Сбербанк создал «убийцу» сбежавшего из России сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb

В России появился новый сервис краткосрочной аренды недвижимости, за которым стоит Сбербанк. Проект получил название «Домклик24». Сервис занимает нишу, освобожденную всемирно известным сервисом Airbnb, который решил прекратить работу в России.

Вместо Airbnb

Сбербанк сообщил CNews о начале работы отдельного сервиса краткосрочной аренды недвижимости под названием «Домклик24». Он позволяет на сутки или несколько дней снять жилое помещение.

Проект рассчитан как на арендаторов, ищущих жилье, например, в другом городе и не желающих останавливаться в отеле, так и на владельцев и управляющих помещений. Как сообщал CNews, в июле 2022 г. краткосрочная аренда появилась в составе сервиса «Домклик». На вопрос редакции, почему спустя два года потребовалось вынести ее в отдельный веб-сервис, в Сбербанке к моменту выхода материала ответить не смогли.

Сбербанк Сервис краткосрочной аренды жилья от Сбербанка отделился от «Домклика»

Фактически, «Домклик24» может заменить россиянам сбежавший из России весной 2022 г. международный сервис краткосрочной аренды Airbnb. CNews писал, что он не просто отказался работать с россиянами, но даже не вернул им деньги.

Без ограничений не обошлось

«Домклик24» на момент выхода материала работал исключительно с жилыми помещениями – возможности краткосрочной аренды, к примеру, коммерческой недвижимости у его пользователей не было. Да и жилье сдать и снять можно пока не все – допущены к ротации на сервисе исключительно квартиры и апартаменты.

На вопрос CNews о планах по отмене ограничений в Сбербанке ответили, что скоро на сервисе появится возможность снимать и сдавать в аренду дома и коттеджи. Представители банка подчеркнули, что затем будут добавлены «другие альтернативные объекты размещения», не уточнив, какие именно, и не сказав, когда стоит ждать их появления в «Домклик24».

Пользоваться сервисом в плане съема жилья пока что могут исключительно физлица, то есть обычные пользователи. Юрлицам, желающим арендовать жилье, в «Домклик24» доступа нет, как нет и сроков отмены этого ограничения.

Данные лимиты, как сообщили редакции CNews в Сбербанке, связаны с «корректностью оформления закрывающих документов для юрлиц и дополнительными финансовыми сервисами, которые обычно требуются юрлицам при заказе трэвел-услуг».

При этом сдавать жилье могут и физлица, и юрлица, и индивидуальные предприниматели.

Только в России

Снять или сдать квартиру или апартаменты при помощи «Домклик24» можно только в пределах границ России. «В будущем планируется добавить другие типы объектов и расширить географию», – отметили представители Сбербанка, не ответив на вопрос CNews, в каких странах мира и как скоро появится «Домклик24».

Комиссия сервиса составляет 5% выручки владельца жилья. На вопрос редакции о планах по снижению или, наоборот, увеличению размеров комиссии в Сбербанке не ответили, но уточнили, что 5% – это единое для всех условие. «Большинство арендодателей – физические лица, размещающие небольшое число объектов, так что это хорошие общие условия, каких-то специальных планов относительно их у нас сейчас нет», – сказали CNews представители Сбербанка.

Гарантия безопасности и «теневые» сделки

«Домклик24» работает по классической для сервисов краткосрочной аренды жилья схеме. Владелец жилого помещения размещает объявление, в котором указывает стоимость за ночь и настраивает правила проживания, отмены и бронирования. Арендатор, решивший снять это помещение, бронирует его на нужное количество дней, после чего ему нужно будет сразу оплатить 100% стоимости аренды. После этого хозяину помещения поступает уведомление о сдаче – у него будет возможность подтвердить или отменить его. После подтверждения отменить бронирование можно будет только в экстренном случае и только через техподдержку сервиса. Деньги за аренду владелец помещения получит сразу после того, как арендатор покинет его по истечении срока аренды.

100-процентную предоплату арендатор вносит непосредственно на платформе, то есть переводить деньги напрямую владельцу квартиры или апартаментов не нужно. «Если при заезде обнаружатся проблемы, арендатор получит гарантированную замену жилья либо сможет вернуть деньги. Круглосуточная поддержка доступна как хозяину, так и путешественнику», – заявили представители Сбербанка.

На вопрос CNews, кто гарантирует 100-процентную замену жилья при проблемах, и кто занимается поиском предложений - сам арендатор или «Домклик24», в Сбербанке ответили: «Домклик24 гарантирует предоставление замены и он же и занимается всеми процессами, связанными с этим».

Сотрудник CNews поинтересовался, что будет, если арендатор решит продлить срок аренды? Сервис позволит это сделать, или нужно будет договариваться уже лично с владельцем помещения? Представители Сбербанка ответили так: «Можно сделать и оплатить новую бронь на платформе на дополнительные дни, если арендодателю так удобнее. Если же арендодателю удобнее договорится о продлении заезда напрямую, то мы, естественно, не будем никак препятствовать. Арендодателю только надо будет закрыть занятые даты в календаре доступности на нашем сервисе».

Прямые конкуренты

За последние несколько лет в России появилось множество сервисов краткосрочной аренды жилья. Например, сразу после ухода из страны Airbnb, проработавшего на российском рынке 12 лет, маркетплейс в сфере недвижимости «Циан» сообщил о запуске своего сервиса краткосрочной аренды жилых помещений.

В июле 2022 г. «Домклик» от Сбербанка и сервис «Суточно.ру» объявили о партнерстве и запустили онлайн-бронирование посуточной аренды жилья. Поиск отеля, мини-гостиницы, дома, квартиры, комнаты, или хостела стал доступен на специальной странице «Домклик» и в мобильном приложении.

Летом 2023 г. обновленная и усовершенствованная опция краткосрочной аренды недвижимости появилась в составе сервиса «Авито Путешествия». Она сразу заработала во всех регионах России. До этого дня сервис размещал предложения о краткосрочной аренде в формате классической доски объявлений – теперь же пользователь может бронировать и оплачивать жилье непосредственно на платформе.