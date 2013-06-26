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Альфа-Групп Altimo Alfa Telecom International Mobile

СОБЫТИЯ

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26.06.2013 Война закончена: «Альфа-групп» откупилась от МТС

МТС сообщила о подписании трехстороннего мирового соглашения с холдингом Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») и офшором Nomihold Securities казахстанского предпринимателя Искандера Еримбетова (бывший совладелец группы «Альянс-капитал»). Подписан
03.06.2013 Египтяне не отдали «Альфа-групп» «дочку» «Билайна»

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» холдинг Altimo отказалось от продолжения тендера на покупку акций египетского холдинга Orascom Teleco
28.05.2013 «Альфа-групп» продолжает борьбу за «дочку» «Билайна»

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo - сообщил итоги оферты на выкуп акций египетского холдинга Orascom Telecom (OTH). Прод
15.05.2013 «Альфа-групп» не отдают «дочку» «Билайна»

Совет директоров египетского холдинга Orascom Telecom (OTH) рекомендовал акционерам компании отклонить предложение российского холдинга Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп) о покупке компании. В рамках рассмотрения предложения Altimo совет директоров OTH нанял независимого оценщика - HC Securities and
24.04.2013 Сбербанк помог «Альфе» закрепиться в «Билайне»

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo - сообщило об открытии ему Сбербанком кредитной линии на общую сумму $3,24 млрд. В кач
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА

Холдинг Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») сообщил об увеличении обеспечения,

31.03.2013 «Альфа-групп» покупает «дочку» «Билайна» за $3,7 млрд

Altimo — телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - направило оферту на выкуп 100% акций базирующегося в Египте холдинга Orascom Telecom (OTH). Как сообщает агентство Bloomberg, Altimo готова покупать акции по цене $0,7 за одну ценную бумагу. Таким образом, вся компания оценена в $3,67 млрд. В Altimo отказались от комментариев. Источник, знакомый с ситуацией, по
25.12.2012 «Альфа-групп» «подарила» Vimpelcom $1,4 млрд

Телекоммуникационный оператор Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») сообщил о намерении своего крупнейшего акционера — холдинга Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») - конвертировать принадлежащие ему привилегированные акции в обыкновенные. В отличие от обычной практики, префы Vimpelcom могут голосов
30.10.2012 Зять Кучмы заработал на акциях «Билайна» $116 млн

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo — сообщило о приобретение 123,6 млн привилегированных акций компании Vimpelcom (работа
09.10.2012 «Альфа-банк» дал $740 млн на скупку акций «Билайна»

«Альфа-банк», входящий в состав консорциума «Альфа-групп», предоставил телекоммуникационному подразделению группы холдингу Altimo кредит в размере $740 млн на покупку акций Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»). Кредитное соглашение истекает в 2017 г. По условиям соглашения Altimo обязана заложи
16.08.2012 «Альфа-групп» вернула себе акции «Билайна» на $3,75 млрд

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» холдинг Altimo сообщило о приобретении у египетского миллиардера Наджиба Савириса 305 млн обыкновенны
06.06.2012 «Альфа-групп» заподозрила сговор акционеров «Билайна»

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo – направило письмо компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») с обвин
24.04.2012 Стало известно, на что «МегаФон» потратит $4,5 млрд

дет из капитала «МегаФона», продав 25,1% акций оператора, передает РБК со ссылкой на слова одного из акционеров коммуникационной корпорации - шведско-финской компании TeliaSonera. В результате сделки Altimo получит $5,2 млрд, включая дивиденды оператора, которые планируется выплатить по итогам 2011 г. Три основных акционера российского оператора - TeliaSonera, «АФ Телеком Холдинг» Алишера У
19.04.2012 Власти не отдают «Билайн» иностранцам

ather Investments II. В качестве третьих лиц привлечены другой крупный акционер оператора - холдинг Altimo (телекоммуникационная «дочка» «Альфа-групп»), сам Vimpelcom ltd и его 100%-ная российс
07.12.2011 МТС добился ареста акций "Билайна"

"Альфа-групп" в лице своего телекоммуникационного холдинга Altimo приняла на себя обязательство не совершать сделок с 44 млн обыкновенных акций Vimpelcom (работает в России под торговой маркой "Билайн"), эквивалентных 2,1% голосующих акций оператора, а
24.11.2011 «Билайн» остается недоступным для египетского миллиардера

кционеров Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») – норвежский Telenor и холдинг Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») – достигли договоренности в рамках

06.06.2011 Зам Чубайса купил акции “Билайна” на $101 млн

Телекоммуникационное подразделение “Альфа-групп” - холдинг Altimo - сообщил о продаже 123,6 млн привилегированных акций Vimpelcom (работает в России под
22.04.2011 Русским связистам не удался переворот в Турции

пнейших акционеров Turkcell – шведско-финская TeliaSonera и российский телекоммуникационный холдинг Altimo, но против выступает контролирующий акционер оператора, турецкая группа Cukurova. Ране
18.04.2011 «Альфа-групп» избавляется от акций «Билайна»

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo – сообщило о намерении прекратить действие акционерного соглашения, заключенного с нор
02.03.2011 Норвежцы не смогли заблокировать «Билайну» путь на Восток

ении обеспечительных мер в виде запрета на проведение 17 марта внеочередного собрания Vimpelcom. Об этом говорится в сообщениях Telenor, Vimpelcom и другого акционера оператора – российского холдинга Altimo (владеет 44,7% голосующих акций). На собрании будет рассматриваться вопрос о выпуске доэмиссии в размере 325,6 млн обыкновенных и 305 млн привилегированных акций в пользу египетского мил
11.02.2011 Telenor не пошел на компромисс с «Билайном»

в России под брендом «Билайн») и его крупнейший акционер — российский телекоммуникационный холдинг Altimo (владеет 44,7% голосующих акций) — предложили другому акционеру оператора — норвежском
01.02.2011 Варяги атакуют «Билайн» из Лондона

Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») и его крупнейший акционер – российский холдинг Altimo (владеет 44,6% голосующих акций оператора) – сообщили о получении уведомления от норве
31.01.2011 Telenor начал арбитражное разбирательство против VimpelCom и Altimo

Компания Altimo получила уведомление от Telenor East о том, что последняя начала арбитражное разбирательство против VimpelCom Ltd. и Altimo, в котором утверждает, что обладает «преимущественным п
17.01.2011 Наблюдательный совет Vimpelcom одобрил новые условия объединения с Wind Telecom

л свое финальное одобрение предложенного объединения с Wind Telecom (ранее Weather Investments). Шесть из девяти директоров, включая всех трех независимых директоров и трех директоров, номинированных Altimo, проголосовали за сделку, при этом три директора, номинированных Telenor, проголосовали против. По завершении сделки Vimpelcom будет владеть, через Wind Telecom, 51.7% компании Orascom T
20.12.2010 Altimo: в ближайшие 3-5 лет рынок услуг передачи данных преобразует всю отрасль телекоммуникаций

Компания Altimo объявила о выпуске 8-го издания индекса Altimo, составленного на основе данных о рынке мобильных телекоммуникаций за 2-3 кварталы 2010 г. Новый выпуск индекса посвящен развитию ры
15.10.2010 Акционеров «Мегафона» разлучили в суде

ляционный суд удовлетворил иск холдинга «Телекоминвест» (контролируется Алишером Усмановым) о признании незаконным части соглашения между телекоммуникационным подразделением «Альфа-групп» - холдингом Altimo - и шведско-финской TeliaSonera – об объединении их долей в «Мегафоне». Арбитражный суд Москвы согласился с претензиями «Телекоминвеста» еще 28 июня, но 2 сентября апелляционная инстанци
01.10.2010 Главным владельцем телеком-активов «Альфа-групп» оказался не Михаил Фридман

ости своей акционерной структуры. В частности, компания сообщила о том, какие офшоры являются бенефициарами 44,6% акций Vimpelcom, принадлежащих «Альфе-групп» через телекоммуникационное подразделение Altimo Holdings & Investments. Это, в частности, Laketown Services с острова Мэн (42%), багамский Cotsmore Holding (18%) и Bardsley Investments с Британских Виргинских островов (12%). Имена люд
05.07.2010 Altimo и TeliaSonera обжалуют решение суда, признавшего недействительным соглашение об объединении их долей в «Мегафоне» и Turkcell

В ноябре 2009 г. компании Altimo и TeliaSonera согласовали определенные условия возможного слияния своих активов, путем внесения принадлежащих им прямо или косвенно долей в крупнейших операторах мобильной связи России и
22.06.2010 Altimo: в ближайшие 3 года доходы от услуг мобильного ШПД будут ежегодно увеличиваться более чем в 2 раза

Компания Altimo объявила о выпуске седьмого издания Индекса Altimo, составленного на основе данных о рынке мобильных телекоммуникаций за четвертый квартал 2009 г. и первый квартал 2010 г. В насто
21.06.2010 «Сбербанк» берет в залог «Мегафон»

«Сбербанк» близок к заключению соглашения по рефинансированию кредита на $1,5 млрд, выданного «Внешэкономбанком» (ВЭБ) телекоммуникационному подразделению «Альфа-групп» - Altimo. Об этом агентству Reuters заявил президент «Сбербанка» Герман Греф, добавив, что у него нет информации, заключена ли уже данная сделка. В Altimo от комментариев отказались. Изнач
14.04.2010 Власти обнаружили «тайное» соглашение акционеров «Мегафона»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) узнала о существовании соглашения между российским холдингом Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») и шведско-финской TeliaSonera об управлении их активами в «Мегафоне» и Turkcell. «Мы знаем, что такое соглашение существует, и хотели б
08.04.2010 «Мегафон»: второй войне между акционерами дан старт

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск холдинга «Телекоминвест» к остальным акционерам «Мегафона»: «Альфа-групп» (в лице холдинга Altimo, владеющего телекоммуникационными активами группы в России, и Alfa Telecom Turkey, владеющего долей в Turkcell) и шведско-финской TeliaSonera (ответчиками, помимо самой компании, выступа
07.04.2010 «Телекоминвест» подал в суд исковое заявление, оспаривающее соглашение между TeliaSonera и Altimo по «МегаФону»

Компания «Телекоминвест» подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании недействительным соглашения между TeliaSonera и Altimo по поводу объединения акционерных долей в российском операторе мобильной связи «Мегафон» и турецком Turkcell, сообщает «Прайм-Тасс» со ссылкой на материалы суда. Согласно материалам суда
15.02.2010 Призраки из прошлого больше не мучают телеком-активы «Альфы»

ского «Вымпелкома» и украинского сотового оператора «Киевстар», раскрыла информацию о судебных разбирательствах своих акционеров. Напомним, Vimpelcom появилась в результате соглашения между холдингом Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») и норвежской Telenor. Обе компании, являясь крупнейшими акционерами «Вымпелкома» и «Киевстара», с 2005 г спорили относительно управлени
04.02.2010 «Альфе» не пришлось жертвовать «Мегафоном»

тициям одобрила объединение российского оператора «Вымпелком» с украинским «Киевстаром». Слияние было инициировано крупнейшими акционерами обоих операторов – российским телекоммуникационным холдингом Altimo (подразделение «Альфа-групп») и норвежским Telenor. В результате сделки будет создана объединенная структура Vimpelcom, в которой Altimo получит 43,89% голосующих акций (38,46% от
28.01.2010 Акционеры лишили «Мегафон» бюджета и «Синтерры»

риобретение «Синтерры» (актив оценивается в $300 млн без учета долга) высказались представители холдинга «Телекоминвест» (входит в «АФ Телеком» Алишера Усманова), представители остальных акционеров – Altimo (телекоммуникационная «дочка» «Альфа-групп») и шведско-финской TeliaSonera – воздержались. Относительно бюджета, по данным источников информагентств, за проголосовали и «Телекоминвест»,

22.01.2010 Власти: «Альфа» должна выбрать между «Билайном» и «Мегафоном»

мо». Артемьев считает, что сначала должны пройти сделка с Telenor, после чего будет приниматься решение о сделке с TeliaSonera. Осенью прошлого года телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - Altimo – друг за другом заключила соглашения с Telenor и TeliaSonera, которые должны положить конец длившимся несколько лет конфликтам с обеими скандинавскими компаниями. В случае с Telenor реч
30.11.2009 Александр Изосимов возглавил объединенную компанию VimpelCom

Главой объединенной компании VimpelCom Ltd. назначен Александр Изосимов, ранее возглавлявший ОАО «ВымпелКом», передает РБК со ссылкой на пресс-службу одного из акционеров - Altimo. Как отмечается в сообщении, Altimo и Telenor достигли согласия о назначении Изосимова на пост главного исполнительного директора VimpelCom Ltd. Кроме того, Джо Лундер станет пред
12.11.2009 "Альфа" и TeliaSonera объединяют свои акции в "Мегафоне" и Turkcell

Российская компания Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-Групп" Михаила Фридмана) и шведско-финская TeliaSonera заключили соглашение об объединении своих акционерных долей в российском операторе
12.11.2009 Altimo и TeliaSonera объединят свои доли в «МегаФоне» и Turkcell

Компании Altimo и TeliaSonera заключили соглашение об объединении своих акционерных долей в российском операторе мобильной связи «Мегафон» и турецком Turkcell. Объединённая компания будет зарегистрирова

Публикаций - 388, упоминаний - 490

Альфа-Групп и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 251
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 202
Киевстар - Kyivstar 569 105
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 93
МегаФон 10742 87
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 83
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 77
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 76
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 49
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 41
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 39
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 38
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 37
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 35
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 34
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 34
Сторм 57 27
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 26
Питерская группа связистов 441 22
Vodafone Group 1412 19
Ростелеком 10948 18
Ростелеком - Связьинвест 1719 16
Астелит 137 14
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 31 10
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 10
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 29 10
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 9
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 8
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 8
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 8
Millicom International Cellular SA 57 7
MTN Group 37 7
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Deutsche Telekom 954 7
Fintur 57 7
Visor 70 7
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 7
Альфа-Групп 745 205
Cukurova 97 46
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 32
Apax Partners - Weather Investments 30 19
Альфа-Банк 1979 19
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 19
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 18
Eco Telecom 16 14
Farimex - Фэримекс 30 13
Альянс-Капитал 29 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 12
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 12
Tarino 19 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 11
Fellowes 32 10
Farimex Products 11 10
George Resources 20 10
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 9
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Евросеть 1421 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 6
ИНС - Институт национальной стратегии 31 6
Jam Holding Asset Management 6 6
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 6
ПромСвязьКапитал 85 6
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
АТФБанк 22 5
Sparrowhill Trading 5 5
Ильяшев и Партнеры ЮФ 8 5
Temasek Holdings 22 5
Bharti Enterprises Group 57 4
KPC Kohlhammer Consulting 5 4
Связной ГК 1401 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 46
Судебная власть - Judicial power 2500 45
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 28
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 14
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 13
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
Районный суд Киева 26 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 6
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 5
Международный арбитраж 32 4
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 4
Районные суды РФ 196 4
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 4
CMB - Capital Markets Board of Turkey - Совет по финансовым рынкам Турции 7 4
Верховный суд Украины 7 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 4
Президент Украины 128 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Районный суд Бишкек 27 3
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 3
Городской суд Луганской области 3 2
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 61
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 7
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Демократическая политическая партия США 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 240
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 113
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 32
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 26
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 11
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 11
Корпоративное управление - Corporate governance 104 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Оповещение и уведомление - Notification 5945 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 3
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
Apple iPhone 6 4861 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Microsoft Office 4170 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
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Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
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ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
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Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Microsoft Outlook 1506 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Oracle Hyperion 259 1
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 30 1
QNAP QTS 35 1
Biglion - Биглион 59 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 50
Бабаев Кирилл 56 40
Изосимов Александр 192 32
Усманов Алишер 311 28
Резникович Алексей 60 27
Фридман Михаил 146 26
Кочетков Владислав 248 24
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Иванова-Галицина Анна 16 15
Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 15
Брюквин Юрий 300 14
Акаев Айдар 29 14
Морошкин Александр 118 12
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Мамут Александр 133 11
Пинчук Виктор 44 10
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Pankko Teiyo - Панкко Тейо 12 10
Евтушенков Владимир 217 10
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Киселев Олег 37 8
Рейман Леонид 1065 8
Зобнина Маргарита 54 7
Стрешинский Иван 38 7
Кузьмичев Алексей 54 7
Хан Герман 56 7
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Худяков Алексей 9 6
Богатов Антон 79 6
Сидоров Василий 53 6
Новосельский Леонид 9 6
Шершнев Денис 8 6
Edström Cecilia - Эдрстром Сесилия 10 6
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 6
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Норвегия - Королевство 1858 154
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Египет - Арабская Республика 1100 62
Казахстан - Республика 6048 58
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 52
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Великобритания - Виргинские Острова 245 41
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Италия - Итальянская Республика 4508 31
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Великобритания - Лондон 2432 27
Таджикистан - Республика 953 27
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 26
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 24
Африка - Африканский регион 3641 23
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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