SearchInform КИБ Контур информационной безопасности SIEM WorktimeMonitor ActivityMonitor Database Monitor DataCenter TimeInformer FileAuditor AlertCenter ProfileCenter SkypeSniffer EndpointSniffer ViberSniffer MonitorSniffer

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Справка: «СёрчИнформ SIEM» выявляет сбои оборудования, ПО и потенциально опасные действия пользователей в корпоративной IT-инфраструктуре. Определяет угрозы по корреляции внешне не связанных событий в разных точках инфраструктуры.  «СёрчИнформ SIEM» рекомендована для использования в государственных органах и коммерческих организациях в субъектах РФ, а также входит в Банк цифровых решений и практик для тиражирования в регионах.

 

24.08.2023 В «Серчинформ КИБ» реализована поддержка АРМ ГС

ммуникационного сервиса «Автоматизированное рабочее место государственного служащего». DLP-система «Серчинформ КИБ» может проводить мониторинг данных облачного хранилища, почты и мессенджера АР
10.08.2023 «Серчинформ КИБ» появилась возможность отправки уведомлений в Telegram

Компания «Серчинформ» представила обновление DLP «Серчинформ КИБ» - теперь система уведомляет через мессенджер о потенциально опасных письмах,

25.04.2023 В «Сёрчинформ FileAuditor» появились новые возможности контроля сетевых хранилищ

«Сёрчинформ» представила обновление DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor» – теперь в ней доступен контроль корпоративных файловых серверов, подключаемых п
20.04.2023 «Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой

работки данных, завершили интеграцию своих решений. DLP «Сёрчинформ КИБ» и DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» успешно прошли испытание совместимости с облачной платформой ЕСР VeiL. Enterpris
28.03.2023 Подтверждена совместимость DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» и ОС «Альт Рабочая станция 10»

, успешно провели тестирование совместимости ОС «Альт Рабочая станция 10» и DLP-системы «Сёрчинформ КИБ», предназначенной для защиты организаций от утечек конфиденциальной информации. Заказчики
17.01.2023 «Сёрчинформ КИБ» полностью перешел на PostgreSQL и Postgres Pro

иденты, письма в карантине, политики безопасности и отчеты, а также данные конфигурации «Сёрчинформ КИБ» хранятся в этих базах данных. PostgreSQL – свободная система управления базами данных, у
01.12.2022 «Сёрчинформ FileAuditor» перешла на свободную СУБД PostgreSQL

«Сёрчинформ» выпустила обновление DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor». Теперь вся информация о файловых операциях, правах доступа и результаты классиф
30.11.2022 «Сёрчинформ КИБ» научился выявлять «мнимых тружеников»

В обновленной DLP-системе «Сёрчинформ КИБ» появилась функциональность, которая помогает найти «мнимых тружеников» и с максимальной

24.10.2022 Что мы узнали о файловой системе, когда просканировали ее с помощью FileAuditor

Image by rawpixel.com on Freepik Что делает FileAuditor:— Проводит классификацию данных. В общем документообороте ищет файлы, которые сод
20.10.2022 «Сёрчинформ КИБ» научился распознавать фишинговые письма

«Сёрчинформ» представила обновление DLP «Сёрчинформ КИБ» – теперь система выявляет потенциально опасную почту в ящиках сотрудников. С этими данны
10.10.2022 «Серчинформ» расширила услугу ИБ-аутсорсинга

рабочего времени. В данный момент компания предлагает взять на аутсорсинг три решения: DLP-систему «Серчинформ КИБ» (для защиты от утечек данных, расследования инцидентов и предотвращения внутр
30.09.2022 Обзор DLP «СёрчИнформ КИБ»: импортонезависимость, расширенные возможности блокировок и предотвращение утечек через смартфоны

Например, сегодня КИБ — единственная российская DLP с развитой интеграцией с DCAP, а также c SIEM и ProfileCenter, причем тоже собственного производства. В системе открыт API, что позволяет инт
17.08.2022 «Сёрчинформ КИБ» проверяет надежность паролей сотрудников

«Сёрчинформ» представила обновление «Сёрчинформ КИБ» – теперь DLP-система аккумулирует информацию по всем действиям, связанным с авторизацией
29.07.2022 «Серчинформ» выпустила FileAuditor под macOS

нциальности корпоративным клиентам. Поэтому в этом году мы адаптировали под macOS нашу DLP-систему “Серчинформ КИБ”, теперь выпустили специальную версию FileAuditor. Мы отталкивались от практич
03.06.2022 Продукты «Сёрчинформ» вошли в национальный электронный каталог Индонезии

Продукты «Сёрчинформ» SearchInform FileAuditor и SearchInform Risk Monitor включены в национальный электронный каталог Индонезии
20.05.2022 ИК «Тренд» внедрила DLP-систему «Сёрчинформ КИБ»

Инвестиционная компания «Тренд» завершила внедрение DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» для защиты от утечек информации. Решение помогает организации выполнять требования ЦБ РФ
25.04.2022 «Серчинформ» представила новую версию DLP-системы с поддержкой macOS

рчинформ», российский разработчик средств информационной безопасности, выпустила агент DLP-системы «Серчинформ КИБ» для контроля рабочих станций под управлением macOS. Это решает задачу защиты

15.02.2022 DLP-система «Сёрчинформ КИБ» распознает лица пользователей

В системе защиты от утечек (DLP) «Сёрчинформ КИБ» появилась возможность решать две критически важные задачи для бизнеса: детектировать поп
14.09.2021 DLP-платформа «Сёрчинформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure

, что первыми в облаке будут представлены трекер для контроля эффективности сотрудников «Сёрчинформ TimeInformer» и DCAP-система для защиты файловых хранилищ «Сёрчинформ FileAuditor». В рамках

14.09.2021 DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure

информационной безопасности, стала партнером Microsoft, а DLP-система защиты корпоративных данных «СерчИнформ КИБ» была размещена в облаке Microsoft Azure. Это делает ее доступной для участник
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ»

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внедрило систему «КИБ Серчинформ» для защиты от утечек информации. Решение позволит контролировать передачу кон
23.08.2021 «Сёрчинформ FileAuditor» добавил разметку конфиденциальных документов в MS Office

«Сёрчинформ» представила обновление DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor». Теперь система позволяет указать уровень конфиденциальности документов прямо в

20.07.2021 ПО научилось определять причины выгорания сотрудников

«Сёрчинформ профайлинг» представила обновленную версию флагманского продукта. Система «Сёрчинформ ProfileCenter» – первое в России ПО для автоматизированного профилирования. Она показывает ос
06.07.2021 ГК «Пионер» выбрала «Серчинформ КИБ» для защиты от утечек

ля защиты от утечек информации. В мае 2021 г. девелоперская компания начала вводить в эксплуатацию «Серчинформ КИБ», на сегодня DLP-система защищает уже более половины корпоративных ПК и ноутбу
16.04.2021 Huawei и «Сёрчинформ» представили интегрированное решение для защиты данных в СХД

Huawei и «Сёрчинформ» представили интегрированное решение OceanStor + FileAuditor – для всех систем хранения данных от глобального производителя стали доступны дополнительные возможности защиты. Теперь информацию в СХД можно категорировать по содержимому, отслежи
03.03.2021 В «Серчинформ Fileauditor» реализована защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных

В «Серчинформ Fileauditor» появилась защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных. «Се
25.02.2021 Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ»

твовать защиту. Мы искали наиболее функциональное и удобное в работе решение, в результате выбрали «Серчинформ КИБ», – сказал Игорь Евенко, глава дирекции по борьбе с хищениями сети магазинов «
04.06.2020 «Сёрчинформ» представила решение для защиты информации в базах данных

«Сёрчинформ» вывела на рынок новый продукт – «Сёрчинформ Database Monitor». В базах данных хранится критический объем служебной информации и из них же
25.05.2020 «Инфинитум» защитил ИТ-инфраструктуру с помощью «Серчинформ SIEM»

«Инфинитум» внедрил SIEM-систему «Серчинформ» для укрепления информационной безопасности внутренних процессов. «Серчинформ SIEM» позволит в реальном времени отслеживать все события в ИТ-инфраструктуре компании, потенциально представляющие угрозу: сбои оборудования и ПО, вирусные заражения, попытки неправ
14.01.2020 «Леноблинвентаризация» внедрила «Серчинформ КИБ» для защиты информации

тие технической инвентаризации и оценки недвижимости («Леноблинвентаризация») внедрило DLP-систему «Серчинформ КИБ» для защиты информации и оценки продуктивности сотрудников. Компания остановил
18.12.2019 Подтверждена совместимость DLP-системы «Серчинформ КИБ» и «Ред ОС»

«Серчинформ» и «Ред софт» завершили тестирование DLP-системы «Серчинформ КИБ» на операционной системе «Ред ОС». Результаты испытаний зафиксированы в двусто
25.11.2019 «Фармасинтез» внедрил DLP-систему «Серчинформ КИБ»

людение внутренних правил безопасности. Комплексную защиту компании поможет обеспечить DLP-система «Серчинформ КИБ». Программа контролирует все каналы передачи информации в компании и анализиру
14.10.2019 «Дикси» внедряет DLP-систему «Серчинформ КИБ»

озволит оптимизировать загрузку всего персонала. Такое сочетание особенно эффективно для ГК "Дикси", территориально распределенного бизнеса с большим числом сотрудников. Немаловажно, что возможности "Серчинформ КИБ" позволяют адаптировать ее под задачи динамичного роста компании».
03.09.2019 «Сёрчинформ» представила продукт для аудита файловых систем

«Сёрчинформ» объявила о коммерческом релизе нового продукта – «Сёрчинформ FileAuditor». Решение относится к классу DCAP-продуктов (аудит и защита неструктурированных д
23.08.2019 «СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля привилегированных пользователей

стрирования. За второй квартал 2019 г. DLP-система «СерчИнформ Контур информационной безопасности» (КИБ) нарастила возможности перехвата информации и расширила перечень каналов контроля. Но гла
25.07.2019 «Автокомпонент» внедрил «КИБ серчинформ» для защиты информации

«Автокомпонент» (поставщик «АвтоВАЗа», группы ГАЗ, Renault, Volkswagen) внедрил DLP-систему «КИБ серчинформ» для защиты данных от внутренних угроз. Решение о покупке было принято после т
29.11.2018 «СёрчИнформ» представит автоматизированный модуль профайлинга ProfileCenter

«СёрчИнформ» объявила о том, что возможности модуля ProfileCenter будут продемонстрированы в рамках Skolkovo Cyberday Conference. ProfileCenter – по данным компании, единственный в мире автоматизированный профайлинг, который на основе ана
22.10.2018 «КИБ Серчинформ» получил обновление, которое облегчит соблюдение GDPR

«Серчинформ» сообщил о появлении в DLP-системе «КИБ Серчинформ» возможности сканирования облачных хранилищ: «Яндекс.Диск», Dropbox и других.

22.05.2018 «КИБ Серчинформ» обеспечит информационную безопасность холдинга Setl Group

Setl Group, многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний, выбрала DLP-систему «КИБ Серчинформ» для защиты деятельности, развернутой в России и за ее пределами. Поскольку ко
24.04.2018 «ЭР-Телеком» выбирает «КИБ СёрчИнформ» для защиты от утечек информации

лки слияния и поглощения (M&A), выявляет и предотвращает экономические преступления. «Мы используем КИБ с 2014 года. Перед тем, как сделать свой выбор, провели тестирование решений нескольких р

Публикаций - 195, упоминаний - 556

SearchInform КИБ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 309 154
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1168 11
Telegram Group 1350 11
Microsoft Corporation 23920 7
7483 7
Meta Platforms - Facebook 4363 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3138 6
Oracle Corporation 6454 4
VK - Mail.ru Group 3266 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1153 4
Dropbox 469 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 232 4
Huawei 3644 3
IBM - International Business Machines Corp 9301 3
Google LLC 11290 3
TeamViewer 102 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4437 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 103 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10550 3
Cisco Systems 4973 3
Cisco Systems - Splunk 58 2
Russian Robotics - Рашн Роботикс 3 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 738 2
Rambler Group - Рамблер ГК 867 2
HTC Corporation 1491 2
Apple Inc 11525 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
Fortinet 354 2
Yandex - Яндекс 6281 2
InfoWatch - Инфовотч 959 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 800 1
HP Inc. 5604 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 1
Red Hat 1263 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 119 1
Восход ФГБУ НИИ 612 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 38 1
Ред Софт - Red Soft 503 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
Global IT - Глобал АйТи 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6335 7
Верный - торговая сеть 267 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 352 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2569 4
Открытие ФК - Банк Открытие 522 4
LinkedIn 606 3
Лесные дали - пансионат 19 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 3
Альфа-Банк 1641 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1365 3
Интеррос - Росбанк АКБ 573 2
Дикси - Сеть магазинов 136 2
МКБ - Московский кредитный банк 508 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 23 2
Газпром ПАО 1206 2
Новая инвестиционная группа - Велес Капитал ИК 17 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1052 2
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 5 2
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 8 2
НефтеТрансСервис - НТС 6 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 978 1
Югория - страховая компания 37 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 59 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 398 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 385 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 321 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Совкомбанк ПАО 224 1
Росводоканал 89 1
Аэроклуб 19 1
ПСБ - Промсвязьбанк 773 1
ВсеИнструменты.ру 247 1
Sanchez Rejon y Asociados 1 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 746 1
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 190 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 274 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 48 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск 22 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3250 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2863 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10098 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4063 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5017 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5377 3
Президент Российской Федерации 3945 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 83 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4635 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2512 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3080 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 917 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1274 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2654 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 159 1
Федеральное казначейство России 1631 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 7 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 244 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 574 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 86 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 700 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 225 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 124 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 187 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 28 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 223 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 54 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 722 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 445 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1101 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 46 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2088 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 20 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2174 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 199 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2564 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1275 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 625 7
Интернет и бизнес - ассоциация 34 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 518 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1384 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 238 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9496 13
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Консоль 2511 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8610 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10616 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7120 11
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2115 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13627 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8856 10
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management 769 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3547 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3015 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13780 8
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 774 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1468 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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