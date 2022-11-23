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Noise Proof Системы шумоподавления Шумопонижение Шумоподавление Шумодав Шумоизоляция Технология подавления фонового шума


Устройство для подавления шума 1925 года - чтобы ничего не отвлекало от работы. Изобретение Хьюго Гернсбака. Устройство для подавления шума 1925 года - чтобы ничего не отвлекало от работы. Изобретение Хьюго Гернсбака.
Устройство для подавления шума 1925 года - чтобы ничего не отвлекало от работы. Изобретение Хьюго Гернсбака.


23.11.2022 10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Sennheiser Momentum True Wireless 2 Второе поколение Momentum True Wireless получило активное шумоподавление и солидную автономность: теперь вместе с кейсом наушники держат заряд до 28 ча
09.12.2021 Honor представляет беспроводные наушники Choice Earbuds X: 28 часов работы и система активного шумоподавления во время звонков

Компания Honor представляет беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X, сочетающие в себе долгое время автономной работы, систему активного шумоподавления во время звонков, качественное звучание и удобный дизайн. Об этом CNews сообщили представители PR-агентства «Михайлов и Партнеры». Honor Choice Earbuds X можно приобрести в офици
23.11.2021 Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

ольше функций и полностью обновленный дизайн. Например, Amazfit PowerBuds Pro поддерживают активное шумоподавление, умеют автоматически распознавать старт тренировки и анализировать положения ш
31.10.2021 Как шумоподавление в наушниках влияет на координацию движений и вестибулярный аппарат

может. Если вы едете или бежите по местности с интенсивным движением, лучше вообще не использовать шумоподавление в наушниках или включать режим «прозрачности».
06.08.2021 В России стартовали продажи наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления

Huawei объявила о начале продаж в России беспроводных Bluetooth-наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления. Устройства сочетают комфорт открытой конструкции с качеством звучания внутриканальных моделей. Новинка получила систему шумоподавления Open-fit ANC 2.0 с двумя микрофонам
05.03.2021 Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото

олностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также технологии Ambient Aware и Talkthru дополнены системой активного шумоподавления. «Линейка Live всегда была для нас пионером для внедрения последних технологий, и новые полностью беспроводные наушники не стали исключением. В них мы воплотили наше видение функ
10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

g Scalable. Хотя последний работает только при подключении к смартфонам из линейки Galaxy. Активное шумоподавление работает на основе интеллектуальной системы микрофонов на каждом наушнике (вну
28.01.2021 Чем опасно активное шумоподавление в наушниках?

ха снижается и вы меньше воспринимаете низкочастотные звуки. Наушники с ANC также подавляют низкочастотные звуки, поэтому иногда их использование может вызвать такой эффект. Даже когда вы используете шумоподавление на «твердой земле», мозг думает, что произошло изменение давления, что приводит к головным болям и ощущению заложенных ушей. То есть, фактически, причины «феномена заложенного ух
20.01.2021 Как работает активное шумоподавление в наушниках?

Активное шумоподавление — чуть ли не самая популярная функция в наушниках на сегодняшний день. Она поз
05.11.2020 Huawei представляет полноразмерные наушники FreeBuds Studio в России

ряемому оголовью, а плотное прилегание создает дополнительную звукоизоляцию и комфорт. Динамическое шумоподавление Интеллектуальная функция динамического шумоподавления при помощи датчика IMU и
12.10.2020 Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото

ветра, даже когда его скорость достигает 5 м/с. Пользователь может одним касанием включить активное шумоподавление, настроить громкость, ответить на звонок, запустить воспроизведение трека или

14.09.2020 Qualcomm переизобретает шумоподавление. Лучше Apple?

ни размещаются в ухе пользователя. На данный момент большинство TWS-наушников все еще не использует шумоподавление, но крупные компании уже стали внедрять традиционную технологию ANC. То есть н
08.09.2020 Huawei представила Bluetooth-наушники FreeLace Pro в России. Цена. Фото

