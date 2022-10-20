Наталья Сергунина рассказала об итогах работы портала «Наш город» за 11 лет Порталу «Наш город» исполнилось 11 лет. За это время он стал важным инструментом, с помощью которого москвичи участвуют в жизни столицы. У пользователей есть возможность сообщить о недочетах в сфере гор

Более 6 млн вопросов решили москвичи с помощью портала «Наш город» Со дня своего основания в 2011 г. портал «Наш город» помог жителям столицы решить более 6 млн вопросов, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Сервис пользуется популярностью благодаря простой механике взаимодействия с орг

Москвичи смогут оценить качество обслуживания в поликлиниках c помощью инфоматов или на портале «Наш город» системе (ЕМИАС), смогут оценить содержание медицинского учреждения и пожаловаться на невежливое обращение персонала. Оставить свой отзыв можно c помощью инфоматов в холлах поликлиник или на портале «Наш город». Чтобы принять участие в опросе через инфомат, необходимо авторизоваться с помощью полиса обязательного медицинского страхования или социальной карты москвича и выбрать раздел «Оцени

До конца года на столичном портале «Наш город» откроется ряд новых сервисов До конца 2012 г. на портале «Наш город. Программа развития Москвы» планируется открыть ряд новых сервисов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 12 мая на gorod.mos.ru был запущен сервис по контролю жителей за текущим

На портал «Наш город. Программа развития Москвы» добавлено более 7800 объектов дворового благоустройства Портал «Наш город. Программа развития Москвы» отметил 5 месяцев своего существования. Важнейшим событием за последнее время стало добавление объектов дворового благоустройства 2012 г. во всех 10 админи

На столичный портал «Наш город» добавлены объекты благоустройства 2012 г. На портал «Наш город» добавлен 6 521 объект дворового благоустройства 2012 г. во всех 10 административных округах г. Москвы. Больше всего таких объектов в Восточном и Южном административных округах – 1371

Власти Москвы подвели промежуточные итоги работы порталов «Дороги Москвы» и «Наш город. Программа развития Москвы» ргать с ними соответствующие договоры и выставлять санкции», — заявил Собянин. Кроме того, столичный градоначальник обратил внимание на недостаточно тщательную работу с обращениями жителей на портал «Наш город. Программа развития Москвы» gorod.mos.ru. «За последнюю неделю работы не выполнены по 11 обращениям, выполнены с ненадлежащим качеством — по 14», — заявил Собянин и поручил префектура

Запущена новая версия портала «Наш город» Портал «Наш город. Программа развития Москвы» объявил о том, что начал работать в новой версии, которая предусматривает ряд дополнительных возможностей. Одним из важных нововведений является внедрение

Портал «Наш город. Программа развития Москвы» подвел итоги работы за январь 2012 г. Портал «Наш город. Программа развития Москвы» подвел итоги работы за январь 2012 г. Пользователи gorod.mos.ru вели активное взаимодействие с порталом, несмотря на то, что активность москвичей в период

Портал «Наш город. Программа развития Москвы» посетило более 100 тыс. пользователей Портал «Наш город. Программа развития Москвы» был открыт 17 октября 2011 г. За два с небольшим месяца работы портал gorod.mos.ru посетило более 100 тыс. уникальных пользователей. Из них около 12 тыс. ч