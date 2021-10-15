Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦИАН
CIAN
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 58
ЦИАН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Айларов Алексей 10 3
|Арлазаров Владимир 118 3
|Камалдынов Дмитрий 4 3
|Мельников Максим 9 2
|Мацыгин Юрий 8 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Зыков Владимир 2 1
|Крюков Дмитрий 11 1
|Жулин Дмитрий 1 1
|Тартышев Алексей 3 1
|Федченков Петр 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Якубсон Илья 1 1
|Kayne Anderson Rudnick 3 1
|Машков Валентин 2 1
|Горник Александр 3 1
|Комаров Алексей 6 1
|Шадаев Максут 384 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Митрошенков Александр 3 1
|Чинкова Мария 25 1
|Пятков Иван 24 1
|Васильев Евгений 93 1
|Климарев Михаил 46 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Хасис Лев 96 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Солонин Сергей 82 1
|Акимов Максим 167 1
|Новиков Евгений 39 1
|НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
|Сириус - Образовательный центр 85 1
|Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
|Инфоурок - Образовательный проект 2 1
|Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
|Открытое образование 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770129, в очереди разбора - 673811.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770129, в очереди разбора - 673811.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru