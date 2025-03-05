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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Краснодарский край Динской район

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район

05.03.2025 «МегаФон» разогнал интернет в крупной районной больнице Кубани 1
09.09.2024 «МегаФон»: сельчане Кубани старшего поколения стали на 19 % активнее в Сети 1
08.08.2024 Российский ИТ-разработчик ведет войну за знаменитый бренд Grundig 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
05.06.2017 «Мегафон» обеспечил интернетом до 300 Мбит/с Краснодар и пригороды 1
26.04.2017 «Мегафон» увеличил покрытие сетей 4G и 4G+ на Кубани 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 1
17.07.2015 «Ростелеком» с начала года подключил по «оптике» свыше 1000 домов Кубани и Адыгеи 1
05.02.2013 «Билайн» охватил сетью 3G более 1400 населенных пунктов на Юге и Северном Кавказе 1
16.03.2010 «МегаФон» запустил сеть 3G в Краснодарском крае и Республике Адыгея 1
13.03.2008 В Керченском проливе завершен анализ последствий разлива мазута 2
29.11.2005 Открыт двусторонний роуминг между петербургской и краснодарской сетями "Скай Линк" 1
03.01.2001 "Кубань-GSM" расширяет зону обслуживания 2

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8985 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 2
Ростелеком 9777 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
МТС - Кубань GSM 116 1
ВымпелКом - Билайн Южный регион 18 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Краснодарская сотовая связь 11 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 18 1
Абрау-Дюрсо 19 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2405 1
Феррони ГК - Феррони Инжиниринг 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5003 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2763 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2532 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1406 1
Правительство Иркутской области 30 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 75 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 24 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 211 1
Правительство Чеченской Республики 27 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 57 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 460 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
АЮР - Ассоциация юристов России 43 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8312 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24327 4
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Артемьев Денис 14 2
Карпушкин Владимир 10 1
Суслов Сергей 3 1
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Семенов Анатолий 32 1
Рехлова Евгения 1 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 11
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 397 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1975 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 241 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 168 5
Россия - РФ - Российская федерация 145810 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 134 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 876 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 88 3
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Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2111 1
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1089 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 183 1
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