Baseus запускает в продажу наушники Eli Sport 2, Bass BH1 NC, BH1 Lite

Бренд современных цифровых аксессуаров Baseus представляет новые беспроводные наушники из линеек Eli и Bass. Модель открытого типа Eli Sport 2 получила легкую конструкцию с S-образным изгибом и практически не ощущается при ношении. Полноразмерные модели Bass BH1 Lite и Bass BH1 NC работают до 80 часов без подзарядки. Все новинки поддерживают технологию SuperBass, которая регулирует низкие частоты в режиме реального времени. Наушники открытого типа Baseus Eli Sport 2 Об этом CNews сообщили представители Baseus.

Eli Sport 2 – это второе поколение спортивных наушников открытого типа. Фирменный P-образный дизайн обеспечивает плотную и надежную посадку даже во время интенсивных тренировок. Гибкая 3 мм заушина естественным образом адаптируется к любой форме ушей, и даже к дужкам очков. При этом, легкая конструкция с S-образным изгибом практически не ощущается при ношении, каждый наушник весит всего 7,5 г. Корпус защищен по стандарту IP57, не боится пота и дождя. Удобные кнопки предотвращают случайные касания во время прослушивания музыки.

В новинке установлены 17 мм х 12 мм мембрана с титановым покрытием и 10 мм драйвер, диапазон воспроизводимых частот – 20 Гц - 40 кГц. Eli Sport 2 поддерживают кодек LDAC, который позволяет передавать в три раза больше аудиоданных и воспроизводить музыку в качестве близком к студийному. Направленная передача звука гарантирует конфиденциальность: конструкция акустической камеры распространяет звуковые волны обратно в ухо в заданном направлении, а окружающие ничего не слышат.

Два микрофона направленной передачи голоса и два микрофона с шумоподавлением обеспечивают высокое качество телефонных разговоров и четкую передачу речи. Для подключения используется современный стандарт связи Bluetooth 6.0, причем технология BSC (Baseus Smart-Connect) позволяет переключаться между двумя устройствами без всяких задержек. Наушники могут работать до 8 часов без подзарядки и точно не отключатся во время тренировки. С кейсом время автономной работы увеличивается до 45 часов. Дополнительные настройки – в том числе, динамический алгоритм SuperBass 2.0, который значительно улучшает звучание басов – доступны в приложении Baseus.

Полноразмерные наушники Baseus Bass BH1 NC, Bass BH1 Lite

Линейка Bass пополнилась сразу двумя полноразмерными моделями: Bass BH1 NC и Bass BH1 Lite. Bass BH1 NC с 40 мм динамическим драйвером и био-целлюлозной мембраной поддерживают Hi-Res Audio и кодек LDAC, диапазон воспроизводимых частот – 20 Гц - 40 кГц. Здесь также доступна технология SuperBass 2.0, регулирующая низкие частоты в режиме реального времени. На корпусе наушников предусмотрены все необходимые клавиши для управления гарнитурой: включение и выключение ANC, переключение и пауза, настройка громкости, активация голосового ассистента, ответ или сброс звонка.

Адаптивное гибридное шумоподавление до 45 дБ автоматически регулируется в зависимости от уровня окружающего шума. Кнопка быстрого внимания позволяет быстро переключиться на режим прозрачности и обратно. Система из пяти микрофонов с ENC и алгоритм усиления голоса отвечают за чистый звук во время разговора. Последняя версия Bluetooth 6.0 гарантирует сверхбыстрое подключение без задержек, наушники работают до 80 часов без подзарядки с выключенным шумоподавлением и до 55 часов – с включенным. Благодаря технологии BRC (Baseus Rapid Charge) после 10 минут подзарядки BH1 NC проработают до 10 часов. Амбушюры и оголовье сделаны из пены с эффектом памяти и обиты мягкой дышащей тканью и качественной экокожей для удобной посадки.

Наушники BH1 Lite получили 40 мм драйвер, гарантирующий высокое качество звука. Еще больше усилить низкие частоты можно при помощи технологии SuperBass, доступной в приложении Baseus. Во время звонков работают алгоритмы шумоподавления и усиления голоса, чтобы коммуникация оставалась четкой и ясной. Эргономичная конструкция, мягкое оголовье и дышащие материалы обеспечивают комфорт при длительном ношении. Наушники подойдут для путешествий: они легко складываются и работают до 80 часов без подзарядки. Подключение осуществляется как через Bluetooth 6.0, так и по идущему в комплекте кабелю AUX. Здесь также есть поддержка технологии BSC для быстрого переключения между устройствами.

Новинки уже поступили в продажу и доступны к покупке в официальном магазине Baseus на Ozon. Рекомендуемые розничные цены: Eli Sport 2 – 4,5 тыс. руб., Bass BH1 NC – 4,9 тыс. руб., Bass BH1 Lite – 3,9 тыс. руб.