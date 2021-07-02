Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Наш город
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 57
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бристоль - сеть магазинов 11 1
|МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
|Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Белозеров Андрей 35 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Горбатько Александр 90 1
|Лосев Сергей 43 1
|Сафронов Роман 33 1
|Островский Владимир 22 1
|IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
|CNews Analytics 1991 2
|АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
|IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767974, в очереди разбора - 671659.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767974, в очереди разбора - 671659.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru