Кибербезопасность КShadow IT – Теневые технологии приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании


СОБЫТИЯ


28.04.2026 Low-Code и No-Code 2026 1
31.10.2025 Каждый пятый сотрудник сталкивается со сбоями на корпоративных платформах 1
27.10.2025 Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ 1
08.10.2025 В веб-консоли «СёрчИнформ КИБ» реализован поиск по архиву FileAuditor 1
07.10.2025 Хозяева ботов-пробивщиков массово скупают данные россиян для перепродажи на теневых площадках 1
30.09.2025 Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник 1
29.09.2025 BI.Zone повысила защищенность внешнего периметра «Фоксфорда» 1
19.09.2025 «Киберпротект» представила новую версию DLP-системы «Кибер Протего» 1
11.09.2025 В «СёрчИнформ FileAuditor» появился инструмент предоставления временного доступа к файлам 1
Импортозамещение в кибербезопасности: чего хотят компании и что предлагают вендоры? 1
28.08.2025 Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока 1
22.08.2025 Нелегальные продажи подключений к ИТ-сетям российских компаний выросли в три раза 4
22.08.2025 Вышло исследование теневых ресурсов «Threat Zone 2025: обратная сторона» 2
21.07.2025 Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте, а криптоактивы отбирать 1
27.06.2025 Власти собираются отбирать лицензии у операторов связи из-за топ-менеджеров или владельцев с судимостями 1
24.06.2025 Мощная хакерская группировка Qilin нанимает юристов для дополнительного давления на жертв 1
20.06.2025 F6 и Innostage объявили о стратегическом партнёрстве для развития киберустойчивости в России 1
18.06.2025 Операция Secure: «Лаборатория Касперского» оказала Интерполу содействие в борьбе с программами-стилерами 1
17.06.2025 Троян-шифровальщик для Android обзавелся модулем безвозвратного удаления файлов, исключающим восстановление данных 1
16.06.2025 Новый продукт UDV Group обеспечивает видимость корпоративной сети и раннее обнаружение кибератак 1
26.05.2025 «Авито Подработка»: платформенная занятость — решение дефицита кадров 1
21.05.2025 F6 представила итоги исследования подпольного бизнеса на программах лояльности 1
13.05.2025 Больше половины россиян скачивали непроверенные приложения из Интернета 1
17.04.2025 Власти задумали ограничить параллельный импорт. Приказ уже готов 1
04.04.2025 Гендиректора российской ИТ-компании арестовали за организацию преступного сообщества 1
04.04.2025 В московском аэропорту установили систему «ВеКО» с искусственным интеллектом для повышения авиационной безопасности 1
02.04.2025 F6: киберпреступники используют связку CraxsRAT и NFCGate в атаках на клиентов банков 1
28.03.2025 Сдаваемый напрокат шифровальщик VanHelsing атакует Windows, Linux и BSD 1
05.03.2025 Злоумышленники шантажируют YouTube-блогеров и заставляют распространять майнер 1
28.02.2025 DLBI: цифровизация захватила пароли 1
28.02.2025 В России открыт испытательный центр для наноспутников 1
25.02.2025 Новая функциональность Bi.Zone Threat Intelligence поможет компаниям предсказывать кибератаки и эффективнее бороться с утечками 1
25.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM 1
10.02.2025 Шифровальная группировка Qilin, атаковавшая больницы, обновила свой арсенал 1
07.02.2025 Исследование Threat Zone 2025: представили годовую динамику российского ландшафта угроз 1
31.01.2025 Онлайн-мошенники выманивают деньги у сотрудников российских компаний под видом надзорных инстанций 1
22.01.2025 Совершена и отражена самая мощная DDoS-атака в истории 1
20.01.2025 Positive Technologies назвала тренды, формирующие высокоорганизованный рынок киберпреступности 1
20.01.2025 Telegram уничтожил официальный канал легендарного российского торрент-трекера 1
16.01.2025 Telegram без предупреждения уничтожил каналы огромных научных онлайн-библиотек с российскими корнями 1

