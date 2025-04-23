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Гончар Марьян
|23.04.2025
|Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
Гончар Марьян и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 201 1
|Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 101 1
|БИС - ITQuick - Jumse 42 1
|Рустамов Рустам 434 1
|Натрусов Артем 287 1
|Шадаев Максут 1040 1
|Сотин Денис 208 1
|Солодовников Денис 99 1
|Албычев Александр 158 1
|Семенов Александр 154 1
|Леонов Алексей 82 1
|Гузовский Денис 71 1
|Чурсин Дмитрий 64 1
|Николаев Александр 36 1
|Лебедев Александр 34 1
|Добровинский Александр 38 1
|Бурилов Андрей 108 1
|Климов Андрей 76 1
|Ульянов Николай 118 1
|Мельников Евгений 15 1
|Пауков Сергей 15 1
|Меркулов Сергей 38 1
|Сивцев Илья 147 1
|Евдокимов Игорь 53 1
|Александров Александр 75 1
|Булгаков Кирилл 111 1
|Гаранин Евгений 39 1
|Спирин Антон 68 1
|Сологуб Денис 72 1
|Стоянов Алексей 44 1
|Лежнев Федор 33 1
|Секликов Юрий 20 1
|Гаврилов Евгений 46 1
|Соловьев Павел 14 1
|Бондаренко Алексей 13 1
|Бражников Александр 9 1
|Васильев Максим 11 1
|Карпов Роман 65 1
|Маркова Светлана 35 1
|Ульянычев Матвей 39 1
|Тятюшев Максим 111 1
|Громова Елена 7 1
|Цыганков Роман 20 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148145 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 1
|Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 710 1
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