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Индексная книга CNews*
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Машинное зрение Видеоаналитика Распознавание жестов Жестовый интерфейс Управление жестами Gesture Recognition Gesture Interface Gesture control

Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control


31.01.2023 RooX разработала продвинутый интерпретатор жестов для PWA-приложений
27.08.2020 Геймерские перчатки становятся легче и мягче
09.10.2019 Создана крохотная «Яндекс.Станция», понимающая жесты. Видео
02.06.2016 Браузер Vivaldi 1.2 предлагает настраиваемые жесты мышью и новые комбинации «горячих» клавиш
17.05.2016 Ноутбук HP Envy 17, способный распознавать лица и жесты, доступен в России
08.04.2015 Apple запатентовала управление iMac, Macbook и Apple TV с помощью жестов
10.09.2014 Сотрудники офисов «Билайн» заговорят на языке жестов
02.09.2014 Объем рынка технологий распознавания жестов вырастет до $22 млрд. к 2020 г.
07.08.2014 Создан автомобильный проектор, понимающий жесты и человеческую речь
08.10.2013 Google патентует "Kinect для автомобилей"
22.07.2013 HID Global получила патенты на технологии для обеспечения контроля доступа с помощью жестов
04.07.2013 Что общего у человека и рыбы? Жесты
05.06.2013 Есть Wi-Fi? Тогда управлять домом можно с помощью жестов
31.05.2013 Посетители Московского планетария смогут с помощью жестов управлять виртуальным телескопом
27.03.2013 Вышло обновленное приложение TeamViewer for Remote Control для Android
20.03.2012 Беспилотники будут управляться жестами
01.11.2011 R2-D2: Pantech демонстрирует управление жестами без прикосновения к экрану на Android-коммуникаторе Vega LTE
12.05.2011 В "языке" шимпанзе насчитали 66 жестов
25.04.2011 Microsoft запатентует жесты для Kinect
04.02.2011 Автомобили научатся понимать жесты
27.01.2011 Apple запатентовала технологию управления жестами
13.01.2011 В новую версию iOS добавлены функция хот-спота и 5-пальцевые жесты
03.01.2011 Apple включит поддержку жестов в iPod nano
18.08.2010 Мобильные телефоны "поймут" язык жестов
15.06.2010 Microsoft Kinect позволит играть с помощью жестов
10.06.2010 "Гуглофоны" научатся понимать жесты
02.11.2009 Microsoft создала интерфейс будущего
18.11.2008 Новосибирские ученые унифицируют язык жестов для глухонемых
22.08.2008 Создана программа для передачи языка жестов через мобильник
01.07.2008 Синтаксис жестов оказался одинаковым для всех языков
26.10.2007 Создан робот, понимающий жесты
17.09.2007 Разработан сихронный переводчик с английского на язык жестов
16.07.2007 Управлять телевизором можно при помощи жестов
21.11.2006 Новости лингвистики: иностранные жесты обогащают родную речь
21.11.2006 Новости лингвистики: иностранные жесты обогащают родную речь
26.01.2005 Планшет Toshiba понимает язык жестов
12.01.2005 Новые мобильники понимают голос и жесты
05.08.2003 Электронная перчатка озвучит жесты
05.08.2003 Электронная перчатка озвучит жесты
15.12.2002 Человекоподобный робот может понимать жесты

Публикаций - 889, упоминаний - 974

Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11237 163
Microsoft Corporation 23545 158
Samsung Electronics 9756 123
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6287 119
Google LLC 10979 108
Intel Corporation 11685 96
Nvidia Corp 3219 69
Sony 6485 66
Lenovo Group 2177 60
Huawei 3521 58
LG Electronics 3543 49
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2424 47
Zoom Int - Zoom Video Communications 1330 47
HTC Corporation 1492 43
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5594 43
HP Inc. 5527 41
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 40
Meta Platforms - Facebook 4343 39
4A Games 745 35
Twitter 2711 34
ДОК 770 33
Dell EMC 4923 29
AMD - Advanced Micro Devices 3873 27
Lenovo Motorola 3504 25
Xiaomi 1315 25
Qualcomm Technologies 1705 25
Yandex - Яндекс 5720 24
IBM - International Business Machines Corp 9202 20
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 19
Toshiba Corporation 2888 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2698 18
MediaTek 448 17
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 17
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 16
Philips 2053 15
Dropbox 458 15
ZTE Corporation 724 15
Logitech 409 13
Oracle Corporation 6326 13
Dell Technologies - Dell Computer 2013 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 41
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6212 23
Открытие ФК - Банк Открытие 2840 17
Магнит - Тандер - сеть магазинов 662 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5858 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1844 12
TÜV Rheinland Group 97 10
Россети Ленэнерго 2354 8
Связной ГК 1339 8
Лента - Сеть розничной торговли 1711 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 438 7
Honda Motor Company 230 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 6
BMW Group 412 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 6
Евросеть 1401 6
Carl Zeiss 299 5
Совкомбанк Совесть 266 5
Volvo Cars 249 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 4
Kickstarter 122 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 4
Геометрия НПО 127 4
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 208 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 3
РВК - Российская венчурная компания 537 3
Белый Ветер 353 3
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 213 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 893 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 3
AliExpress 384 3
ВсеИнструменты.ру 227 3
Assist - Ассист 202 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 3
Volkswagen Audi Group 196 3
Tesla Motors 340 3
Hyundai Motor 341 3
UMA - United Music Agency 38 3
Ford 398 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18032 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2408 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4396 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3726 5
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9193 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10417 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1402 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 724 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1205 2
Правительство Москвы 2000 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 872 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 290 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 318 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2520 2
МВД РФ Управление К 118 2
Судебная власть - Judicial power 2104 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 32 1
ФРИИ Акселератор 36 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 30 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 41 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 38 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 40 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 202 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 56 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 414 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 37 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 149 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army TATRC - Telemedicine and Advanced Technology Research Center - Центр исследований телемедицины и передовых технологий 1 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 24 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 97 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 47
4CIO 712 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6054 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 6
8K Association - Ассоциация 8K 161 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 9 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
Linux Foundation 174 1
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