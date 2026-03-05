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Noise Proof Системы шумоподавления Шумопонижение Шумоподавление Шумодав Шумоизоляция Технология подавления фонового шума

Устройство для подавления шума 1925 года - чтобы ничего не отвлекало от работы. Изобретение Хьюго Гернсбака. Устройство для подавления шума 1925 года - чтобы ничего не отвлекало от работы. Изобретение Хьюго Гернсбака.
Устройство для подавления шума 1925 года - чтобы ничего не отвлекало от работы. Изобретение Хьюго Гернсбака.

СОБЫТИЯ

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05.03.2026 «М.видео» объявляет о начале продаж наушников Huawei FreeBuds Pro 5

ередаче пространственных характеристик записи. В Huawei FreeBuds Pro 5 реализована интеллектуальная система активного шумоподавления на базе двух излучателей. Высокочастотный и низкочастотный м
28.01.2026 Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

я свежая новинка в нашей подборке — наушники были представлены в декабре прошлого года. И хотя стоимость устройства составляет всего 4999 рублей, им есть чем удивить слушателя.  В модели используется система активного шумоподавления, способная снижать уровень внешних шумов до 52 дБ. Благодаря этому наушники удобно использовать в транспорте или шумных местах, полностью сосредоточившись на му
31.10.2025 Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Правда, сидеть все время ровно, опасаясь пропустить нюансы звучания, кажется несколько непонятным. Шумоподавление  Яркая, если не ключевая особенность гарнитуры HUAWEI FreeBuds 7i — это систем
24.10.2025 МТС первой на рынке запускает функцию ИИ-шумоподавления в голосовых вызовах

Наша задача обеспечить чистый звук в голосовых вызовах независимо от условий, при этом предоставить шумоподавление по умолчанию, без необходимости запускать какие-либо настройки вручную», — ска
22.07.2025 TerraMaster выпустил D1 SSD Plus: портативный USB4-корпус для SSD с ультраскоростью 40 Гбит/с и бесшумной работой

рованием видео 4K/8K, крупными файлами и запуском ресурсоемких приложений. Эффективное охлаждение и бесшумная работа Корпус из авиационного алюминиевого сплава с двухсторонними радиаторами и оп
03.05.2025 Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

фирменном приложении Creative пользователь может переназначить функции жестов управления, настроить шумодав, изменить звук в соответствии со своими предпочтениями в эквалайзере и настроить режи
04.04.2025 Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Ear. Buds 5 Pro оснащены эквалайзером Master Harman. Наушники снабжены ИИ-функциями: так, активное шумоподавление работает на основе алгоритмов ИИ, который распознает голос человека и посторон
04.04.2025 Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

кумулятор 600 мАч, время зарядки 2 часа Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 20 000 Гц Гибридное шумоподавление ANC до -38 дБ Кодек LHDC сертифицированный Hi-Res Цена 3999 рублей Внешний вид
23.01.2025 Бесшумное нажатие и удобное управление: новые беспроводные мыши Acer OMR405, OMR406

т высокую точность управления на любой поверхности. Разрешение можно регулировать в диапазоне 800/1600/2400/3200/4800 DPI. Этих настроек достаточно для комфортного выполнения разного спектра задач, а бесшумный клик позволит работать не тревожа окружающих. Главное различие новинок – в количестве функциональных кнопок. У OMR405 их девять, включая специальную кнопку «Свернуть все окна», ресурс
02.12.2024 Практически бесшумные наносенсоры для лучшей диагностики состояния органов и тканей человека разработали в ТПУ

Ученые Томского политехнического университета разработали практически бесшумные наносенсоры для мониторинга работы состояния органов и тканей человека. Им удалось снизить собственные шумы наносенсоров почти до нуля, что открывает значительный потенциал для создан
12.08.2024 Беспроводные и бесшумные: 5 решений от A4Tech для продуктивной работы

