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ЦИАН CIAN
«Циан» — онлайн-платформа объявлений о недвижимости на российском рынке объявлений о недвижимости. Компания представлена на всей территории России. За 2023 год на платформе Компании было представлено 1,9 млн объявлений, а среднее количество уникальных посетителей в месяц составило 19,2 млн.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 39 дел, на cумму 778 898 594 ₽*
СОБЫТИЯ
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|05.06.2026
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МТС и «Циан» объединяют усилия в борьбе с телефонным мошенничеством
МТС и «Циан» договорились о стратегическом сотрудничестве в области противодействия телефонному моше
|04.06.2026
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«МегаФон» и «Циан» договорились о сотрудничестве в сфере защиты клиентов
Телеком-оператор «МегаФон» и платформа операций с недвижимостью «Циан» объявили о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соглашен
|03.06.2026
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МТС и «Циан» объединяют усилия в борьбе с телефонным мошенничеством
МТС и «Циан» договорились о стратегическом сотрудничестве в области противодействия телефонному моше
|28.05.2026
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«Циан» стала официальным партнером фонда «Сколково» по развитию инновационной экосистемы в сфере технологий в недвижимости
Цифровая платформа операций с недвижимостью «Циан» и фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) объявили о заключиении соглашения о сотрудничестве. Э
|27.04.2026
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Московская биржа включила акции «Циана» в перечень бумаг высокотехнологичного сектора
дного года дает право инвестору освободить от НДФЛ доход, полученный при их продаже. Торги акциями «Циана» – цифровой платформы операций с недвижимостью – стартовали на Московской бирже 3 апрел
|09.04.2026
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«Циан» планирует довести уровень проникновения ИИ в ИТ-разработку до 100% к концу 2026 года
Компания «Циан» объявила о трансформации процесса разработки с помощью ИИ. Сейчас уровень проникновения
|27.03.2026
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ЦИАН расширил штат, увеличил расходы на маркетинг и ИИ
Финансовые итоги работы ЦИАН за 2025 год Маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН представил финансовые и операционные итоги 2025 г. Выручка за год выросла на 16,7% до 15,16 млрд руб. Скорректированный показатель
|20.03.2026
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Две сделки в день и более 3000 клиентов – «Сделка» от «Циана» подвела итоги 2025 года
или купить квартиру безопасно и выгодно – с помощью надежного риелтора и продвижения на платформе «Циан». В рамках услуги клиент оплачивает только комиссию риелтора, среднюю по рынку в регионе
|10.03.2026
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Ремонт, учеба и свидания: зачем снимают квартиры посуточно
Исследователи «Циана», цифровой платформы операций с недвижимостью, выяснили, с какими целями пользователи и
|10.03.2026
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Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги
Жалоба риелторов на тарифы «Циан» Ассоциация агентств элитой недвижимости (AREA) и Гильдия риелторов Москвы (ГРМ) направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на интернет-маркетплейс в сфере недвижимости «<
|20.02.2026
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«Циан» призывает кандидатов выполнять тестовые задания или live coding исключительно с помощью ИИ
«Циан» призывает кандидатов выполнять тестовые задания или live coding исключительно с помощью
|22.12.2025
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Как интеграция «Базис Недвижимость» и «Циан» изменила клиентский путь: кейс девелопера AAG, который сделал регистрацию полностью автоматической
ые работают сами. Именно с этой реальной боли начался проект по объединению «Базис Недвижимость» и «Циан» в единую технологическую связку. Идея родилась из наблюдаемой проблемы. Электронная рег
|05.12.2025
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«Самолет Плюс» научил ИИ отвечать в чатах «Авито», «Циан» и «Домклик» за риелторов
Группа «Плюс (управляет сетью офисов «Самолет Плюс») представила робота на основе искусственного интеллекта, который обрабатывает чаты риелторов на платформах «Авито», «Циан» и «Домклик». ИИ-решение круглосуточно реагирует на запросы и гарантирует, что ни одно обращение не пропадет. Благодаря автоматизации специалисты по недвижимости на 50-60% быстрее наращива
|13.11.2025
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«Базис Недвижимость» и «Циан» запустили бесшовный процесс регистрации прав собственности
«Базис Недвижимость» и компания SmartDeal, входящая в цифровую платформу «Циан», предложили рынку полностью автоматизированное решение, которое охватывает путь от передачи ключей до финальной регистрации права собственности. Оно поможет застройщикам снизить трудозатр
|12.11.2025
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«Циан» и «Базис Недвижимость» запустили бесшовный процесс регистрации прав собственности
Компания SmartDeal, входящая в цифровую платформу «Циан», и «Базис Недвижимость» предложили рынку полностью автоматизированное решение, которое охватывает путь от передачи ключей до финальной регистрации права собственности. Оно поможет застрой
|29.10.2025
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Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов
Специальные дивиденды от ЦИАН Совет директоров ЦИАН принял решение созвать внеочередное собрание акционеров, чт
|02.09.2025
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Вертикаль вторичной недвижимости в «Циане» возглавил Артур Саркисов
«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о том, ч
|19.08.2025
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«Госуслуги» и «Циан» запускают онлайн-сервис подписания договоров аренды
ях «Госуслуги» или «Госключ». Об этом CNews сообщили представители «Циана». Пользователи платформы «Циан»: собственники жилья, арендаторы и риелторы, получают возможность быстро и безопасно зак
|11.08.2025
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«Циан» объявила о назначении Дениса Кузнецова на должность PR-директора
«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о новом назначении: Денис Кузнецов присоединился к команде в роли PR-директора. В зону ответственности Денис
|07.07.2025
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«Циан» объявила о назначении Дарины Осмоловской на должность директора по продукту
«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о новом назначении на одном из ключевых направлений: Дарина Осмоловская присоединилась к команде в роли дире
|06.06.2025
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«Циан» объявил о назначении Максима Радюкова новым CTO
«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщает о новом назначении на одном из ключевых направлений: Максим Радюков присоединился к команде в роли техническ
|03.06.2025
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Т2 и «Циан» защитят клиентов от звонков спамеров
T2, российский оператор мобильной связи, и «Циан», цифровая платформа недвижимости, договорились о взаимодействии в области антифрода. Эт
|15.05.2025
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ЦИАН заплатит до миллиарда за платформу электронной регистрации сделок с недвижимостью
За сколько ЦИАН купил SmartDeal Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН раскрыл подробности сделки по покупке компании SmartDeal. Согласно документам компании, за 100% долю в ООО «Практика Усп
|03.04.2025
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Московская биржа начала торги акциями МКПАО «Циан»
реля 2025 г. на Московской бирже после проведенной реструктуризации стартовали торги акциями МКПАО «Циан» – онлайн-платформы объявлений о недвижимости на российском рынке. Торговый код – CNRU.
|02.04.2025
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ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций
ЦИАН выкупает собственные акции Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН объявил о намерении провести обратный выкуп собственных акций (buy-back). Как сообщил ге
|27.03.2025
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«Циан»: 3,9 млн человек пользуются искусственным интеллектом для выбора недвижимости
Годовая аудитория «Циан-помощника» – ИИ чат-бота для поиска и ответов на вопросы о недвижимости – составила 3,9 млн человек. Среднемесячная аудитория составила 650 тыс. пользователей (среднесуточное число пользов
|11.03.2025
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Сдавать или продавать: «Циан» запустил сервис по оценке способов заработка на квартире
«Циан», платформа для поиска недвижимости, сообщает о запуске нового онлайн-сервиса «Как заработать на квартире». Сервис поможет владельцам недвижимости оценить доходность своей квартиры при раз
|25.02.2025
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Новый сервис «Циана» «Мечтайте по-новому» поможет составить персональный план по улучшению жилищных условий
