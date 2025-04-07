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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФТО

ФТО

Судебные дела (6) на сумму 2 854 563 ₽
в качестве истца (6) на сумму 2 854 563 ₽


07.04.2025 K2 Cloud и ИТ-компания ФТО объявили о стратегическом партнерстве 1
04.12.2024 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики за год выросла на 28% 1
18.07.2024 CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для сельскохозяйственных предприятий 1
20.09.2023 ИТ-компания ФТО запустила собственный сервис по автоматизации HR-аналитики 1
04.06.2021 «ФТО» внедрила «1С:ERP» на предприятиях тепличного холдинга ГК «РОСТ» 1
06.08.2019 ФТО внедрила «1С:ERP» для торговой сети «Бубль гум» 1
20.02.2019 ФТО автоматизировала процессы управления транспортом «Дикси» 1
21.06.2017 Navicon внедрила облачное MDM-решение в группе компаний Food Union 1
14.12.2015 Питерская семья в скоростном конкурсе завоевала право спроектировать ЦОД МОЭКа 1
21.04.2010 «Продо» автоматизирует продажи и логистику с помощью Microsoft Dynamics AX 1
24.12.2008 Россия вошла в топ-30 стран для ИТ-аутсорсинга 1
27.11.2008 ИТ-аутсорсинг в России: что кризис даст рынку? 1
20.03.2007 «Юнимилк» запустила «1С:Предприятие 8» на 20 заводах 1
08.11.2006 "Юнимилк" автоматизировал производственный учет 1
29.08.2006 "1С:Предприятие 8.0" запущено на 8 заводах "Юнимилк" 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

ФТО и организации, системы, технологии, персоны:

8359 7
Microsoft Corporation 24748 3
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 56 3
Технопром Инновационная корпорация 45 2
Navicon - Навикон 293 1
SAP SE 5311 1
Oracle Corporation 6740 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
Siemens AG - Siemens Group 2598 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1089 1
Питерская группа связистов 435 1
Интегрис-В.С. 1 1
Интегрис-К 1 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 1
Корус Консалтинг ГК 1238 1
Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 3 1
Цифра ГК 2453 1
АТК Консультационная группа 53 1
Рексофт - Reksoft 422 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 138 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 254 1
iFellow - АйФэлл 43 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 97 1
Ростелеком - TData - ТДата 29 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 173 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 147 1
Softline - Polymatica - Полиматика 177 1
Agima 22 1
Luxms 85 1
Масштабные решения 18 1
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 11 1
Крайон - ранее Crayon Россия 21 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 3
Орловский Молочный комбинат 2 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Бубль гум - Сеть детских магазинов 4 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 55 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
НСПК - Национальная система платежных карт 826 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 34 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Продо ГК - Продо Менеджмент 9 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 1
Новосибирский молочный комбинат 1 1
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
Велес Трейд - Veles Trade 1 1
Молочный комбинат Волгоградский - Молочный завод №3 Волгоградский 1 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 59 1
Калевала ДОК - деревообрабатывающий комбинат 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1058 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31357 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67731 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11222 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6766 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12143 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15974 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3339 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20097 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30193 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21540 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10450 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11774 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2434 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4818 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1285 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 161 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1924 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8247 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11357 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 472 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24509 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4081 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3780 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9540 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4462 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25740 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16191 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1087 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12705 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28364 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5539 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4069 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1874 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3464 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6225 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8709 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 459 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2299 4
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 2
1С:ERP Управление предприятием 574 2
Microsoft Dynamics 1178 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 234 2
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 91 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 89 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1670 1
Microsoft Azure 1416 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
Navicon - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 19 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1107 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3267 1
Apple iPhone 6 4862 1
ФТО - SimpleHR 1 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 583 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 75 1
Македонский Сергей 47 2
Малах Владимир 3 2
Фенцель Сергей 2 2
Поляков Сергей 73 1
Платонов Михаил 42 1
Маликин Андрей 11 1
Долгов Василий 25 1
Адельшин Алексей 1 1
Аверина Мария 24 1
Ершова Элеонора 67 1
Касрадзе Клименти 1 1
Гуров Денис 2 1
Игонин Валерий 1 1
Marriott Ian - Марриот Йен 1 1
Морозова Полина 1 1
Акинина Татьяна 2 1
Орехов Алексей 7 1
Бушуева Екатерина 1 1
Верстелле Дарья 3 1
Андронов Сергей 27 1
Лазуков Станислав 30 1
Спивак Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 146977 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 2
Европа 21862 2
Азия - Азиатский регион 5582 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17638 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 2
Украина 7646 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1170 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 386 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 818 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1357 1
Беларусь - Белоруссия 5769 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3542 1
Канада 4907 1
Африка - Африканский регион 3507 1
Ближний Восток 2967 1
Бразилия - Федеративная Республика 2381 1
Турция - Турецкая республика 2395 1
Испания - Королевство 3727 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1031 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 469 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 259 1
Польша - Республика 1964 1
Сингапур - Республика 1864 1
Израиль 2744 1
Ирландия - Республика 1016 1
Америка - Американский регион 2167 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1783 1
Венгрия 840 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
Америка Латинская 1826 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1011 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1371 1
Малайзия 871 1
Румыния 731 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 688 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7937 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24482 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2154 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13851 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5522 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14729 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48706 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7138 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2528 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 737 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 404 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8804 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4736 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3208 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2963 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 74 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 142 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18922 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5922 1
Английский язык 6701 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2224 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6256 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6033 1
Аудит - аудиторский услуги 2747 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7069 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 578 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1463 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1730 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 302 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1053 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4955 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 194 1
ЕПС - Единый план счетов 149 1
Испанский язык 22 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51918 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 838 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
Ведомости 1051 1
РБК Daily 91 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 3
Gartner - Гартнер 3566 2
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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