежи, коммерческую информацию и другие данные. Помим
29.10.2025 Все операции с конфиденциальными файлами теперь доступны в одном отчете «СерчИнформ FileAuditor»

DCAP-система «СерчИнформ FileAuditor» расширила возможности контроля операций с конфиденциальными файлами. Обновление

28.10.2025 BFS выбрала ИБ-решения «СёрчИнформ» для защиты бизнеса

в апреле 2025 года. Сейчас в BFS развернуты DLP-система «СёрчИнформ КИБ» и DCAP-система «СёрчИнформ FileAuditor». Об этом CNews сообщил представитель компании «СёрчИнформ». На первом этапе в BF
14.10.2025 DLP-система «СёрчИнформ КИБ» интегрирована с системой управления процессами ИБ Securitm

втоматизации контроля требований регуляторов. Компании завершили интеграцию DLP-системы «СёрчИнформ КИБ» и системы управления ИБ Securitm. Совместно продукты позволяют в режиме реального времен
09.10.2025 «Спикател» защищает данные заказчиков с помощью DLP «СерчИнформ КИБ»

динилась к партнерской программе «СерчИнформ». Поставщик облачных и ИБ-решений включил DLP-систему «СерчИнформ КИБ» в портфель продуктов. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». DLP

08.10.2025 В веб-консоли «СёрчИнформ КИБ» реализован поиск по архиву FileAuditor

Веб-консоль DLP «СёрчИнформ КИБ» теперь поддерживает контентный поиск по данным DCAP-системы FileAuditor. Это объединяет преимущества двух подходов: контроль данных «в движении» с помощь
19.09.2025 В «СерчИнформ КИБ» появился объединенный центр видео-расследований

В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» обновились возможности видео-расследования нарушений. Теперь запись экрана по
11.09.2025 В «СёрчИнформ FileAuditor» появился инструмент предоставления временного доступа к файлам

DCAP-система «СёрчИнформ FileAuditor» представила новую функцию управления доступом к файлам. Обновление решает задачу
28.08.2025 DLP «СерчИнформ КИБ» помогла компании «Юникс» предотвратить мошенничество на миллионы

Строительная компания «Юникс» выбрала DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для контроля рисков внутренней ИБ – утечек информации, корпоративного мошенни
21.08.2025 В «СёрчИнформ КИБ» появилась блокировка загрузок в сетевые папки

упных сетевых папках. Или заблокировать перенос файлов, которые помечены меткой «Конфиденциально» в FileAuditor. В таком случае DLP не нужно будет задействовать ресурсы на анализ содержимого, и
31.07.2025 В «СёрчИнформ КИБ» появился новый инструмент профилактики утечек в облака

В DLP-системе «СёрчИнформ КИБ» расширились возможности контроля выгрузок в облака. Система автоматически собирает сводк
29.07.2025 «СерчИнформ FileAuditor» поддержала вычитку «облаков» по протоколу S3

«СерчИнформ FileAuditor» расширила список защищаемых облачных хранилищ. Теперь система может контролирова
04.07.2025 Платформа VK WorkSpace и DLP-система «СерчИнформ КИБ» помогут компаниям защититься от утечек

иализированное программное обеспечение, предназначенное для защиты компании от утечек информации.) «СерчИнформ КИБ», которая выявляет и блокирует передачу конфиденциальных сообщений и файлов, н
03.07.2025 Банк «Викинг» усилил защиту ИТ-инфраструктуры с помощью «СерчИнформ SIEM»

Банк «Викинг» внедрил «СерчИнформ SIEM» для повышения прозрачности процессов в ИТ-инфраструктуре. Система помогает управлять событиями информационной безопасности в режиме реального времени, выявлять инциденты ИБ и о
27.06.2025 DLP и DCAP «СерчИнформ» внедрили нейросети для ускорения блокировок

работчик средств защиты данных, обновил аналитический движок в своих продуктах. Теперь DLP-систему «СерчИнформ КИБ» и DCAP-систему «СерчИнформ FileAuditor» дополнила встроенная нейросеть, котор
26.06.2025 «СерчИнформ КИБ» остановит утечки через QR-коды

DLP-система «СерчИнформ КИБ» расширила возможности защиты от нетипичных способов слива данных. Теперь прог
25.06.2025 РНКО «НОДА» увеличила объем внедрения DLP-системы «СерчИнформ КИБ»

счетная небанковская кредитная организация «НОДА» в два раза увеличила объем внедрения DLP-системы «СерчИнформ КИБ». Организация использует решение вендора почти десять лет, а в 2024 г. потребо
06.06.2025 Платформа АТБ-АТОМ-1 и DLP «СерчИнформ КИБ» сформируют безопасные рабочие места для сотрудников компаний

дуктов. Сетевая вычислительная платформа АТБ-АТОМ-1 подходит для установки компонентов DLP-системы «СерчИнформ КИБ», DLP работает стабильно и в полном функционале. Вместе продукты обеспечивают


Публикаций - 359, упоминаний - 1048

SearchInform КИБ и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 294
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 25
Telegram Group 2940 17
9594 15
Microsoft Corporation 25775 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
NetApp - Network Appliance 667 6
Huawei 4677 6
Ред Софт - Red Soft 1236 6
Oracle Corporation 7074 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Google LLC 12690 5
Ростелеком 10948 5
Cisco Systems 5372 5
Информзащита 941 4
TrueConf - ТруКонф 454 4
Dropbox 527 4
TeamViewer 138 4
Новые поисковые технологии - НПТ 9 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
Крок - Croc 1964 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 3
Код Безопасности 812 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 3
ST - Системные технологии 74 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Yandex - Яндекс 9216 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 2
Fortinet 452 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Альфа-Банк 1979 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
Верный - торговая сеть 326 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Тренд ИК - инвестиционная компания 4 3
Лесные дали - пансионат 19 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
Русагро Группа Компаний 379 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 2
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 32 2
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 6 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
НефтеТрансСервис - НТС 7 2
Велес Капитал 21 2
Kerama Marazzi - Керама Марацци 9 2
НЗМУ - Находкинский завод минеральных удобрений 2 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Леноблинвентаризация БТИ 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 22
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
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РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
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TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 59
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