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ЦИАН Практика Успеха SmartDeal

ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal

SmartDeal — это платформа для электронного взаимодействия с Росреестром. Системой пользуются крупнейшие банки, девелоперские компании, агентства недвижимости и маркетплейсы. SmartDeal — один из крупнейших операторов электронных услуг в России. Ежемесячно платформа проводит 15000 регистраций. Со SmartDeal работают 200 застройщиков и более 30 ипотечных банков из топ-100. На базе платформы клиенты могут строить собственную фабрику регистрации сделок с недвижимостью и предоставлять это как сервис своим клиентам.

УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 ЦИАН заплатит до миллиарда за платформу электронной регистрации сделок с недвижимостью 1
01.03.2024 «Росбанк Дом» выпустил первую электронную закладную, подписанную УНЭП 1
19.09.2023 «Циан» завершила сделку по приобретению SmartDeal 1
18.05.2023 ГК «А101» впервые провела сделки по продаже недвижимости через новое приложение SmartDeal 1
02.05.2023 «Циан» заключил предварительный договор о приобретении SmartDeal 1
14.02.2023 «А101» и SmartDeal провели первую в Москве онлайн-покупку квартиры с использованием «Госключа» 1
14.12.2022 За 5 минут: «А101» и Совкомбанк впервые заключили трехстороннюю сделку с недвижимостью в облачном сервисе 1
18.10.2022 Запущен единый зашифрованный онлайн-кабинет для банков и девелоперов 2
17.10.2022 Банки, застройщики и покупатели жилья смогут работать в едином цифровом пространстве 3
15.08.2022 «Ак барс банк» увеличил выпуск электронных закладных на платформе SmartDeal 1
21.02.2022 SmartDeal в партнерстве с «Инфотекс интернет траст» начинает онлайн-выпуск электронных подписей по технологии NFC 2
24.01.2022 «Циан» заключил предварительное соглашение о приобретении Smartdeal 1
16.06.2021 «Тинькофф» выдал 10 тысяч электронных закладных с помощью SmartDeal 2
26.05.2021 Smartdeal получила лицензию ФСБ в области криптозащиты 2
19.05.2021 Райффайзенбанк перевел ипотеку полностью в онлайн 1
21.04.2021 Совкомбанк и SmartDeal объявляют о начале партнерства 1
30.07.2019 Smartdeal внедряет решение по выпуску электронной подписи на базе «Криптопро DSS» 1
27.03.2019 SmartDeal и ГК «Регион» переведут ипотечные сделки на вторичном рынке в «цифру» 2
05.02.2019 «А101» перевела сделки с клиентами на платформу для регистрации недвижимости Smartdeal 1
01.11.2018 Karma использует Smartdeal для регистрации залогового обеспечения 1
25.09.2018 Подтверждена регистрация первой электронной закладной для «Райффайзенбанка» через платформу SmartDeal 1
04.09.2018 «Цифровая ипотека» и SmartDeal завершили проект по интеграции сервисов в области недвижимости 2
10.07.2018 Росреестр принял к регистрации первую электронную закладную через платформу SmartDeal 1
02.07.2018 «Райффайзенбанк» запустил сервис по электронной регистрации ипотечных сделок 1

Публикаций - 24, упоминаний - 32

ЦИАН и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИАН - Практика Успеха 10 8
Регион ГК - Регион БК 15 1
АйТи Мониторинг - IT Monitoring 4 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 472 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 18 1
АйТи 1380 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 412 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 5
ЦИАН - CIAN 146 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 510 2
Совкомбанк ПАО 261 2
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 10 2
Национальная Фабрика Ипотеки 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 21 1
Руснарбанк КБ 9 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1229 1
MR Group - МР Групп 35 1
Level Group - Левел Груп 22 1
Ак Барс Банк 273 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 1
Регион ГК - Депозитарная компания 1 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3205 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2809 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 17 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3930 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 13
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 316 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12801 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 6
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12960 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4070 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4613 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24650 3
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2598 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7972 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 710 2
Оповещение и уведомление - Notification 4853 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4112 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1033 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12256 2
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 25 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4883 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 198 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1523 1
Оцифровка - Digitization 4674 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
Электронный документ - Electronic document 1480 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12354 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24867 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1092 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4362 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4562 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 3
Минцифры РФ - Госключ 158 3
Циан Сделка 6 3
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 17 1
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Григорьев Артем 4 3
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Исеев Руслан 1 1
Зайцева Анна 69 1
Полищук Ольга 1 1
Морозов Андрей 48 1
Лаптев Артем 5 1
Дзюба Ирина 1 1
Спиваков Андрей 6 1
Борис Альберт 19 1
Мельников Максим 35 1
Гуров Роман 4 1
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