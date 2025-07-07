Разделы

Бизнес Кадры
|

«Циан» объявила о назначении Дарины Осмоловской на должность директора по продукту

«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о новом назначении на одном из ключевых направлений: Дарина Осмоловская присоединилась к команде в роли директора по продукту (CPO). Дарина возьмёт на себя ответственность за развитие продукта, его видение и продуктовую стратегию, возглавит команды, которые создают наше будущее: продуктовые команды, CX (команда клиентского опыта), команда дизайна, исследователей и project management office.

Экспертиза Дарины сосредоточена на управлении цифровыми продуктами – от идеи до запуска, а также на формировании бизнес-стратегии. Такое усиление команды станет еще одним шагом к нашей большой цели – сделать «Циан» первым выбором для решения любого вопроса с недвижимостью.

Дарина – профессиональный CPO с более чем 12-летним опытом в технологической отрасли, в том числе в финтехе, телекоме и городской мобильности. Ранее возглавляла направление развития каналов дистанционного обслуживания в Связном банке; разрабатывала и внедряла маркетинговую и ИТ-стратегию для МТС; после этого заняла позицию Chief Product Officer в финтех-стартапе, базирующемся в Нидерландах; в Mail.Ru Group работала в качестве руководителя стратегии бизнес-юнита «Почта и Портал» Mail.Ru. Затем перешла в «Сбер», где отвечала за ИТ-стратегию Экосистемы. С 2021 г. занимала должность CPO и заместителя генерального директора в компании «Ситидрайв» – втором по величине каршеринговом сервисе России. На протяжении всей карьеры Дарина также активно занималась преподаванием и выступала на ведущих технологических мероприятиях по теме продуктового менеджмента.

Как снизить трудоемкость разработки и повысить ее качество за счет генерации автотестов в экосистеме Digital Q
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Бессарабенко, Systeme Electric: Cтандартный ИИ-сервис распознает 7−9 фактов, а ИИ от Directum — порядка 13

Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль

Сергей Наумов, Timeweb Cloud: Мы строим один из лучших Kubernetes в России

Уволенным сотрудникам Microsoft начальство посоветовало излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

Создатели процессора более чем с 1000 ядер сворачивают работу и срочно распродают ноу-хау

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще