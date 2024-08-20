В России откроют мегазавод по выпуску виниловых грампластинок Запуск завода в России «Фирма Мелодия» планирует запустить завод по производству виниловых пластинок в Новосибирске. Об этом в конце августа 2024 г. сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Андрея Кричевского. Первые изделия прессовались с помощью печатной м

Запущен первый российский маркетплейс для коллекционеров и продавцов виниловых пластинок, СD, кассет Веб-интегратор «Факт» разработал с нуля и запустил новый для российского рынка проект — маркетплейс для коллекционеров виниловых пластинок и музыкальных энтузиастов, — сайт «Дискомаркет», разработанный для ООО «Квазар». Уже сейчас на сайте представлено более 20 тыс. товаров и зарегистрировано более 200 продавцо

Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM ант» и «миньон». Но здесь нет скорости 78 об/мин для проигрывания пластинок, выпускавшихся до начала 1970-х гг. В проигрывателе применен плоский ременный привод, что снижает вибрацию при работе. А на тонарм установлен магнитный картридж со считывающей иглой, который легко заменить по мере снижения качества звука. Также в устройстве есть система антискейтинга, не позволяющая игле соскакивать

«М.Видео-Эльдорадо»: виниловые проигрыватели становятся товарами массового спроса Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует в пандемию растущий интерес у потребителей к проигрывателям виниловых пластинок. В 2021 г. штучные продажи категории выросли более чем вдвое, а относительно 2019 г. – почти в 3,5 раза. При этом средний чек таких аудиосистем для аналоговой музыки за год

Sony спасает винил Музыкальные сокровища, хранящиеся коллекционерами на виниловых пластинках обретают вторую жизнь благодаря новому проигрывателю Sony PS-HX500. Sony

22 мая в Москве откроется «Неделя винила» С 22 по 27 мая в Москве пройдет первая в истории современной России профессиональная выставка виниловых проигрывателей «Неделя винила». Мероприятие состоится в галерее электроники «Назаро

Golden Records 1.0 - оцифровка виниловых пластинок и аудиокассет Golden Records 1.0 – новая программа для преобразования записей с виниловых пластинок и аудиокассет в WAV- или MP3-формат, а также создания аудио-CD. Golden Records обладает набором инструментов для очистки и восстановления поврежденных аудиозаписей, автомати