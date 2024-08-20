Получите все материалы CNews по ключевому слову
Виниловые проигрыватели Грампластинка граммофнная пластинка аналоговый носитель звуковой информации тонарм звукосниматель электрофона
УПОМИНАНИЯ
|20.08.2024
|
В России откроют мегазавод по выпуску виниловых грампластинок
Запуск завода в России «Фирма Мелодия» планирует запустить завод по производству виниловых пластинок в Новосибирске. Об этом в конце августа 2024 г. сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Андрея Кричевского. Первые изделия прессовались с помощью печатной м
|13.03.2024
|
Запущен первый российский маркетплейс для коллекционеров и продавцов виниловых пластинок, СD, кассет
Веб-интегратор «Факт» разработал с нуля и запустил новый для российского рынка проект — маркетплейс для коллекционеров виниловых пластинок и музыкальных энтузиастов, — сайт «Дискомаркет», разработанный для ООО «Квазар». Уже сейчас на сайте представлено более 20 тыс. товаров и зарегистрировано более 200 продавцо
|04.02.2022
|
Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM
ант» и «миньон». Но здесь нет скорости 78 об/мин для проигрывания пластинок, выпускавшихся до начала 1970-х гг. В проигрывателе применен плоский ременный привод, что снижает вибрацию при работе. А на тонарм установлен магнитный картридж со считывающей иглой, который легко заменить по мере снижения качества звука. Также в устройстве есть система антискейтинга, не позволяющая игле соскакивать
|10.01.2022
|
«М.Видео-Эльдорадо»: виниловые проигрыватели становятся товарами массового спроса
Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует в пандемию растущий интерес у потребителей к проигрывателям виниловых пластинок. В 2021 г. штучные продажи категории выросли более чем вдвое, а относительно 2019 г. – почти в 3,5 раза. При этом средний чек таких аудиосистем для аналоговой музыки за год
|18.04.2016
|
Sony спасает винил
Музыкальные сокровища, хранящиеся коллекционерами на виниловых пластинках обретают вторую жизнь благодаря новому проигрывателю Sony PS-HX500. Sony
|16.05.2012
|
22 мая в Москве откроется «Неделя винила»
С 22 по 27 мая в Москве пройдет первая в истории современной России профессиональная выставка виниловых проигрывателей «Неделя винила». Мероприятие состоится в галерее электроники «Назаро
|09.10.2007
|
Golden Records 1.0 - оцифровка виниловых пластинок и аудиокассет
Golden Records 1.0 – новая программа для преобразования записей с виниловых пластинок и аудиокассет в WAV- или MP3-формат, а также создания аудио-CD. Golden Records обладает набором инструментов для очистки и восстановления поврежденных аудиозаписей, автомати
|16.03.2006
|
Marantz выпустил плеер для виниловых пластинок
Компания Marantz решила вернуться в прошлое и выпустить плеер для проигрывания виниловых пластинок. Эта модель будет довольно дорогой по сравнению с обычными плеерами. Его стоимость составит более 1 тыс. евро. Скорость вращения пластинки в нем варьируется: 33 1/3 вращений
Виниловые проигрыватели и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11366 2
|Wikipedia - Википедия 551 2
|The Verge - Издание 585 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
|Ведомости 1153 1
|Wired - Издание 239 1
|Independent 111 1
|Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 14 1
|Gartner - Гартнер 3592 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
|UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 289 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384330, в очереди разбора - 731568.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.