«Циан» запустил цифровой сервис «Мечтайте по-новому», который помогает оценить свои возможност
|07.02.2025
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Акционерам ЦИАН дали шанс не вылететь с биржи
ЦИАН меняет собственные акции МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Циан Технолоджи лтд» объявила об оферте по обмену акций и американских депозитарных расписок
|06.02.2025
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Сервис «Мой дом» поможет рассчитать доход от посуточной аренды
руководитель сервиса «Мой дом». Сервис расчета посуточной аренды улучшил опыт работы с платформой «Циан» и расширил возможности пользователей. «Мой дом» дает более полную картину для оценки те
|31.01.2025
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ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов
Редомиляция ЦИАН Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН, проведя процесс редомиляции, раскры
|28.11.2024
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Пользователи Циана теперь могут проверить новостройку с помощью данных ДОМ.РФ
ДОМ.РФ и онлайн-платформа для поиска и операций с недвижимостью Циан реализовали новый сервис для безопасного и прозрачного подбора квартир. Благодаря интегр
|12.11.2024
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«Циан» усиливает команду: Александра Бабкина возглавила направление устойчивого развития компании
«Циан», российская онлайн-платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщает о новом на
|09.09.2024
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«Циан» запустил новый раздел с акционными предложениями от застройщиков
На «Циан» появился раздел с акционными предложениями напрямую от застройщиков. Покупатель может получить персональную скидку, изучить скидки на квартиры в конкретных ЖК, скидки на многокомнатные кв
|06.09.2024
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«Циан» запустил благотворительный проект помощи беженцам — «Циан.Добро»
готворительным фондом помощи беженцам «Дом с маяком» — компания запустила благотворительный проект «Циан.Добро». Циан находит собственников жилья, готовых принять у себя жителей пострада
|27.08.2024
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Группа «Циан» представила обновленную информацию о редомициляции Cian Technology
Cian PLC («Циан»), российская онлайн-платформа объявлений о недвижимости в России, сообщила, что в рамка
|23.04.2024
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ЦИАН возвращается в Россию через Сешельйские острова
Реструктуризация ЦИАН Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН объявил о намерении провести корпора
|22.04.2024
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Группа «Циан» объявляет о планах корпоративной реструктуризации
Группа «Циан» объявила о планах корпоративной реструктуризации. Новая холдинговая компания Cian Techn
|16.04.2024
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«Циан» запустил умного помощника с применением технологий искусственного интеллекта
«Циан» запустил умного помощника «ЦианGPT», который самостоятельно ищет по заданным текстовым параметрам подходящую недвижимость всех типов. А ещё он умеет отвечать на простые вопросы, которые о
|28.02.2024
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«Циан» перенес 500 ТБ данных на платформу Yandex Cloud без перерывов в работе сервиса
Сервис по покупке, продаже и аренде недвижимости «Циан» разместил сайт и мобильное приложение на виртуальной инфраструктуре Yandex Cloud. Об эт
ЦИАН и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельников Максим 39 19
|Григорьев Дмитрий 33 13
|Демин Дмитрий 17 11
|Крюков Дмитрий 41 9
|Мишустин Михаил 787 9
|Шадаев Максут 1210 9
|Таврин Иван 120 7
|Ананьев Алексей 110 5
|Осипов Сергей 43 5
|Путин Владимир 3454 5
|Макаров Валентин 251 4
|Макаров Алексей 69 4
|Горелкин Антон 118 4
|Потанин Владимир 91 4
|Жуков Михаил 39 4
|Антипов Дмитрий 8 4
|Кирьянов Артем 17 4
|Шрейдер Антон 4 4
|Глухих Артем 10 4
|Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 4
|Matson Robert - Мэтсон Роберт 5 4
|Mattiazzo Michael - Матиаццо Майклом 4 4
|Лемешевский Дмитрий 4 4
|Евтушенков Владимир 217 3
|Baker Simon - Бейкер Саймон 39 3
|Айларов Алексей 10 3
|Камалдынов Дмитрий 4 3
|Боровиков Игорь 137 3
|Алекперов Вагит 44 3
|Baker Simon - Бэйкер Симон 3 3
|Радюков Максим 3 3
|Арлазаров Владимир 290 3
|Чачава Александр 124 2
|Сергиенко Дмитрий 35 2
|Казарян Карен 84 2
|Евтушенков Феликс 30 2
|Балашов Игорь 16 2
|Фадеев Андрей 31 2
|Правдивый Владимир 15 2
|Мильнер Юрий 137 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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