Артем Костырко назначен заместителем руководителя ДИТ Москвы 1

ООН поставила Москву на первое место в мире по оказанию госуслуг 1

Андрей Белозеров покинул пост заместителя Департамента ИТ города Москвы 1

Москва названа мировым лидером по информатизации городов 4

Абоненты Tele2 активно используют мобильные сервисы правительства Москвы 1

Электронными услугами в Москве пользуются более 4 млн человек 1

Правительство Москвы запустило мобильное приложение для электронных референдумов 2

Московский портал госуслуг перешел на новый интерфейс 1

Новый сервис упростит поиск информации на московских официальных сайтах 1

На московских интерактивных порталах появились сезонные жалобы 2

Власти Москвы возобновили прием жалоб на автохлам через интернет 2

Электронные жалобы москвичей рассмотрят быстрее 1

На московских порталах появится единая авторизация 1