рализовать помехи громкостью до 40дБ. Если пользователю необходимо услышать внешние звуки, активное шумоподавление можно отключить нажатием и удерживанием левого наушника. Качественную передачу
28.04.2020 Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена

обы отключить функцию шумоподавления, достаточно длительного нажатия на один из наушников. Активное шумоподавление необходимо не только для нейтрализации помех при прослушивании аудио, но также
05.02.2020 Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM

Активное шумоподавление (Active Noise Control или ANC) устраняет нежелательный шум благодаря специальн
14.01.2020 Apple сломала главную фишку AirPods Pro, которые стоят как смартфон

оронних звуков подтвердили и специалисты ресурса RTINGS, отметив при этом, что прошивка 2C54, ломая шумоподавление, улучшает качество басов при прослушивании музыки. О том, как стало работать п
15.08.2019 Sony представила беспроводные наушники WF-1000XM3 с функцией активного шумоподавления. Цена

оманд. Наушники совместимы с приложением Sony | Headphones Connect, в котором можно настроить звук, шумоподавление, жесты для сенсорного управления и другие функции.
17.02.2011 NEC реализует систему шумоподавления в камерах Casio

Корпорация NEC объявила о разработке технологии шумоподавления в цифровых камерах в момент записи видео. Речь идет об звуках, появляющихся из-за работы зума. Технология уже опробована в фотоаппарате EXILIM EX-ZR10 от Casio. Звук, который изд
07.01.2011 Sennheiser представил наушники с тройной системой шумоподавления

Компания Sennheiser разработала специальные наушники CXC 700, в которых применена специальная многоуровневая цифровая система активного шумоподавления. Она называется NoiseGard и предназначена для любителей слушать музыку в путешествиях.
26.08.2010 Panasonic выпустила имиджевую стереогарнитуру с системой шумоподавления

Компания Panasonic представила новую модель стереонаушников с функцией шумоподавления. Устройство RP-HC700 позволяет заглушать порядка 95% звуков окружающей среды. Речь идет о поглощении уличного шума, ветра и обычных звуковых волн свыше 22 дБ (около 200 Гц). Науш
28.08.2007 BlueAnt выпустила гарнитуру Z9 с технологией шумоподавления

одящий и исходящий звуковой сигнал в гарнитуре, что снижает шумы ветра, а также обеспечивает эхо- и шумоподавление. Гарнитура BlueAnt Z9 BlueAnt Z9 позволяет пользователю выбирать между двумя р
30.10.2006 ТВ-тюнер Gotview PCI DVD2 LITE

деовхода: громкость, яркость, контрастность, насыщенность цветом, резкость, теплота, тип кодировки, шумоподавление, звуковые эффекты . Возможность записи только видео или только аудио потоков.

30.10.2006 Обзор ТВ-тюнера Gotview PCI 7135

ь уникальными: громкость, яркость, контрастность, насыщенность цветом, резкость, теплоту, стандарт, шумоподавление, звуковые эффекты. Тоже ставим оценку отлично. Пульт ДУ : Пульт небольшой, но

22.10.2005 Камера Samsung L50: лучшее шумоподавление среди компактов

ется, что камера сделает размытым фон вокруг объекта. Очень интересен режим «Ночь»: он позволяет выбирать вручную длину выдержки. Кстати, это единственный режим, в котором безупречно работает функция шумоподавления: цветового шума на кадрах не остается вообще. Камера позволяет задать цветовой режим съемки, предлагается масса спецэффектов: черно-белый, сепия, синий, красный, зеленый, негатив

Публикаций - 746, упоминаний - 854

Noise Proof упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6500 108
Samsung Electronics 9873 92
Apple Inc 11449 64
Zoom Int - Zoom Video Communications 1364 62
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2638 57
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6492 55
Huawei 3612 54
Google LLC 11206 54
Ростех - Автоматика Концерн 1551 45
Canon 1383 38
Nikon 612 37
Microsoft Corporation 23859 36
LG Electronics 3562 33
ДОК 780 32
Intel Corporation 11796 31
Olympus 467 30
Qualcomm Technologies 1737 28
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 559 26
Lenovo Motorola 3506 26
Xiaomi 1413 24
Meta Platforms - Facebook 4358 24
Leica Camera 252 24
4A Games 788 24
HTC Corporation 1500 23
Samsung - Harman - JBL 205 23
Philips 2060 23
Poly - Plantronics 128 22
Lenovo Group 2209 22
Yandex - Яндекс 6099 21
Logitech 410 21
Cisco Systems 4952 20
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 19
Nvidia Corp 3266 19
Merlion - Мерлион 610 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3018 17
A4tech 62 16
5nine Software 1863 16
HP Inc. 5595 16
Jabra 74 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6750 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6361 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6194 18
TÜV Rheinland Group 106 15
Россети Ленэнерго 2414 15
Геометрия НПО 130 14
Carl Zeiss AG 299 12
Лента - Сеть розничной торговли 1809 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 704 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 456 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1934 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1011 6
Композит 85 6
Miele - Миле 134 6
Связной ГК 1353 6
Groupe SEB - Rowenta 42 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 5
Эра HD - Эра ХД 54 5
Совкомбанк Совесть 271 4
Hansa - Ханса 102 4
Kickstarter 125 4
Haier - Candy Group - Канди 92 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 4
TripAdvisor 40 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 143 3
Braun 76 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2565 3
101Hotels.com 717 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 3
Dixis - Диксис 360 3
ВсеИнструменты.ру 242 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 533 2
Gorenje 90 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 621 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 2
Hyundai Motor Company 353 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 862 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 316 2
Yamaha - Ямаха 102 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9828 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3961 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3140 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2076 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 3
Судебная власть - Judicial power 2162 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2832 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 867 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1717 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2006 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4764 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 97 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 251 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 350 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 42 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 161 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 15 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 99 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 77 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 213 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 130 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 50 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 192 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 43 1
Президент Российской Федерации 3874 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 554 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 229 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5423 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция 85 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3108 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2497 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1588 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 89
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1817 24
4CIO 755 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 198 4
8K Association - Ассоциация 8K 166 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
Электрокабель 8 1
Российская Ассоциация Телемедицины 18 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
АФТ - Ассоциация Финтех 72 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 98 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8938 284
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22136 273
Наушники - Headphones 3669 256
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12053 251
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41810 241
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19641 233
Микрофон - Microphone 2221 213
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12582 191
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9468 187
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5750 187
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17849 186
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13042 170
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6857 169
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5763 160
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2255 156
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2758 152
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5849 144
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9570 140
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17948 134
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11836 134
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22830 129
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 975 126
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8660 122
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10068 121
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4538 121
Контрастность 2693 120
Объектив - Lens 1343 117
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6665 112
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13524 109
Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - гарнитура 1109 108
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6234 107
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6790 106
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22923 102
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1766 101
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3566 101
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11540 97
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1973 94
USB Type-C - USB-C - USB 3 1521 92
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1861 89
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9010 87
Google Android 13034 135
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4409 61
Apple iPhone - серия смартфонов 6762 53
Apple iOS 7109 52
Microsoft Windows 14794 46
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1455 46
Apple iPhone 6 6331 42
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 658 40
Microsoft Windows 2000 12893 31
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 781 28
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 229 28
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 370 26
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 773 26
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 739 24
Google YouTube - Видеохостинг 2518 24
Apple AirPods - Наушники 109 23
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 227 22
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2559 22
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 482 22
Samsung Galaxy 1071 21
Apple iPad 3777 21
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 21
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 274 21
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 21
Microsoft Skype 2002 19
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 81 19
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 19
Microsoft Teams - MS Teams 428 18
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Бровкин Дмитрий 56 7
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Принцевская Людмила 34 5
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Носков Константин 231 2
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Мякишева Марина 84 2
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Никифоров Николай 1172 1
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