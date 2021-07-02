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Правительство Москвы
Наш город


02.07.2021 В Москве развиваются новые ценностные онлайн-сервисы 1
22.06.2021 Открыт прием заявок от разработчиков для размещения на карте московских CityTech-решений 1
23.03.2021 К платформе «Электронный дом» подключились жители более 27 тысяч московских домов 1
09.02.2021 12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы 1
31.10.2019 В базе практик Smart City на ICT.Moscow собрали более 500 проектов умного города 1
26.10.2018 Артем Костырко назначен заместителем руководителя ДИТ Москвы 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
01.08.2018 Москва стала полноправным участником международных рейтингов «умных» городов 1
24.07.2018 ООН поставила Москву на первое место в мире по оказанию госуслуг 1
18.07.2018 Москва – лидер по использованию умных технологий 1
13.02.2017 Андрей Белозеров покинул пост заместителя Департамента ИТ города Москвы 1
06.07.2016 Москва названа мировым лидером по информатизации городов 4
09.06.2016 Абоненты Tele2 активно используют мобильные сервисы правительства Москвы 1
08.12.2015 На Rambler.ru появилась авторизация через московский портал госуслуг 1
07.10.2015 Сервис «Москва говорит» расскажет о происходящем в столице в режиме онлайн 1
07.09.2015 Столичный ИТ-департамент сравнил уровень развития электронных сервисов в Москве и Нью-Йорке 1
25.02.2015 Электронными услугами в Москве пользуются более 4 млн человек 1
28.05.2014 Главные ИТ-проекты страны 2014–2015 1
21.05.2014 Правительство Москвы запустило мобильное приложение для электронных референдумов 2
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 1
20.03.2014 Московский портал госуслуг перешел на новый интерфейс 1
05.02.2014 «Открытый регион 71» будет сотрудничать с федеральным проектом «Сердитый Гражданин» 1
17.10.2013 На московском портале госуслуг ежедневно регистрируются около 2,5 тыс. человек 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
18.04.2013 Эффективность московских ведомств будут оценивать по количеству датасетов, раскрытых для сторонних разработчиков 1
04.04.2013 Новый сервис упростит поиск информации на московских официальных сайтах 1
29.03.2013 1 апреля на столичном портале «Открытые данные» появится 17 новых блоков информации 2
15.02.2013 До конца первого квартала в столице начнется пилотное внедрение мобильного решения для чиновников, работающих на выезде 1
26.12.2012 На московских интерактивных порталах появились сезонные жалобы 2
20.12.2012 Мэрия Москвы возьмет в работу жалобы от пользователей проекта «РосЯма» 1
11.12.2012 ДИТ Москвы обнародовал ТОП-10 органов власти и организаций, наиболее активно использующих систему видеонаблюдения 1
16.11.2012 ИТ в столицах: Москва берет пример с Лондона и Нью-Йорка, Питер – с Токио и Сингапура 1
12.11.2012 Москвичи смогут оценить качество обслуживания в поликлиниках c помощью инфоматов или на портале «Наш город» 2
12.10.2012 Власти Москвы возобновили прием жалоб на автохлам через интернет 2
07.09.2012 Электронные жалобы москвичей рассмотрят быстрее 1
09.07.2012 На московских порталах появится единая авторизация 1
19.06.2012 До конца года в московских дворах планируется установить 20 тыс. камер видеонаблюдения 1
18.05.2012 До конца года на столичном портале «Наш город» откроется ряд новых сервисов 1
10.04.2012 В Москве создано мобильное приложение для экстренной связи с полицией 1
19.03.2012 На портал «Наш город. Программа развития Москвы» добавлено более 7800 объектов дворового благоустройства 1

Публикаций - 48, упоминаний - 57

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

McKinsey & Company 121 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
АйТи 752 2
Microsoft Corporation 11143 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Telegram Group 702 1
KPMG - КПМГ 131 1
ICF - Intelligent Community Forum 2 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Крок 1221 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 2
Правительство РФ 2207 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Центр стратегий совершенствования управления транспортным комплексом АНО 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 11
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
Big Data - Большие данные 1136 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 8
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows 8 1228 1
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Экологический паспорт 2 1
МОД Народный контроль 29 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Электронный дневник 26 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Медведев Дмитрий 1434 2
Белозеров Андрей 35 1
Чукарин Алексей 56 1
Горбатько Александр 90 1
Лосев Сергей 43 1
Сафронов Роман 33 1
Островский Владимир 22 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 37
Россия - Российская федерация - РФ 57617 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 7
Великобритания - Лондон 826 3
Сингапур - Республика 808 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
США - Нью-Йорк 1098 3
Германия - Берлин 359 2
Испания - Барселона 537 2
Китай - Шанхай 246 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Франция - Париж 374 2
Специальный административный район Гонконг 554 2
Австралия - Мельбурн 21 1
Южная Корея - Сеул 130 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Россия - Новосибирская область 818 1
Германия - Гамбург 56 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Мексика - Мехико 24 1
Япония - Токио 290 1
Северная Америка 1414 1
Россия - Сибирь 880 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Свердловская область 807 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Европа 3781 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
CNews Analytics 1991 2
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Академгородок Новосибирск 29 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Global mobileGov Awards 5 1
BIG Innovation Awards 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767974, в очереди разбора - 671659.
Создано именных указателей - 46354.
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