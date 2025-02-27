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Комос Групп
КОМОС ГРУПП – один из агрохолдингов России. Предприятия, входящие в его состав, располагаются на территории Удмуртской Республики, Пермского края, Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Собственная сырьевая база позволяет обеспечить полный цикл производства продукции, которая поставляется в 72 региона России, а также в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Армению, Таджикистан, Беларусь, Китай, США, ОАЭ, Монголию.
Комос Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 350 1
|Паршин Максим 316 4
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1018 2
|Чернышенко Дмитрий 568 2
|Истомин Константин 56 2
|Меденцев Константин 98 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Сотин Денис 205 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Данилов Михаил 31 1
|Воронин Павел 139 1
|Шпак Василий 226 1
|Урусов Виктор 129 1
|Кашина Наталья 1 1
|Блинов Дмитрий 43 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Князев Дмитрий 18 1
|Маруллин Дмитрий 3 1
|Нечаев Леонид 1 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Малахов Александр 20 1
|Филинов Дмитрий 1 1
|Белоусов Максим 108 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Хомков Игорь 46 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Никитин Сергей 72 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Козак Николай 163 1
|Швецов Дмитрий 6 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Соловьев Сергей 70 1
|Костин Сергей 36 1
|Барсуков Сергей 31 1
|Триппель Наталья 3 1
|Щиров Илья 45 1
|Казарин Станислав 175 1
|Смирнова Татьяна 33 1
|Носенко Артем 30 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 1
|Ведомости 1028 1
|РИА Новости 924 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|Forrester Wave 45 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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