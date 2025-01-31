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Григорьев Дмитрий



31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
06.09.2024 «Циан» запустил благотворительный проект помощи беженцам — «Циан.Добро» 1
22.04.2024 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
15.02.2024 «Россети» поставят российский Linux более чем на 100 тысяч ПК и серверов 1
27.12.2023 От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы 1
19.10.2023 Дмитрий Григорьев назначен техническим директором Step Logic 1
27.04.2023 Госинспекция по недвижимости и «Циан» начнут сотрудничество по борьбе с самостроем 1
27.03.2023 «Циан» запустил возможность идентификации пользователей через «Госуслуги» 1
30.05.2022 Антон Иванюшин назначен на должность директора по маркетингу «Циан» 1
26.04.2022 Глава ЦИАН покинул свой пост, сохранив бронь на участие в совете директоров 1
21.06.2016 Tele2 бесплатно доставит SIM-карты в Подмосковье 1
09.06.2016 Абоненты Tele2 активно используют мобильные сервисы правительства Москвы 1
03.03.2016 Tele2 снижает стоимость красивых номеров в Московском регионе 1
01.02.2016 Tele2 запускает новый тариф для московских абонентов 1
11.12.2015 Московские абоненты Tele2 качают более 30 ТБ в сутки 1
03.11.2015 Столичные абоненты Tele2 могут оплачивать парковку с мобильного телефона 1
26.10.2015 За четыре дня абонентами Tele2 в Московском регионе стали 116 000 человек 1
24.06.2014 «Билайн» стал лидером мобильного интернета в Петербурге 1
17.06.2014 Коммерческим директором Beeline в Узбекистане назначен Максим Ефремов 1
29.05.2014 Tele2 сформировала управленческую команду макрорегиона «Москва» 1
31.05.2010 Абоненты «Билайн» получили возможность осуществлять мобильные переводы в страны СНГ и Грузию 1
14.04.2010 Дмитрий Григорьев назначен директором по продажам на массовом рынке в странах СНГ компании «ВымпелКом» 2

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Григорьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 5
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 3
МегаФон 8861 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 2
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 144 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 2
Cisco Systems 5116 2
AMT Group - АМТ-Груп 351 2
Samsung Electronics 10271 1
Ростелеком 9713 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 1
Lenovo Group 2295 1
Apple Inc 12111 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
HTC Corporation 1499 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком - Zet-Mobile 22 1
JetClosing 2 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
Box inc - box.com - box.net 359 1
Uztelecom - Buzton 38 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Деловой Мир Онлайн 10 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 190 1
Softline - Софтлайн 2822 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 489 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 851 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1133 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Gagar>N - Гагар.ИН 31 1
ИКС 320 1
Крок - Croc 1777 1
Базальт СПО - BaseALT 657 1
Microsoft Corporation 24640 1
SAP SE 5279 1
ЦИАН - CIAN 133 5
Исток ГК - Исток Трейдинг 10 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 578 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 1
Media Instinct Group - Медиа Инстинкт Групп 4 1
Нидан - Нидан Соки - Нидан-Фудс - Нидан-Гросс - торговые марки Моя семья, Чемпион, Caprice, Да! 7 1
Roofstock 3 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 48 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 583 1
Газпром ПАО 1342 1
Proptech Group 3 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2893 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 28 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 235 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20654 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8473 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24190 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12044 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7679 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6453 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 250 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4771 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24502 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12770 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4024 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8183 1
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USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 329 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 1
Мобильная связь - Короткий номер 394 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2182 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6409 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2246 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13945 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4757 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5039 1
Мобильная связь - Красивый номер 30 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7105 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12197 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 885 1
Оповещение и уведомление - Notification 4630 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 773 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10998 1
Маркировка - Marking 1059 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7592 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11970 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8014 1
Google YouTube - Видеохостинг 2753 1
Google Play - Google Store - Android Market 3294 1
Apple - App Store 2892 1
Apple iPad mini 418 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 765 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Mini 14 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Lenovo Tab - серия планшетов 39 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 39 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 236 1
Ланит - Treolan Irbis 128 1
Linux OS 9968 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Microsoft Windows 15683 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 927 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3225 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 269 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Братукин Сергей 2 1
Мельников Максим 32 1
Ананьев Алексей 110 1
Иванюшин Антон 2 1
Воробьев Александр 34 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
Крюков Дмитрий 27 1
Жуков Михаил 39 1
Бобров Иван 28 1
Антипов Дмитрий 7 1
Прокофьев Антон 11 1
Резванов Алексей 4 1
Ефремов Максим 9 1
Кравченко Константин 90 1
Путин Владимир 3178 1
Маслиев Антон 2 1
Кудряшов Кирилл 1 1
Федосеев Тимофей 1 1
Гороховский Максим 1 1
Мустафин Денис 1 1
Ромашов Фёдор 2 1
Сафонов Иван 1 1
Грибов Филипп 2 1
Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 1
Садовничий Антон 1 1
Евтеев Тихон 1 1
Степанов Евгений 29 1
Кудряшов Сергей 15 1
Густокашин Михаил 6 1
Цуцкарев Кирилл 7 1
Черный Александр 9 1
Шевченко Тарас 7 1
Дарчинов Станислав 5 1
Никулин Максим 3 1
Семенюков Юрий 8 1
Нагибин Всеволод 2 1
Бабин Александр 3 1
Baker Simon - Бэйкер Симон 3 1
Шеховцов Александр 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 10
Россия - РФ - Российская федерация 144633 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7445 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14126 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 2
Узбекистан - Республика 1727 2
Таджикистан - Республика 860 2
Украина 7617 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 2
Грузия 1242 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Франция - Французская Республика 7854 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3099 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1551 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2671 1
Узбекистан - Каракалпакия - Республика Каракалпакстан 5 1
Ближний Восток 2945 1
Африка - Африканский регион 3481 1
Европа 21780 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2965 1
Европа Центральная 266 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Азия - Азиатский регион 5539 1
Германия - Федеративная Республика 12690 1
Южная Корея - Республика 6654 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17062 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 1
Китай - Тайвань 3990 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Япония 13293 1
Польша - Республика 1961 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Канада 4886 1
Узбекистан - Хорезмская область 4 1
Испания - Королевство 3710 1
Россия - ЦФО - Курская область 652 1
Армения - Ереван 199 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4811 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5857 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6982 3
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4827 2
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 2
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Металлы - Платина - Platinum 467 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2383 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3560 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9960 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1955 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8053 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1052 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 440 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
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СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
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ВСГУТУ - Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 4 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 45 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 51 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 6 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 22 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 15 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
Международный женский день - 8 марта 327 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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