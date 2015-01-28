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Связной Банк
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 68 дел, на cумму 409 369 831 ₽*
СОБЫТИЯ
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|28.01.2015
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«Связной Банк» прошел сертификацию на соответствие стандарту безопасности PCI DSS
т и снизил риски возникновения инцидентов ИБ, сообщили CNews в «Информзащите». На сегодняшний день «Связной Банк» предоставляет различные сервисы в рамках международных платежных систем Visa и
|18.12.2014
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«Связной Банк» и ChronoPay договорились о сотрудничестве по интернет-платежам
Оператор интернет-платежей ChronoPay и «Связной Банк» заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно договору, клиенты ChronoPay буд
|18.12.2014
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PayU начал прием платежей через систему ДБО QBank «Связного Банка»
В декабре 2014 г. международный процессинговый центр PayU и «Связной Банк» объявили о начале сотрудничества в части приема клиентами PayU платежей от поль
|11.08.2014
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«Связной Банк» оптимизировал хранение и доступ к данным с помощью «Крок»
«Связной Банк» увеличил отказоустойчивость работы приложений, размещенных в частном «облаке»,
|17.07.2014
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Leta внедрила ПК Avanpost в «Связном Банке»
бот по проекту. В настоящее время система внедрена и функционирует в полном объеме. Как результат, «Связной Банк» выполнил требования «Банка России» по управлению данными и устранил возможность
|03.04.2014
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«Связной Банк» передал на аутсорсинг печать и техподдержку компьютеров в Maykor
«Связной Банк» делегировал Maykor, общероссийскому поставщику услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, функции по обслуживанию оргтехники. Об этом CNews сообщили в Maykor. Перед специ
|10.09.2013
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Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013
Компания Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративный интранет-портал на платформе Microsoft SharePoint 2013. Как рас
|03.09.2013
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Онлайн-покупки для клиентов RBK Money и «Связного Банка» стали еще проще
Универсальная платежная платформа для интернет-магазинов RBK Money сообщила о том, что сервис моментальных денежных переводов между RBK Money и счетами «Связного Банка» упростил совершение онлайн-покупок. Таким образом, теперь клиентам RBK Money и «Связного Банка» оплачивать покупки в более чем 30 тыс. интернет-магазинов стало еще удобне
|13.05.2013
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«Связной Банк» перешел на собственный процессинг на базе решения Compass Plus
«Связной Банк» и компания Compass Plus успешно завершили проект по миграции карточного бизнеса
|22.04.2013
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«Связной Банк» внедрил новую систему ДБО на базе решения RapidSoft
ами аутентификации и авторизации и контроль использования учетных данных», — отметили в компании. «“Связной Банк” уделяет приоритетное внимание развитию системы дистанционного банковского обслу
|20.02.2013
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«Связной Банк» запустил сервис мобильного эквайринга для таксопарков
«Связной Банк» совместно с компаниями iCompass и SellbyCell запустил сервис мобильного эквайри
|22.01.2013
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«Связной Банк» внедрил CRM-систему на базе решения Oracle
та специалисты «Техносерв Консалтинга» проанализировали особенности структуры и организации работы «Связного Банка». После этого ими была проведена соответствующая адаптация решения. В основе н
|16.01.2013
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Предоплаченные «Карты выгодных покупок» доступны во всей сети центров мобильной связи «Связной» и отделениях «Связного Банка»
«Связной Банк» объявил о том, что новый продукт банка — предоплаченные «Карты выгодных покупок
|27.02.2012
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«Связной банк» внедрил сервис по борьбе с мошенничеством от Experian
«Связной банк» сообщил о внедрении сервиса по борьбе с мошенничеством Hunter, разработанный ко
|22.12.2011
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«Связной Банк» стал участником системы «Золотая Корона — Денежные переводы»
т, директор департамента развития платежных продуктов «Связного Банка» Сергей Теймуразян отметил: «“Связной Банк” стремится стать лучшим расчетным банком, с помощью которого людям удобно решать
|21.12.2011
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Количество владельцев универсальной банковской карты «Связной Банк MasterCard» превысило 1 млн
21 декабря 2011 г. в Ростове-на-Дону была оформлена миллионная универсальная банковская карта «Связной Банк MasterCard». Таким образом, планку в 1 млн обладателей флагманского продукта «
|07.06.2011
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«Связной Банк» доверил персонализацию и упаковку банковских карт «Ситрониксу»
м» на персонализацию и упаковку заготовок банковских карт с магнитной полосой. В рамках соглашения «Связной Банк» предоставляет ССТ заготовки банковских карт, индивидуальную упаковку, а также ф
|18.01.2011
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«Verysell Проекты» построили КСПД для «Связного Банка»
я «Verysell Проекты» завершила проект по созданию корпоративной системы передачи данных (КСПД) для «Связного Банка». В результате работ в «Связном Банке» были объединены информационные ресурсы
|20.12.2010
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В Воронеже открылся центр поддержки клиентов группы компаний «Связной» и «Связного Банка»
изнес-центра «Октябрьский», в котором будет работать новый Центр поддержки клиентов ГК «Связной» и «Связного Банка». Центр поддержки клиентов ГК «Связной» и «Связного Банка» общей площад
|14.12.2010
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IBM построила комплексную ИТ-инфраструктуру на базе Power 7 для «Связного Банка»
Т, – подчеркнул Игорь Коротаев, директор по работе с финансовыми институтами IBM в России и СНГ. – “Связной Банк” получает лишь функционал – готовая ИТ-инфраструктура вынесена за пределы офиса
Связной Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Ноготков Максим 53 16
|Давыдович Евгений 28 14
|Малис Олег 86 12
|Смирнова-Крелль Оксана 52 11
|Малис Александр 158 10
|Серова Елена 320 9
|Гольцман Антон 9 8
|Прохоров Михаил 41 7
|Фомичев Андрей 74 7
|Телятников Алексей 21 6
|Широких Алексей 72 4
|Стятюгин Роман 44 4
|Людковский Денис 10 4
|Теймуразян Сергей 4 4
|Touch Michael - Тач Майкл 36 4
|Сенаторов Михаил 42 4
|Занин Виталий 23 3
|Олевский Сергей 12 3
|Гуцериев Михаил 114 3
|Мамут Александр 133 3
|Ким Дмитрий 73 3
|Шишханов Михаил 4 3
|Меднов Сергей 124 3
|Попова Мария 141 3
|Прохоров Фёдор 83 3
|Филиппская Екатерина 6 2
|Помбухчан Хачатур 44 2
|Шакманас Алгирдас 40 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Михайлов Алексей 115 2
|Рубцова Ольга 33 2
|Генцис Александр 20 2
|Погудин Александр 8 2
|Лукин Александр 5 2
|Солнцев Михаил 8 2
|Солнцев Максим 2 2
|Сухова Ольга 4 2
|Онищенко Максим 4 2
|Чернобыльская Анна 8 2
|Новицкий Сергей 25 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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