«Яндекс» выпустил «Станцию макс» с символикой «Короля и шута»

В честь 35-летия с момента основания группы «Король и шут» «Яндекс» выпустил лимитированную серию «Станции макс» в панковском стиле. В продажу поступило 400 колонок с символикой культовой панк-группы. Купить «Станцию макс» с «Алисой» в необычном дизайне можно только на «Яндекс маркете». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Дизайн колонки разработали в «Плюс студии» — продюсерском центре «Яндекса», который выпустил оригинальный сериал «Кинопоиска» «Король и шут». Колонку в черном кожухе с логотипом группы, а также автографами Михаила Горшенева и Андрея Князева можно купить по цене 33 990 руб. или взять в аренду на один или три года с ежемесячным платежом 1 499 руб./мес. или 3 199 руб./мес. соответственно.

Михаил Губин, автор дизайна лимитированной серии «Станции макс»: «Интерес к панк-культуре сейчас очень высок. Песни «Короля и шута» стабильно попадают в топы «Яндекс музыки», а одноименный сериал стал одним из самых обсуждаемых. Брендированная «Станция макс» — это наша дань уважения таланту музыкантов. Теперь их поклонники смогут слушать треки и смотреть кино с помощью «Станции» в стиле любимой группы».

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Брендированные «Яндекс станции макс» с «Алисой» имеют объемный звук, а при подключении к ТВ через HDMI позволяют смотреть видео в 4К. С их помощью можно управлять лампочками, розетками и другими устройствами умного дома. А чтобы подключить к своему умному дому совместимые устройства, работающие по протоколу Zigbee, нужно приобрести «Яндекс хаб».