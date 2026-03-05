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Noise Proof Системы шумоподавления Шумопонижение Шумоподавление Шумодав Шумоизоляция Технология подавления фонового шума
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|05.03.2026
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«М.видео» объявляет о начале продаж наушников Huawei FreeBuds Pro 5
ередаче пространственных характеристик записи. В Huawei FreeBuds Pro 5 реализована интеллектуальная система активного шумоподавления на базе двух излучателей. Высокочастотный и низкочастотный м
|28.01.2026
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Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM
я свежая новинка в нашей подборке — наушники были представлены в декабре прошлого года. И хотя стоимость устройства составляет всего 4999 рублей, им есть чем удивить слушателя. В модели используется система активного шумоподавления, способная снижать уровень внешних шумов до 52 дБ. Благодаря этому наушники удобно использовать в транспорте или шумных местах, полностью сосредоточившись на му
|31.10.2025
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Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление
Правда, сидеть все время ровно, опасаясь пропустить нюансы звучания, кажется несколько непонятным. Шумоподавление Яркая, если не ключевая особенность гарнитуры HUAWEI FreeBuds 7i — это систем
|24.10.2025
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МТС первой на рынке запускает функцию ИИ-шумоподавления в голосовых вызовах
Наша задача обеспечить чистый звук в голосовых вызовах независимо от условий, при этом предоставить шумоподавление по умолчанию, без необходимости запускать какие-либо настройки вручную», — ска
|22.07.2025
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TerraMaster выпустил D1 SSD Plus: портативный USB4-корпус для SSD с ультраскоростью 40 Гбит/с и бесшумной работой
рованием видео 4K/8K, крупными файлами и запуском ресурсоемких приложений. Эффективное охлаждение и бесшумная работа Корпус из авиационного алюминиевого сплава с двухсторонними радиаторами и оп
|03.05.2025
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Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM
фирменном приложении Creative пользователь может переназначить функции жестов управления, настроить шумодав, изменить звук в соответствии со своими предпочтениями в эквалайзере и настроить режи
|04.04.2025
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Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM
Ear. Buds 5 Pro оснащены эквалайзером Master Harman. Наушники снабжены ИИ-функциями: так, активное шумоподавление работает на основе алгоритмов ИИ, который распознает голос человека и посторон
|04.04.2025
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Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC
кумулятор 600 мАч, время зарядки 2 часа Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 20 000 Гц Гибридное шумоподавление ANC до -38 дБ Кодек LHDC сертифицированный Hi-Res Цена 3999 рублей Внешний вид
|23.01.2025
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Бесшумное нажатие и удобное управление: новые беспроводные мыши Acer OMR405, OMR406
т высокую точность управления на любой поверхности. Разрешение можно регулировать в диапазоне 800/1600/2400/3200/4800 DPI. Этих настроек достаточно для комфортного выполнения разного спектра задач, а бесшумный клик позволит работать не тревожа окружающих. Главное различие новинок – в количестве функциональных кнопок. У OMR405 их девять, включая специальную кнопку «Свернуть все окна», ресурс
|02.12.2024
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Практически бесшумные наносенсоры для лучшей диагностики состояния органов и тканей человека разработали в ТПУ
Ученые Томского политехнического университета разработали практически бесшумные наносенсоры для мониторинга работы состояния органов и тканей человека. Им удалось снизить собственные шумы наносенсоров почти до нуля, что открывает значительный потенциал для создан
|12.08.2024
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Беспроводные и бесшумные: 5 решений от A4Tech для продуктивной работы
Компания A4Tech представила новые беспроводные наборы FG2200 Air2, FG2300 Air2, FG2400 Air2, FG3200 Air2 и FG3300 Air2 из серии Fstyler. У всех новинок есть режим Anti-Sleep. Мыши в наборах бесшумные, оснащены функцией Air Mouse и заряжаются через кабель Type-C, а клавиатуры оснащены технологией QuietKey и имеют клавиши с низким ходом. Все устройства подключаются через USB Nano-ре
|09.08.2024
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Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе
s: center; } .ai-center { align-items: baseline; } } На главной странице приложения можно настроить шумоподавление: выбрать режим звуковой прозрачности, один из режимов ANC или вовсе его отключ
|03.05.2024
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Выпущена «первая в мире» полностью бесшумная клавиатура
которая благодаря электроемкостной технологии и уникальным стабилизаторам обеспечивает практически бесшумное использование. Об этом сообщило издание Tom's Hardware, назвавшее ее «первой в мире
|05.09.2023
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A4Tech представила компьютерные мыши Fstyler с бесшумным нажатием
. У мыши 4 кнопки, на кнопку программирования можно назначить 8 разных действий благодаря ПО 8-в-1. Бесшумное нажатие позволяет работать ночью, не отвлекая окружающих. Колесо поддерживает 4D-пр
|01.09.2023
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Представлены наушники Soundcore Space One с улучшенной системой активного шумоподавления
ть до 40 часов без подзарядки с включенным активным шумоподавлением ANC и до 55 часов с выключенным шумодавом. Кроме того, всего 5 минут зарядки обеспечат новинку зарядом на 4 дополнительных ча
|26.05.2023
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Беспроводной набор A4Tech Fstyler FG1010S: клавиатура с мягким ходом и мышь с бесшумным нажатием
ктивно – спустя 20 секунд бездействия девайс переходит в спящий режим. Еще одно преимущество мыши – бесшумное нажатие, которое позволяет с наибольшим комфортом пользоваться мышкой и не отвлекат
|23.11.2022
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10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM
Sennheiser Momentum True Wireless 2 Второе поколение Momentum True Wireless получило активное шумоподавление и солидную автономность: теперь вместе с кейсом наушники держат заряд до 28 ча
|09.12.2021
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Honor представляет беспроводные наушники Choice Earbuds X: 28 часов работы и система активного шумоподавления во время звонков
Компания Honor представляет беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X, сочетающие в себе долгое время автономной работы, систему активного шумоподавления во время звонков, качественное звучание и удобный дизайн. Об этом CNews сообщили представители PR-агентства «Михайлов и Партнеры». Honor Choice Earbuds X можно приобрести в офици
|23.11.2021
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Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов
ольше функций и полностью обновленный дизайн. Например, Amazfit PowerBuds Pro поддерживают активное шумоподавление, умеют автоматически распознавать старт тренировки и анализировать положения ш
|31.10.2021
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Как шумоподавление в наушниках влияет на координацию движений и вестибулярный аппарат
может. Если вы едете или бежите по местности с интенсивным движением, лучше вообще не использовать шумоподавление в наушниках или включать режим «прозрачности».
|06.08.2021
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В России стартовали продажи наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления
Huawei объявила о начале продаж в России беспроводных Bluetooth-наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления. Устройства сочетают комфорт открытой конструкции с качеством звучания внутриканальных моделей. Новинка получила систему шумоподавления Open-fit ANC 2.0 с двумя микрофонам
|31.05.2021
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Обновление мыши FG20 от A4Tech: новый цвет и бесшумная версия
Компания A4Tech обновила компактную модель FG20 из линейки Fstyler. Мышь обзавелась новым цветом, а также версией с бесшумным кликом – FG20S. FG20 – это эргономичный манипулятор, созданный для путешествий, командировок и удаленной работы. Благодаря уплощенному профилю девайс подходит для переноски в рюкзаке
|02.04.2021
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В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий
к и за рубежом. В ее основе лежат контурные тепловые трубки (КТТ или терконы), которые обеспечивают бесшумное отведение тепла. Применение КТТ позволяет построить микроЦОД, который в сравнении с
|05.03.2021
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Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото
олностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также технологии Ambient Aware и Talkthru дополнены системой активного шумоподавления. «Линейка Live всегда была для нас пионером для внедрения последних технологий, и новые полностью беспроводные наушники не стали исключением. В них мы воплотили наше видение функ
|10.02.2021
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TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM
g Scalable. Хотя последний работает только при подключении к смартфонам из линейки Galaxy. Активное шумоподавление работает на основе интеллектуальной системы микрофонов на каждом наушнике (вну
|28.01.2021
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Чем опасно активное шумоподавление в наушниках?
ха снижается и вы меньше воспринимаете низкочастотные звуки. Наушники с ANC также подавляют низкочастотные звуки, поэтому иногда их использование может вызвать такой эффект. Даже когда вы используете шумоподавление на «твердой земле», мозг думает, что произошло изменение давления, что приводит к головным болям и ощущению заложенных ушей. То есть, фактически, причины «феномена заложенного ух
|20.01.2021
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Как работает активное шумоподавление в наушниках?
Активное шумоподавление — чуть ли не самая популярная функция в наушниках на сегодняшний день. Она поз
|05.11.2020
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Huawei представляет полноразмерные наушники FreeBuds Studio в России
ряемому оголовью, а плотное прилегание создает дополнительную звукоизоляцию и комфорт. Динамическое шумоподавление Интеллектуальная функция динамического шумоподавления при помощи датчика IMU и
|12.10.2020
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Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото
ветра, даже когда его скорость достигает 5 м/с. Пользователь может одним касанием включить активное шумоподавление, настроить громкость, ответить на звонок, запустить воспроизведение трека или
|14.09.2020
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Qualcomm переизобретает шумоподавление. Лучше Apple?