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2579 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 20
Microsoft Corporation 25246 16
Google LLC 12270 14
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 805 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1592 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1509 11
IBM - International Business Machines Corp 9551 8
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 475 8
Cisco Systems 5224 7
Amazon Inc - Amazon.com 3137 7
VK - Mail.ru Group 3534 7
Nvidia Corp 3737 7
InfoWatch - Инфовотч 1091 7
Apple Inc 12642 7
Dropbox 512 6
Intel Corporation 12545 6
Meta Platforms - Facebook 4534 5
Veeam Software 327 5
Yandex - Яндекс 8456 5
Check Point Software Technologies 800 5
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 5
Softline - Софтлайн 3275 4
Dell EMC 5096 4
Oracle Corporation 6873 4
АйТи 1440 4
9008 4
AMD - Advanced Micro Devices 4471 4
Samsung Electronics 10634 4
Broadcom - VMware 2495 4
Парадигма 161 3
SAP SE 5435 3
Крок - Croc 1815 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 236 3
МегаФон 9928 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14281 3
Fortinet 406 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4537 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1149 3
GitHub 971 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8193 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1482 5
SoftBank Group 272 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Резонанс НПП 389 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 2
Связной ГК 1384 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 2
Евросеть 1417 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 154 2
Альфа-Банк 1871 2
ПСБ - Промсвязьбанк 903 2
O2Consulting - О2Консалтинг 12 1
Honda Motor Company - HND 238 1
МОСГАЗ 45 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 261 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 28 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 55 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Новосталь-М 6 1
Социальные гарантии 39 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Белый Ветер 362 1
Dixis - Диксис 359 1
Беталинк 104 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 1
АСК 48 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 15 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 64 1
РБК Бизнес-Конференции - РБК Events 8 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 17 1
101Hotels.com 456 1
Мариупольский морской торговый порт 1 1
Aximetria 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5245 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12869 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4914 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2929 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4797 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3123 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3448 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 3
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 72 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2167 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 2
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 68 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
OWASP - Open Web Application Security Project 118 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Linux Foundation 189 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31809 129
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73382 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 69
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 69
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 44
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 36
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 34
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18253 31
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 29
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 28
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23224 27
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2631 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 25
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 24
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4787 23
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 20
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3518 19
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5394 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 18
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2345 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 17
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 16
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6158 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2723 14
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 25
Microsoft Windows 16343 23
Google Android 14707 14
Linux OS 10921 14
FreePik 1448 12
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 87 8
Apple iOS 8258 7
Depositphotos - фотобанк 404 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 7
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 60 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 6
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 64 5
Microsoft Office 3957 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3433 5
Google Gmail 986 5
DeviceLock DLP 81 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 5
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 319 5
Microsoft Windows 2000 8663 4
Microsoft Windows 10 1877 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7375 4
Microsoft Windows PowerShell 224 4
Microsoft Office 365 982 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 297 3
MSoft MFlash 20 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1530 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 361 3
Microsoft Teams - MS Teams 618 3
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 208 3
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 170 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 690 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 42 2
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 47 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 2
Орлик Сергей 83 6
Miliband Edward - Милибэнд Эдвард 5 5
Hauser Hermann - Хаузер Герман 15 5
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 5
Zeichner Daniel - Зайхнер Даниэль 4 4
Путин Владимир 3354 4
Мельникова Анастасия 431 4
Оганесян Ашот 137 4
Скулкин Олег 59 3
Фиц Игорь 7 3
Баулин Валерий 53 3
Гостев Александр 83 2
Андреев Сергей 66 2
Газаров Артур 77 2
Kaalund Per - Каалунд Пер 2 2
Cassini Giovanni - Кассини Джованни 10 2
Burton Jeremy - Бертон Джереми 17 2
Вяткина Анна 4 2
Емышев Владимир 14 2
Зайцев Михаил 309 2
Ляпунов Игорь 130 2
Якушев Михаил 50 2
Дягилев Василий 84 2
Новиков Алексей 64 2
Клевцов Александр 15 2
Johnson Boris - Джонсон Борис 14 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Водясов Алексей 222 2
Василенко Александр 93 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 407 2
Краснов Михаил 86 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 2
Голованов Сергей 67 2
Фурсенко Андрей 128 2
Бусаргин Андрей 26 2
Кузнецов Александр 145 2
Дмитриев Михаил 14 2
Осипов Александр 92 2
Колокольцев Владимир 44 2
Парфентьев Алексей 167 2
Россия - РФ - Российская федерация 157116 133
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 18
Европа 24646 16
Германия - Федеративная Республика 12943 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45773 14
Япония 13556 13
Франция - Французская Республика 7979 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 8
Беларусь - Белоруссия 6035 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 6
Италия - Итальянская Республика 4430 6
Индия - Bharat 5704 5
Казахстан - Республика 5800 5
Азия - Азиатский регион 5752 5
Африка - Африканский регион 3572 5
Украина 7796 5
Европа Восточная 3121 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1816 4
Америка Латинская 1885 4
Европа Западная 1492 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 4
Великобритания - Кембридж 261 4
Южная Корея - Республика 6865 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 4
Земля - планета Солнечной системы 10662 4
Израиль 2785 4
Армения - Республика 2371 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18609 3
Ближний Восток 3033 3
Швеция - Королевство 3716 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 2
Америка - Американский регион 2188 2
Грузия 1285 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1073 2
Великобритания - Лондон 2408 2
Ирландия - Республика 1025 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 63
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 61
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15151 41
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 35
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 567 25
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5866 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 17
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1148 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 16
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10332 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 13
Английский язык 6878 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3140 12
Энергетика - Energy - Energetically 5531 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 10
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 10
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1724 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 9
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 8
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 7
Аудит - аудиторский услуги 3115 7
BleepingComputer - Издание 415 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 4
Bloomberg 1419 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 4
Известия ИД 707 4
The Guardian - Британская газета 384 3
F-16.net 126 2
РИА Новости 985 2
Wikipedia - Википедия 586 2
Ведомости 1244 2
Telegraph 196 1
Независимая газета 13 1
Mash - telegram-канал 19 1
GigaOM 71 1
heise online - heise security 122 1
Computer Weekly 376 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Bloomberg Businessweek 122 1
ZDnet 662 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Forbes - Форбс 914 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
TechRadar 95 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
The Verge - Издание 592 1
FT - Financial Times 1259 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
TorrentFreak (TF) 148 1
Reddit 358 1
Gartner - Гартнер 3611 11
IDC - International Data Corporation 4943 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 9
Forrester Research 828 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Juniper Research 551 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Dimensional Research 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
B2B International 50 1
TNS Kantar 3 1
Riverbed Global Application Survey 1 1
Kaspersky Security Bulletin 4 1
GlobeScan 1 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
CCS Insight 22 1
Cisco Security Capabilities Benchmark 1 1
Markets&Markets Research 113 1
Microsoft IoT Signals 2 1
Forrester Consulting 26 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 130 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1051 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1265 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 520 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1091 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
UWA - University of Western Australia - Университет Западной Австралии 6 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 1
Центр американского английского 4 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 1
University of Mannheim - Universität Mannheim - Мангеймский университет Германия 8 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
