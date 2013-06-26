Альфа-Групп Altimo Alfa Telecom International Mobile

Война закончена: «Альфа-групп» откупилась от МТС МТС сообщила о подписании трехстороннего мирового соглашения с холдингом Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») и офшором Nomihold Securities казахстанского предпринимателя Искандера Еримбетова (бывший совладелец группы «Альянс-капитал»). Подписан

Египтяне не отдали «Альфа-групп» «дочку» «Билайна» Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» холдинг Altimo отказалось от продолжения тендера на покупку акций египетского холдинга Orascom Teleco

«Альфа-групп» продолжает борьбу за «дочку» «Билайна» Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo - сообщил итоги оферты на выкуп акций египетского холдинга Orascom Telecom (OTH). Прод

«Альфа-групп» не отдают «дочку» «Билайна» Совет директоров египетского холдинга Orascom Telecom (OTH) рекомендовал акционерам компании отклонить предложение российского холдинга Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп) о покупке компании. В рамках рассмотрения предложения Altimo совет директоров OTH нанял независимого оценщика - HC Securities and

Сбербанк помог «Альфе» закрепиться в «Билайне» Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo - сообщило об открытии ему Сбербанком кредитной линии на общую сумму $3,24 млрд. В кач

Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА Холдинг Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») сообщил об увеличении обеспечения,

«Альфа-групп» покупает «дочку» «Билайна» за $3,7 млрд Altimo — телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - направило оферту на выкуп 100% акций базирующегося в Египте холдинга Orascom Telecom (OTH). Как сообщает агентство Bloomberg, Altimo готова покупать акции по цене $0,7 за одну ценную бумагу. Таким образом, вся компания оценена в $3,67 млрд. В Altimo отказались от комментариев. Источник, знакомый с ситуацией, по

«Альфа-групп» «подарила» Vimpelcom $1,4 млрд Телекоммуникационный оператор Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») сообщил о намерении своего крупнейшего акционера — холдинга Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») - конвертировать принадлежащие ему привилегированные акции в обыкновенные. В отличие от обычной практики, префы Vimpelcom могут голосов

Зять Кучмы заработал на акциях «Билайна» $116 млн Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo — сообщило о приобретение 123,6 млн привилегированных акций компании Vimpelcom (работа

«Альфа-банк» дал $740 млн на скупку акций «Билайна» «Альфа-банк», входящий в состав консорциума «Альфа-групп», предоставил телекоммуникационному подразделению группы холдингу Altimo кредит в размере $740 млн на покупку акций Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»). Кредитное соглашение истекает в 2017 г. По условиям соглашения Altimo обязана заложи

«Альфа-групп» вернула себе акции «Билайна» на $3,75 млрд Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» холдинг Altimo сообщило о приобретении у египетского миллиардера Наджиба Савириса 305 млн обыкновенны

«Альфа-групп» заподозрила сговор акционеров «Билайна» Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo – направило письмо компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») с обвин

Стало известно, на что «МегаФон» потратит $4,5 млрд дет из капитала «МегаФона», продав 25,1% акций оператора, передает РБК со ссылкой на слова одного из акционеров коммуникационной корпорации - шведско-финской компании TeliaSonera. В результате сделки Altimo получит $5,2 млрд, включая дивиденды оператора, которые планируется выплатить по итогам 2011 г. Три основных акционера российского оператора - TeliaSonera, «АФ Телеком Холдинг» Алишера У

Власти не отдают «Билайн» иностранцам ather Investments II. В качестве третьих лиц привлечены другой крупный акционер оператора - холдинг Altimo (телекоммуникационная «дочка» «Альфа-групп»), сам Vimpelcom ltd и его 100%-ная российс

МТС добился ареста акций "Билайна" "Альфа-групп" в лице своего телекоммуникационного холдинга Altimo приняла на себя обязательство не совершать сделок с 44 млн обыкновенных акций Vimpelcom (работает в России под торговой маркой "Билайн"), эквивалентных 2,1% голосующих акций оператора, а

«Билайн» остается недоступным для египетского миллиардера кционеров Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») – норвежский Telenor и холдинг Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») – достигли договоренности в рамках

