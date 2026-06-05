ЦИАН - CIAN

МТС и «Циан» объединяют усилия в борьбе с телефонным мошенничеством МТС и «Циан» договорились о стратегическом сотрудничестве в области противодействия телефонному моше

«МегаФон» и «Циан» договорились о сотрудничестве в сфере защиты клиентов Телеком-оператор «МегаФон» и платформа операций с недвижимостью «Циан» объявили о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соглашен

МТС и «Циан» объединяют усилия в борьбе с телефонным мошенничеством МТС и «Циан» договорились о стратегическом сотрудничестве в области противодействия телефонному моше

«Циан» стала официальным партнером фонда «Сколково» по развитию инновационной экосистемы в сфере технологий в недвижимости Цифровая платформа операций с недвижимостью «Циан» и фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) объявили о заключиении соглашения о сотрудничестве. Э

Московская биржа включила акции «Циана» в перечень бумаг высокотехнологичного сектора дного года дает право инвестору освободить от НДФЛ доход, полученный при их продаже. Торги акциями «Циана» – цифровой платформы операций с недвижимостью – стартовали на Московской бирже 3 апрел

«Циан» планирует довести уровень проникновения ИИ в ИТ-разработку до 100% к концу 2026 года Компания «Циан» объявила о трансформации процесса разработки с помощью ИИ. Сейчас уровень проникновения

ЦИАН расширил штат, увеличил расходы на маркетинг и ИИ Финансовые итоги работы ЦИАН за 2025 год Маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН представил финансовые и операционные итоги 2025 г. Выручка за год выросла на 16,7% до 15,16 млрд руб. Скорректированный показатель

Две сделки в день и более 3000 клиентов – «Сделка» от «Циана» подвела итоги 2025 года или купить квартиру безопасно и выгодно – с помощью надежного риелтора и продвижения на платформе «Циан». В рамках услуги клиент оплачивает только комиссию риелтора, среднюю по рынку в регионе

Ремонт, учеба и свидания: зачем снимают квартиры посуточно Исследователи «Циана», цифровой платформы операций с недвижимостью, выяснили, с какими целями пользователи и

Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги Жалоба риелторов на тарифы «Циан» Ассоциация агентств элитой недвижимости (AREA) и Гильдия риелторов Москвы (ГРМ) направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на интернет-маркетплейс в сфере недвижимости «<

«Циан» призывает кандидатов выполнять тестовые задания или live coding исключительно с помощью ИИ «Циан» призывает кандидатов выполнять тестовые задания или live coding исключительно с помощью

Как интеграция «Базис Недвижимость» и «Циан» изменила клиентский путь: кейс девелопера AAG, который сделал регистрацию полностью автоматической ые работают сами. Именно с этой реальной боли начался проект по объединению «Базис Недвижимость» и «Циан» в единую технологическую связку. Идея родилась из наблюдаемой проблемы. Электронная рег

«Самолет Плюс» научил ИИ отвечать в чатах «Авито», «Циан» и «Домклик» за риелторов Группа «Плюс (управляет сетью офисов «Самолет Плюс») представила робота на основе искусственного интеллекта, который обрабатывает чаты риелторов на платформах «Авито», «Циан» и «Домклик». ИИ-решение круглосуточно реагирует на запросы и гарантирует, что ни одно обращение не пропадет. Благодаря автоматизации специалисты по недвижимости на 50-60% быстрее наращива

«Базис Недвижимость» и «Циан» запустили бесшовный процесс регистрации прав собственности «Базис Недвижимость» и компания SmartDeal, входящая в цифровую платформу «Циан», предложили рынку полностью автоматизированное решение, которое охватывает путь от передачи ключей до финальной регистрации права собственности. Оно поможет застройщикам снизить трудозатр

«Циан» и «Базис Недвижимость» запустили бесшовный процесс регистрации прав собственности Компания SmartDeal, входящая в цифровую платформу «Циан», и «Базис Недвижимость» предложили рынку полностью автоматизированное решение, которое охватывает путь от передачи ключей до финальной регистрации права собственности. Оно поможет застрой

Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов Специальные дивиденды от ЦИАН Совет директоров ЦИАН принял решение созвать внеочередное собрание акционеров, чт

Вертикаль вторичной недвижимости в «Циане» возглавил Артур Саркисов «Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о том, ч

«Госуслуги» и «Циан» запускают онлайн-сервис подписания договоров аренды ях «Госуслуги» или «Госключ». Об этом CNews сообщили представители «Циана». Пользователи платформы «Циан»: собственники жилья, арендаторы и риелторы, получают возможность быстро и безопасно зак

