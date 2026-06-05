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ЦИАН CIAN

ЦИАН - CIAN

«Циан» — онлайн-платформа объявлений о недвижимости на  российском рынке объявлений о недвижимости. Компания представлена на всей территории России. За 2023 год на платформе Компании было представлено 1,9 млн объявлений, а среднее количество уникальных посетителей в месяц составило 19,2 млн.

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Судебные дела (39) на сумму 778 898 594 ₽*
в качестве истца (14) на сумму 7 017 594 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 2 724 187 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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05.06.2026 МТС и «Циан» объединяют усилия в борьбе с телефонным мошенничеством

МТС и «Циан» договорились о стратегическом сотрудничестве в области противодействия телефонному моше
04.06.2026 «МегаФон» и «Циан» договорились о сотрудничестве в сфере защиты клиентов

Телеком-оператор «МегаФон» и платформа операций с недвижимостью «Циан» объявили о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соглашен
03.06.2026 МТС и «Циан» объединяют усилия в борьбе с телефонным мошенничеством

МТС и «Циан» договорились о стратегическом сотрудничестве в области противодействия телефонному моше
28.05.2026 «Циан» стала официальным партнером фонда «Сколково» по развитию инновационной экосистемы в сфере технологий в недвижимости

Цифровая платформа операций с недвижимостью «Циан» и фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) объявили о заключиении соглашения о сотрудничестве. Э
27.04.2026 Московская биржа включила акции «Циана» в перечень бумаг высокотехнологичного сектора

дного года дает право инвестору освободить от НДФЛ доход, полученный при их продаже. Торги акциями «Циана» – цифровой платформы операций с недвижимостью – стартовали на Московской бирже 3 апрел
09.04.2026 «Циан» планирует довести уровень проникновения ИИ в ИТ-разработку до 100% к концу 2026 года

Компания «Циан» объявила о трансформации процесса разработки с помощью ИИ. Сейчас уровень проникновения
27.03.2026 ЦИАН расширил штат, увеличил расходы на маркетинг и ИИ

Финансовые итоги работы ЦИАН за 2025 год Маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН представил финансовые и операционные итоги 2025 г. Выручка за год выросла на 16,7% до 15,16 млрд руб. Скорректированный показатель

20.03.2026 Две сделки в день и более 3000 клиентов – «Сделка» от «Циана» подвела итоги 2025 года

или купить квартиру безопасно и выгодно – с помощью надежного риелтора и продвижения на платформе «Циан». В рамках услуги клиент оплачивает только комиссию риелтора, среднюю по рынку в регионе
10.03.2026 Ремонт, учеба и свидания: зачем снимают квартиры посуточно

Исследователи «Циана», цифровой платформы операций с недвижимостью, выяснили, с какими целями пользователи и
10.03.2026 Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги

Жалоба риелторов на тарифы «Циан» Ассоциация агентств элитой недвижимости (AREA) и Гильдия риелторов Москвы (ГРМ) направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на интернет-маркетплейс в сфере недвижимости «<
20.02.2026 «Циан» призывает кандидатов выполнять тестовые задания или live coding исключительно с помощью ИИ

«Циан» призывает кандидатов выполнять тестовые задания или live coding исключительно с помощью
22.12.2025 Как интеграция «Базис Недвижимость» и «Циан» изменила клиентский путь: кейс девелопера AAG, который сделал регистрацию полностью автоматической

ые работают сами. Именно с этой реальной боли начался проект по объединению «Базис Недвижимость» и «Циан» в единую технологическую связку. Идея родилась из наблюдаемой проблемы. Электронная рег
05.12.2025 «Самолет Плюс» научил ИИ отвечать в чатах «Авито», «Циан» и «Домклик» за риелторов

Группа «Плюс (управляет сетью офисов «Самолет Плюс») представила робота на основе искусственного интеллекта, который обрабатывает чаты риелторов на платформах «Авито», «Циан» и «Домклик». ИИ-решение круглосуточно реагирует на запросы и гарантирует, что ни одно обращение не пропадет. Благодаря автоматизации специалисты по недвижимости на 50-60% быстрее наращива
13.11.2025 «Базис Недвижимость» и «Циан» запустили бесшовный процесс регистрации прав собственности

«Базис Недвижимость» и компания SmartDeal, входящая в цифровую платформу «Циан», предложили рынку полностью автоматизированное решение, которое охватывает путь от передачи ключей до финальной регистрации права собственности. Оно поможет застройщикам снизить трудозатр
12.11.2025 «Циан» и «Базис Недвижимость» запустили бесшовный процесс регистрации прав собственности

Компания SmartDeal, входящая в цифровую платформу «Циан», и «Базис Недвижимость» предложили рынку полностью автоматизированное решение, которое охватывает путь от передачи ключей до финальной регистрации права собственности. Оно поможет застрой
29.10.2025 Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов

Специальные дивиденды от ЦИАН Совет директоров ЦИАН принял решение созвать внеочередное собрание акционеров, чт
02.09.2025 Вертикаль вторичной недвижимости в «Циане» возглавил Артур Саркисов

«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о том, ч
19.08.2025 «Госуслуги» и «Циан» запускают онлайн-сервис подписания договоров аренды

ях «Госуслуги» или «Госключ». Об этом CNews сообщили представители «Циана». Пользователи платформы «Циан»: собственники жилья, арендаторы и риелторы, получают возможность быстро и безопасно зак
11.08.2025 «Циан» объявила о назначении Дениса Кузнецова на должность PR-директора

«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о новом назначении: Денис Кузнецов присоединился к команде в роли PR-директора. В зону ответственности Денис
07.07.2025 «Циан» объявила о назначении Дарины Осмоловской на должность директора по продукту

«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о новом назначении на одном из ключевых направлений: Дарина Осмоловская присоединилась к команде в роли дире
06.06.2025 «Циан» объявил о назначении Максима Радюкова новым CTO

«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщает о новом назначении на одном из ключевых направлений: Максим Радюков присоединился к команде в роли техническ
03.06.2025 Т2 и «Циан» защитят клиентов от звонков спамеров

T2, российский оператор мобильной связи, и «Циан», цифровая платформа недвижимости, договорились о взаимодействии в области антифрода. Эт
15.05.2025 ЦИАН заплатит до миллиарда за платформу электронной регистрации сделок с недвижимостью

За сколько ЦИАН купил SmartDeal Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН раскрыл подробности сделки по покупке компании SmartDeal. Согласно документам компании, за 100% долю в ООО «Практика Усп
03.04.2025 Московская биржа начала торги акциями МКПАО «Циан»

реля 2025 г. на Московской бирже после проведенной реструктуризации стартовали торги акциями МКПАО «Циан» – онлайн-платформы объявлений о недвижимости на российском рынке. Торговый код – CNRU.

02.04.2025 ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций

ЦИАН выкупает собственные акции Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН объявил о намерении провести обратный выкуп собственных акций (buy-back). Как сообщил ге
27.03.2025 «Циан»: 3,9 млн человек пользуются искусственным интеллектом для выбора недвижимости

Годовая аудитория «Циан-помощника» – ИИ чат-бота для поиска и ответов на вопросы о недвижимости – составила 3,9 млн человек. Среднемесячная аудитория составила 650 тыс. пользователей (среднесуточное число пользов
11.03.2025 Сдавать или продавать: «Циан» запустил сервис по оценке способов заработка на квартире

«Циан», платформа для поиска недвижимости, сообщает о запуске нового онлайн-сервиса «Как заработать на квартире». Сервис поможет владельцам недвижимости оценить доходность своей квартиры при раз
25.02.2025 Новый сервис «Циана» «Мечтайте по-новому» поможет составить персональный план по улучшению жилищных условий