Компания A4Tech представила новые беспроводные наборы FG2200 Air2, FG2300 Air2, FG2400 Air2, FG3200 Air2 и FG3300 Air2 из серии Fstyler. У всех новинок есть режим Anti-Sleep. Мыши в наборах бесшумные, оснащены функцией Air Mouse и заряжаются через кабель Type-C, а клавиатуры оснащены технологией QuietKey и имеют клавиши с низким ходом. Все устройства подключаются через USB Nano-ре
09.08.2024 Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

s: center; } .ai-center { align-items: baseline; } } На главной странице приложения можно настроить шумоподавление: выбрать режим звуковой прозрачности, один из режимов ANC или вовсе его отключ
03.05.2024 Выпущена «первая в мире» полностью бесшумная клавиатура

которая благодаря электроемкостной технологии и уникальным стабилизаторам обеспечивает практически бесшумное использование. Об этом сообщило издание Tom's Hardware, назвавшее ее «первой в мире
05.09.2023 A4Tech представила компьютерные мыши Fstyler с бесшумным нажатием

. У мыши 4 кнопки, на кнопку программирования можно назначить 8 разных действий благодаря ПО 8-в-1. Бесшумное нажатие позволяет работать ночью, не отвлекая окружающих. Колесо поддерживает 4D-пр
01.09.2023 Представлены наушники Soundcore Space One с улучшенной системой активного шумоподавления

ть до 40 часов без подзарядки с включенным активным шумоподавлением ANC и до 55 часов с выключенным шумодавом. Кроме того, всего 5 минут зарядки обеспечат новинку зарядом на 4 дополнительных ча
26.05.2023 Беспроводной набор A4Tech Fstyler FG1010S: клавиатура с мягким ходом и мышь с бесшумным нажатием

ктивно – спустя 20 секунд бездействия девайс переходит в спящий режим. Еще одно преимущество мыши – бесшумное нажатие, которое позволяет с наибольшим комфортом пользоваться мышкой и не отвлекат
23.11.2022 10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Sennheiser Momentum True Wireless 2 Второе поколение Momentum True Wireless получило активное шумоподавление и солидную автономность: теперь вместе с кейсом наушники держат заряд до 28 ча
09.12.2021 Honor представляет беспроводные наушники Choice Earbuds X: 28 часов работы и система активного шумоподавления во время звонков

Компания Honor представляет беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X, сочетающие в себе долгое время автономной работы, систему активного шумоподавления во время звонков, качественное звучание и удобный дизайн. Об этом CNews сообщили представители PR-агентства «Михайлов и Партнеры». Honor Choice Earbuds X можно приобрести в офици
23.11.2021 Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

ольше функций и полностью обновленный дизайн. Например, Amazfit PowerBuds Pro поддерживают активное шумоподавление, умеют автоматически распознавать старт тренировки и анализировать положения ш
31.10.2021 Как шумоподавление в наушниках влияет на координацию движений и вестибулярный аппарат

может. Если вы едете или бежите по местности с интенсивным движением, лучше вообще не использовать шумоподавление в наушниках или включать режим «прозрачности».
06.08.2021 В России стартовали продажи наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления

Huawei объявила о начале продаж в России беспроводных Bluetooth-наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления. Устройства сочетают комфорт открытой конструкции с качеством звучания внутриканальных моделей. Новинка получила систему шумоподавления Open-fit ANC 2.0 с двумя микрофонам
31.05.2021 Обновление мыши FG20 от A4Tech: новый цвет и бесшумная версия

Компания A4Tech обновила компактную модель FG20 из линейки Fstyler. Мышь обзавелась новым цветом, а также версией с бесшумным кликом – FG20S. FG20 – это эргономичный манипулятор, созданный для путешествий, командировок и удаленной работы. Благодаря уплощенному профилю девайс подходит для переноски в рюкзаке

02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий

к и за рубежом. В ее основе лежат контурные тепловые трубки (КТТ или терконы), которые обеспечивают бесшумное отведение тепла. Применение КТТ позволяет построить микроЦОД, который в сравнении с
05.03.2021 Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото

олностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также технологии Ambient Aware и Talkthru дополнены системой активного шумоподавления. «Линейка Live всегда была для нас пионером для внедрения последних технологий, и новые полностью беспроводные наушники не стали исключением. В них мы воплотили наше видение функ
10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

g Scalable. Хотя последний работает только при подключении к смартфонам из линейки Galaxy. Активное шумоподавление работает на основе интеллектуальной системы микрофонов на каждом наушнике (вну
28.01.2021 Чем опасно активное шумоподавление в наушниках?

ха снижается и вы меньше воспринимаете низкочастотные звуки. Наушники с ANC также подавляют низкочастотные звуки, поэтому иногда их использование может вызвать такой эффект. Даже когда вы используете шумоподавление на «твердой земле», мозг думает, что произошло изменение давления, что приводит к головным болям и ощущению заложенных ушей. То есть, фактически, причины «феномена заложенного ух
20.01.2021 Как работает активное шумоподавление в наушниках?

Активное шумоподавление — чуть ли не самая популярная функция в наушниках на сегодняшний день. Она поз
05.11.2020 Huawei представляет полноразмерные наушники FreeBuds Studio в России

ряемому оголовью, а плотное прилегание создает дополнительную звукоизоляцию и комфорт. Динамическое шумоподавление Интеллектуальная функция динамического шумоподавления при помощи датчика IMU и
12.10.2020 Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото

ветра, даже когда его скорость достигает 5 м/с. Пользователь может одним касанием включить активное шумоподавление, настроить громкость, ответить на звонок, запустить воспроизведение трека или

14.09.2020 Qualcomm переизобретает шумоподавление. Лучше Apple?

ни размещаются в ухе пользователя. На данный момент большинство TWS-наушников все еще не использует шумоподавление, но крупные компании уже стали внедрять традиционную технологию ANC. То есть н
08.09.2020 Huawei представила Bluetooth-наушники FreeLace Pro в России. Цена. Фото

рализовать помехи громкостью до 40дБ. Если пользователю необходимо услышать внешние звуки, активное шумоподавление можно отключить нажатием и удерживанием левого наушника. Качественную передачу
28.04.2020 Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена

обы отключить функцию шумоподавления, достаточно длительного нажатия на один из наушников. Активное шумоподавление необходимо не только для нейтрализации помех при прослушивании аудио, но также
05.02.2020 Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM

Активное шумоподавление (Active Noise Control или ANC) устраняет нежелательный шум благодаря специальн
14.01.2020 Apple сломала главную фишку AirPods Pro, которые стоят как смартфон

оронних звуков подтвердили и специалисты ресурса RTINGS, отметив при этом, что прошивка 2C54, ломая шумоподавление, улучшает качество басов при прослушивании музыки. О том, как стало работать п
11.11.2019 Lenovo представила бесшумный ноутбук Ideapad Slim 1 на российском рынке. Цена. Фото

Lenovo представила в России ноутбук Ideapad Slim 1. Lenovo Ideapad Slim 1 — бесшумный ноутбук для ежедневного использования. Он оснащен процессорами AMD и емкой батареей. Благодаря использованию специальных энергоэффективных версий процессоров АMD А-серий, Ideapad Slim
15.08.2019 Sony представила беспроводные наушники WF-1000XM3 с функцией активного шумоподавления. Цена

оманд. Наушники совместимы с приложением Sony | Headphones Connect, в котором можно настроить звук, шумоподавление, жесты для сенсорного управления и другие функции.
28.02.2019 Самые бесшумные стиральные машины

для удаления аллергенов — в сезон цветения это особо актуально.Siemens WI 14W540 Лидирует по самой бесшумной работе в режиме обычной стирки машина Siemens WI 14W540 — она стирает с уровнем шум
01.09.2017 Acer выпустила бесшумный ноутбук со съемной клавиатурой. Фото

 поколения, ОС Windows 10 и с поддержкой технологии биометрической идентификации Windows Hello. Компьютер Switch 7 Black Edition в Acer назвали первым в мире ноутбуком «2-в-1» со съемной клавиатурой, бесшумным жидкостным охлаждением (без вентиляторов) и дискретной видеокартой.Ноутбук рассчитан на требовательных пользователей, он имеет инновационную систему жидкостного охлаждения Dual Liquid
02.09.2013 Новые стиральные машины Bosch: бесшумное 3D

ральных машин Bosch Avantixx6. Основными новшествами конструкций машин этой линейки стали технологии трёхмерного движения лопастей 3D Washing с системой объёмной подачи воды 3D Aquaspar и специальный бесшумный режим стирки – основа программы «Ночная стирка». Кроме того, в моделях линейки Bosch Avantixx6 представлены улучшенные механизмы отказоустойчивости, отвечающие за уменьшение вероятнос
22.11.2012 Бесшумные пластиковые боеприпасы: второй шанс для снайпера

