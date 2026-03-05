Noise Proof Системы шумоподавления Шумопонижение Шумоподавление Шумодав Шумоизоляция Технология подавления фонового шума

«М.видео» объявляет о начале продаж наушников Huawei FreeBuds Pro 5 ередаче пространственных характеристик записи. В Huawei FreeBuds Pro 5 реализована интеллектуальная система активного шумоподавления на базе двух излучателей. Высокочастотный и низкочастотный м

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM я свежая новинка в нашей подборке — наушники были представлены в декабре прошлого года. И хотя стоимость устройства составляет всего 4999 рублей, им есть чем удивить слушателя. В модели используется система активного шумоподавления, способная снижать уровень внешних шумов до 52 дБ. Благодаря этому наушники удобно использовать в транспорте или шумных местах, полностью сосредоточившись на му

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление Правда, сидеть все время ровно, опасаясь пропустить нюансы звучания, кажется несколько непонятным. Шумоподавление Яркая, если не ключевая особенность гарнитуры HUAWEI FreeBuds 7i — это систем

МТС первой на рынке запускает функцию ИИ-шумоподавления в голосовых вызовах Наша задача обеспечить чистый звук в голосовых вызовах независимо от условий, при этом предоставить шумоподавление по умолчанию, без необходимости запускать какие-либо настройки вручную», — ска

TerraMaster выпустил D1 SSD Plus: портативный USB4-корпус для SSD с ультраскоростью 40 Гбит/с и бесшумной работой рованием видео 4K/8K, крупными файлами и запуском ресурсоемких приложений. Эффективное охлаждение и бесшумная работа Корпус из авиационного алюминиевого сплава с двухсторонними радиаторами и оп

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM фирменном приложении Creative пользователь может переназначить функции жестов управления, настроить шумодав, изменить звук в соответствии со своими предпочтениями в эквалайзере и настроить режи

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM Ear. Buds 5 Pro оснащены эквалайзером Master Harman. Наушники снабжены ИИ-функциями: так, активное шумоподавление работает на основе алгоритмов ИИ, который распознает голос человека и посторон

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC кумулятор 600 мАч, время зарядки 2 часа Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 20 000 Гц Гибридное шумоподавление ANC до -38 дБ Кодек LHDC сертифицированный Hi-Res Цена 3999 рублей Внешний вид

Бесшумное нажатие и удобное управление: новые беспроводные мыши Acer OMR405, OMR406 т высокую точность управления на любой поверхности. Разрешение можно регулировать в диапазоне 800/1600/2400/3200/4800 DPI. Этих настроек достаточно для комфортного выполнения разного спектра задач, а бесшумный клик позволит работать не тревожа окружающих. Главное различие новинок – в количестве функциональных кнопок. У OMR405 их девять, включая специальную кнопку «Свернуть все окна», ресурс

Практически бесшумные наносенсоры для лучшей диагностики состояния органов и тканей человека разработали в ТПУ Ученые Томского политехнического университета разработали практически бесшумные наносенсоры для мониторинга работы состояния органов и тканей человека. Им удалось снизить собственные шумы наносенсоров почти до нуля, что открывает значительный потенциал для создан

Беспроводные и бесшумные: 5 решений от A4Tech для продуктивной работы Компания A4Tech представила новые беспроводные наборы FG2200 Air2, FG2300 Air2, FG2400 Air2, FG3200 Air2 и FG3300 Air2 из серии Fstyler. У всех новинок есть режим Anti-Sleep. Мыши в наборах бесшумные, оснащены функцией Air Mouse и заряжаются через кабель Type-C, а клавиатуры оснащены технологией QuietKey и имеют клавиши с низким ходом. Все устройства подключаются через USB Nano-ре

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе s: center; } .ai-center { align-items: baseline; } } На главной странице приложения можно настроить шумоподавление: выбрать режим звуковой прозрачности, один из режимов ANC или вовсе его отключ

Выпущена «первая в мире» полностью бесшумная клавиатура которая благодаря электроемкостной технологии и уникальным стабилизаторам обеспечивает практически бесшумное использование. Об этом сообщило издание Tom's Hardware, назвавшее ее «первой в мире

A4Tech представила компьютерные мыши Fstyler с бесшумным нажатием . У мыши 4 кнопки, на кнопку программирования можно назначить 8 разных действий благодаря ПО 8-в-1. Бесшумное нажатие позволяет работать ночью, не отвлекая окружающих. Колесо поддерживает 4D-пр

Представлены наушники Soundcore Space One с улучшенной системой активного шумоподавления ть до 40 часов без подзарядки с включенным активным шумоподавлением ANC и до 55 часов с выключенным шумодавом. Кроме того, всего 5 минут зарядки обеспечат новинку зарядом на 4 дополнительных ча

Беспроводной набор A4Tech Fstyler FG1010S: клавиатура с мягким ходом и мышь с бесшумным нажатием ктивно – спустя 20 секунд бездействия девайс переходит в спящий режим. Еще одно преимущество мыши – бесшумное нажатие, которое позволяет с наибольшим комфортом пользоваться мышкой и не отвлекат

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM Sennheiser Momentum True Wireless 2 Второе поколение Momentum True Wireless получило активное шумоподавление и солидную автономность: теперь вместе с кейсом наушники держат заряд до 28 ча

Honor представляет беспроводные наушники Choice Earbuds X: 28 часов работы и система активного шумоподавления во время звонков Компания Honor представляет беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X, сочетающие в себе долгое время автономной работы, систему активного шумоподавления во время звонков, качественное звучание и удобный дизайн. Об этом CNews сообщили представители PR-агентства «Михайлов и Партнеры». Honor Choice Earbuds X можно приобрести в офици

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов ольше функций и полностью обновленный дизайн. Например, Amazfit PowerBuds Pro поддерживают активное шумоподавление, умеют автоматически распознавать старт тренировки и анализировать положения ш

Как шумоподавление в наушниках влияет на координацию движений и вестибулярный аппарат может. Если вы едете или бежите по местности с интенсивным движением, лучше вообще не использовать шумоподавление в наушниках или включать режим «прозрачности».

В России стартовали продажи наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления Huawei объявила о начале продаж в России беспроводных Bluetooth-наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления. Устройства сочетают комфорт открытой конструкции с качеством звучания внутриканальных моделей. Новинка получила систему шумоподавления Open-fit ANC 2.0 с двумя микрофонам

Обновление мыши FG20 от A4Tech: новый цвет и бесшумная версия Компания A4Tech обновила компактную модель FG20 из линейки Fstyler. Мышь обзавелась новым цветом, а также версией с бесшумным кликом – FG20S. FG20 – это эргономичный манипулятор, созданный для путешествий, командировок и удаленной работы. Благодаря уплощенному профилю девайс подходит для переноски в рюкзаке

В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий к и за рубежом. В ее основе лежат контурные тепловые трубки (КТТ или терконы), которые обеспечивают бесшумное отведение тепла. Применение КТТ позволяет построить микроЦОД, который в сравнении с

Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото олностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также технологии Ambient Aware и Talkthru дополнены системой активного шумоподавления. «Линейка Live всегда была для нас пионером для внедрения последних технологий, и новые полностью беспроводные наушники не стали исключением. В них мы воплотили наше видение функ

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM g Scalable. Хотя последний работает только при подключении к смартфонам из линейки Galaxy. Активное шумоподавление работает на основе интеллектуальной системы микрофонов на каждом наушнике (вну

Чем опасно активное шумоподавление в наушниках? ха снижается и вы меньше воспринимаете низкочастотные звуки. Наушники с ANC также подавляют низкочастотные звуки, поэтому иногда их использование может вызвать такой эффект. Даже когда вы используете шумоподавление на «твердой земле», мозг думает, что произошло изменение давления, что приводит к головным болям и ощущению заложенных ушей. То есть, фактически, причины «феномена заложенного ух

Как работает активное шумоподавление в наушниках? Активное шумоподавление — чуть ли не самая популярная функция в наушниках на сегодняшний день. Она поз

Huawei представляет полноразмерные наушники FreeBuds Studio в России ряемому оголовью, а плотное прилегание создает дополнительную звукоизоляцию и комфорт. Динамическое шумоподавление Интеллектуальная функция динамического шумоподавления при помощи датчика IMU и

Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото ветра, даже когда его скорость достигает 5 м/с. Пользователь может одним касанием включить активное шумоподавление, настроить громкость, ответить на звонок, запустить воспроизведение трека или

Qualcomm переизобретает шумоподавление. Лучше Apple? ни размещаются в ухе пользователя. На данный момент большинство TWS-наушников все еще не использует шумоподавление, но крупные компании уже стали внедрять традиционную технологию ANC. То есть н

Huawei представила Bluetooth-наушники FreeLace Pro в России. Цена. Фото рализовать помехи громкостью до 40дБ. Если пользователю необходимо услышать внешние звуки, активное шумоподавление можно отключить нажатием и удерживанием левого наушника. Качественную передачу

Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена обы отключить функцию шумоподавления, достаточно длительного нажатия на один из наушников. Активное шумоподавление необходимо не только для нейтрализации помех при прослушивании аудио, но также

Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM Активное шумоподавление (Active Noise Control или ANC) устраняет нежелательный шум благодаря специальн

Apple сломала главную фишку AirPods Pro, которые стоят как смартфон оронних звуков подтвердили и специалисты ресурса RTINGS, отметив при этом, что прошивка 2C54, ломая шумоподавление, улучшает качество басов при прослушивании музыки. О том, как стало работать п

Lenovo представила бесшумный ноутбук Ideapad Slim 1 на российском рынке. Цена. Фото Lenovo представила в России ноутбук Ideapad Slim 1. Lenovo Ideapad Slim 1 — бесшумный ноутбук для ежедневного использования. Он оснащен процессорами AMD и емкой батареей. Благодаря использованию специальных энергоэффективных версий процессоров АMD А-серий, Ideapad Slim

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Новые стиральные машины Bosch: бесшумное 3D ральных машин Bosch Avantixx6. Основными новшествами конструкций машин этой линейки стали технологии трёхмерного движения лопастей 3D Washing с системой объёмной подачи воды 3D Aquaspar и специальный бесшумный режим стирки – основа программы «Ночная стирка». Кроме того, в моделях линейки Bosch Avantixx6 представлены улучшенные механизмы отказоустойчивости, отвечающие за уменьшение вероятнос