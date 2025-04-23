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Гончар Марьян



23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Гончар Марьян и организации, системы, технологии, персоны:

8427 1
Ред Софт - Red Soft 782 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2027 1
Корус Консалтинг ГК 1247 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
Neoflex - Неофлекс 226 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 568 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 528 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 86 1
ФТО 16 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 298 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 128 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 46 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 51 1
Почта России ПАО 2152 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2865 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 367 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 523 1
МКБ - Московский кредитный банк 572 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1677 1
Русагро Группа Компаний 290 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 475 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 470 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 221 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 182 1
Альфа-Капитал УК 111 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 201 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 111 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 138 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 157 1
Агроэко ГК 28 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 9 1
Синара Банк - ДелоБанк 44 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 79 1
Силовые машины 116 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 76 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 78 1
Комос Групп 17 1
Шереметьево Хэндлинг 40 1
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 9 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11972 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2020 1
Федеральное казначейство России 1809 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 26 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14634 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4490 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28734 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67547 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52376 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31640 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4255 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8277 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20433 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1843 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5412 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 956 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1690 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 911 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 357 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 201 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 101 1
БИС - ITQuick - Jumse 42 1
Рустамов Рустам 434 1
Натрусов Артем 287 1
Шадаев Максут 1040 1
Сотин Денис 208 1
Солодовников Денис 99 1
Албычев Александр 158 1
Семенов Александр 154 1
Леонов Алексей 82 1
Гузовский Денис 71 1
Чурсин Дмитрий 64 1
Николаев Александр 36 1
Лебедев Александр 34 1
Добровинский Александр 38 1
Бурилов Андрей 108 1
Климов Андрей 76 1
Ульянов Николай 118 1
Мельников Евгений 15 1
Пауков Сергей 15 1
Меркулов Сергей 38 1
Сивцев Илья 147 1
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Сологуб Денис 72 1
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Секликов Юрий 20 1
Гаврилов Евгений 46 1
Соловьев Павел 14 1
Бондаренко Алексей 13 1
Бражников Александр 9 1
Васильев Максим 11 1
Карпов Роман 65 1
Маркова Светлана 35 1
Ульянычев Матвей 39 1
Тятюшев Максим 111 1
Громова Елена 7 1
Цыганков Роман 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 148145 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5897 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 399 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11174 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19100 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24671 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4753 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1714 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52338 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49006 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7892 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6245 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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