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ФТО
ФТО и организации, системы, технологии, персоны:
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 2
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
|Македонский Сергей 47 2
|Малах Владимир 3 2
|Фенцель Сергей 2 2
|Поляков Сергей 73 1
|Платонов Михаил 42 1
|Маликин Андрей 11 1
|Долгов Василий 25 1
|Адельшин Алексей 1 1
|Аверина Мария 24 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Касрадзе Клименти 1 1
|Гуров Денис 2 1
|Игонин Валерий 1 1
|Marriott Ian - Марриот Йен 1 1
|Морозова Полина 1 1
|Акинина Татьяна 2 1
|Орехов Алексей 7 1
|Бушуева Екатерина 1 1
|Верстелле Дарья 3 1
|Андронов Сергей 27 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Спивак Александр 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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