Зам Чубайса купил акции “Билайна” на $101 млн Телекоммуникационное подразделение “Альфа-групп” - холдинг Altimo - сообщил о продаже 123,6 млн привилегированных акций Vimpelcom (работает в России под

Русским связистам не удался переворот в Турции пнейших акционеров Turkcell – шведско-финская TeliaSonera и российский телекоммуникационный холдинг Altimo, но против выступает контролирующий акционер оператора, турецкая группа Cukurova. Ране

«Альфа-групп» избавляется от акций «Билайна» Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo – сообщило о намерении прекратить действие акционерного соглашения, заключенного с нор

Норвежцы не смогли заблокировать «Билайну» путь на Восток ении обеспечительных мер в виде запрета на проведение 17 марта внеочередного собрания Vimpelcom. Об этом говорится в сообщениях Telenor, Vimpelcom и другого акционера оператора – российского холдинга Altimo (владеет 44,7% голосующих акций). На собрании будет рассматриваться вопрос о выпуске доэмиссии в размере 325,6 млн обыкновенных и 305 млн привилегированных акций в пользу египетского мил

Telenor не пошел на компромисс с «Билайном» в России под брендом «Билайн») и его крупнейший акционер — российский телекоммуникационный холдинг Altimo (владеет 44,7% голосующих акций) — предложили другому акционеру оператора — норвежском

Варяги атакуют «Билайн» из Лондона Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») и его крупнейший акционер – российский холдинг Altimo (владеет 44,6% голосующих акций оператора) – сообщили о получении уведомления от норве

Telenor начал арбитражное разбирательство против VimpelCom и Altimo Компания Altimo получила уведомление от Telenor East о том, что последняя начала арбитражное разбирательство против VimpelCom Ltd. и Altimo, в котором утверждает, что обладает «преимущественным п

Наблюдательный совет Vimpelcom одобрил новые условия объединения с Wind Telecom л свое финальное одобрение предложенного объединения с Wind Telecom (ранее Weather Investments). Шесть из девяти директоров, включая всех трех независимых директоров и трех директоров, номинированных Altimo, проголосовали за сделку, при этом три директора, номинированных Telenor, проголосовали против. По завершении сделки Vimpelcom будет владеть, через Wind Telecom, 51.7% компании Orascom T

Altimo: в ближайшие 3-5 лет рынок услуг передачи данных преобразует всю отрасль телекоммуникаций Компания Altimo объявила о выпуске 8-го издания индекса Altimo, составленного на основе данных о рынке мобильных телекоммуникаций за 2-3 кварталы 2010 г. Новый выпуск индекса посвящен развитию ры

Акционеров «Мегафона» разлучили в суде ляционный суд удовлетворил иск холдинга «Телекоминвест» (контролируется Алишером Усмановым) о признании незаконным части соглашения между телекоммуникационным подразделением «Альфа-групп» - холдингом Altimo - и шведско-финской TeliaSonera – об объединении их долей в «Мегафоне». Арбитражный суд Москвы согласился с претензиями «Телекоминвеста» еще 28 июня, но 2 сентября апелляционная инстанци

Главным владельцем телеком-активов «Альфа-групп» оказался не Михаил Фридман ости своей акционерной структуры. В частности, компания сообщила о том, какие офшоры являются бенефициарами 44,6% акций Vimpelcom, принадлежащих «Альфе-групп» через телекоммуникационное подразделение Altimo Holdings & Investments. Это, в частности, Laketown Services с острова Мэн (42%), багамский Cotsmore Holding (18%) и Bardsley Investments с Британских Виргинских островов (12%). Имена люд

Altimo и TeliaSonera обжалуют решение суда, признавшего недействительным соглашение об объединении их долей в «Мегафоне» и Turkcell В ноябре 2009 г. компании Altimo и TeliaSonera согласовали определенные условия возможного слияния своих активов, путем внесения принадлежащих им прямо или косвенно долей в крупнейших операторах мобильной связи России и

Altimo: в ближайшие 3 года доходы от услуг мобильного ШПД будут ежегодно увеличиваться более чем в 2 раза Компания Altimo объявила о выпуске седьмого издания Индекса Altimo, составленного на основе данных о рынке мобильных телекоммуникаций за четвертый квартал 2009 г. и первый квартал 2010 г. В насто

