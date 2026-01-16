Разделы

Круг Михаил


СОБЫТИЯ


16.01.2026 От катков до театров: где и как россияне проводили новогодние каникулы 2026 года 1
04.09.2024 «МТС Музыка»: новосибирцы этим летом часто слушали «Руки Вверх!» и Михаила Круга 2
29.03.2023 В России взрывной рост любви к виниловым пластинкам. Продажи взлетели в два раза 1
11.02.2013 Абонентов МТС могут лишить Стаса Михайлова и Елены Ваенги 1
03.06.2009 Tvigle.ru собрал коллекцию русского шансона 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14403 2
ИММО - Информ-Мобил 54 1
Intek - Интек 21 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
Yandex - Яндекс 8532 1
МегаФон 9987 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9217 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 24 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 362 1
ZED+ Temafon - Темафон 15 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 128 1
Sony 6637 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
Sony Music Entertainment 159 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 2
Metallica - американская метал-группа 35 1
Pink Floyd - британская рок-группа 17 1
WMG - Warner Music Group 209 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 14 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1048 1
КиШ - Король и Шут 16 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 275 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1669 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 2
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 209 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4203 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
SBA - Service-Based Architecture - Архитектура ориентированная на услуги 25 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1926 1
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT 34 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 1
Аналоговые технологии 2836 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 187 1
Виниловые проигрыватели - Грампластинка - граммофнная пластинка - аналоговый носитель звуковой информации - тонарм - звукосниматель электрофона 62 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 433 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 102 1
FreePik 1462 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 41 1
Google YouTube - Видеохостинг 2903 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 314 1
Михайлов Станислав 11 1
Кузьменко Валерия 62 1
Новиков Александр 36 1
Ключников Дмитрий 8 1
Филь Олег 1 1
Rodrigo Olivia - Родриго Оливия 1 1
Celentano Adriano - Челентано Адриано 1 1
Бобков Вячеслав 2 1
Дубовский Андрей 3 1
Садыков Тофик 1 1
Шалимов Дмитрий 1 1
Север Сергей 1 1
Каюшкин Сергей 2 1
Ваенга Елена 4 1
Расстрыгин Игорь 1 1
Чеботина Люся 2 1
Кулакова Елена 1 1
Лацанич Василь 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 157687 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45935 1
Россия - СФО - Новосибирск 4680 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53509 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 17 1