«Циан» запустил цифровой сервис «Мечтайте по-новому», который помогает оценить свои возможност
07.02.2025 Акционерам ЦИАН дали шанс не вылететь с биржи

ЦИАН меняет собственные акции МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Циан Технолоджи лтд» объявила об оферте по обмену акций и американских депозитарных расписок

06.02.2025 Сервис «Мой дом» поможет рассчитать доход от посуточной аренды

руководитель сервиса «Мой дом». Сервис расчета посуточной аренды улучшил опыт работы с платформой «Циан» и расширил возможности пользователей. «Мой дом» дает более полную картину для оценки те
31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов

Редомиляция ЦИАН Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН, проведя процесс редомиляции, раскры
28.11.2024 Пользователи Циана теперь могут проверить новостройку с помощью данных ДОМ.РФ

ДОМ.РФ и онлайн-платформа для поиска и операций с недвижимостью Циан реализовали новый сервис для безопасного и прозрачного подбора квартир. Благодаря интегр
12.11.2024 «Циан» усиливает команду: Александра Бабкина возглавила направление устойчивого развития компании

«Циан», российская онлайн-платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщает о новом на
09.09.2024 «Циан» запустил новый раздел с акционными предложениями от застройщиков

На «Циан» появился раздел с акционными предложениями напрямую от застройщиков. Покупатель может получить персональную скидку, изучить скидки на квартиры в конкретных ЖК, скидки на многокомнатные кв
06.09.2024 «Циан» запустил благотворительный проект помощи беженцам — «Циан.Добро»

готворительным фондом помощи беженцам «Дом с маяком» — компания запустила благотворительный проект «Циан.Добро». Циан находит собственников жилья, готовых принять у себя жителей пострада
27.08.2024 Группа «Циан» представила обновленную информацию о редомициляции Cian Technology

Cian PLC («Циан»), российская онлайн-платформа объявлений о недвижимости в России, сообщила, что в рамка
23.04.2024 ЦИАН возвращается в Россию через Сешельйские острова

Реструктуризация ЦИАН Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН объявил о намерении провести корпора
22.04.2024 Группа «Циан» объявляет о планах корпоративной реструктуризации

Группа «Циан» объявила о планах корпоративной реструктуризации. Новая холдинговая компания Cian Techn
16.04.2024 «Циан» запустил умного помощника с применением технологий искусственного интеллекта

«Циан» запустил умного помощника «ЦианGPT», который самостоятельно ищет по заданным текстовым параметрам подходящую недвижимость всех типов. А ещё он умеет отвечать на простые вопросы, которые о
28.02.2024 «Циан» перенес 500 ТБ данных на платформу Yandex Cloud без перерывов в работе сервиса

Сервис по покупке, продаже и аренде недвижимости «Циан» разместил сайт и мобильное приложение на виртуальной инфраструктуре Yandex Cloud. Об эт

Публикаций - 192, упоминаний - 308

ЦИАН и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 55
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 30
МегаФон 10742 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Google LLC 12688 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 13
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
ЦИАН - ЦИАН Технолоджи - ЦИАН Технологии - Cian Technologies - Cian Technology 10 10
Kometa - Комета 160 9
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 9
ЦИАН - Деловой Мир Онлайн - DMIR 12 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
ЦИАН - Практика Успеха 10 5
MPOC Technologies 5 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Voximplant - Фастком 29 4
Сравни.ру - Sravni Tech 26 4
Базис. Недвижимость 11 4
Ростелеком 10948 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Softline - Софтлайн 3743 4
9594 4
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 3
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 3
Telegram Group 2940 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
ESG - Enterprise Strategy Group 264 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Playrix Holding 33 2
Mindbox - Майндбокс 34 2
Intek - Интек 21 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
JetClosing 2 2
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 30 2
М13 - М 13 9 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 53
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 48
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 36
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
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