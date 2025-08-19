Получите все материалы CNews по ключевому слову
Циан Сделка
УПОМИНАНИЯ
Циан Сделка и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 24 3
|МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1482 3
|Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 808 1
|Критилин Андрей 2 2
|Макаров Алексей 67 2
|Лобов Александр 1 1
|Кравченко Евгений 13 1
|Мельников Максим 36 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152123 5
|Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1197 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44784 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18146 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378767, в очереди разбора - 739603.
Создано именных указателей - 181277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.