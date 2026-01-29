Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189758
ИКТ 14646
Организации 11361
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3547
Системы 26562
Персоны 82358
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Россия ЮФО Краснодарский край Темрюкский район Темрюк

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Темрюкский район - Темрюк

СОБЫТИЯ


29.01.2026 T2 обеспечил связью и мобильным интернетом 34 населенных пункта Краснодарского края и Адыгеи 1
10.09.2025 В жилых районах Краснодара повысили качество мобильной сети 1
20.08.2025 «МегаФон»: пенсионеры Кубани перешли на цифровое общение 1
10.07.2025 «МегаФон» усилил сеть LTE на Тмутараканской земле 3
19.05.2025 ОТЭКО завершил цифровизацию корпоративного общения и совместной работы на базе TrueConf Enterprise 1
12.03.2025 Билайн и студенты университетов ищут технологичные способы убрать мазут в Анапе 1
05.03.2025 «Билайн» обеспечил канал связи для мониторинга работ по устранению разлива мазута в районе Анапы 1
17.02.2025 «Корпорация МСП» запустила горячую линию для предпринимателей районов Краснодарского края с режимом ЧС 2
21.01.2025 Сергей Фикс назначен заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка 1
17.01.2025 «МегаФон» обеспечил связью спасателей в зоне ЧС на Кубани 1
04.12.2024 МТС модернизировала транспортную сеть на Черноморском побережье с помощью отечественного оборудования 1
10.10.2024 Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани 1
09.09.2024 «МегаФон»: сельчане Кубани старшего поколения стали на 19 % активнее в Сети 1
26.06.2024 В Подмосковье заработала новая система радиолокационного контроля для выявления БПЛА 1
07.06.2024 Туристы смогут увидеть всю информацию о пляжах юга в приложении «Яндекс Путешествий» 1
24.11.2022 «Мегафон» ускорил интернет на Черноморском побережье 1
05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 1
18.06.2018 «Магнит» сообщил о внедрении технологии 3D-моделирования оборудования для магазинов 1
03.10.2016 МТС инвестирует в технологий и сетей связи на Кубани 5 млрд рублей 1
19.05.2016 МТС подготовила сеть на Кубани к курортному сезону 1
05.10.2015 «МегаФон» подтвердил инвестиции в развитие сетей связи на Кубани 2
27.08.2015 «Мегафон» модернизировал сеть 4G в Анапе и Туапсе 1
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы» 1
28.03.2013 Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» появится в домах малой этажности Краснодарского края 1
19.09.2011 МТС вложит в развитие сетей на территории Краснодарского края более 10 млрд руб. 1
03.12.2008 «Бэст-5. Аптека»: новое решение для автоматизации аптечных сетей 1
19.11.2008 «Формоза» открыла новые магазины в Краснодарском крае 1
24.06.2008 Акционера "Билайна" атаковал брат владельца "Альфа-групп" 1
08.02.2008 «Позитроника» открыла 2 новых магазина 1
13.07.2007 У УФПС Мурманской области новый и.о. директора 1
04.08.2006 "Голден Телеком" приобрел трех операторов 2
03.10.2005 Со СМАРТСа сняли арест 1
14.06.2005 "Альфа" отозвала иск к "Вымпелкому" 1
16.05.2005 Атака на "Билайн" продолжается 1
14.05.2005 Темрюкский акционер отозвал иск к "Вымпелкому" 1
25.04.2005 "Варяги" не пустили "Вымпелком" на Украину 1
15.04.2005 В "Билайне" останется только один хозяин 2
14.04.2005 В руководстве "Вымпелкома" ищут предателя 1
11.04.2005 "ВымпелКом" неудержимо рвется на Украину 1
11.02.2005 "Вымпелком" атакуют с юга 1

Публикаций - 41, упоминаний - 48

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9229 13
МегаФон 10044 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 199 7
Киевстар - Kyivstar 558 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14498 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 3
Ростелеком 10388 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3147 1
Yandex - Яндекс 8557 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1843 1
TrueConf - ТруКонф 429 1
ИКС - Форпост 75 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
Формоза - Formoza 177 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
Сторм 57 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Сочителеком 7 1
Виктория-Юг 3 1
ВымпелКом - Кубинтерсвязь 1 1
Кубтелеком 7 1
Альфа-Групп 731 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8279 1
Почта России ПАО 2260 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 70 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1144 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 142 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 64 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Farimex - Фэримекс 29 1
Eco Telecom 16 1
Dr. Falk Pharma - Доктор Фальк Фарма 1 1
PharmaPlus+ - Фарма Плюс 1 1
Трик-Фарма 1 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 6 1
ЦентрИнвестСекьюритис 11 1
ОТЭКО ГК 28 1
Farimex Products 10 1
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 10 1
Районные суды РФ 194 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 756 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 5
Судебная власть - Judicial power 2410 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2954 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2265 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 399 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 755 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
Международный арбитраж 30 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
Правительство Кубы - Совет министров Кубы - органы государственной власти 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9422 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17154 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 5
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4850 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6714 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 3
Пропускная способность - Bandwidth 1832 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31930 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1671 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2062 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1113 2
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 596 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
HRM - Расчет отпуска 698 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13037 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3800 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1438 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4846 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 336 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 278 2
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 151 2
Google Android 14779 1
Apple iOS 8305 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 516 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 951 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 106 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 53 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 92 1
KIA Rio Hatchback 22 1
TrueConf Enterprise 25 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
МТС 3G-сеть 121 1
Stellantis PSA - Peugeot Traveller - PSA Peugeot Expert - минивэн 1 1
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 45 1
Макаренко Виктор 14 8
Холодов Андрей 46 6
Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 4
Лебедев Вячеслав 9 3
Фридман Михаил 143 2
Ласкавый Сергей 20 2
Lunder Jo - Лундер Джо 69 2
Одинцов Дмитрий 118 1
Резникович Алексей 60 1
Савельев Виталий 55 1
Маевский Леонид 57 1
Анкилов Константин 117 1
Гуров Константин 1 1
Чистова Евгения 22 1
Алтухов Сергей 14 1
Артамонов Игорь 15 1
Сардар Лориана 6 1
Артемьев Денис 14 1
Яковлева Елена 20 1
Тютин Алексей 14 1
Богатов Антон 79 1
Куликов Павел 27 1
Баженова Елена 29 1
Шенкер Олег 22 1
Чернышев Константин 13 1
Цуканова Наталья 10 1
Фридман Дмитрий 2 1
Фикс Сергей 2 1
Созонофф Алекс 7 1
Кирьянов Олег 2 1
Маслова Ольга 4 1
Суханов Геннадий 6 1
Шумский Геннадий 1 1
Закурдаев Александр 7 1
Гноевский Владимир 3 1
Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 1
Клычков Андрей 4 1
Тамбулатова Екатерина 3 1
Романько Максим 4 1
Перов Виктор 3 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2104 37
Россия - РФ - Российская федерация 158018 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2230 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1707 13
Украина 7806 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 182 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 156 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46018 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 259 10
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 458 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 98 9
Норвегия - Королевство 1833 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Ейский район - Ейск 40 6
Россия - Кубань 218 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 26 5
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 33 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 19 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 21 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Лабинский район - Лабинск 19 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 45 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2700 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Джубга 25 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8202 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 336 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 151 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 484 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Горячий Ключ 18 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 84 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Апшеронск 12 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Курганинск 15 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Архипо-Осиповка 5 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 39 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15224 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3039 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3793 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3740 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 617 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 401 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11435 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1156 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
Известия ИД 715 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 264 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415703, в очереди разбора - 727537.
Создано именных указателей - 189758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще