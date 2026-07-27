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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198317
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Губин Михаил

СОБЫТИЯ


27.07.2026 ИБ-подрядчик «Атлас Информационной Безопасности» расширяет портфель услуг за счет решений «СерчИнформ» 1
29.05.2023 «Яндекс» выпустил «Станцию макс» с символикой «Короля и шута» 1
05.08.2019 «Первый бит» займется внедрением системы «Агроаналитика-IoT» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Губин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9178 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 968 1
9571 1
SmartAgro - СмартАгро 5 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 323 1
КиШ - Король и Шут 19 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2244 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 204 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4196 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64870 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34799 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3929 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 265 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 332 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 946 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1283 1
SmartAgro Агроаналитика-IoT 1 1
Портянкин Григорий 1 1
Горшенев Михаил 1 1
Князев Андрей 17 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1672 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53316 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 411 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2671 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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