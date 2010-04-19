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Farimex Products

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.04.2010 Пятилетняя война акционеров «Билайна» закончилась 1
05.10.2009 Конец войны: «Билайн» и «Киевстар» сливаются 1
09.06.2009 «Билайн» уходит с молотка 1
20.05.2009 Путин не защитил акции «Билайна» 1
31.10.2008 Путин сохранил «Билайн» для России 1
28.10.2008 Акционер «Билайна» просит разморозить его акции 1
28.10.2008 Суд арестовал акции «Билайна» 1
27.10.2008 Акции "Билайн" арестованы 1
18.08.2008 Конфликт акционеров подарил «Билайну» $2,8 млрд 1
24.06.2008 Акционера "Билайна" атаковал брат владельца "Альфа-групп" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Farimex Products и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 11
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 7
Киевстар - Kyivstar 569 4
МегаФон 10742 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Укртелеком - Ukrtelecom 244 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 1
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 1
Питерская группа связистов 441 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Farimex - Фэримекс 30 7
Альфа-Групп 745 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 12 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
FGI Wireless 13 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Eco Telecom 16 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Международный арбитраж 32 1
Районные суды РФ 196 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Корпоративное управление - Corporate governance 104 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Кочетков Владислав 248 3
Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 2
Путин Владимир 3454 2
Фридман Михаил 146 2
Богатов Антон 79 2
Макаренко Виктор 14 2
Фридман Дмитрий 2 2
Резникович Алексей 60 1
Авен Петр 67 1
Сечин Игорь 37 1
Немшич Борис 23 1
Химич Роман 44 1
Морошкин Александр 118 1
Бабаев Кирилл 56 1
Муранов Александр 1 1
Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Норвегия - Королевство 1858 8
Украина 7928 8
Великобритания - Виргинские Острова 245 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Европа 24964 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Швейцария - Женева 332 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Темрюкский район - Темрюк 42 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Нидерланды 3746 1
Кипр - Республика 636 1
Европа Центральная 278 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Великобритания - Гибралтар 46 1
США - Нью-Йорк штат 253 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 61 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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