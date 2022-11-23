Noise Proof Системы шумоподавления Шумопонижение Шумоподавление Шумодав Шумоизоляция Технология подавления фонового шума
|23.11.2022
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10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM
Sennheiser Momentum True Wireless 2 Второе поколение Momentum True Wireless получило активное шумоподавление и солидную автономность: теперь вместе с кейсом наушники держат заряд до 28 ча
|09.12.2021
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Honor представляет беспроводные наушники Choice Earbuds X: 28 часов работы и система активного шумоподавления во время звонков
Компания Honor представляет беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X, сочетающие в себе долгое время автономной работы, систему активного шумоподавления во время звонков, качественное звучание и удобный дизайн. Об этом CNews сообщили представители PR-агентства «Михайлов и Партнеры». Honor Choice Earbuds X можно приобрести в офици
|23.11.2021
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Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов
ольше функций и полностью обновленный дизайн. Например, Amazfit PowerBuds Pro поддерживают активное шумоподавление, умеют автоматически распознавать старт тренировки и анализировать положения ш
|31.10.2021
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Как шумоподавление в наушниках влияет на координацию движений и вестибулярный аппарат
может. Если вы едете или бежите по местности с интенсивным движением, лучше вообще не использовать шумоподавление в наушниках или включать режим «прозрачности».
|06.08.2021
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В России стартовали продажи наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления
Huawei объявила о начале продаж в России беспроводных Bluetooth-наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления. Устройства сочетают комфорт открытой конструкции с качеством звучания внутриканальных моделей. Новинка получила систему шумоподавления Open-fit ANC 2.0 с двумя микрофонам
|05.03.2021
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Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото
олностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также технологии Ambient Aware и Talkthru дополнены системой активного шумоподавления. «Линейка Live всегда была для нас пионером для внедрения последних технологий, и новые полностью беспроводные наушники не стали исключением. В них мы воплотили наше видение функ
|10.02.2021
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TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM
g Scalable. Хотя последний работает только при подключении к смартфонам из линейки Galaxy. Активное шумоподавление работает на основе интеллектуальной системы микрофонов на каждом наушнике (вну
|28.01.2021
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Чем опасно активное шумоподавление в наушниках?
ха снижается и вы меньше воспринимаете низкочастотные звуки. Наушники с ANC также подавляют низкочастотные звуки, поэтому иногда их использование может вызвать такой эффект. Даже когда вы используете шумоподавление на «твердой земле», мозг думает, что произошло изменение давления, что приводит к головным болям и ощущению заложенных ушей. То есть, фактически, причины «феномена заложенного ух
|20.01.2021
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Как работает активное шумоподавление в наушниках?
Активное шумоподавление — чуть ли не самая популярная функция в наушниках на сегодняшний день. Она поз
|05.11.2020
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Huawei представляет полноразмерные наушники FreeBuds Studio в России
ряемому оголовью, а плотное прилегание создает дополнительную звукоизоляцию и комфорт. Динамическое шумоподавление Интеллектуальная функция динамического шумоподавления при помощи датчика IMU и
|12.10.2020
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Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото
ветра, даже когда его скорость достигает 5 м/с. Пользователь может одним касанием включить активное шумоподавление, настроить громкость, ответить на звонок, запустить воспроизведение трека или
|14.09.2020
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Qualcomm переизобретает шумоподавление. Лучше Apple?
ни размещаются в ухе пользователя. На данный момент большинство TWS-наушников все еще не использует шумоподавление, но крупные компании уже стали внедрять традиционную технологию ANC. То есть н
|08.09.2020
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Huawei представила Bluetooth-наушники FreeLace Pro в России. Цена. Фото
рализовать помехи громкостью до 40дБ. Если пользователю необходимо услышать внешние звуки, активное шумоподавление можно отключить нажатием и удерживанием левого наушника. Качественную передачу
|28.04.2020
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Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена
обы отключить функцию шумоподавления, достаточно длительного нажатия на один из наушников. Активное шумоподавление необходимо не только для нейтрализации помех при прослушивании аудио, но также
|05.02.2020
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Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM
Активное шумоподавление (Active Noise Control или ANC) устраняет нежелательный шум благодаря специальн
|14.01.2020
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Apple сломала главную фишку AirPods Pro, которые стоят как смартфон
оронних звуков подтвердили и специалисты ресурса RTINGS, отметив при этом, что прошивка 2C54, ломая шумоподавление, улучшает качество басов при прослушивании музыки. О том, как стало работать п
|15.08.2019
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Sony представила беспроводные наушники WF-1000XM3 с функцией активного шумоподавления. Цена
оманд. Наушники совместимы с приложением Sony | Headphones Connect, в котором можно настроить звук, шумоподавление, жесты для сенсорного управления и другие функции.
|17.02.2011
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NEC реализует систему шумоподавления в камерах Casio
Корпорация NEC объявила о разработке технологии шумоподавления в цифровых камерах в момент записи видео. Речь идет об звуках, появляющихся из-за работы зума. Технология уже опробована в фотоаппарате EXILIM EX-ZR10 от Casio. Звук, который изд
|07.01.2011
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Sennheiser представил наушники с тройной системой шумоподавления
Компания Sennheiser разработала специальные наушники CXC 700, в которых применена специальная многоуровневая цифровая система активного шумоподавления. Она называется NoiseGard и предназначена для любителей слушать музыку в путешествиях.
|26.08.2010
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Panasonic выпустила имиджевую стереогарнитуру с системой шумоподавления
Компания Panasonic представила новую модель стереонаушников с функцией шумоподавления. Устройство RP-HC700 позволяет заглушать порядка 95% звуков окружающей среды. Речь идет о поглощении уличного шума, ветра и обычных звуковых волн свыше 22 дБ (около 200 Гц). Науш
|28.08.2007
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BlueAnt выпустила гарнитуру Z9 с технологией шумоподавления
одящий и исходящий звуковой сигнал в гарнитуре, что снижает шумы ветра, а также обеспечивает эхо- и шумоподавление. Гарнитура BlueAnt Z9 BlueAnt Z9 позволяет пользователю выбирать между двумя р
|30.10.2006
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ТВ-тюнер Gotview PCI DVD2 LITE
деовхода: громкость, яркость, контрастность, насыщенность цветом, резкость, теплота, тип кодировки, шумоподавление, звуковые эффекты . Возможность записи только видео или только аудио потоков.
|30.10.2006
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Обзор ТВ-тюнера Gotview PCI 7135
ь уникальными: громкость, яркость, контрастность, насыщенность цветом, резкость, теплоту, стандарт, шумоподавление, звуковые эффекты. Тоже ставим оценку отлично. Пульт ДУ : Пульт небольшой, но
|22.10.2005
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Камера Samsung L50: лучшее шумоподавление среди компактов
ется, что камера сделает размытым фон вокруг объекта. Очень интересен режим «Ночь»: он позволяет выбирать вручную длину выдержки. Кстати, это единственный режим, в котором безупречно работает функция шумоподавления: цветового шума на кадрах не остается вообще. Камера позволяет задать цветовой режим съемки, предлагается масса спецэффектов: черно-белый, сепия, синий, красный, зеленый, негатив
Noise Proof упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Наумов Максим 97 19
|Газаров Артур 77 14
|Лаптева Марина 115 13
|Виноградов Дмитрий 73 7
|Бровкин Дмитрий 56 7
|Беляева Татьяна 24 6
|Тоболь Александр 39 6
|Принцевская Людмила 34 5
|Иванов Кирилл 17 4
|Ширшов Павел 76 4
|Афанасьев Денис 61 4
|Гордеева Анна 36 3
|Музалев Дмитрий 13 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
|Солонин Виталий 89 3
|Алдошин Олег 12 2
|Patel Jeetu - Патель Джиту 11 2
|Урусов Александр 17 2
|Носков Константин 231 2
|Борзилов Давид 47 2
|Попов Алексей 330 2
|Одинцов Дмитрий 100 2
|Мякишева Марина 84 2
|Степанова Ирина 14 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 80 2
|Ксенин Алекс 314 2
|Головин Даниил 34 2
|Волин Алексей 116 1
|Долгов Александр 17 1
|Никифоров Михаил 17 1
|Гребенщиков Борис 8 1
|Гагарин Юрий 78 1
|Мылицын Роман 103 1
|Петров Михаил 132 1
|Рукавишникова Мария 14 1
|Краснова Марина 41 1
|Гостев Дмитрий 22 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 184 1
|Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
|Никифоров Николай 1172 1
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