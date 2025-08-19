Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181277
ИКТ 14092
Организации 10950
Ведомства 1483
Ассоциации 1049
Технологии 3493
Системы 26046
Персоны 77989
География 2915
Статьи 1542
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2699
Мероприятия 866

Циан Сделка


УПОМИНАНИЯ


19.08.2025 «Госуслуги» и «Циан» запускают онлайн-сервис подписания договоров аренды 1
19.09.2023 «Циан» завершила сделку по приобретению SmartDeal 1
02.05.2023 «Циан» заключил предварительный договор о приобретении SmartDeal 1
24.01.2022 «Циан» заключил предварительное соглашение о приобретении Smartdeal 1
13.12.2021 «Сбер» и «Циан» запустили сервис онлайн-расчетов за вторичную недвижимость через аккредитив с электронной регистрацией 1
15.10.2021 «Тинькофф» и «Циан» запустили первый в России сервис для дистанционных сделок с недвижимостью 2
13.10.2021 «Циан» запустил сервис для проведения онлайн-сделок с недвижимостью на вторичном рынке и без привязки к отделению банка 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Циан Сделка и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИАН - Практика Успеха 10 3
ЦИАН - CIAN 154 6
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 10 2
Т-Банк - Тинькофф ипотека 4 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1285 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7830 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1252 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 19 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4738 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1070 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16527 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4051 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 446 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25364 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11836 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13130 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54657 1
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 24 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1482 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 808 1
Критилин Андрей 2 2
Макаров Алексей 67 2
Лобов Александр 1 1
Кравченко Евгений 13 1
Мельников Максим 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 152123 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1197 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44784 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18146 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50039 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5143 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16985 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1109 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 49 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25234 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378767, в очереди разбора - 739603.
Создано именных указателей - 181277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: