Любимый россиянами бренд первым в мире выпустил серийный смартфон с батареей больше 10000 мАч

Realme начала производство смартфона P4 Power с батареей 10001 мАч. Пока ни у кого другого такой АКБ нет – столько же обычно можно встретить лишь в планшетах, либо в пауэрбанках. При этом сам телефон недорогой – он стоит меньше 22 тыс. руб.

Аккумулятора очень много

Популярный в России китайский бренд техники Realme выпустил смартфон P4 Power с аккумулятором емкостью 10001 мАч. Это первый в мире мобильник с АКБ такой емкости, поступивший именно в массовое производство.

Батарея в смартфоне используется кремний-углеродная, за счет чего при увеличении емкости она почти не выросла в размерах и толщине по сравнению с литиевыми аккумуляторами в современных мобильниках. Толщина P4 Power – 9 мм при весе 219 граммов. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max имеет батарею 4823 мАч и весит при этом 206 граммов. Его толщина – 8,75 мм.

Продаваться новинка Realme будет во многих странах присутствия бренда – например, редакция CNews нашла P4 Power на индийской версии сайта Realme. Не исключено появление смартфона в России.

Realme Realme P4 Power

P4 Power доступен в трех цветах (обычный серебристый, оранжевый как у iPhone 17 Pro и сине-фиолетовый) и трех комплектациях. Базовая на индийском рынке стоит $282 или 21,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 января 2026 г. и несет в себе 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. За версию 8/256 ГБ надо заплатить $305 (23,3 тыс. руб.), а за 12/256 ГБ – $337 или 25,7 тыс. руб.

В цену входит заявленная производителем защита от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.

Батарея и память

Батарея в новом P4 Power располагает не только очень высокой по меркам 2026 г. емкостью, но и поддержкой очень быстрой зарядки. К смартфону можно подключать блок питания мощностью до 80 Вт – производитель не регламентирует время зарядки, но уточняет, что смартфон продержится 30 часов режиме видео, а его батарея выдержит 1650 циклов зарядки и потеряет при этом не более 20% первоначальной емкости.

Realme Обещана надежная защита от воды

Несмотря на то, что смартфон относится почти к бюджетному сегменту, в нем установлена довольно быстрая встроенная память – UFS 3.1. А вот на оперативной памяти сэкономили – используется не самая современная LPDDR4x.

Экран и процессор

P4 Power – это довольно крупный смартфон размерами 162 мм в высоту и 76 мм в ширину. В него уместили экран с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 2800х1280 пикселей. Это матрица AMOLED с частотой обновления до 144 Гц, 105-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Яркость экрана – до 6500 нит в пике, плотность – 453 пикселя на дюйм. Дисплей занимает 94% площади лицевой панели, то есть избавиться от рамок у Realme не получилось.

За основу нового P4 Power взят процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G, он же просто Dimensity 7400, если отбросить маркетинг. Чип появился в феврале 2025 г., выпускается по техпроцессу 4 нм предлагает двухъядерную графику Mali-G615 MP2 на частоте 1,047 ГГц, а также восемь ядер в двух кластерах. Это четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц и столько же Cortex-A55 на 2 ГГц.

Фотокамеры и модули связи

P4 Power поставляется с двумя SIM-слотами и без eSIM. У него есть поддержка сотовых сетей LTE и 5G, модули Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.4 с кодеками SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD и LHDC 5.0, интерфейсы USB-C и 3,5 мм под наушники, а также чип NFC для бесконтактных платежей. Последний доступен не во всех региональных версиях.

В наличии также ресиверы Beidou, GPS, ГЛОНАС, Galileo и QZSS.

Realme Основных камер в смартфоне всего две

Фронтальная камера смартфона базируется на модуле 16 МП. Угол обзора – 85 градусов, четыре линзы в объективе, апертура f/2.4.

Сзади у мобильника две камеры: широкоугольник 50 МП (f/1.8, 79 градусов; пять линз, автофокус, 2-осевая оптическая стабилизация); ультраширокоугольник 8MP (f/2.2, 112 градусов, 5 линз).

По умолчанию новый P4 Power работает под управлением современной ОС Android 16 с прошивкой Realme UI 7.0. В комплект поставки входят зарядное устройство и базовый защитный чехол.