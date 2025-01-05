Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166511
ИКТ 12993
Организации 10198
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3382
Системы 24923
Персоны 70626
География 2718
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

КиШ Король и Шут



05.01.2025 Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры 1
23.12.2024 Итоги года от «Яндекс Афиши»: в 2024 году развлечения подорожали на четверть. Это не мешает жителям России чаще ходить на концерты и в театр 1
04.09.2024 «МТС Музыка»: новосибирцы этим летом часто слушали «Руки Вверх!» и Михаила Круга 1
08.02.2024 «Кинопоиск» адаптировал сервис для незрячих пользователей и добавил тифлокомментарии более чем к 60 фильмам и сериалам 1
07.02.2024 Число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 30 миллионов 1
16.01.2024 Музыканты из Карачаево-Черкесии вошли в десятку самых заслушанных артистов на юге 1
15.01.2024 На каникулах татарстанцы слушали «Аигел» и ретро-музыку 1
15.01.2024 Аналитика МТС: какую музыку слушали в Петербурге во время праздников 1
11.01.2024 Yappy начал сотрудничество со Zvonko digital 1
29.05.2023 «Яндекс» выпустил «Станцию макс» с символикой «Короля и шута» 1
21.04.2021 Исследование «Сбера»: энергичная музыка ускоряет доставку 1
26.09.2000 У меломанов свои "обои" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

КиШ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7349 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12572 5
МегаФон 8822 1
Ростелеком 9706 1
Прометей - Prometey 46 1
Яндекс - Сказбука 4 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 4
Zivert 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7311 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 16 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 1
Национальный цифровой агрегатор - Zvonko Group, Zvonko Digital 5 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3852 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66034 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50461 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11130 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5780 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15880 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5258 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21146 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27858 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1608 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3464 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19316 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24138 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7381 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13388 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6041 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24149 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14390 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3984 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3819 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 311 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9187 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 159 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3011 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1740 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13937 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12189 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 575 1
Google Android - приложения и разработчики 592 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 265 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5037 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9331 1
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 4
Яндекс.Плюс 191 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 258 3
Apple iOS 7810 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 622 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 2
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 2
Google Android 13998 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Яндекс.Маркет 938 1
Google Android TV 316 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Яндекс.Лавка 231 1
Apple macOS VoiceOver 31 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 198 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 63 1
Яндекс.Станция Макс 25 1
Вакуленко Василий 8 2
Агутин Леонид 5 2
Чеботина Люся 2 2
Гевак Андрей 14 1
Губин Михаил 2 1
Гребенщиков Борис 8 1
Макаров Ярослав 4 1
Пугачева Алла 8 1
Гагарина Полина 13 1
Бутусов Вячеслав 4 1
Князев Андрей 15 1
Коннов Дмитрий 2 1
Елизаров Антон 1 1
Овчаров Данила 3 1
Магомаев Муслим 1 1
Горшенев Михаил 1 1
Круг Михаил 4 1
Кинчев Константин 1 1
Лагучев Султан 1 1
Farmer Mylene - Фармер Милен 2 1
Мазавришвили Энрико 3 1
Чайкина Тося 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144326 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43181 3
Армения - Республика 2280 3
Беларусь - Белоруссия 5668 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17383 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2959 3
Россия - СФО - Новосибирск 4293 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1954 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2249 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17035 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52120 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2898 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
Япония 13287 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Индия - Bharat 5447 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3101 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2451 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1475 1
Америка Латинская 1813 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1138 1
Румыния 728 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 349 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 285 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5752 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2927 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1732 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6171 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2648 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 44 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2254 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9942 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29045 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6972 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5657 1
Аренда 2419 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 790 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 193 1
Спорт - Футбол 646 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
День молодёжи - 27 июня 897 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще