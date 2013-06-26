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Альфа-Групп Altimo Alfa Telecom International Mobile



26.06.2013 Война закончена: «Альфа-групп» откупилась от МТС

МТС сообщила о подписании трехстороннего мирового соглашения с холдингом Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») и офшором Nomihold Securities казахстанского предпринимателя Искандера Еримбетова (бывший совладелец группы «Альянс-капитал»). Подписан
03.06.2013 Египтяне не отдали «Альфа-групп» «дочку» «Билайна»

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» холдинг Altimo отказалось от продолжения тендера на покупку акций египетского холдинга Orascom Teleco
28.05.2013 «Альфа-групп» продолжает борьбу за «дочку» «Билайна»

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo - сообщил итоги оферты на выкуп акций египетского холдинга Orascom Telecom (OTH). Прод
15.05.2013 «Альфа-групп» не отдают «дочку» «Билайна»

Совет директоров египетского холдинга Orascom Telecom (OTH) рекомендовал акционерам компании отклонить предложение российского холдинга Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп) о покупке компании. В рамках рассмотрения предложения Altimo совет директоров OTH нанял независимого оценщика - HC Securities and
24.04.2013 Сбербанк помог «Альфе» закрепиться в «Билайне»

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo - сообщило об открытии ему Сбербанком кредитной линии на общую сумму $3,24 млрд. В кач
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА

Холдинг Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») сообщил об увеличении обеспечения,

31.03.2013 «Альфа-групп» покупает «дочку» «Билайна» за $3,7 млрд

Altimo — телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - направило оферту на выкуп 100% акций базирующегося в Египте холдинга Orascom Telecom (OTH). Как сообщает агентство Bloomberg, Altimo готова покупать акции по цене $0,7 за одну ценную бумагу. Таким образом, вся компания оценена в $3,67 млрд. В Altimo отказались от комментариев. Источник, знакомый с ситуацией, по
25.12.2012 «Альфа-групп» «подарила» Vimpelcom $1,4 млрд

Телекоммуникационный оператор Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») сообщил о намерении своего крупнейшего акционера — холдинга Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») - конвертировать принадлежащие ему привилегированные акции в обыкновенные. В отличие от обычной практики, префы Vimpelcom могут голосов
30.10.2012 Зять Кучмы заработал на акциях «Билайна» $116 млн

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo — сообщило о приобретение 123,6 млн привилегированных акций компании Vimpelcom (работа
09.10.2012 «Альфа-банк» дал $740 млн на скупку акций «Билайна»

«Альфа-банк», входящий в состав консорциума «Альфа-групп», предоставил телекоммуникационному подразделению группы холдингу Altimo кредит в размере $740 млн на покупку акций Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»). Кредитное соглашение истекает в 2017 г. По условиям соглашения Altimo обязана заложи
16.08.2012 «Альфа-групп» вернула себе акции «Билайна» на $3,75 млрд

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» холдинг Altimo сообщило о приобретении у египетского миллиардера Наджиба Савириса 305 млн обыкновенны
06.06.2012 «Альфа-групп» заподозрила сговор акционеров «Билайна»

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo – направило письмо компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») с обвин
24.04.2012 Стало известно, на что «МегаФон» потратит $4,5 млрд

дет из капитала «МегаФона», продав 25,1% акций оператора, передает РБК со ссылкой на слова одного из акционеров коммуникационной корпорации - шведско-финской компании TeliaSonera. В результате сделки Altimo получит $5,2 млрд, включая дивиденды оператора, которые планируется выплатить по итогам 2011 г. Три основных акционера российского оператора - TeliaSonera, «АФ Телеком Холдинг» Алишера У
19.04.2012 Власти не отдают «Билайн» иностранцам

ather Investments II. В качестве третьих лиц привлечены другой крупный акционер оператора - холдинг Altimo (телекоммуникационная «дочка» «Альфа-групп»), сам Vimpelcom ltd и его 100%-ная российс
07.12.2011 МТС добился ареста акций "Билайна"

"Альфа-групп" в лице своего телекоммуникационного холдинга Altimo приняла на себя обязательство не совершать сделок с 44 млн обыкновенных акций Vimpelcom (работает в России под торговой маркой "Билайн"), эквивалентных 2,1% голосующих акций оператора, а
24.11.2011 «Билайн» остается недоступным для египетского миллиардера

кционеров Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») – норвежский Telenor и холдинг Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») – достигли договоренности в рамках

06.06.2011 Зам Чубайса купил акции “Билайна” на $101 млн

Телекоммуникационное подразделение “Альфа-групп” - холдинг Altimo - сообщил о продаже 123,6 млн привилегированных акций Vimpelcom (работает в России под
22.04.2011 Русским связистам не удался переворот в Турции

пнейших акционеров Turkcell – шведско-финская TeliaSonera и российский телекоммуникационный холдинг Altimo, но против выступает контролирующий акционер оператора, турецкая группа Cukurova. Ране
18.04.2011 «Альфа-групп» избавляется от акций «Билайна»

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo – сообщило о намерении прекратить действие акционерного соглашения, заключенного с нор
02.03.2011 Норвежцы не смогли заблокировать «Билайну» путь на Восток

ении обеспечительных мер в виде запрета на проведение 17 марта внеочередного собрания Vimpelcom. Об этом говорится в сообщениях Telenor, Vimpelcom и другого акционера оператора – российского холдинга Altimo (владеет 44,7% голосующих акций). На собрании будет рассматриваться вопрос о выпуске доэмиссии в размере 325,6 млн обыкновенных и 305 млн привилегированных акций в пользу египетского мил
11.02.2011 Telenor не пошел на компромисс с «Билайном»

в России под брендом «Билайн») и его крупнейший акционер — российский телекоммуникационный холдинг Altimo (владеет 44,7% голосующих акций) — предложили другому акционеру оператора — норвежском
31.01.2011 Telenor начал арбитражное разбирательство против VimpelCom и Altimo

Компания Altimo получила уведомление от Telenor East о том, что последняя начала арбитражное разбирательство против VimpelCom Ltd. и Altimo, в котором утверждает, что обладает «преимущественным п
17.01.2011 Наблюдательный совет Vimpelcom одобрил новые условия объединения с Wind Telecom

л свое финальное одобрение предложенного объединения с Wind Telecom (ранее Weather Investments). Шесть из девяти директоров, включая всех трех независимых директоров и трех директоров, номинированных Altimo, проголосовали за сделку, при этом три директора, номинированных Telenor, проголосовали против. По завершении сделки Vimpelcom будет владеть, через Wind Telecom, 51.7% компании Orascom T
20.12.2010 Altimo: в ближайшие 3-5 лет рынок услуг передачи данных преобразует всю отрасль телекоммуникаций

Компания Altimo объявила о выпуске 8-го издания индекса Altimo, составленного на основе данных о рынке мобильных телекоммуникаций за 2-3 кварталы 2010 г. Новый выпуск индекса посвящен развитию ры
15.10.2010 Акционеров «Мегафона» разлучили в суде

ляционный суд удовлетворил иск холдинга «Телекоминвест» (контролируется Алишером Усмановым) о признании незаконным части соглашения между телекоммуникационным подразделением «Альфа-групп» - холдингом Altimo - и шведско-финской TeliaSonera – об объединении их долей в «Мегафоне». Арбитражный суд Москвы согласился с претензиями «Телекоминвеста» еще 28 июня, но 2 сентября апелляционная инстанци
01.10.2010 Главным владельцем телеком-активов «Альфа-групп» оказался не Михаил Фридман

ости своей акционерной структуры. В частности, компания сообщила о том, какие офшоры являются бенефициарами 44,6% акций Vimpelcom, принадлежащих «Альфе-групп» через телекоммуникационное подразделение Altimo Holdings & Investments. Это, в частности, Laketown Services с острова Мэн (42%), багамский Cotsmore Holding (18%) и Bardsley Investments с Британских Виргинских островов (12%). Имена люд
05.07.2010 Altimo и TeliaSonera обжалуют решение суда, признавшего недействительным соглашение об объединении их долей в «Мегафоне» и Turkcell

В ноябре 2009 г. компании Altimo и TeliaSonera согласовали определенные условия возможного слияния своих активов, путем внесения принадлежащих им прямо или косвенно долей в крупнейших операторах мобильной связи России и
22.06.2010 Altimo: в ближайшие 3 года доходы от услуг мобильного ШПД будут ежегодно увеличиваться более чем в 2 раза

Компания Altimo объявила о выпуске седьмого издания Индекса Altimo, составленного на основе данных о рынке мобильных телекоммуникаций за четвертый квартал 2009 г. и первый квартал 2010 г. В насто
21.06.2010 «Сбербанк» берет в залог «Мегафон»

«Сбербанк» близок к заключению соглашения по рефинансированию кредита на $1,5 млрд, выданного «Внешэкономбанком» (ВЭБ) телекоммуникационному подразделению «Альфа-групп» - Altimo. Об этом агентству Reuters заявил президент «Сбербанка» Герман Греф, добавив, что у него нет информации, заключена ли уже данная сделка. В Altimo от комментариев отказались. Изнач
14.04.2010 Власти обнаружили «тайное» соглашение акционеров «Мегафона»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) узнала о существовании соглашения между российским холдингом Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») и шведско-финской TeliaSonera об управлении их активами в «Мегафоне» и Turkcell. «Мы знаем, что такое соглашение существует, и хотели б
08.04.2010 «Мегафон»: второй войне между акционерами дан старт

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск холдинга «Телекоминвест» к остальным акционерам «Мегафона»: «Альфа-групп» (в лице холдинга Altimo, владеющего телекоммуникационными активами группы в России, и Alfa Telecom Turkey, владеющего долей в Turkcell) и шведско-финской TeliaSonera (ответчиками, помимо самой компании, выступа
07.04.2010 «Телекоминвест» подал в суд исковое заявление, оспаривающее соглашение между TeliaSonera и Altimo по «МегаФону»

Компания «Телекоминвест» подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании недействительным соглашения между TeliaSonera и Altimo по поводу объединения акционерных долей в российском операторе мобильной связи «Мегафон» и турецком Turkcell, сообщает «Прайм-Тасс» со ссылкой на материалы суда. Согласно материалам суда
15.02.2010 Призраки из прошлого больше не мучают телеком-активы «Альфы»

ского «Вымпелкома» и украинского сотового оператора «Киевстар», раскрыла информацию о судебных разбирательствах своих акционеров. Напомним, Vimpelcom появилась в результате соглашения между холдингом Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») и норвежской Telenor. Обе компании, являясь крупнейшими акционерами «Вымпелкома» и «Киевстара», с 2005 г спорили относительно управлени
04.02.2010 «Альфе» не пришлось жертвовать «Мегафоном»

тициям одобрила объединение российского оператора «Вымпелком» с украинским «Киевстаром». Слияние было инициировано крупнейшими акционерами обоих операторов – российским телекоммуникационным холдингом Altimo (подразделение «Альфа-групп») и норвежским Telenor. В результате сделки будет создана объединенная структура Vimpelcom, в которой Altimo получит 43,89% голосующих акций (38,46% от
28.01.2010 Акционеры лишили «Мегафон» бюджета и «Синтерры»

риобретение «Синтерры» (актив оценивается в $300 млн без учета долга) высказались представители холдинга «Телекоминвест» (входит в «АФ Телеком» Алишера Усманова), представители остальных акционеров – Altimo (телекоммуникационная «дочка» «Альфа-групп») и шведско-финской TeliaSonera – воздержались. Относительно бюджета, по данным источников информагентств, за проголосовали и «Телекоминвест»,

22.01.2010 Власти: «Альфа» должна выбрать между «Билайном» и «Мегафоном»

мо». Артемьев считает, что сначала должны пройти сделка с Telenor, после чего будет приниматься решение о сделке с TeliaSonera. Осенью прошлого года телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - Altimo – друг за другом заключила соглашения с Telenor и TeliaSonera, которые должны положить конец длившимся несколько лет конфликтам с обеими скандинавскими компаниями. В случае с Telenor реч
30.11.2009 Александр Изосимов возглавил объединенную компанию VimpelCom

Главой объединенной компании VimpelCom Ltd. назначен Александр Изосимов, ранее возглавлявший ОАО «ВымпелКом», передает РБК со ссылкой на пресс-службу одного из акционеров - Altimo. Как отмечается в сообщении, Altimo и Telenor достигли согласия о назначении Изосимова на пост главного исполнительного директора VimpelCom Ltd. Кроме того, Джо Лундер станет пред
12.11.2009 "Альфа" и TeliaSonera объединяют свои акции в "Мегафоне" и Turkcell

Российская компания Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-Групп" Михаила Фридмана) и шведско-финская TeliaSonera заключили соглашение об объединении своих акционерных долей в российском операторе
12.11.2009 Altimo и TeliaSonera объединят свои доли в «МегаФоне» и Turkcell

Компании Altimo и TeliaSonera заключили соглашение об объединении своих акционерных долей в российском операторе мобильной связи «Мегафон» и турецком Turkcell. Объединённая компания будет зарегистрирова
02.11.2009 «Билайн» не будет национализирован: «Альфу» опять простили

ости» («Внешэкономбанк», ВЭБ) принял решение о пролонгации $2 млрд кредита, выданного год назад Гибралтарскому офшору Eco Telecom (принадлежит входящему в «Альфа-групп» телекоммуникационному холдингу Altimo). Кредит сроком на один год был взят Altimo год назад для погашения задолженности перед Deutsche Bank. Немецкий банк выкупил в 2007 г. два облигационных займа Altimo на сум

Публикаций - 382, упоминаний - 478

Альфа-Групп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8185 246
Telenor - Теленор 736 201
Киевстар - Kyivstar 511 101
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 715 88
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7231 86
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 330 81
Telia Company - TeliaSonera 1023 77
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9896 69
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 902 48
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 252 41
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 38
АФК Система ПАО 1747 36
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 173 34
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 93 34
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 33
Сторм 57 26
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 26
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 25
Питерская группа связистов 428 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10318 19
Vodafone Group 1366 19
Ростелеком - Связьинвест 1704 16
Рустелеком ТК 285 14
Астелит 132 13
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 30 10
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 9
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 46 9
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 75 9
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 85 7
MTN Group 35 7
Deutsche Telekom 910 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 918 7
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 7
Reliance Communications - Rcom 70 7
ByCell 26 6
Fintur 54 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 718 6
Millicom International Cellular SA 51 6
Vodafone India - Vodafone Essar - Huchison Essar 25 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 6
Альфа-Групп 668 200
Cukurova 95 46
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 31
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 19
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 18
Альфа-Банк 1628 18
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 690 12
IPOC 123 12
Farimex - Фэримекс 29 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6116 12
Fellowes 32 10
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 9
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 8
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 7
Евросеть 1402 7
ПромСвязьКапитал 79 6
ИСК - Ижевская строительная компания 5 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 6
АТФБанк 21 5
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 72 4
X5 Group 862 4
Роснефть НК - нефтяная компания 488 4
Связной ГК 1351 4
ГПБ - Газпромбанк 967 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 350 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 3
Мегафон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 19 3
DST Global - Digital Sky Technologies 213 3
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 3
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 12 3
Citi - Citibank - Ситибанк 305 3
Газпром ПАО 1188 3
Solvers 22 3
Связной Банк 102 3
ОНЭКСИМ ГК 45 3
FGI Wireless 13 3
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 62 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 181 2
Intel Capital 149 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2057 47
Судебная власть - Judicial power 2143 46
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10648 35
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 887 28
Верховный суд Российской Федерации 792 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18488 24
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 958 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9606 11
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 9
Президент Российской Федерации 3824 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 7
Районный суд Киева 15 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 688 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3068 4
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1352 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3106 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 4
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 17 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3885 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2798 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4684 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 2
Международный арбитраж 33 2
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 21 2
Президент Украины 120 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 2
Районный суд Бишкек 26 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 666 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 978 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 2
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 10 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 13 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 83 1
Правительство Канады 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 56
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 472 1
Демократическая политическая партия США 118 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25844 233
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18367 86
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 32
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1264 20
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6213 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55473 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22731 13
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг 1148 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6980 11
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1383 11
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1367 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13769 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13263 9
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