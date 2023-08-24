SearchInform КИБ Контур информационной безопасности SIEM WorktimeMonitor ActivityMonitor Database Monitor DataCenter TimeInformer FileAuditor AlertCenter ProfileCenter SkypeSniffer EndpointSniffer ViberSniffer MonitorSniffer

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Справка: «СёрчИнформ SIEM» выявляет сбои оборудования, ПО и потенциально опасные действия пользователей в корпоративной IT-инфраструктуре. Определяет угрозы по корреляции внешне не связанных событий в разных точках инфраструктуры. «СёрчИнформ SIEM» рекомендована для использования в государственных органах и коммерческих организациях в субъектах РФ, а также входит в Банк цифровых решений и практик для тиражирования в регионах.
|24.08.2023
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В «Серчинформ КИБ» реализована поддержка АРМ ГС
ммуникационного сервиса «Автоматизированное рабочее место государственного служащего». DLP-система «Серчинформ КИБ» может проводить мониторинг данных облачного хранилища, почты и мессенджера АР
|10.08.2023
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«Серчинформ КИБ» появилась возможность отправки уведомлений в Telegram
Компания «Серчинформ» представила обновление DLP «Серчинформ КИБ» - теперь система уведомляет через мессенджер о потенциально опасных письмах,
|25.04.2023
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В «Сёрчинформ FileAuditor» появились новые возможности контроля сетевых хранилищ
«Сёрчинформ» представила обновление DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor» – теперь в ней доступен контроль корпоративных файловых серверов, подключаемых п
|20.04.2023
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«Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой
работки данных, завершили интеграцию своих решений. DLP «Сёрчинформ КИБ» и DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» успешно прошли испытание совместимости с облачной платформой ЕСР VeiL. Enterpris
|28.03.2023
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Подтверждена совместимость DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» и ОС «Альт Рабочая станция 10»
, успешно провели тестирование совместимости ОС «Альт Рабочая станция 10» и DLP-системы «Сёрчинформ КИБ», предназначенной для защиты организаций от утечек конфиденциальной информации. Заказчики
|17.01.2023
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«Сёрчинформ КИБ» полностью перешел на PostgreSQL и Postgres Pro
иденты, письма в карантине, политики безопасности и отчеты, а также данные конфигурации «Сёрчинформ КИБ» хранятся в этих базах данных. PostgreSQL – свободная система управления базами данных, у
|01.12.2022
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«Сёрчинформ FileAuditor» перешла на свободную СУБД PostgreSQL
«Сёрчинформ» выпустила обновление DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor». Теперь вся информация о файловых операциях, правах доступа и результаты классиф
|30.11.2022
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«Сёрчинформ КИБ» научился выявлять «мнимых тружеников»
В обновленной DLP-системе «Сёрчинформ КИБ» появилась функциональность, которая помогает найти «мнимых тружеников» и с максимальной
|24.10.2022
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Что мы узнали о файловой системе, когда просканировали ее с помощью FileAuditor
Image by rawpixel.com on Freepik Что делает FileAuditor:— Проводит классификацию данных. В общем документообороте ищет файлы, которые сод
|20.10.2022
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«Сёрчинформ КИБ» научился распознавать фишинговые письма
«Сёрчинформ» представила обновление DLP «Сёрчинформ КИБ» – теперь система выявляет потенциально опасную почту в ящиках сотрудников. С этими данны
|10.10.2022
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«Серчинформ» расширила услугу ИБ-аутсорсинга
рабочего времени. В данный момент компания предлагает взять на аутсорсинг три решения: DLP-систему «Серчинформ КИБ» (для защиты от утечек данных, расследования инцидентов и предотвращения внутр
|30.09.2022
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Обзор DLP «СёрчИнформ КИБ»: импортонезависимость, расширенные возможности блокировок и предотвращение утечек через смартфоны
Например, сегодня КИБ — единственная российская DLP с развитой интеграцией с DCAP, а также c SIEM и ProfileCenter, причем тоже собственного производства. В системе открыт API, что позволяет инт
|17.08.2022
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«Сёрчинформ КИБ» проверяет надежность паролей сотрудников
«Сёрчинформ» представила обновление «Сёрчинформ КИБ» – теперь DLP-система аккумулирует информацию по всем действиям, связанным с авторизацией
|29.07.2022
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«Серчинформ» выпустила FileAuditor под macOS
нциальности корпоративным клиентам. Поэтому в этом году мы адаптировали под macOS нашу DLP-систему “Серчинформ КИБ”, теперь выпустили специальную версию FileAuditor. Мы отталкивались от практич
|03.06.2022
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Продукты «Сёрчинформ» вошли в национальный электронный каталог Индонезии
Продукты «Сёрчинформ» SearchInform FileAuditor и SearchInform Risk Monitor включены в национальный электронный каталог Индонезии
|20.05.2022
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ИК «Тренд» внедрила DLP-систему «Сёрчинформ КИБ»
Инвестиционная компания «Тренд» завершила внедрение DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» для защиты от утечек информации. Решение помогает организации выполнять требования ЦБ РФ
|25.04.2022
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«Серчинформ» представила новую версию DLP-системы с поддержкой macOS
рчинформ», российский разработчик средств информационной безопасности, выпустила агент DLP-системы «Серчинформ КИБ» для контроля рабочих станций под управлением macOS. Это решает задачу защиты
|15.02.2022
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DLP-система «Сёрчинформ КИБ» распознает лица пользователей
В системе защиты от утечек (DLP) «Сёрчинформ КИБ» появилась возможность решать две критически важные задачи для бизнеса: детектировать поп
|14.09.2021
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DLP-платформа «Сёрчинформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure
, что первыми в облаке будут представлены трекер для контроля эффективности сотрудников «Сёрчинформ TimeInformer» и DCAP-система для защиты файловых хранилищ «Сёрчинформ FileAuditor». В рамках
|14.09.2021
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DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure
информационной безопасности, стала партнером Microsoft, а DLP-система защиты корпоративных данных «СерчИнформ КИБ» была размещена в облаке Microsoft Azure. Это делает ее доступной для участник
|25.08.2021
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Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ»
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внедрило систему «КИБ Серчинформ» для защиты от утечек информации. Решение позволит контролировать передачу кон
|23.08.2021
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«Сёрчинформ FileAuditor» добавил разметку конфиденциальных документов в MS Office
«Сёрчинформ» представила обновление DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor». Теперь система позволяет указать уровень конфиденциальности документов прямо в
|20.07.2021
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ПО научилось определять причины выгорания сотрудников
«Сёрчинформ профайлинг» представила обновленную версию флагманского продукта. Система «Сёрчинформ ProfileCenter» – первое в России ПО для автоматизированного профилирования. Она показывает ос
|06.07.2021
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ГК «Пионер» выбрала «Серчинформ КИБ» для защиты от утечек
ля защиты от утечек информации. В мае 2021 г. девелоперская компания начала вводить в эксплуатацию «Серчинформ КИБ», на сегодня DLP-система защищает уже более половины корпоративных ПК и ноутбу
|16.04.2021
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Huawei и «Сёрчинформ» представили интегрированное решение для защиты данных в СХД
Huawei и «Сёрчинформ» представили интегрированное решение OceanStor + FileAuditor – для всех систем хранения данных от глобального производителя стали доступны дополнительные возможности защиты. Теперь информацию в СХД можно категорировать по содержимому, отслежи
|03.03.2021
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В «Серчинформ Fileauditor» реализована защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных
В «Серчинформ Fileauditor» появилась защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных. «Се
|25.02.2021
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Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ»
твовать защиту. Мы искали наиболее функциональное и удобное в работе решение, в результате выбрали «Серчинформ КИБ», – сказал Игорь Евенко, глава дирекции по борьбе с хищениями сети магазинов «
|04.06.2020
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«Сёрчинформ» представила решение для защиты информации в базах данных
«Сёрчинформ» вывела на рынок новый продукт – «Сёрчинформ Database Monitor». В базах данных хранится критический объем служебной информации и из них же
|25.05.2020
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«Инфинитум» защитил ИТ-инфраструктуру с помощью «Серчинформ SIEM»
«Инфинитум» внедрил SIEM-систему «Серчинформ» для укрепления информационной безопасности внутренних процессов. «Серчинформ SIEM» позволит в реальном времени отслеживать все события в ИТ-инфраструктуре компании, потенциально представляющие угрозу: сбои оборудования и ПО, вирусные заражения, попытки неправ
|14.01.2020
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«Леноблинвентаризация» внедрила «Серчинформ КИБ» для защиты информации
тие технической инвентаризации и оценки недвижимости («Леноблинвентаризация») внедрило DLP-систему «Серчинформ КИБ» для защиты информации и оценки продуктивности сотрудников. Компания остановил
|18.12.2019
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Подтверждена совместимость DLP-системы «Серчинформ КИБ» и «Ред ОС»
«Серчинформ» и «Ред софт» завершили тестирование DLP-системы «Серчинформ КИБ» на операционной системе «Ред ОС». Результаты испытаний зафиксированы в двусто
|25.11.2019
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«Фармасинтез» внедрил DLP-систему «Серчинформ КИБ»
людение внутренних правил безопасности. Комплексную защиту компании поможет обеспечить DLP-система «Серчинформ КИБ». Программа контролирует все каналы передачи информации в компании и анализиру
|14.10.2019
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«Дикси» внедряет DLP-систему «Серчинформ КИБ»
озволит оптимизировать загрузку всего персонала. Такое сочетание особенно эффективно для ГК "Дикси", территориально распределенного бизнеса с большим числом сотрудников. Немаловажно, что возможности "Серчинформ КИБ" позволяют адаптировать ее под задачи динамичного роста компании».
|03.09.2019
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«Сёрчинформ» представила продукт для аудита файловых систем
«Сёрчинформ» объявила о коммерческом релизе нового продукта – «Сёрчинформ FileAuditor». Решение относится к классу DCAP-продуктов (аудит и защита неструктурированных д
|23.08.2019
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«СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля привилегированных пользователей
стрирования. За второй квартал 2019 г. DLP-система «СерчИнформ Контур информационной безопасности» (КИБ) нарастила возможности перехвата информации и расширила перечень каналов контроля. Но гла
|25.07.2019
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«Автокомпонент» внедрил «КИБ серчинформ» для защиты информации
«Автокомпонент» (поставщик «АвтоВАЗа», группы ГАЗ, Renault, Volkswagen) внедрил DLP-систему «КИБ серчинформ» для защиты данных от внутренних угроз. Решение о покупке было принято после т
|29.11.2018
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«СёрчИнформ» представит автоматизированный модуль профайлинга ProfileCenter
«СёрчИнформ» объявила о том, что возможности модуля ProfileCenter будут продемонстрированы в рамках Skolkovo Cyberday Conference. ProfileCenter – по данным компании, единственный в мире автоматизированный профайлинг, который на основе ана
|22.10.2018
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«КИБ Серчинформ» получил обновление, которое облегчит соблюдение GDPR
«Серчинформ» сообщил о появлении в DLP-системе «КИБ Серчинформ» возможности сканирования облачных хранилищ: «Яндекс.Диск», Dropbox и других.
|22.05.2018
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«КИБ Серчинформ» обеспечит информационную безопасность холдинга Setl Group
Setl Group, многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний, выбрала DLP-систему «КИБ Серчинформ» для защиты деятельности, развернутой в России и за ее пределами. Поскольку ко
|24.04.2018
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«ЭР-Телеком» выбирает «КИБ СёрчИнформ» для защиты от утечек информации
лки слияния и поглощения (M&A), выявляет и предотвращает экономические преступления. «Мы используем КИБ с 2014 года. Перед тем, как сделать свой выбор, провели тестирование решений нескольких р
SearchInform КИБ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Парфентьев Алексей 74 39
|Матвеев Лев 59 26
|Ожегов Сергей 31 21
|Галатин Андрей 9 8
|Мершков Иван 6 6
|Чигирёв Алексей 3 3
|Пугач Павел 4 3
|Дрозд Алексей 10 3
|Изосимов Дмитрий 3 3
|Гацура Дмитрий 3 3
|Филатов Алексей 5 3
|Минаева Ольга 6 2
|Арефьев Андрей 36 2
|Хинштейн Александр 99 2
|Беляев Алексей 29 2
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Чуриков Леонид 4 2
|Шубин Иван 7 2
|Инютин Артем 86 1
|Пустарнаков Валерий 2 1
|Гришин Дмитрий 204 1
|Гавриленко Елена 3 1
|Нащекин Алексей 112 1
|Дуров Павел 264 1
|Овчинников Борис 129 1
|Александров Сергей 12 1
|Закревский Алексей 7 1
|Никифоров Николай 1173 1
|Богданов Валентин 12 1
|Рейман Леонид 1037 1
|Антипинский Андрей 3 1
|Брагин Александр 3 1
|Исаев Роман 2 1
|Борисов Алексей 22 1
|Арсеньев Олег 2 1
|Копейкин Антон 1 1
|Терешков Михаил 2 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Захаров Сергей 11 1
|Бузмаков Андрей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11064 2
|Wikipedia - Википедия 447 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1486 1
|Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 4 1
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