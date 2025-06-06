Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177333
ИКТ 13794
Организации 10729
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25811
Персоны 76097
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Россия ЮФО Краснодарский край Лабинский район Лабинск

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Лабинский район - Лабинск

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 МТС отключит в июне-июле 2025 г. сети 3G в девяти городах, в 2025 г. – половину площадок 3G в России 1
15.10.2024 Площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась на 5 тыс. квадратных километров 1
10.10.2024 Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани 1
26.08.2019 «Ростелеком» сделает уличное освещение в Новороссийске «умным» 1
26.04.2017 «Мегафон» увеличил покрытие сетей 4G и 4G+ на Кубани 1
03.10.2016 МТС инвестирует в технологий и сетей связи на Кубани 5 млрд рублей 1
30.08.2016 «Мегафон» развивает сервис в Краснодарском крае 3
09.08.2016 Tele2 покрывает LTE-сетью Краснодарский край 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 2
23.03.2015 МТС запустила сети 4G в Краснодарском крае 1
19.09.2011 МТС вложит в развитие сетей на территории Краснодарского края более 10 млрд руб. 1
30.03.2011 «Скай Линк» открыл 16 новых офисов продаж в регионах присутствия 1
16.03.2010 «МегаФон» запустил сеть 3G в Краснодарском крае и Республике Адыгея 1
19.11.2008 «Формоза» открыла новые магазины в Краснодарском крае 1
20.03.2007 «Юнимилк» запустила «1С:Предприятие 8» на 20 заводах 1
03.11.2000 ЗАО "Кубань-GSM" сделала доступной сотовую сеть в Лабинске 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13333 4
МегаФон 9349 3
Ростелеком 9989 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2979 2
8532 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8945 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
Цифра ГК 2485 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
ФТО 16 1
Формоза - Formoza 177 1
МТС - Кубань GSM 116 1
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 1
Imango - Иманго 1 1
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 57 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 901 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 156 1
Орловский Молочный комбинат 2 1
Новосибирский молочный комбинат 1 1
Молочный комбинат Волгоградский - Молочный завод №3 Волгоградский 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12145 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8697 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8195 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21224 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28343 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1525 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6557 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3713 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1400 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14131 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 679 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24981 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2260 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16307 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24798 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16471 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4744 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10760 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16410 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1480 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12962 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12912 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8428 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1127 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7627 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 377 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 986 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12436 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10862 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4940 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11940 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2250 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 787 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 78 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 276 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4193 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1307 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2337 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 313 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 465 1
МТС 3G-сеть 121 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 236 1
Поляков Сергей 74 2
Артемьев Денис 14 2
Яковлева Елена 13 2
Ушацкий Андрей 105 1
Азизов Евгений 2 1
Алтухов Сергей 14 1
Суслов Сергей 3 1
Ласкавый Сергей 20 1
Карпушкин Владимир 10 1
Адельшин Алексей 1 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1892 15
Россия - РФ - Российская федерация 150012 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2062 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 246 9
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 418 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 7
Россия - Кубань 206 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 140 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 89 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1620 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 174 5
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 92 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 23 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Курганинск 15 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 15 4
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 691 3
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 465 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Апшеронск 12 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 13 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Брюховецкий район 7 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 921 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1369 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 332 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1596 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 76 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 250 2
Россия - СФО - Томская область - Северск 69 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Белоглинский район - Белая Глина 4 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Приморско-Ахтарск 8 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Кущёвский район 9 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1285 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3036 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2329 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17936 1
Россия - УФО - Свердловская область 1601 1
Россия - СФО - Новосибирск 4454 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1752 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1063 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10239 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 279 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24918 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2194 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16791 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5754 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5054 1
ЕПС - Единый план счетов 184 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19367 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6576 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14235 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 36 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6609 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2515 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2823 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10240 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2796 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8013 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2125 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 743 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 420 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 242 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще