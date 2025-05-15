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ЦИАН Практика Успеха SmartDeal
SmartDeal — это платформа для электронного взаимодействия с Росреестром. Системой пользуются крупнейшие банки, девелоперские компании, агентства недвижимости и маркетплейсы. SmartDeal — один из крупнейших операторов электронных услуг в России. Ежемесячно платформа проводит 15000 регистраций. Со SmartDeal работают 200 застройщиков и более 30 ипотечных банков из топ-100. На базе платформы клиенты могут строить собственную фабрику регистрации сделок с недвижимостью и предоставлять это как сервис своим клиентам.
УПОМИНАНИЯ
ЦИАН и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Алексей 66 12
|Светлышев Михаил 5 5
|Григорьев Артем 4 3
|Боим Анна 11 2
|Пенягин Петр 1 1
|Исеев Руслан 1 1
|Зайцева Анна 69 1
|Полищук Ольга 1 1
|Морозов Андрей 48 1
|Лаптев Артем 5 1
|Дзюба Ирина 1 1
|Спиваков Андрей 6 1
|Борис Альберт 19 1
|Мельников Максим 35 1
|Гуров Роман 4 1
|Иванов Вячеслав 3 1
|Ахмеров Руслан 1 1
|Языков Артем 2 1
|Мелузов Антон 3 1
|Мамонов Вадим 5 1
|Комлик Олег 26 1
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