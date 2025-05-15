ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal

SmartDeal — это платформа для электронного взаимодействия с Росреестром. Системой пользуются крупнейшие банки, девелоперские компании, агентства недвижимости и маркетплейсы. SmartDeal — один из крупнейших операторов электронных услуг в России. Ежемесячно платформа проводит 15000 регистраций. Со SmartDeal работают 200 застройщиков и более 30 ипотечных банков из топ-100. На базе платформы клиенты могут строить собственную фабрику регистрации сделок с недвижимостью и предоставлять это как сервис своим клиентам.