«Сбербанк» берет в залог «Мегафон» «Сбербанк» близок к заключению соглашения по рефинансированию кредита на $1,5 млрд, выданного «Внешэкономбанком» (ВЭБ) телекоммуникационному подразделению «Альфа-групп» - Altimo. Об этом агентству Reuters заявил президент «Сбербанка» Герман Греф, добавив, что у него нет информации, заключена ли уже данная сделка. В Altimo от комментариев отказались. Изнач

Власти обнаружили «тайное» соглашение акционеров «Мегафона» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) узнала о существовании соглашения между российским холдингом Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») и шведско-финской TeliaSonera об управлении их активами в «Мегафоне» и Turkcell. «Мы знаем, что такое соглашение существует, и хотели б

«Мегафон»: второй войне между акционерами дан старт Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск холдинга «Телекоминвест» к остальным акционерам «Мегафона»: «Альфа-групп» (в лице холдинга Altimo, владеющего телекоммуникационными активами группы в России, и Alfa Telecom Turkey, владеющего долей в Turkcell) и шведско-финской TeliaSonera (ответчиками, помимо самой компании, выступа

«Телекоминвест» подал в суд исковое заявление, оспаривающее соглашение между TeliaSonera и Altimo по «МегаФону» Компания «Телекоминвест» подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании недействительным соглашения между TeliaSonera и Altimo по поводу объединения акционерных долей в российском операторе мобильной связи «Мегафон» и турецком Turkcell, сообщает «Прайм-Тасс» со ссылкой на материалы суда. Согласно материалам суда

Призраки из прошлого больше не мучают телеком-активы «Альфы» ского «Вымпелкома» и украинского сотового оператора «Киевстар», раскрыла информацию о судебных разбирательствах своих акционеров. Напомним, Vimpelcom появилась в результате соглашения между холдингом Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») и норвежской Telenor. Обе компании, являясь крупнейшими акционерами «Вымпелкома» и «Киевстара», с 2005 г спорили относительно управлени

«Альфе» не пришлось жертвовать «Мегафоном» тициям одобрила объединение российского оператора «Вымпелком» с украинским «Киевстаром». Слияние было инициировано крупнейшими акционерами обоих операторов – российским телекоммуникационным холдингом Altimo (подразделение «Альфа-групп») и норвежским Telenor. В результате сделки будет создана объединенная структура Vimpelcom, в которой Altimo получит 43,89% голосующих акций (38,46% от

Акционеры лишили «Мегафон» бюджета и «Синтерры» риобретение «Синтерры» (актив оценивается в $300 млн без учета долга) высказались представители холдинга «Телекоминвест» (входит в «АФ Телеком» Алишера Усманова), представители остальных акционеров – Altimo (телекоммуникационная «дочка» «Альфа-групп») и шведско-финской TeliaSonera – воздержались. Относительно бюджета, по данным источников информагентств, за проголосовали и «Телекоминвест»,

Власти: «Альфа» должна выбрать между «Билайном» и «Мегафоном» мо». Артемьев считает, что сначала должны пройти сделка с Telenor, после чего будет приниматься решение о сделке с TeliaSonera. Осенью прошлого года телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - Altimo – друг за другом заключила соглашения с Telenor и TeliaSonera, которые должны положить конец длившимся несколько лет конфликтам с обеими скандинавскими компаниями. В случае с Telenor реч

Александр Изосимов возглавил объединенную компанию VimpelCom Главой объединенной компании VimpelCom Ltd. назначен Александр Изосимов, ранее возглавлявший ОАО «ВымпелКом», передает РБК со ссылкой на пресс-службу одного из акционеров - Altimo. Как отмечается в сообщении, Altimo и Telenor достигли согласия о назначении Изосимова на пост главного исполнительного директора VimpelCom Ltd. Кроме того, Джо Лундер станет пред

"Альфа" и TeliaSonera объединяют свои акции в "Мегафоне" и Turkcell Российская компания Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-Групп" Михаила Фридмана) и шведско-финская TeliaSonera заключили соглашение об объединении своих акционерных долей в российском операторе