Получите все материалы CNews по ключевому слову
Круг Михаил
СОБЫТИЯ
Круг Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
|SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 209 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 102 1
|FreePik 1462 1
|МТС Omlet.ru - развлекательный портал 41 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2903 1
|Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 314 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412915, в очереди разбора - 730847.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.