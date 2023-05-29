Разделы

Техника
|

«Яндекс» выпустил «Станцию макс» с символикой «Короля и шута»

В честь 35-летия с момента основания группы «Король и шут» «Яндекс» выпустил лимитированную серию «Станции макс» в панковском стиле. В продажу поступило 400 колонок с символикой культовой панк-группы. Купить «Станцию макс» с «Алисой» в необычном дизайне можно только на «Яндекс маркете». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Дизайн колонки разработали в «Плюс студии» — продюсерском центре «Яндекса», который выпустил оригинальный сериал «Кинопоиска» «Король и шут». Колонку в черном кожухе с логотипом группы, а также автографами Михаила Горшенева и Андрея Князева можно купить по цене 33 990 руб. или взять в аренду на один или три года с ежемесячным платежом 1 499 руб./мес. или 3 199 руб./мес. соответственно.

orig.jpg
«Станция макс»

Михаил Губин, автор дизайна лимитированной серии «Станции макс»: «Интерес к панк-культуре сейчас очень высок. Песни «Короля и шута» стабильно попадают в топы «Яндекс музыки», а одноименный сериал стал одним из самых обсуждаемых. Брендированная «Станция макс» — это наша дань уважения таланту музыкантов. Теперь их поклонники смогут слушать треки и смотреть кино с помощью «Станции» в стиле любимой группы».

Как решать проблемы собственников квартир с помощью сервиса из реестра Минцифры
Цифровизация

Брендированные «Яндекс станции макс» с «Алисой» имеют объемный звук, а при подключении к ТВ через HDMI позволяют смотреть видео в . С их помощью можно управлять лампочками, розетками и другими устройствами умного дома. А чтобы подключить к своему умному дому совместимые устройства, работающие по протоколу Zigbee, нужно приобрести «Яндекс хаб».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Учеба на ИТ-специалиста стала бесполезной. Отныне программировать может любой двоечник без знаний, навыков и даже без клавиатуры

Украина обстреляла российский завод, производящий стекла для iPhone и Apple Watch

Санкциям конец? Россиянам массово и совершенно бесплатно продлевают лицензии на Photoshop

Создатели Astra Linux заработали свыше миллиарда за счет бизнеса, не связанного с их ОС

ИТ-резидент «Сколково» с почти миллиардной выручкой не платит сотрудникам зарплаты и просит их не обращаться в суд

Крупнейшие ИТ-компании: Мы лучше потратим деньги на искусственный интеллект, чем повысим зарплаты программистов

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Обзор смартфона Huawei P60: фотофлагман 2023 года

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще