Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169796
ИКТ 13226
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72679
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Комос Групп

Комос Групп

КОМОС ГРУПП   – один из агрохолдингов России. Предприятия, входящие в его состав, располагаются на территории Удмуртской Республики, Пермского края, Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Собственная сырьевая база позволяет обеспечить полный цикл производства продукции, которая поставляется в 72 региона России, а также в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Армению, Таджикистан, Беларусь, Китай, США, ОАЭ, Монголию.


27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
26.09.2024 Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год 1
08.09.2023 Сеть «Автоцифра» начала использовать машинное зрение для оценки качества обслуживания в магазинах 1
26.08.2022 Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства – самый обширный блок Kazan Digital Week – 2022 2
04.07.2022 Как оцифровывать архивы с помощью российских платформенных решений? 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
01.03.2021 Минцифры упростит российским компаниям кредитование на цифровизацию и замещение ПО 2
01.03.2021 Минцифры: льготными кредитами на цифровую трансформацию сможет воспользоваться больше компаний 2
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
22.12.2015 Агрохолдинг «Комос Групп» принял единый корпоративный стандарт виртуализации 1
17.11.2015 ЭЛАР разработал функционал выгрузки документов для ФНС в «Комос Групп» 1
07.07.2015 «Элар» внедрила электронный архив бухгалтерской документации в «Комос Групп» 2
22.10.2012 «Комос Групп» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS 4 1
08.02.2010 «Комос Групп» внедряет казначейскую систему на базе КАС «Бизнес Люкс» и Directum 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

Комос Групп и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1013 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 403 2
МегаФон 8965 2
Directum - Директум 1103 2
Broadcom - VMware 2378 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Крок - Croc 1777 1
Газинформсервис - ГИС 281 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
Ростелеком 9766 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Microsoft Corporation 24682 1
Nvidia Corp 3512 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
Cisco Systems 5125 1
OpenText 209 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
8275 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Oracle Corporation 6714 1
UIPath 102 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 1
ICL ГК 388 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 157 1
LogistiX - Логистикс-Тех 72 1
Инталев - Intalev 273 1
Компьютер НПО 73 1
NetApp - Network Appliance 639 1
Dynatrace 56 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Монолит-Инфо 121 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Почта России ПАО 2120 5
РЖД - Российские железные дороги 1915 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 2
Абсолют Банк 233 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Совкомбанк ПАО 258 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Газпром нефть 623 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Ак Барс Банк 272 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 177 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 1
Россети Ленэнерго 1701 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Транснефть 301 1
Альфа-Капитал УК 102 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Федеральное казначейство России 1783 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 141 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 313 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 350 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1317 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6857 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1269 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 3
Оцифровка - Digitization 4584 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1192 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2163 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1214 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6709 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5346 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2520 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 2
Электронный документ - Electronic document 1459 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3197 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3443 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4756 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 931 2
ЭЛАР ЭларСкан 139 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 2
ЭЛАР Саперион 43 2
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 56 2
ЭЛАР Контекст 12 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1605 2
Oracle Java - язык программирования 3096 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 1
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
НКТ - Р7-Офис 384 1
Linux OS 10033 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 500 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2052 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 673 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 511 1
Terrasoft Creatio 96 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Directum СЭД - ECM-система 294 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 280 1
LogistiX LEAD WMS 53 1
1С:Консолидация 53 1
Инталев Корпоративные финансы 49 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
NetApp ONTAP 66 1
Microsoft Office 365 945 1
Ланит DocsHouse 4 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 99 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 29 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
NetApp ONTAP FabricPool 6 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
Microsoft Planner 2 1
IBM Public Cloud 26 1
Паршин Максим 316 4
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1018 2
Чернышенко Дмитрий 568 2
Истомин Константин 56 2
Меденцев Константин 98 1
Чаркин Евгений 296 1
Сотин Денис 205 1
Чернышев Андрей 69 1
Данилов Михаил 31 1
Воронин Павел 139 1
Шпак Василий 226 1
Урусов Виктор 129 1
Кашина Наталья 1 1
Блинов Дмитрий 43 1
Врацкий Андрей 135 1
Князев Дмитрий 18 1
Маруллин Дмитрий 3 1
Нечаев Леонид 1 1
Шувалов Игорь 82 1
Малахов Александр 20 1
Филинов Дмитрий 1 1
Белоусов Максим 108 1
Бадалов Андрей 65 1
Лукашкин Сергей 26 1
Хомков Игорь 46 1
Ушаков Анатолий 41 1
Никитин Сергей 72 1
Агапкин Алексей 39 1
Козак Николай 163 1
Швецов Дмитрий 6 1
Мацыгин Юрий 42 1
Соловьев Сергей 70 1
Костин Сергей 36 1
Барсуков Сергей 31 1
Триппель Наталья 3 1
Щиров Илья 45 1
Казарин Станислав 175 1
Смирнова Татьяна 33 1
Носенко Артем 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 826 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 699 3
Беларусь - Белоруссия 5722 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3130 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 2
Казахстан - Республика 5571 2
Россия - УФО - Тюменская область 1167 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2989 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2932 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 231 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Испания - Королевство 3718 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1896 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 232 1
Индия - Bharat 5475 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1472 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 585 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1386 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3976 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2963 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 359 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 464 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6744 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3972 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2139 3
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6002 3
Список системообразующих предприятий РФ 287 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6003 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7663 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4170 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2398 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 354 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 604 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 641 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 1
Английский язык 6664 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3132 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 283 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 820 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 162 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1916 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 1
Ведомости 1028 1
РИА Новости 924 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
Gartner - Гартнер 3561 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 2
CNews AWARDS - награда 521 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 2
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще