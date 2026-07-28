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Индексная книга (каталог) CNews*
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AAC Advanced Audio Coding

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026 1
09.07.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный 1
15.05.2026 Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году? 1
20.04.2026 Новые наушники Realme TechLife Buds уже в продаже 1
10.04.2026 Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука 1
02.04.2026 Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж 1
03.02.2026 На российском рынке представлены новые продукты экосистемы Xiaomi: Mijia Smart Audio Glasses и Redmi Buds 8 Lite 1
29.01.2026 Любимый россиянами бренд первым в мире выпустил серийный смартфон с батареей больше 10000 мАч 1
28.01.2026 Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM 2
28.01.2026 Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман 1
22.01.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив 1
21.01.2026 Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели 1
27.11.2025 Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением 1
17.11.2025 Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман 1
13.11.2025 Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC 1
23.10.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой 1
29.08.2025 Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы 1
24.07.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества 1
17.06.2025 Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением 1
06.06.2025 Новинки CMF by Nothing на российском рынке 1
29.05.2025 Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта 1
14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего 1
03.05.2025 Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» 1
04.04.2025 Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM 1
28.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов? 1
10.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном 1
06.02.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности 1
31.01.2025 Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий 1
20.12.2024 Игровая гарнитура Acer Nitro OHR401 с тремя режимами подключения 1
10.12.2024 Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем 1
26.11.2024 AliExpress СНГ назвала самые популярные портативные колонки осени 2024 года 1
08.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества 1
06.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024 1

Публикаций - 479, упоминаний - 555

AAC и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 83
Samsung Electronics 11064 83
Apple Inc 13154 67
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 50
Huawei 4676 42
Google LLC 12688 39
Lenovo Motorola 3566 33
Microsoft Corporation 25775 33
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 27
LG Electronics 3735 27
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 25
Siemens AG - Siemens Group 2673 18
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 17
Philips 2099 16
Motorola Inc 1156 14
Yandex - Яндекс 9216 14
HTC Corporation 1512 11
Toshiba Corporation 2980 11
Samsung - Harman - JBL 242 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 9
Fly - Explay - Эксплей 243 9
Creative Technology 273 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Intel Corporation 12811 9
Sharp Corporation 1062 8
Fly 214 8
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Xiaomi - Сяоми 2231 7
Yahoo! 3726 6
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 6
Digma 251 6
iRiver 182 6
Cowon Systems 73 6
X Corp - Twitter 2938 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Carl Zeiss AG 307 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
TÜV Rheinland Group 181 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
Связной ГК 1401 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Евросеть 1421 3
Yamaha - Ямаха 110 3
Prada 58 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 2
Dyson 157 2
Резонанс НПП 407 2
101Hotels.com 456 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 2
МГК им. Чайковского - Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского 7 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Hyundai Motor Company 436 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
UMA - United Music Agency 40 1
Nike 195 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 62
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 40
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 339
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 212
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 198
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 187
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 186
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 165
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 155
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 149
Наушники - Headphones 4478 148
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 134
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 134
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 134
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 123
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 119
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 117
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 117
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 117
WAV - Waveform Audio File Format 532 115
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 114
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 98
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 92
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 89
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 87
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 85
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 82
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 82
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 81
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 79
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 72
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 72
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 71
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 68
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 66
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 65
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 65
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 65
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 64
Микрофон - Microphone 2808 62
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 60
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 60
Google Android 15243 69
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 56
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 91 46
Microsoft Windows 16882 45
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 42
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 40
Apple iPod 1553 38
Samsung SVR-диктофон 464 37
Apple iTunes Store 1118 35
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 34
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 33
Apple iOS 8583 32
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 31
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 29
Google YouTube - Видеохостинг 3002 29
Sony Walkman 285 28
Oracle Java - язык программирования 3469 27
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 93 22
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 22
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 21
Nokia Symbian OS 1411 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 20
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
Honor SuperCharge 193 19
Linux OS 11533 19
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 19
Huawei AppGallery 353 18
Nokia Nseries 538 18
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 17
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 16
Microsoft Office 4170 16
Apple iPod Touch 747 15
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 14
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 14
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 14
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 13
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 13
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Набоков Сергей 27 6
Сорокин Андрей 23 5
Симонов Игорь 103 5
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Демидов Михаил 134 2
Ксенин Алекс 311 2
Москалева Татьяна 73 2
Ширшов Павел 76 2
Константинов Константин 32 2
Орлов Сергей 29 2
Урусов Александр 17 2
Абашкин Александр 11 2
Николаев Григорий 10 2
Богатырев Кирилл 4 2
Penello Albert - Пенелло Альберт 4 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Артамонова Анна 183 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Ефимов Петр 39 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Кожевников Алексей 66 1
Соколов Андрей 22 1
Малафеев Андрей 52 1
Наумов Максим 100 1
Каталов Владимир 9 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Скляров Дмитрий 64 1
Яхин Юрий 24 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
Ершова Элеонора 67 1
Garrix Martin - Гаррикс Мартин 4 1
Dickson Frank - Диксон Фрэнк 8 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Лосев Сергей 46 1
Газаров Артур 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 139
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 60
Европа 24964 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 39
Южная Корея - Республика 7052 39
Япония 13807 38
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 27
Финляндия - Финляндская Республика 3697 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Азия - Азиатский регион 5920 13
Франция - Французская Республика 8177 12
Швеция - Королевство 3782 10
Китай - Тайвань 4245 7
Испания - Каталония - Барселона 752 5
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 5
Сингапур - Республика 1953 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Солнечная система - Solar system 2569 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Нидерланды 3746 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 4
Индия - Bharat 5869 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Канада 5081 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Нидерланды - Амстердам 630 3
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Германия - Берлин 732 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 52
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 40
Ergonomics - Эргономика 1755 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 29
Английский язык 7030 28
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 23
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 22
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 16
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 15
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
Видеокамера - Видеосъёмка 720 12
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Здравоохранение - Отоларингология 187 10
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