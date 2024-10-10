Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани

T2, российский оператор мобильной связи, провел масштабную работу по усилению сетевой инфраструктуры на территории Краснодарского края. Компания значительно расширила зону покрытия сети, увеличила скорость интернета, а также реализовала программу рефарминга в столице края и нескольких крупных курортах. Технические улучшения затронули 22 города и 35 районов Кубани. Об этом CNews сообщили представители T2.

T2 продолжает планомерно улучшать сеть в Краснодарском крае, обеспечивая жителей региона качественными услугами связи и высокоскоростным мобильным интернетом. В текущем году техническая дирекция компании провела работы в 185 населенных пунктах региона, уделив особое внимание густонаселенным локациям и туристическим местам.

Зона покрытия и емкость сети были увеличены в трафиковых местах Краснодара, Сочи, Новороссийска, Анапы, Армавира, Горячего Ключа, Крымска, Новокубанска, Славянска-на-Кубани, а также Белореченского, Кавказского, Туапсинского и других районов Краснодарского края. Технические улучшения затронули и малые населенные пункты с численностью населения от 500 до двух тыс. человек – с начала года связью и быстрым мобильным интернетом T2 были обеспечены более 26 тыс. жителей небольших поселений.

Оператор провел масштабную работу по модернизации сетевой инфраструктуры Краснодарского края. За три квартала 2024 г. T2 оптимизировала в регионе более 35% базовых станций. Скорость интернета увеличилась в Геленджике, Абинске, Ейске, Лабинске, Приморско-Ахтарске, Тихорецке, Тимашевске, Темрюке, Усть-Лабинске, а также Апшеронском, Гулькевичском, Динском и других районах.

Улучшения затронули и Республику Адыгею: оператор модернизировал сеть в Майкопе и шести районах – Гиагинском, Кошехабльском, Красногвардейском, Майкопском, Тахтамукайском и Шовгеновском.

Кроме того, T2 продолжила реализацию масштабного проекта по рефармингу сети. Работы прошли в столице Кубани – Краснодаре, а также в Большом Сочи, Сириусе, Анапском, Геленджикском, Ейском и Приморско-Ахтарском районах. Процедура по перераспределению части частотного спектра 2100 МГц в современный стандарт 4G позволила увеличить среднюю скорость передачи данных от 30% до 60%.

Для обеспечения клиентов качественными услугами связи в период высокого курортного сезона, T2 в третьем квартале 2024 года улучшила сеть в локациях, которые туристы чаще всего выбирают для отдыха. К примеру, зона покрытия была увеличена в Сириусе, Геленджике, Анапе, Сукко, Эсто-Садке, Архипо-Осиповке и Кабардинке. Сетевая инфраструктура была усилена вблизи популярных достопримечательностей, в числе которых – дворец спорта «Большой» в Олимпийском парке, Лазаревский парк культуры и отдыха в Сочи и другие.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Краснодарский край и Республика Адыгея имеют для Т2 стратегическое значение. Их высокая туристическая привлекательность, а также активная миграция населения оказывают сильное влияние на рост data-трафика в сети T2. Только с начала этого года мы зафиксировали увеличение на 18% год к году, и эта цифра продолжает расти. С учетом растущего потребления мобильного интернета перед нами стоит важная задача по наращиванию емкости, модернизации оборудования и расширению покрытия в регионах. Мы планомерно ведем работу по этому направлению, чтобы каждый абонент на Кубани и в Адыгее мог комфортно пользоваться всеми цифровыми услугами и сервисами даже в период пиковых нагрузок».