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Беспроводные и бесшумные: 5 решений от A4Tech для продуктивной работы

Компания A4Tech представила новые беспроводные наборы FG2200 Air2, FG2300 Air2, FG2400 Air2, FG3200 Air2 и FG3300 Air2 из серии Fstyler. У всех новинок есть режим Anti-Sleep. Мыши в наборах бесшумные, оснащены функцией Air Mouse и заряжаются через кабель Type-C, а клавиатуры оснащены технологией QuietKey и имеют клавиши с низким ходом. Все устройства подключаются через USB Nano-ресивер и Type-C адаптер для Macbook и Chromebook. Об этом CNews сообщили представители A4Tech.

Инновационная функция Air Mouse превращает мышь в мультимедийный контроллер и позволяет управлять различными гаджетами – для этого достаточно поднять мышь в воздух, специального ПО не требуется. ПО же дает возможность настроить кнопку программирования на выполнение действий с помощью 16 жестов – для этого нужно нажать на правую кнопку мыши. Благодаря стабильному соединению и рабочей дистанции до 10 метров устройствами можно пользоваться в любом помещении без помех.

Все клавиатуры имеют ноутбучный профиль клавиш с мягким ходом, что обеспечивает быстрый и комфортный набора текста. На девайсах расположено 12 мультимедийных клавиш Fn+. Технология QuietKey снижает уровень шума с 35 дБ до 14 дБ, что окажется особенно полезным во время корпоративных звонков. Девайсы работают на расстоянии до 15 метров.

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Компания A4Tech представила новые беспроводные наборы из серии Fstyler

Клавиатуры и мыши поддерживают режим Anti-Sleep, который не дает компьютеру уйти в спящий режим, если пользователь отошел от рабочего места.

Мыши из наборов имеют разрешение сенсора в 1200 DPI. Они выполнены в симметричном дизайне и предлагают пользователю три кнопки. Расширенное колесо прокрутки облегчает управление девайсом во время скроллинга длинных таблиц.

Клавиатура из набора FG2200 Air2 предлагает раскладку из 86 клавиш. Компактный размер позволяет брать набор FG2200 Air2 в командировку. Клавиатура в наборе FG2300 Air2 – полноразмерная, у нее 107 клавиш. В обеих клавиатурах предусмотрен отсек для хранения ресивера.

Мыши из наборов имеют регулируемое разрешение сенсора, доступны значения 1000/1200/1600/2000 DPI. У мышей из набора FG3200 Air2 и FG3300 Air2 симметричный дизайн и четыре кнопки. Наиболее расширенный функционал предлагает мышь из набора FG2400 Air2 – у нее семь кнопок, в т.ч. боковые, которые отвечают за команды «Вперед» и «Назад». Этот девайс подойдет для правшей.

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У моделей из наборов FG2400 Air2 и FG3300 Air2 четыре горячие клавиши, которые открывают быстрый доступ к опциям: параметры снимка экрана, символы Emoji, скрытые приложения, блокировка компьютера.

Клавиатуры из наборов FG2200 Air2 и FG3200 Air2 компактные, их легко брать с собой. Отличительная особенность моделей из наборов FG3200 Air2 и FG3300 Air2 – круглая форма кейкапов в ретро стиле. В устройствах предусмотрены отсеки для хранения ресивера, у FG2400 Air2 – внутри клавиатуры, а у FG3200 Air2 и FG3300 Air2 – внутри клавиатуры и мыши.

Новые наборы помогут сделать работу в офисе более комфортной. Мыши и клавиатуры из наборов сочетают в себе высокофункциональные решения, которые позволят сосредоточиться на рабочем процессе и эффективно выполнять задачи.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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