«МТС Музыка»: новосибирцы этим летом часто слушали «Руки Вверх!» и Михаила Круга

Цифровая экосистема МТС проанализировала, что было в топах у слушателей «МТС Музыки» из Новосибирска этим летом. Разбег в музыкальных предпочтениях жителей столицы Сибири получился большой: от Михаила Круга до Люси Чеботиной. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Этим летом как в Новосибирске, так и в стране в целом, дарили цветы без повода и на репите слушали Jazzdauren – «Дарите женщинам цветы». Хит не выходил из первых строчек ТОП-чарта и до сих пор остается в наушниках у большинства россиян.

В жаркий сезон новосибирцы часто слушали песни Люси Чеботиной, исполнительница оказалась самой популярной у жителей сибирской столицы. Также в топ попали NЮ, «Король и Шут», Artik & Asti, XOLIDAYBOY, Мари Краймбрери, «Руки Вверх!», Михаил Круг и Bakhtin.

Самым прослушиваемым летним плейлистом стал «Хип-хоп жара» — пользователи наслаждались подборкой динамичных треков, идеально подходящих для жарких дней. Фестивальный плейлист «МТС Live Лето» оказался фаворитом среди тех, кто хотел прочувствовать дух летних музыкальных событий.