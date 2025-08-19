Получите все материалы CNews по ключевому слову
SmartAgro СмартАгро
УПОМИНАНИЯ
SmartAgro и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8667 2
|Русагро Тех - Русагро Технологии 57 2
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 864 1
|BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 66 1
|SmartAgro Агроаналитика-IoT 1 1
|BIA Technologies - PerfDog 4 1
|1С:ERP Управление предприятием 660 1
|BIA Technologies - БИА. APS 2 1
|Могилёв Дмитрий 3 2
|Волошин Константин 16 2
|Кочергин Алексей 3 2
|Усик Сергей 11 2
|Конырев Владимир 3 2
|Воронин Петр 37 2
|Фокин Валерий 48 2
|Рахманкулов Рамиль 10 2
|Михейчикова Марина 4 2
|Тютюшева Юлия 2 2
|Карповец Татьяна 2 2
|Коренко Алексей 2 2
|Башлыкова Ольга 2 2
|Мендус Наталья 5 2
|Стадников Николай 3 2
|Холопов Игорь 6 2
|Конев Павел 5 2
|Пискарёв Александр 6 2
|Кащук Николай 2 1
|Портянкин Григорий 1 1
|Губин Михаил 2 1
|Крестьянова Татьяна 17 1
|Барышников Николай 17 1
|Беларусь - Могилев 46 2
|Россия - РФ - Российская федерация 152129 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1478 1
|РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378783, в очереди разбора - 739440.
Создано именных указателей - 181294.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.