«Базис Недвижимость» и SmartDeal запустили совместное решение

Proptech-платформа «Базис Недвижимость» и сервис электронной регистрации SmartDeal, входящий в цифровую платформу «Циан», запустили совместное решение, объединяющее процессы приёмки квартир и регистрации прав собственности в единую технологическую цепочку. Это позволит девелоперам автоматизировать ключевые этапы работы с клиентами — от подготовки к передаче объекта до завершения государственной регистрации. Процесс становится прозрачным, контролируемым и полностью исключает ошибки, связанные с ручной обработкой данных.

Участникам рынка недвижимости стали доступны функциональные возможности «Базис Недвижимость» по автоматизации приёмки: формирование расписания, запись клиента, сверка данных, фиксация замечаний, контроль работы подрядчиков, автоматическое создание актов и аналитика хода заселения.

Интеграция со SmartDeal позволяет автоматически формировать черновик обращения на регистрацию, подставляя все необходимые данные и документы. Время подготовки сокращается с нескольких минут до 15-25 секунд, после чего возможна массовая подача на регистрацию. Механизм автоматической оплаты госпошлины дольщиком дополнительно устраняет задержки, возникающие после получения ключей.

Автоматизация ускоряет заселение в 2,8-3 раза, снижает количество ошибок до нуля и значительно экономит ресурсы персонала. Для девелоперов решение обеспечивает соблюдение нормативных сроков, снижение операционных затрат, повышение прозрачности процессов и улучшение клиентского опыта.

Интеграция построена как единый сквозной технологический процесс, включающий автоматическую передачу данных, синхронизацию статусов, массовые операции, гибкую работу с электронной подписью и готовность к дальнейшему масштабированию. Решение совместимо с внешними CRM-системами и обеспечивает бесшовный обмен информацией.

Компании договорились о долгосрочном технологическом партнёрстве и намерены увеличить продуктовую линейку в 2026 г., включив в нее новые сервисы автоматизации и цифрового документооборота. Партнёры также планируют расширить географию присутствия и клиентскую базу, предлагая рынку комплексные решения для управления жизненным циклом недвижимости.

По словам Артёма Глухих, CEO «Базис Недвижимости», интеграция стала ответом на запрос отрасли на более управляемые процессы в условиях обязательной электронной регистрации. Руслан Ахмеров, директор по продукту SmartDeal, подчеркнул, что объединение систем формирует новый стандарт автоматизации, делая процесс регистрации встроенной частью операционной модели девелопера.

