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Farimex Products
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.04.2010
|Пятилетняя война акционеров «Билайна» закончилась 1
|05.10.2009
|Конец войны: «Билайн» и «Киевстар» сливаются 1
|09.06.2009
|«Билайн» уходит с молотка 1
|20.05.2009
|Путин не защитил акции «Билайна» 1
|31.10.2008
|Путин сохранил «Билайн» для России 1
|28.10.2008
|Акционер «Билайна» просит разморозить его акции 1
|28.10.2008
|Суд арестовал акции «Билайна» 1
|27.10.2008
|Акции "Билайн" арестованы 1
|18.08.2008
|Конфликт акционеров подарил «Билайну» $2,8 млрд 1
|24.06.2008
|Акционера "Билайна" атаковал брат владельца "Альфа-групп" 1
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Farimex Products и организации, системы, технологии, персоны:
|Кочетков Владислав 248 3
|Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 2
|Путин Владимир 3454 2
|Фридман Михаил 146 2
|Богатов Антон 79 2
|Макаренко Виктор 14 2
|Фридман Дмитрий 2 2
|Резникович Алексей 60 1
|Авен Петр 67 1
|Сечин Игорь 37 1
|Немшич Борис 23 1
|Химич Роман 44 1
|Морошкин Александр 118 1
|Бабаев Кирилл 56 1
|Муранов Александр 1 1
|Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.