боя. Кроме того, при использовании глушителя стрельба с помощью нового боеприпаса будет практически бесшумной. В настоящее время в американской армии нет сертифицированной дозвуковой пули для в

Публикаций - 1626, упоминаний - 1886

Noise Proof и организации, системы, технологии, персоны:

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Apple Inc 13154 122
Huawei 4676 111
Intel Corporation 12811 93
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 86
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 85
Google LLC 12688 75
Microsoft Corporation 25775 72
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 69
Nvidia Corp 4002 66
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LG Electronics 3735 60
Canon 1439 60
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 60
Nikon 646 53
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 48
Xiaomi - Сяоми 2231 47
HP Inc. 5883 43
Acer Group - Acer Inc 2776 43
A4tech 107 41
Lenovo Group 2446 40
AMD - Advanced Micro Devices 4641 40
Yandex - Яндекс 9216 37
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Qualcomm Technologies 1974 36
Olympus 475 34
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Logitech 437 31
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 296
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 282
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 282
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 274
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 266
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 253
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 243
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 242
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 234
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 219
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 218
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 212
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 212
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 202
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 198
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 195
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 179
Контрастность 3042 175
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 168
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 168
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 161
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Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 158
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 158
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 156
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 153
Google Android 15243 187
Microsoft Windows 16882 111
Apple iOS 8583 97
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 90
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 88
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 77
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 55
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 52
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Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 91 45
Intel Core - Семейство процессоров 1251 43
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 93 43
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 41
Linux OS 11533 39
Microsoft Windows 10 1938 38
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 38
Google YouTube - Видеохостинг 3002 37
Microsoft Windows 2000 8678 37
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 81 35
Apple iPad 4011 35
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 35
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 33
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 32
Apple AirPods - Наушники 174 32
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 31
Microsoft Teams - MS Teams 670 31
Apple macOS 2419 30
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 30
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 29
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 29
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 29
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 29
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 28
Samsung Galaxy 1035 28
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 27
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 27
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds - Honor Choice Headphones 57 27
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 26
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 26
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Лаптева Марина 114 16
Газаров Артур 77 16
Бровкин Дмитрий 55 9
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Тоболь Александр 39 6
Ксенин Алекс 311 6
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Беляева Татьяна 29 6
Помозов Алексей 88 6
Принцевская Людмила 34 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Сергеев Иван 74 4
Головин Даниил 34 4
Иванов Кирилл 20 4
Шапиро Яков 14 4
Музалев Дмитрий 13 4
Расколов Сергей 43 4
Малафеев Андрей 52 4
Пучков Дмитрий 71 4
Сысоева Евгения 129 4
Афанасьев Денис 77 4
Солонин Виталий 90 3
Криницкий Игорь 26 3
Коваленко Павел 70 3
Чекмарев Шамиль 50 3
Анпилов Антон 23 3
Miele Carl - Миле Карл 6 3
Рустамов Рустам 548 3
Шадаев Максут 1210 3
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Воронин Павел 196 3
Стальнова Любовь 31 3
Кайгородова Оксана 102 3
Иодковский Станислав 104 3
Юсупов Ренат 125 3
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 698
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 161
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 122
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 112
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 95
Европа 24964 89
Япония 13807 73
Германия - Федеративная Республика 13221 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 60
Китай - Тайвань 4245 46
Южная Корея - Республика 7052 43
Земля - планета Солнечной системы 10865 36
Россия - СФО - Новосибирск 4876 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 33
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 31
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 31
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 30
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 29
Италия - Итальянская Республика 4508 26
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 22
Франция - Французская Республика 8177 20
Азия - Азиатский регион 5920 15
Швеция - Королевство 3782 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Индия - Bharat 5869 15
Солнечная система - Solar system 2569 15
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 11
Африка - Африканский регион 3641 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 11
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 10
Нидерланды 3746 10
Сатурн - Титан (спутник) 533 9
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Канада 5081 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 251
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 120
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 110
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 103
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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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