SmartAgro СмартАгро

SmartAgro - СмартАгро

УПОМИНАНИЯ


19.08.2025 Агродрон АГДИ-50 Российского производства представлен на Иннопром 2025 1
18.03.2025 28 мая 2025 CNews проводит конференцию "Цифровизация агропромышленного комплекса 2025" 1
27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
28.12.2023 Пять новых ИТ-продуктов, попадание в топ крупнейших компаний отрасли и сотрудничество с Тимирязевской академией: BIA Technologies подвела итоги года 1
05.08.2019 «Первый бит» займется внедрением системы «Агроаналитика-IoT» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

SmartAgro и организации, системы, технологии, персоны:

8667 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 57 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 864 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 66 1
Венчурная студия 8 2
Комос Групп 21 2
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 2
Абрау-Дюрсо 20 2
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 2
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 11 2
Продимекс 6 2
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 10 2
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 2
Благо ГК 4 2
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 10 2
Сибагро - Сибирская аграрная группа 15 2
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 5 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 511 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 2
Агропродмаш 2 1
АгроТерра 8 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21687 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54658 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1119 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11836 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22258 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70087 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16107 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6010 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7086 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1463 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3154 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32746 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2014 2
SmartAgro Агроаналитика-IoT 1 1
BIA Technologies - PerfDog 4 1
1С:ERP Управление предприятием 660 1
BIA Technologies - БИА. APS 2 1
Могилёв Дмитрий 3 2
Волошин Константин 16 2
Кочергин Алексей 3 2
Усик Сергей 11 2
Конырев Владимир 3 2
Воронин Петр 37 2
Фокин Валерий 48 2
Рахманкулов Рамиль 10 2
Михейчикова Марина 4 2
Тютюшева Юлия 2 2
Карповец Татьяна 2 2
Коренко Алексей 2 2
Башлыкова Ольга 2 2
Мендус Наталья 5 2
Стадников Николай 3 2
Холопов Игорь 6 2
Конев Павел 5 2
Пискарёв Александр 6 2
Кащук Николай 2 1
Портянкин Григорий 1 1
Губин Михаил 2 1
Крестьянова Татьяна 17 1
Барышников Николай 17 1
Беларусь - Могилев 46 2
Россия - РФ - Российская федерация 152129 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1478 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1850 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53596 3
Экономический эффект 1149 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 985 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6051 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5685 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19706 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9592 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7690 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14522 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 332 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 243 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50041 1
Зоология - наука о животных 2735 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1651 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 974 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25234 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 536 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11458 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8364 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3396 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2085 1
