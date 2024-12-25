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Sony LDAC Bluetooth технология кодирования звука



25.12.2024 Baseus представил новые полноразмерные наушники Bowie 30 Max 1
12.12.2024 Новинки от CMF by Nothing на российском рынке 1
10.12.2024 Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем 1
26.11.2024 AliExpress СНГ назвала самые популярные портативные колонки осени 2024 года 1
08.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества 1
06.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024 1
09.08.2024 Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе 1
16.07.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения 1
02.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024 1
31.05.2024 Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM 1
27.05.2024 Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни 1
21.05.2024 Новые наушники Nothing Ear и Ear (a) уже доступны 1
17.05.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств 1
17.05.2024 Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента 1
15.04.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный 1
22.02.2024 Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
06.12.2023 Лучшие TWS-наушники 2023 года: хиты продаж 1
17.10.2023 В России начались продажи наушников Honor choice Earbuds X5 Pro с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC 1
11.09.2023 Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка 1
01.09.2023 Представлены наушники Soundcore Space One с улучшенной системой активного шумоподавления 1
14.06.2023 Oppo объявляет о старте продаж флагманских Hi-Fi наушников Oppo Enco Air3 Pro в России 1
28.05.2023 Обзор смартфона Huawei P60: фотофлагман 2023 года 1
18.05.2023 Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM 1
21.02.2023 Обзор наушников Soundcore Space Q45: рекордная автономность и мощные басы 1
08.02.2023 Edifier представляет новые модели наушников и колонок 1
08.02.2023 Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году 1
23.11.2022 10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 1
31.08.2022 Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой 1
12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 1
04.08.2022 Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества 1
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
17.11.2021 В Россию привезли новые беспроводные наушники Technics шумоподавлением 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
28.04.2021 Как изменить Bluetooth-кодек в ОС Android? 1
29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11 1
02.09.2020 Bluetooth-кодеки — что это и какой вам нужен? 1
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями 1
05.02.2020 Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM 1
21.01.2020 Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей! 1

Публикаций - 50, упоминаний - 50

Sony LDAC Bluetooth и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3933 17
Google LLC 11775 16
Sony 6544 9
Samsung Electronics 10255 7
Xiaomi 1732 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 6
Samsung - Harman - JBL 216 4
Yandex - Яндекс 7340 3
Apple Inc 12101 3
AKG 65 3
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 3
Qualcomm Technologies 1822 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 2
BBK OPPO Electronics 384 2
Ланит - diHouse - Дихаус 188 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
Panasonic - Technics 69 1
PNY Technologies 36 1
ZTE Corporation 747 1
Bose corp 31 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
D&M Holdings - Denon & Marantz 52 1
Bang&Olufsen - B&O 137 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Merlion - Мерлион 793 1
LG Electronics 3614 1
BBK OnePlus 216 1
Fortnite 76 1
МегаФон 8805 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Carl Zeiss AG 303 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
TÜV Rheinland Group 135 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Muse Group 29 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 41
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 40
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 37
Наушники - Headphones 3999 33
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 31
Микрофон - Microphone 2501 30
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 29
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 25
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 24
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 24
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 23
AAC - Advanced Audio Coding 443 23
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 22
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 240 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 20
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 20
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 20
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 20
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 799 20
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 20
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 20
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 19
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 18
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 17
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 16
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 15
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 687 15
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 757 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 14
SIM-card - Nano-SIM 256 14
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 14
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 90 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 17
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 16
Google Android 13994 14
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 11
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 11
Honor SuperCharge 118 11
Huawei AppGallery 280 8
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 8
Apple iOS 7809 7
Anker Soundcore 15 7
Google Play - Google Store - Android Market 3291 6
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 33 6
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 33 6
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 45 6
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 6
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 6
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 5
Google Android 9 - Android Pie 210 5
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 5
Google Mobile Services - GMS 68 5
Google YouTube - Видеохостинг 2747 4
Apple AirPods - Наушники 133 4
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 4
BBK Realme Buds Air 15 4
Xiaomi Redmi Buds 11 4
Samsung Galaxy Buds - Наушники 51 4
Sony WF - серия беспроводных наушников 13 4
Huawei MatePad - серия планшетов 49 4
Huawei M-Pencil MatePad 22 4
Huawei Mate - серия смартфонов 352 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 3
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 3
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 3
Виноградов Дмитрий 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
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Япония 13282 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
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Сон - Somnus 428 2
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
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