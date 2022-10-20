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Правительство Москвы Наш город

Правительство Москвы - Наш город

СОБЫТИЯ

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20.10.2022 Наталья Сергунина рассказала об итогах работы портала «Наш город» за 11 лет

Порталу «Наш город» исполнилось 11 лет. За это время он стал важным инструментом, с помощью которого москвичи участвуют в жизни столицы. У пользователей есть возможность сообщить о недочетах в сфере гор
01.06.2022 Более 6 млн вопросов решили москвичи с помощью портала «Наш город»

Со дня своего основания в 2011 г. портал «Наш город» помог жителям столицы решить более 6 млн вопросов, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Сервис пользуется популярностью благодаря простой механике взаимодействия с орг
12.11.2012 Москвичи смогут оценить качество обслуживания в поликлиниках c помощью инфоматов или на портале «Наш город»

системе (ЕМИАС), смогут оценить содержание медицинского учреждения и пожаловаться на невежливое обращение персонала. Оставить свой отзыв можно c помощью инфоматов в холлах поликлиник или на портале «Наш город». Чтобы принять участие в опросе через инфомат, необходимо авторизоваться с помощью полиса обязательного медицинского страхования или социальной карты москвича и выбрать раздел «Оцени
18.05.2012 До конца года на столичном портале «Наш город» откроется ряд новых сервисов

До конца 2012 г. на портале «Наш город. Программа развития Москвы» планируется открыть ряд новых сервисов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 12 мая на gorod.mos.ru был запущен сервис по контролю жителей за текущим
19.03.2012 На портал «Наш город. Программа развития Москвы» добавлено более 7800 объектов дворового благоустройства

Портал «Наш город. Программа развития Москвы» отметил 5 месяцев своего существования. Важнейшим событием за последнее время стало добавление объектов дворового благоустройства 2012 г. во всех 10 админи
11.03.2012 На столичный портал «Наш город» добавлены объекты благоустройства 2012 г.

На портал «Наш город» добавлен 6 521 объект дворового благоустройства 2012 г. во всех 10 административных округах г. Москвы. Больше всего таких объектов в Восточном и Южном административных округах – 1371
10.02.2012 Власти Москвы подвели промежуточные итоги работы порталов «Дороги Москвы» и «Наш город. Программа развития Москвы»

ргать с ними соответствующие договоры и выставлять санкции», — заявил Собянин. Кроме того, столичный градоначальник обратил внимание на недостаточно тщательную работу с обращениями жителей на портал «Наш город. Программа развития Москвы» gorod.mos.ru. «За последнюю неделю работы не выполнены по 11 обращениям, выполнены с ненадлежащим качеством — по 14», — заявил Собянин и поручил префектура
07.02.2012 Запущена новая версия портала «Наш город»

Портал «Наш город. Программа развития Москвы» объявил о том, что начал работать в новой версии, которая предусматривает ряд дополнительных возможностей. Одним из важных нововведений является внедрение

02.02.2012 Портал «Наш город. Программа развития Москвы» подвел итоги работы за январь 2012 г.

Портал «Наш город. Программа развития Москвы» подвел итоги работы за январь 2012 г. Пользователи gorod.mos.ru вели активное взаимодействие с порталом, несмотря на то, что активность москвичей в период

28.12.2011 Портал «Наш город. Программа развития Москвы» посетило более 100 тыс. пользователей

Портал «Наш город. Программа развития Москвы» был открыт 17 октября 2011 г. За два с небольшим месяца работы портал gorod.mos.ru посетило более 100 тыс. уникальных пользователей. Из них около 12 тыс. ч
02.12.2011 На портале «Наш город» появилась информация о состоянии лифтов

30 ноября на портале «Наш город. Программа развития Москвы» была размещена информация о новых объектах – лифтах. Ранее на сайте публиковались только данные о работах на объектах дворовых территорий, благоустроенных


Публикаций - 110, упоминаний - 110

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 5
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 4
МегаФон 10742 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Ростелеком 10948 3
McKinsey & Company Int 293 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Telegram Group 2940 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 2
АйТи 1519 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 2
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
Технологии Будущего 169 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
НИТ - Национальные информационные технологии 36 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Базис Консалтинговая компания 35 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
Verizon - WorldCom 501 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 1
Проектная практика 51 1
МТС Центр макрорегион 64 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 1
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
IBM Greater China Group 2 1
Точка качества 5 1
Stereotech - Стереотек 48 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
Почта России ПАО 2370 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
Правительство Москвы - Московский гарантийный фонд - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 4 1
Сбер - СберТройка 17 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 1
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 13 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Суточно АО - Суточно.ру 19 1
Бион - Bion 9 1
Рапид Био 102 1
Музей Москвы - Музейное объединение 13 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ак Барс Банк 283 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 14
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 29
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 11
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Google Android 15244 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Apple iOS 8583 4
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Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 3
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 13 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Собянин Сергей 538 14
Сергунина Наталья 375 13
Лысенко Эдуард 317 7
Ермолаев Артем 379 6
Ракова Анастасия 50 3
Гусев Владимир 26 3
Белозеров Андрей 36 3
Ликсутов Максим 245 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Чучелов Андрей 44 2
Деянышев Вадим 19 2
Громов Иван 102 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Лосев Сергей 46 2
Сафронов Роман 36 2
Шабанов Александр 7 2
Мудров Александр 2 2
Горбатько Александр 105 2
Евраев Михаил 266 2
Никуличев Андрей 43 2
Пищелко Александр 12 2
Казарин Станислав 175 2
Серебряков Виктор 56 1
Гаттаров Руслан 144 1
Быков Алексей 91 1
Островский Владимир 25 1
Свинцов Ярослав 10 1
Тарасов Сергей 47 1
Линев Андрей 25 1
Козлов Евгений 35 1
Федорец Андрей 19 1
Борбачева Ксения 5 1
Бриедис Виталий 15 1
Хржановский Андрей 1 1
Денисов Леонид 17 1
Воронина Елена 22 1
Потехина Ирина 19 1
Бехтерев Дмитрий 13 1
Батарова Татьяна 14 1
Бастрыкин Сергей 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 85
Россия - РФ - Российская федерация 166168 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Великобритания - Лондон 2432 9
США - Нью-Йорк 3180 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Сингапур - Республика 1953 7
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 19
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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