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Связной Банк

Связной Банк

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 68 дел, на cумму 409 369 831 ₽*

Судебные дела (68) на сумму 409 369 831 ₽*
в качестве истца (40) на сумму 361 843 863 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 875 687 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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28.01.2015 «Связной Банк» прошел сертификацию на соответствие стандарту безопасности PCI DSS

т и снизил риски возникновения инцидентов ИБ, сообщили CNews в «Информзащите». На сегодняшний день «Связной Банк» предоставляет различные сервисы в рамках международных платежных систем Visa и

18.12.2014 «Связной Банк» и ChronoPay договорились о сотрудничестве по интернет-платежам

Оператор интернет-платежей ChronoPay и «Связной Банк» заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно договору, клиенты ChronoPay буд
18.12.2014 PayU начал прием платежей через систему ДБО QBank «Связного Банка»

В декабре 2014 г. международный процессинговый центр PayU и «Связной Банк» объявили о начале сотрудничества в части приема клиентами PayU платежей от поль
11.08.2014 «Связной Банк» оптимизировал хранение и доступ к данным с помощью «Крок»

«Связной Банк» увеличил отказоустойчивость работы приложений, размещенных в частном «облаке»,

17.07.2014 Leta внедрила ПК Avanpost в «Связном Банке»

бот по проекту. В настоящее время система внедрена и функционирует в полном объеме. Как результат, «Связной Банк» выполнил требования «Банка России» по управлению данными и устранил возможность
03.04.2014 «Связной Банк» передал на аутсорсинг печать и техподдержку компьютеров в Maykor

«Связной Банк» делегировал Maykor, общероссийскому поставщику услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, функции по обслуживанию оргтехники. Об этом CNews сообщили в Maykor. Перед специ
10.09.2013 Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013

Компания Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративный интранет-портал на платформе Microsoft SharePoint 2013. Как рас
03.09.2013 Онлайн-покупки для клиентов RBK Money и «Связного Банка» стали еще проще

Универсальная платежная платформа для интернет-магазинов RBK Money сообщила о том, что сервис моментальных денежных переводов между RBK Money и счетами «Связного Банка» упростил совершение онлайн-покупок. Таким образом, теперь клиентам RBK Money и «Связного Банка» оплачивать покупки в более чем 30 тыс. интернет-магазинов стало еще удобне
13.05.2013 «Связной Банк» перешел на собственный процессинг на базе решения Compass Plus

«Связной Банк» и компания Compass Plus успешно завершили проект по миграции карточного бизнеса
22.04.2013 «Связной Банк» внедрил новую систему ДБО на базе решения RapidSoft

ами аутентификации и авторизации и контроль использования учетных данных», — отметили в компании. «“Связной Банк” уделяет приоритетное внимание развитию системы дистанционного банковского обслу
20.02.2013 «Связной Банк» запустил сервис мобильного эквайринга для таксопарков

«Связной Банк» совместно с компаниями iCompass и SellbyCell запустил сервис мобильного эквайри
22.01.2013 «Связной Банк» внедрил CRM-систему на базе решения Oracle

та специалисты «Техносерв Консалтинга» проанализировали особенности структуры и организации работы «Связного Банка». После этого ими была проведена соответствующая адаптация решения. В основе н
16.01.2013 Предоплаченные «Карты выгодных покупок» доступны во всей сети центров мобильной связи «Связной» и отделениях «Связного Банка»

«Связной Банк» объявил о том, что новый продукт банка — предоплаченные «Карты выгодных покупок
27.02.2012 «Связной банк» внедрил сервис по борьбе с мошенничеством от Experian

«Связной банк» сообщил о внедрении сервиса по борьбе с мошенничеством Hunter, разработанный ко
22.12.2011 «Связной Банк» стал участником системы «Золотая Корона — Денежные переводы»

т, директор департамента развития платежных продуктов «Связного Банка» Сергей Теймуразян отметил: «“Связной Банк” стремится стать лучшим расчетным банком, с помощью которого людям удобно решать
21.12.2011 Количество владельцев универсальной банковской карты «Связной Банк MasterCard» превысило 1 млн

21 декабря 2011 г. в Ростове-на-Дону была оформлена миллионная универсальная банковская карта «Связной Банк MasterCard». Таким образом, планку в 1 млн обладателей флагманского продукта «

07.06.2011 «Связной Банк» доверил персонализацию и упаковку банковских карт «Ситрониксу»

м» на персонализацию и упаковку заготовок банковских карт с магнитной полосой. В рамках соглашения «Связной Банк» предоставляет ССТ заготовки банковских карт, индивидуальную упаковку, а также ф
18.01.2011 «Verysell Проекты» построили КСПД для «Связного Банка»

я «Verysell Проекты» завершила проект по созданию корпоративной системы передачи данных (КСПД) для «Связного Банка». В результате работ в «Связном Банке» были объединены информационные ресурсы

20.12.2010 В Воронеже открылся центр поддержки клиентов группы компаний «Связной» и «Связного Банка»

изнес-центра «Октябрьский», в котором будет работать новый Центр поддержки клиентов ГК «Связной» и «Связного Банка». Центр поддержки клиентов ГК «Связной» и «Связного Банка» общей площад
14.12.2010 IBM построила комплексную ИТ-инфраструктуру на базе Power 7 для «Связного Банка»

Т, – подчеркнул Игорь Коротаев, директор по работе с финансовыми институтами IBM в России и СНГ. – “Связной Банк” получает лишь функционал – готовая ИТ-инфраструктура вынесена за пределы офиса


Публикаций - 113, упоминаний - 158

Связной Банк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 12
МегаФон 10742 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Diasoft - Диасофт 1144 7
Ростелеком 10948 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Крок - Croc 1964 5
Webmoney - Вебмани.Ру 547 5
ЦФТ - Золотая Корона 362 5
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 5
Softline - Софтлайн 3743 4
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 4
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 3
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 3
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 3
ПрограмБанк 98 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
SAP SE 5601 3
Dell EMC 5180 3
Microsoft Corporation 25775 3
Oracle Corporation 7074 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 2
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 2
Verysell IT Services - Верисел Сервис 10 2
Verysell Иконтри 8 2
Oracle Siebel Systems 519 2
IntellectMoney 27 2
Фаматек 22 2
RapidSoft - Рапидсофт - Reliable Network Solutions - Надёжные Сетевые Решения 10 2
Связной ГК 1401 61
Альфа-Банк 1979 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
ПСБ - Промсвязьбанк 963 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 17
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 16
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 15
Евросеть 1421 15
ВТБ - ВТБ24 671 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
Русский стандарт Банк 509 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 9
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
ОНЭКСИМ ГК 50 8
Visa International 1993 8
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 6
Solvers 26 6
Trellas 23 6
Благосостояние НПФ 52 5
Trellas Enterprises 11 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Альфа-Групп 745 5
Совкомбанк ПАО 316 5
Связной Логистика 16 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 4
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Конституционный суд РФ 112 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 22
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 10
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 7
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Связной-Клуб - Программа лояльности 25 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 6
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 4
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 4
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 2
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 2
Wallet One - Единый кошелек 58 2
Apple iPad 4012 2
Microsoft Windows 16882 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 2
Diasoft Flextera 57 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 40 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
GNU GNOME Cinnamon 19 1
Яндекс Помощь рядом 37 1
SoftPoint Data Cluster 3 1
ЦФТ - Золотая Корона - Погашение кредитов 35 1
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
OOOPay - платежная система 8 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
ПСБ PSB-Retail 39 1
Experian Tallyman 5 1
НКК - ГКС - TopS Future Workspace 5 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 29 1
Salesforce - Informatica PowerCenter 26 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 1
Ноготков Максим 53 16
Давыдович Евгений 28 14
Малис Олег 86 12
Смирнова-Крелль Оксана 52 11
Малис Александр 158 10
Серова Елена 320 9
Гольцман Антон 9 8
Прохоров Михаил 41 7
Фомичев Андрей 74 7
Телятников Алексей 21 6
Широких Алексей 72 4
Стятюгин Роман 44 4
Людковский Денис 10 4
Теймуразян Сергей 4 4
Touch Michael - Тач Майкл 36 4
Сенаторов Михаил 42 4
Занин Виталий 23 3
Олевский Сергей 12 3
Гуцериев Михаил 114 3
Мамут Александр 133 3
Ким Дмитрий 73 3
Шишханов Михаил 4 3
Меднов Сергей 124 3
Попова Мария 141 3
Прохоров Фёдор 83 3
Филиппская Екатерина 6 2
Помбухчан Хачатур 44 2
Шакманас Алгирдас 40 2
Строгалин Алексей 3 2
Михайлов Алексей 115 2
Рубцова Ольга 33 2
Генцис Александр 20 2
Погудин Александр 8 2
Лукин Александр 5 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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