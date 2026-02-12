Разделы

Россия ЮФО Краснодарский край Ейский район Ейск

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Ейский район - Ейск

СОБЫТИЯ


12.02.2026 T2 усилила сеть на 29 трассах юга России 1
06.06.2025 Москвичи стали чаще путешествовать на поездах и электричках 1
16.04.2025 В столице Кубани в 1,5 раза выросла скорость мобильного интернета 1
15.04.2025 T2 ускорил мобильный интернет в Горячем Ключе 1
14.02.2025 T2 модернизировал 50% оборудования в Краснодарском крае в 2024 году 2
25.10.2024 T2: краснодарцы еще активнее используют мобильный интернет 1
15.10.2024 Площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась на 5 тыс. квадратных километров 1
10.10.2024 Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани 2
09.09.2024 «МегаФон»: сельчане Кубани старшего поколения стали на 19 % активнее в Сети 1
23.07.2024 «МТС Юрент» запустил фиксацию нарушений пользователей самокатов с помощью консультантов сервиса 1
11.04.2024 «МегаФон» ускорил интернет в «рыбной Мекке» на Кубани 2
22.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет на участке железной дороги Москва-Тула 1
24.11.2022 «Мегафон» ускорил интернет на Черноморском побережье 1
21.04.2022 МТС инвестировала в развитие сети на курортах России 1,7 млрд рублей 1
18.01.2022 «Билайн» в Краснодарском крае инвестировал в сеть более 2 млрд руб. 1
07.06.2019 Провайдер отказался покупать несертифицированное «железо» для «закона Яровой». Ему светит крупный штраф 1
26.04.2017 «Мегафон» увеличил покрытие сетей 4G и 4G+ на Кубани 1
09.08.2016 Tele2 покрывает LTE-сетью Краснодарский край 1
08.08.2016 ALP Group помогает географической экспансии торговой сети Zenden 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 2
29.10.2015 «Ростелеком» реализует проект по устранению цифрового неравенства в Краснодарском крае 1
05.10.2015 «МегаФон» подтвердил инвестиции в развитие сетей связи на Кубани 1
27.08.2015 «Мегафон» модернизировал сеть 4G в Анапе и Туапсе 1
17.07.2015 «Ростелеком» с начала года подключил по «оптике» свыше 1000 домов Кубани и Адыгеи 1
02.02.2015 «Ростелеком» подключил по «оптике» свыше 1200 многоквартирных домов на Кубани и в Адыгее 1
02.10.2013 Краснодарский филиал «Билайн» увеличил пропускную способность сети в 3 раза 1
20.09.2013 Интернет-трафик в сети «Билайн» на курортах Юга России за год вырос в 2,5 раза 2
01.11.2011 МТС реализовала проект по удаленному мониторингу навигационных объектов Азово-Черноморского бассейна 1
19.09.2011 МТС вложит в развитие сетей на территории Краснодарского края более 10 млрд руб. 1
28.04.2011 GMCS тиражирует корпоративную ИС на филиалы «Росморпорта» 1
22.06.2010 «Скай Линк» совместно с ЮТК выпустил коробочный продукт «Городской мобильный» 1
27.11.2009 В Азовском море образовались два полукилометровых нефтяных пятна 2
03.11.2009 «АйТи» построила кабельную инфраструктуру для Юго-Западного банка «Сбербанка России» 2
30.01.2009 «Формоза» в ЮФО: в 2008 г. открыто 20 магазинов 1
19.06.2008 Мошенники раскинули «Евросети» 1
18.06.2008 В России появится новый WiMAX-федерал 1
22.04.2008 МБРР подключил к ИС Центра ипотечного кредитования Краснодарский филиал 1
27.08.2003 В Ейске введена в эксплуатацию сеть PON со скоростью передачи данных 155 Мбит/с 1
28.07.2003 Кандалакша получила систему морской связи при бедствии 1
08.10.2001 ОАО "Южная телекоммуникационная компания" проложила волоконно-оптическую линию между Тимашевском и Ейском 1

Публикаций - 41, упоминаний - 48

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10093 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14627 6
Ростелеком 10412 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3157 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 4
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 261 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 2
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 2
Тералинк - Телеком Транспорт 19 1
МетроМакс 5 1
Samsung Electronics 10709 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3320 1
Microsoft Corporation 25336 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 670 1
Норси-Транс - НТ 125 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 61 1
АйТи 1440 1
Такском - Taxcom 245 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Шахты 0 1
Фирма Связь 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 164 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 1
ЦМД-Софт 43 1
Формоза - Formoza 177 1
МТС - Кубань GSM 116 1
ВымпелКом - Билайн Сервис 3 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 2
РЖД Москва - Казанский вокзал 20 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 123 1
РосБизнесЛегис 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Лента - Сеть розничной торговли 2290 1
Евросеть 1417 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 101 1
Абрау-Дюрсо 21 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 1
РЖД Москва - Курский вокзал 15 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 79 1
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 1
Беталинк 104 1
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13039 3
Правительство Кубы - Совет министров Кубы - органы государственной власти 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3418 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2966 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6346 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 155 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9452 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73800 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17173 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25695 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7453 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2214 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13061 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3804 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6216 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8471 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5891 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2185 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Hisense CS - мобильный телефон 4 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 151 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 1
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 278 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5921 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 518 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 203 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Microsoft Dynamics 1185 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
МТС 3G-сеть 121 1
Ростелеком - RTFree 8 1
Ростелеком - RTOpen 9 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
Яковлева Елена 20 5
Холодов Андрей 47 4
Артемьев Денис 14 2
Самигуллин Дмитрий 2 1
Троицкий Сергей 1 1
Петренко Станислав 3 1
Глазкова Анна 2 1
Кусовников Юрий 1 1
Павлов Михаил 4 1
Друзяк Валентин 3 1
Мазаева Алеся 1 1
Поляков Сергей 75 1
Галактионова Инесса 97 1
Чичваркин Евгений 162 1
Анкилов Константин 118 1
Андреева Екатерина 54 1
Субоч Сергей 1 1
Суслов Сергей 3 1
Пулинец Сергей 11 1
Зайцева Анна 69 1
Тютин Алексей 14 1
Смыкалов Дмитрий 4 1
Кашников Артемий 32 1
Кондраков Денис 11 1
Гречко Олег 7 1
Швайкин Сергей 5 1
Магомадов Бислан 3 1
Хижняк Андрей 3 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2118 29
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1717 21
Россия - РФ - Российская федерация 158396 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 182 17
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 460 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2241 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 156 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 99 12
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 101 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 46 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 26 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 8
Россия - Кубань 220 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2442 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Лабинский район - Лабинск 19 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Абинск 16 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Темрюкский район - Темрюк 41 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 19 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 21 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Белореченск 14 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18806 5
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 486 5
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Апшеронск 12 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Курганинск 15 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Приморско-Ахтарск 8 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2946 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 1009 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Горячий Ключ 18 4
Азовское море - Азовское побережье 46 4
Россия - СФО - Томская область - Северск 74 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 33 3
Армения - Республика 2383 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3426 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 446 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 725 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 5
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1198 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 2
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 112 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 802 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 643 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2210 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419048, в очереди разбора - 726238.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