«Циан» объявила о назначении Дениса Кузнецова на должность PR-директора «Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о новом назначении: Денис Кузнецов присоединился к команде в роли PR-директора. В зону ответственности Денис

«Циан» объявила о назначении Дарины Осмоловской на должность директора по продукту «Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о новом назначении на одном из ключевых направлений: Дарина Осмоловская присоединилась к команде в роли дире

«Циан» объявил о назначении Максима Радюкова новым CTO «Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщает о новом назначении на одном из ключевых направлений: Максим Радюков присоединился к команде в роли техническ

Т2 и «Циан» защитят клиентов от звонков спамеров T2, российский оператор мобильной связи, и «Циан», цифровая платформа недвижимости, договорились о взаимодействии в области антифрода. Эт

ЦИАН заплатит до миллиарда за платформу электронной регистрации сделок с недвижимостью За сколько ЦИАН купил SmartDeal Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН раскрыл подробности сделки по покупке компании SmartDeal. Согласно документам компании, за 100% долю в ООО «Практика Усп

Московская биржа начала торги акциями МКПАО «Циан» реля 2025 г. на Московской бирже после проведенной реструктуризации стартовали торги акциями МКПАО «Циан» – онлайн-платформы объявлений о недвижимости на российском рынке. Торговый код – CNRU.

ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций ЦИАН выкупает собственные акции Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН объявил о намерении провести обратный выкуп собственных акций (buy-back). Как сообщил ге

«Циан»: 3,9 млн человек пользуются искусственным интеллектом для выбора недвижимости Годовая аудитория «Циан-помощника» – ИИ чат-бота для поиска и ответов на вопросы о недвижимости – составила 3,9 млн человек. Среднемесячная аудитория составила 650 тыс. пользователей (среднесуточное число пользов

Сдавать или продавать: «Циан» запустил сервис по оценке способов заработка на квартире «Циан», платформа для поиска недвижимости, сообщает о запуске нового онлайн-сервиса «Как заработать на квартире». Сервис поможет владельцам недвижимости оценить доходность своей квартиры при раз

Новый сервис «Циана» «Мечтайте по-новому» поможет составить персональный план по улучшению жилищных условий «Циан» запустил цифровой сервис «Мечтайте по-новому», который помогает оценить свои возможност

Акционерам ЦИАН дали шанс не вылететь с биржи ЦИАН меняет собственные акции МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Циан Технолоджи лтд» объявила об оферте по обмену акций и американских депозитарных расписок

Сервис «Мой дом» поможет рассчитать доход от посуточной аренды руководитель сервиса «Мой дом». Сервис расчета посуточной аренды улучшил опыт работы с платформой «Циан» и расширил возможности пользователей. «Мой дом» дает более полную картину для оценки те

ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов Редомиляция ЦИАН Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН, проведя процесс редомиляции, раскры

Пользователи Циана теперь могут проверить новостройку с помощью данных ДОМ.РФ ДОМ.РФ и онлайн-платформа для поиска и операций с недвижимостью Циан реализовали новый сервис для безопасного и прозрачного подбора квартир. Благодаря интегр

«Циан» усиливает команду: Александра Бабкина возглавила направление устойчивого развития компании «Циан», российская онлайн-платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщает о новом на

«Циан» запустил новый раздел с акционными предложениями от застройщиков На «Циан» появился раздел с акционными предложениями напрямую от застройщиков. Покупатель может получить персональную скидку, изучить скидки на квартиры в конкретных ЖК, скидки на многокомнатные кв

«Циан» запустил благотворительный проект помощи беженцам — «Циан.Добро» готворительным фондом помощи беженцам «Дом с маяком» — компания запустила благотворительный проект «Циан.Добро». Циан находит собственников жилья, готовых принять у себя жителей пострада

Группа «Циан» представила обновленную информацию о редомициляции Cian Technology Cian PLC («Циан»), российская онлайн-платформа объявлений о недвижимости в России, сообщила, что в рамка

ЦИАН возвращается в Россию через Сешельйские острова Реструктуризация ЦИАН Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН объявил о намерении провести корпора

Группа «Циан» объявляет о планах корпоративной реструктуризации Группа «Циан» объявила о планах корпоративной реструктуризации. Новая холдинговая компания Cian Techn

«Циан» запустил умного помощника с применением технологий искусственного интеллекта «Циан» запустил умного помощника «ЦианGPT», который самостоятельно ищет по заданным текстовым параметрам подходящую недвижимость всех типов. А ещё он умеет отвечать на простые вопросы, которые о