ни размещаются в ухе пользователя. На данный момент большинство TWS-наушников все еще не использует шумоподавление, но крупные компании уже стали внедрять традиционную технологию ANC. То есть н
|08.09.2020
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Huawei представила Bluetooth-наушники FreeLace Pro в России. Цена. Фото
рализовать помехи громкостью до 40дБ. Если пользователю необходимо услышать внешние звуки, активное шумоподавление можно отключить нажатием и удерживанием левого наушника. Качественную передачу
|28.04.2020
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Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена
обы отключить функцию шумоподавления, достаточно длительного нажатия на один из наушников. Активное шумоподавление необходимо не только для нейтрализации помех при прослушивании аудио, но также
|05.02.2020
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Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM
Активное шумоподавление (Active Noise Control или ANC) устраняет нежелательный шум благодаря специальн
|14.01.2020
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Apple сломала главную фишку AirPods Pro, которые стоят как смартфон
оронних звуков подтвердили и специалисты ресурса RTINGS, отметив при этом, что прошивка 2C54, ломая шумоподавление, улучшает качество басов при прослушивании музыки. О том, как стало работать п
|11.11.2019
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Lenovo представила бесшумный ноутбук Ideapad Slim 1 на российском рынке. Цена. Фото
Lenovo представила в России ноутбук Ideapad Slim 1. Lenovo Ideapad Slim 1 — бесшумный ноутбук для ежедневного использования. Он оснащен процессорами AMD и емкой батареей. Благодаря использованию специальных энергоэффективных версий процессоров АMD А-серий, Ideapad Slim
|15.08.2019
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Sony представила беспроводные наушники WF-1000XM3 с функцией активного шумоподавления. Цена
оманд. Наушники совместимы с приложением Sony | Headphones Connect, в котором можно настроить звук, шумоподавление, жесты для сенсорного управления и другие функции.
|28.02.2019
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Самые бесшумные стиральные машины
для удаления аллергенов — в сезон цветения это особо актуально.Siemens WI 14W540 Лидирует по самой бесшумной работе в режиме обычной стирки машина Siemens WI 14W540 — она стирает с уровнем шум
|01.09.2017
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Acer выпустила бесшумный ноутбук со съемной клавиатурой. Фото
поколения, ОС Windows 10 и с поддержкой технологии биометрической идентификации Windows Hello. Компьютер Switch 7 Black Edition в Acer назвали первым в мире ноутбуком «2-в-1» со съемной клавиатурой, бесшумным жидкостным охлаждением (без вентиляторов) и дискретной видеокартой.Ноутбук рассчитан на требовательных пользователей, он имеет инновационную систему жидкостного охлаждения Dual Liquid
|02.09.2013
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Новые стиральные машины Bosch: бесшумное 3D
ральных машин Bosch Avantixx6. Основными новшествами конструкций машин этой линейки стали технологии трёхмерного движения лопастей 3D Washing с системой объёмной подачи воды 3D Aquaspar и специальный бесшумный режим стирки – основа программы «Ночная стирка». Кроме того, в моделях линейки Bosch Avantixx6 представлены улучшенные механизмы отказоустойчивости, отвечающие за уменьшение вероятнос
|22.11.2012
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Бесшумные пластиковые боеприпасы: второй шанс для снайпера
боя. Кроме того, при использовании глушителя стрельба с помощью нового боеприпаса будет практически бесшумной. В настоящее время в американской армии нет сертифицированной дозвуковой пули для в
Noise Proof и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 100 23
|Лаптева Марина 114 16
|Газаров Артур 77 16
|Бровкин Дмитрий 55 9
|Виноградов Дмитрий 74 8
|Гордеева Анна 36 7
|Тоболь Александр 39 6
|Ксенин Алекс 311 6
|Ширшов Павел 76 6
|Беляева Татьяна 29 6
|Помозов Алексей 88 6
|Принцевская Людмила 34 5
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
|Сергеев Иван 74 4
|Головин Даниил 34 4
|Иванов Кирилл 20 4
|Шапиро Яков 14 4
|Музалев Дмитрий 13 4
|Расколов Сергей 43 4
|Малафеев Андрей 52 4
|Пучков Дмитрий 71 4
|Сысоева Евгения 129 4
|Афанасьев Денис 77 4
|Солонин Виталий 90 3
|Криницкий Игорь 26 3
|Коваленко Павел 70 3
|Чекмарев Шамиль 50 3
|Анпилов Антон 23 3
|Miele Carl - Миле Карл 6 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Одинцов Дмитрий 119 3
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 3
|Романов Роман 52 3
|Воронин Павел 196 3
|Стальнова Любовь 31 3
|Кайгородова Оксана 102 3
|Иодковский Станислав 104 3
|Юсупов Ренат 125 3
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