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«Домклик» запустил посуточную аренду жилья – отелей, гостевых и жилых домов, квартир

«Домклик» от «Сбера» и сервис «Суточно.ру» объявили о партнерстве и запустили онлайн-бронирование посуточной аренды жилья. Поиск отеля, мини-гостиницы, дома, квартиры, комнаты, или хостела доступен на специальной странице «Домклик» и в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Пользователи «Домклик» теперь могут забронировать жилье по фиксированной цене на нужный срок — без дополнительных звонков и общения с арендодателями. Для этого достаточно зайти в раздел посуточной аренды «Домклик» и выбрать понравившийся вариант. Бронирование и платежи будут проходить на сайте партнера.

Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»: «Мы расширяем возможности сервиса “Домклик”, делая его ещё более удобным и востребованным для людей. Посуточная аренда будет работать на территории всей России. Клиенты “Домклик” теперь могут находить жилье в краткосрочную аренду для рабочих поездок или на время отпуска. “Домклик” отдает приоритет безопасности пользователей. Сервис “Суточно.ру” не случайно стал нашим партнёром — он обеспечивает гарантированное заселение после бронирования и отсутствие скрытых комиссий».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Посуточная аренда жилья с возможностью онлайн-бронирования — это удобная и востребованная услуга. По данным “Суточно.ру”, спрос на такую аренду вырос в России за последний год более чем на 40%. Без всяких сомнений, в Москве этот сервис будет популярен, особенно у гостей столицы, которые ежедневно прибывают в наш город как в туристических целях, так и по личным или служебным делам».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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