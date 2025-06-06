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Россия ЮФО Краснодарский край Лабинский район Лабинск
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12145 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
|Поляков Сергей 74 2
|Артемьев Денис 14 2
|Яковлева Елена 13 2
|Ушацкий Андрей 105 1
|Азизов Евгений 2 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Суслов Сергей 3 1
|Ласкавый Сергей 20 1
|Карпушкин Владимир 10 1
|Адельшин Алексей 1 1
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