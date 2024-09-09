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«МегаФон»: сельчане Кубани старшего поколения стали на 19 % активнее в Сети

В районах края абоненты пенсионного возраста также удерживают лидерство по продолжительности телефонных звонков. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона» проанализировав обезличенные данные абонентов.

Как показывает big data оператора, летом 2024 г. сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачивают по 7,4 ГБ в месяц. Суммарно на них приходится почти 20% дата‑трафика в малых населенных пунктах. Особенно охотно в онлайн выходят женщины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 14% дольше, чем ровесники‑мужчины. Лидируют по этому показателю жители Беноково в Мостовском районе и Нововладимировской в Тбилисском районе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кроме того, пенсионеры сохраняют первенство в телефонных разговорах: на их счету 37% голосового трафика в сельских поселениях. Один человек в среднем проговаривает в месяц по 6 часов 10 минут. Подолгу общаться с близкими любят абоненты из Саратовской муниципального округа Горячий Ключ, Калниболотской Новопокровского района и Темижбекской Кавказского района.

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«Все больше людей старшего поколения открывают для себя широкие возможности Всемирной сети. Интернет позволяет не только всегда быть на связи с близкими, но и знакомиться со свежими новостями, получать новые знания, пользоваться государственными онлайн‑сервисами, оплачивать ЖКХ и другие услуги. Наши технические специалисты со своей стороны постоянно развивают сеть LTE в регионе. Только в этом году изменения коснулись уже 24 районов края, в числе которых самые большие по численности населения: Динской, Крымский, Ейский, Славянский, Туапсинский, Темрюкский, Северский, Мостовской», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Растущая востребованность интернет‑сервисов влияет и на выбор телефонов. Кнопочные модели сейчас предпочитает лишь 17% пенсионеров, у 83% — смартфоны. Наиболее популярны Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C NFC и Samsung Galaxy A12.

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