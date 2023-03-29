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В России взрывной рост любви к виниловым пластинкам. Продажи взлетели в два раза

Спрос на виниловые пластинки в России по итогам 2022 г. взлетел в два раза, не останавливают покупателей даже растущие цены. В целом, как отмечают аналитики, это общемировой тренд, например, в США еще в 2021 г. на виниле покупали почти 40% всей музыки. Но для России в 2022-2023 гг. аналоговые носители становятся практически единственным способом послушать зарубежные новинки легально.

Винил нарасхват

Спрос на виниловые пластинки в России по итогам 2022 года вырос на 51% относительно предыдущего года и на 296% относительно 2020-го, сообщает РБК со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекса» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (позиционирует себя как крупнейший оператор фискальных данных по стране и учитывает чеки более чем на 1,1 млн с онлайн-касс).

За первые два месяца 2023 г. продажи винила снизились на 13% относительно того же периода 2022 г., но аналитики считают это незначительной сезонной корректировкой.

Впрочем, представители маркетплейса Ozon сообщили, что и сейчас наблюдается рост спроса на такие носители музыки: «Штучные продажи виниловых пластинок на Ozon за январь—февраль 2023 года выросли почти на 50% к аналогичному периоду 2022 года и на 70% к 2021 году».

Чаще стали покупать и проигрыватели, но тут статистика более скромная. В 2022 г. количество покупок проигрывателей выросло на 3% относительно 2021-го и на 102% — по сравнению с 2020-м.

Средний чек по сравнению с 2021 г. на виниловые пластинки вырос на 18%, и на 36% больше, чем в 2020-м — сейчас на них тратят в среднем 2,5 тыс. руб. Виниловые проигрыватели приобретают в среднем за 20,6 тыс. руб. за год рост составил 13%, следует из данных «Чек Индекса».

Назад в прошлое

Как отмечают аналитики, новая волна интереса к винилу во всем мире зародилась несколько лет назад благодаря тренду на коллекционирование и интересу к «более к теплому и естественному звуку» пластинок. Однако 2022 г. внес иной смысл в популярность аналоговых носителей музыки в России.

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Фото: Изображение от KamranAydinov на Freepik
Аналоговые носители становятся в России единственным способом послушать зарубежные музыкальные новинки легально

По мнению управляющей магазином «ВинилМаркет» Елены Кулаковой значительный рост интереса к покупке винила сейчас связан с уходом из страны крупнейших звукозаписывающих компаний — Sony Music, Warner Music и Universal Music и международных музыкальных стриминговых сервисов.

С такой точкой зрения согласны и сами покупатели винила: «За последние годы я, как и многие россияне, привык к легальным и удобным способам прослушивания музыки — неплохо развивались Spotify, YT Music, Яндекс.Музыка, — комментирует CNews коллекционер винила Игорь Расстрыгин. — В 2022 году российские сервисы потеряли огромное количество зарубежных исполнителей, а международные стриминги по сути у нас не работают. Новых альбомов зарубежных групп на отечественных сервисах сейчас просто нет. Так что теперь пластинки — это уже не столько про “баловство и коллекционирование” (хотя, конечно, и про это, учитывая их стоимость), сколько про реальную возможность услышать современную зарубежную музыку легально. С марта 2022 г., по наблюдениям, стоимость, пластинок выросла в 1,5-2 раза. И если посчитать, то желание услышать что-то новое становится просто “золотым”. В среднем сейчас одна пластинка по цене равна 1,5-2 годам оплаченного стриминга».

Причем, как добавляет комментатор, благодаря покупке винила можно официально услышать музыку не только на физическом носителе, во многие конверты с пластинкам лейблы вкладывают код для скачивания цифровой версии альбома. «Так было всегда, но сейчас для россиян это особенно актуально», — считает Игорь Расстрыгин.

Как отметили в Wildberries сейчас за пластинками приходят меломаны в возрасте 30–35 лет. Они приобретают винил как для себя, так и в подарок.

Кто и что покупает

Основной спрос на винил формируют Москва и мегаполисы, отмечают аналитики «Чек Индекса». Более половины покупок совершается онлайн и один чек чаще включает в себя две-три пластинки.

Самыми продаваемыми, по данным магазина «ВинилМаркет», на виниловых пластинках стали группы Pink Floyd, Beatles, Nirvana и Depeche Mode. Из современных исполнителей спросом пользуются певицы Сиа (Sia), Дуа Липа (Dua Lipa) и Билли Айлиш (Billie Eilish).

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2023
ритейл

По статистике Ozon россияне сейчас чаще всего покупают пластинки с рок-музыкой, поп-музыкой, джазом и сборники саундтреков. Среди отечественных исполнителей самые продаваемые — «Би-2» и Михаил Круг, среди зарубежных — Pink Floyd и Queen.

В Wildberries поделились, что у них наибольшим спросом пользуются сборник хитов Адриано Челентано (Adriano Celentano), первый альбом рок-группы Linkin Park, а также альбомы группы ABBA.

Новая волна

Как пишет РБК, повышенный интерес к винилу наблюдается не только в России. В феврале 2022 г. британская Ассоциация розничных продавцов развлечений (ERA) сообщала, что в 2021 году продажи пластинок составили £135,6 млн (1,2 млрд руб.). Это на 23,2% больше, чем в 2020 году. В то же время продажи CD-дисков снизились на 3,9%, до £150,1 млн (1,4 млрд руб.).

Главным хитом, по версии британской ассоциации производителей фонограмм (BPI), стал новый на тот момент альбом ABBA «Voyage» — первый сборник коллектива за 40 лет. Аналитики его уже прозвали «самым продаваемым виниловым релизом века». В первую неделю продали 30 тыс. экземпляров.

В США, по данным MRC Data, в 2021 году реализовали 41,72 млн виниловых пластинок. Это на 51,4% больше, чем в 2020 году. Тогда это был самый высокий показатель продаж с 1991 года. В топ самых популярных пластинок в то время вошли альбом певицы «30» Адель (Adele) — продано 318 тыс. пластинок, сборник Sour Оливии Родриго (Olivia Rodrigo) — 268 тыс. копий, и альбом Red Тейлор Свифт (Taylor Swift) — 260 тыс. экземпляров. Как говорят эксперты, в 2021 г. на винил приходилось 38,3% всех продаж музыки в США.

В марте 2023 г. рок-группа Metallica заявила о покупке контрольного пакета акций завода по прессованию пластинок Furnace Record Pressing.

Юлия Божко

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