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В «СерчИнформ КИБ» реализован автоматизированный бэкап

В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» появилась возможность автоматически архивировать базы данных серверных компонентов, отвечающих за работоспособность аналитического модуля, управление конфигурацией системы, построение отчетов и пр. Это необходимо для восстановления файлов при их повреждении, искажении, ошибках пользователя или воздействии злонамеренных программ. Например, если возникли сбои в аппаратной части, на СХД, при обновлении ОС или в СУБД, администратор системы сможет из копии восстановить настройки DLP в несколько простых действий в интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Как правило, бэкапирование производится сторонними средствами, копируемые базы компонуются вручную. Новый функционал КИБ минимизирует эти трудозатраты, процедура полностью автоматизирована. При этом из каждого архива предусмотрена быстрая «распаковка» данных, это делает быстрым и легким процесс восстановления системы с нуля в работоспособное состояние.

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Архивирование служебных БД позволяет откатиться к рабочему состоянию при поломках, а архив БД перехваченной информации – восстановить картину происходящего в компании без потерь, даже если система контроля «переехала» на другую инфраструктуру. Кроме того, архивирование БД помогает разгрузить ресурсы SQL-сервера, что повышает производительность системы. Также разработчик предусмотрел возможность архивирования и переноса индексов (перехваченная информация после парсинга и анализа) и баз перехвата на более медленные диски, чтобы в «горячих» хранилищах оставались только актуальные данные. Наконец, архивация затрагивает самые «тяжелые» хранилища – те, куда сохраняются теневые копии файлов, переданных на USB, по FTP-протоколу или, в случае интеграции, попавшие под разметку DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor».

«Надежность современных систем достигается не только высоким качеством и отказоустойчивостью продукта, но и удобством процедур резервного копирования и восстановления – ведь ни одна ИТ-система не застрахована от форс-мажорных обстоятельств, например, физических поломок оборудования, проблем со сторонним системным или прикладным ПО, обновлениями. Мы встроили эти инструменты в свою платформу, чтобы минимизировать действия и время заказчиков по техническому обслуживанию. Теперь вся процедура делается в несколько кликов в едином интерфейсе», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

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