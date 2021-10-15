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ЦИАН
CIAN


15.10.2021 «Тинькофф» и «Циан» запустили первый в России сервис для дистанционных сделок с недвижимостью 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 2
13.10.2021 «Циан» запустил сервис для проведения онлайн-сделок с недвижимостью на вторичном рынке и без привязки к отделению банка 1
07.10.2021 Власти запретили «Авито» покупать «Циан» 3
07.07.2021 Российский сервис для покупки и аренды жилья «Циан» начал прослушку разговоров клиентов 1
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 4
27.05.2021 Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 1
16.03.2021 «Яндекс» запустил онлайн-курс про разметку данных на платформе Сoursera 1
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
12.10.2020 Конференция о коммуникационных технологиях INTERCOM’20 пройдет 15 октября в онлайн-формате 1
05.10.2020 Конференция о новых коммуникационных технологиях INTERCOM / Remote edition пройдет 15 октября 1
01.10.2020 Конференция о новых коммуникационных технологиях INTERCOM / Remote edition пройдет 15 октября 1
13.08.2020 «Яндекс» обвинили в пиратстве на 3 миллиарда 1
10.08.2020 «Эльбрус Капитал» потеснил американцев в совете директоров HeadHunter 1
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
22.06.2020 Банк «Санкт-Петербург» представил онлайн-витрину недвижимости совместно с ЦИАН 4
13.04.2020 «Техносерв консалтинг» создала маркетплейс продажи непрофильных активов ВТБ 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
29.11.2019 Власти подключат частников к оказанию госуслуг 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
06.09.2019 Сбербанк ворвался на «пустой» рынок заказа продуктов по интернету 1
06.09.2019 ЦИАН запустил ИИ-сервис по проверке безопасности сделок с недвижимостью 1
01.07.2019 Россияне научили ИИ распознавать поддельные паспорта в темноте. Видео 1
21.06.2019 ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты 1
29.05.2019 Россияне научили «Эльбрусы» находить поддельные паспорта с помощью искусственного интеллекта 1
23.05.2019 Исследование ДИТ Москвы и ICT.Moscow: 71% москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день 1
22.05.2019 Россияне научили смартфоны распознавать счета и накладные за считанные секунды 1
26.03.2019 Мобильное приложение ЦИАН распознает паспорт РФ при оформлении ипотеки 1
28.09.2018 Сайт аренды жилья «Циан» открыл сервис одобрения ипотеки от банков 2
28.09.2018 ЦИАН запустил сервис, упрощающий получение ипотеки 1
13.07.2018 Клиенты ВТБ смогут выбрать ипотечный кредит на cian.ru 5
04.07.2018 Банк «Дельтакредит» при партнерстве с ЦИАН запустил сервис для подбора квартир 2
22.05.2018 МТТ сообщил об успешном переходе на новую бизнес-модель 1
07.09.2017 У «Манго телеком» двукратно выросла прибыль 1
21.03.2017 Tele2 увеличивает присутствие в сегменте B2B 1
09.12.2014 «Яндекс» стал принимать объявления о продаже и аренде квартир 5
23.07.2013 Cian.ru и Realty.dmir.ru объединяются 1
14.12.2010 «Яндекс» ищет, где купить квартиру 1

Публикаций - 39, упоминаний - 58

ЦИАН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 9
Google LLC 7177 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
IBM 3557 4
Voximplant - Фастком 15 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 3
Rambler Group - Рамблер ГК 487 3
Сравни.ру 7 2
Комдив 20 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Intek - Интек 5 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 1
RetailCRM 21 1
Нетология - Netology 30 1
Almatel - Алма Групп 13 1
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Системный софт - SysSoft 124 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Мобильное электронное образование 12 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Facebook 3768 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Intel Corporation 4204 1
3779 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Oracle Corporation 3363 1
МаксимаТелеком 102 1
Hitachi Vantara 100 1
Xerox 519 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Avito - Авито 171 6
Почта Банк 289 5
Восточный Банк 108 5
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 4
Альфа-Банк 1127 4
Dukascopy Bank SA 4 3
Яндекс.Такси 271 3
Русагро Группа Компаний 139 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 3
ВкусВилл 48 3
Локо-Банк 31 3
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 3
Ренессанс Страхование 52 3
АльфаСтрахование СГ 208 3
Совкомбанк ПАО 147 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
Металлинвестбанк 39 3
Аэрофлот 493 3
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 3
СМП банк - Северный морской путь 71 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Уралсиб Банк 390 2
Утконос 99 2
Абсолют Банк 94 2
БЖФ - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 3 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 2
CarPrice - Карпрайс 31 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 2
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
Фонд Росконгресс 4 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Орловской области - Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области 1 1
Государственная жилищная инспекция 6 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Президент США 105 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
Правительство Москвы 653 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство РФ 2208 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 3
ARM64 - Архитектура процессора 1020 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
Website - Вебсайт 118 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 56 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 7 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
Apple iOS 5742 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 4
Google Android 10751 3
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 3
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 3
Купибилет - Kupibilet 13 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
Яндекс.Маркет 439 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Drom.ru 7 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 2
Apple - App Store 2198 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Apple macOS 934 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Linux OS 4276 2
Superjob 172 2
Мир тесен - социальная сеть 11 1
ЦИАН Ипотека 1 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ЛитРес Livelib 2 1
MTT Telecom API 6 1
Яндекс.Едадил 13 1
Яндекс.Новости 29 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
ВТБ КомиссиON 2 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 4 1
Архивный фонд РФ 11 1
Smart Engines - Smart Document Forensics 1 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
Айларов Алексей 10 3
Арлазаров Владимир 118 3
Камалдынов Дмитрий 4 3
Мельников Максим 9 2
Мацыгин Юрий 8 1
Стыскин Андрей 9 1
Северюхин Андрей 6 1
Зыков Владимир 2 1
Крюков Дмитрий 11 1
Жулин Дмитрий 1 1
Тартышев Алексей 3 1
Федченков Петр 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Якубсон Илья 1 1
Kayne Anderson Rudnick 3 1
Машков Валентин 2 1
Горник Александр 3 1
Комаров Алексей 6 1
Шадаев Максут 384 1
Бырдин Алексей 21 1
Митрошенков Александр 3 1
Чинкова Мария 25 1
Пятков Иван 24 1
Васильев Евгений 93 1
Климарев Михаил 46 1
Онищенко Владислав 41 1
Хасис Лев 96 1
Лысенко Эдуард 209 1
Солонин Сергей 82 1
Акимов Максим 167 1
Новиков Евгений 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - Воронеж 693 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Казахстан - Республика 2650 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Украина 3398 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Орловская область 135 1
Россия - Иваново 194 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Уфа 648 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - Волгоград 545 1
Россия - Омск 632 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Канада 1311 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 14 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
Вторая мировая война 270 1
Великая Отечественная война 123 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Радио России - радиостанция 31 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Врачи РФ 1 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 17 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Wall Street Journal 710 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Medsite.ru 1 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Россия 24 - телеканал 86 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Известия ИД 59 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Wikipedia - Википедия 279 1
Rusbiathlon.ru 1 1
comScore 227 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Чемпионат Италии по футболу 6 1
NeurlIPS - Конференция о системах обработки нейральной информации 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770129, в очереди разбора - 673811.
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