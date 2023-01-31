Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control

RooX разработала продвинутый интерпретатор жестов для PWA-приложений RooX усовершенствовала свою услугу по разработке PWA-приложений, разработав интерпретатор жестов, характерных для мобильных устройств. Он поможет бизнесу выпускать прогрессивные веб-п

Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве Резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково» — ООО «Институт развития цифровой экономики», выпустил новую версию цифровой платформы распознавания образов «СкайНет Энжн» (SkyNet Engine) с использованием технологий искусственного интеллекта. Специалисты компании существенно увеличили скорость и точность распознавания товаров

Геймерские перчатки становятся легче и мягче которая позволяет пользователям имитировать различные элементы управления в игре с помощью простых жестов рук. Изображения: National University of Singapore Хотя концепция управления игрой с п

Система распознавания образов от резидента «Сколково» включена в реестр отечественного ПО екта для оптимизации бизнес-процессов в различных отраслях экономики - тренд ближайших лет. Радует, что в России есть передовые решения мирового уровня по применению ИИ в корпоративной среде. Система распознавания образов на мобильном устройстве, разработанная в “Сколково” компанией “ИРЦЭ”, - отечественная инновация, уже доступная российским предприятиям. У нее есть ряд преимуществ перед ан

Создана крохотная «Яндекс.Станция», понимающая жесты. Видео и собственной разработки со встроенным голосовым помощником «Алиса». Новинка получила название «Яндекс.Станция Мини». Особенностью умной колонки «Станция Мини» является поддержка управления с помощью жестов, с помощью которых можно регулировать громкость домашней электроники, настраивать устройства «умного дома» и даже импровизировать с исполнением музыкальных композиций без необходимости п

Браузер Vivaldi 1.2 предлагает настраиваемые жесты мышью и новые комбинации «горячих» клавиш о браузера — Vivaldi 1.2 — с новыми комбинациями «горячих» клавиш, улучшенными вкладками и расширенными опциями настроек. Об этом CNews сообщили в Vivaldi. В новой версии стали доступны настраиваемые жесты мышью. Теперь пользователь может создавать собственные жесты мышью для управления браузером. Для этого необходимо задать траекторию движения курсора мыши, которую планируется испол

Ноутбук HP Envy 17, способный распознавать лица и жесты, доступен в России HP Envy 17-r102ur. Благодаря инновационной технологии Intel RealSense устройство обладает такими функциями, как распознавание лиц, отслеживание эмоций, 3D-сканирование, извлечение фона, распознавание жестов с контролем 10 пальцев и др., сообщили CNews в HP. Так, пользователи устройства могут осуществлять аутентификацию при загрузке системы, не прибегая к набору пароля: достаточно посмотреть

Apple запатентовала управление iMac, Macbook и Apple TV с помощью жестов Компания Apple разработала технологию управления цифровой техникой с помощью жестов, выполняемых руками и пальцами, и запатентовала ее. Патент № 9,002,099 под названием «Определение положения руки и пальцев по шаблону» опубликован на сайте Бюро США по патентам и товарны

Сотрудники офисов «Билайн» заговорят на языке жестов В московских офисах продаж и облуживания абонентов «Билайн» начали работать консультанты, владеющие языком жестов. По статистике каждый девятый человек на планете – это человек с нарушением слуха. По данным Всероссийского общества глухих в Москве проживает около 7 тыс. официально зарегистрированных

Объем рынка технологий распознавания жестов вырастет до $22 млрд. к 2020 г. и технологий распознавания жестов к 2020 г. достигнет $22,4 млрд. Под «бесконтактными сенсорами» и «технологиями распознавания жестов» аналитики подразумевают такие аппаратные и программные сре

Создан автомобильный проектор, понимающий жесты и человеческую речь ов вида Head-up-Display (HUD), новинка не только выводит полезную информацию, вроде подсказок навигации и текущей скорости, но и позволяет управлять некоторыми функциями смартфона при помощи голоса и жестов. Компактное устройство Navdy, управляемое двухъядерным процессором и операционной системой Android 4.4, устанавливается на рулевую колонку перед водителем. Проектор выводит картинку в вы

Google патентует "Kinect для автомобилей" nd Trade Office), описывается технология взаимодействия человека с бортовой электроникой при помощи жестов. Согласно задумке интернет-гиганта, характерным продольным движением ладоней можно буд

HID Global получила патенты на технологии для обеспечения контроля доступа с помощью жестов тором имеется уже более 1000 выданных и ожидающих выдачи патентов. Последнее изобретение HID Global позволяет для управления RFID-устройствами задавать несколько последовательностей движений руки или жестов, которые становятся новым аутентификационным фактором. Например, если данная технология встроена в RFID смарт-карты, то для обеспечения считывания карты пользователь подносит её к считыв

Что общего у человека и рыбы? Жесты еку во время разговора очень сложно избежать жестикуляции. И чем эмоциональнее разговор, тем больше жестов используется. Но почему люди - существа с развитой речью - вдруг начинают "говорить" р

Есть Wi-Fi? Тогда управлять домом можно с помощью жестов астоты очень незначительное (несколько герц по сравнению с частотой Wi-Fi в 5 гигагерц), но исследователи разработали алгоритм для его обнаружения. Во время тестирования, WiSee успешно распознала 94% жестов из 900 предложенных, среди жестов были такие как «толкать», «тянуть». Исследователи подчеркивают, что это первая система дистанционного управления, которая не требует от пользоват

Посетители Московского планетария смогут с помощью жестов управлять виртуальным телескопом едставлена уникальная коллекция экспонатов, которые объясняют, как устроена Вселенная. Благодаря стенду с программой WorldWide Telescope гости Московского планетария будут иметь возможность с помощью жестов управлять виртуальным телескопом, исследовать планеты, отправляться в виртуальные туры по галактикам, – говорит Фаина Рублёва, научный директор Московского планетария. – Я уверена, что э

Вышло обновленное приложение TeamViewer for Remote Control для Android Компания TeamViewer сообщила о выпуске обновления для приложения TeamViewer for Remote Control для устройств под управлением Android. В обновленном приложении реализована поддержка стандартных жестов и добавлены новые возможности, в том числе: новый способ ввода для планшетных компьютеров – управление удаленными устройствами с помощью жестов (без привязки к курсору); поддержка

Беспилотники будут управляться жестами , выруливают на нужную полосу, заезжают в ангар и т.п. На палубе авианосца от правильного понимания жестов зависит безопасность всего корабля с 5000 членами экипажа Исследователи из Массачусетс

R2-D2: Pantech демонстрирует управление жестами без прикосновения к экрану на Android-коммуникаторе Vega LTE ым "щипко" без касания экрана и много других возможностей. И хотя коммуникатор Vega LTE (оснащённый 4,5" экраном с разрешением 1280х800 пикселей) выйдет в продажу только в Корее, возможно технология "жестов hands free" скоро попадёт и в США, а следом и на мировой рынок. Короткая видеодемонстрация новой функции доступна в рекламном видеоролике Vega LTE Перейди на главную страницу блога — уз

В "языке" шимпанзе насчитали 66 жестов Живущие на воле шимпанзе общаются при помощи как минимум 66 различных жестов. К такому выводу пришли шотландские ученые. Чтобы выяснить это, команде исследователей

Microsoft запатентует жесты для Kinect Microsoft собирается патентовать некоторые виды жестов для управления контроллером Kinect с целью улучшению точности его работы. Кроме того,

Автомобили научатся понимать жесты ах, экспериментальный инерфейс продемонстрировал способность с точностью 86% различать 10 различных жестов, в том числе перемещение пальца вверх или вниз, влево или вправо, отслеживать, как пал

Apple запатентовала технологию управления жестами учила патент на технологию управления мобильными устройствами, такими как iPhone и iPad, при помощи жестов (US Patent 7877707). Заявка была подана в 2007 г. Жесты должны делаться не в воздухе н

В новую версию iOS добавлены функция хот-спота и 5-пальцевые жесты я она доступна на сайте для разработчиков. Предполагается, что обновление станет доступно пользователям в марте 2011 г. Помимо функции хот-спота, в прошивку добавлена поддержка новых 4- и 5-пальцевых жестов для iPad. Как пишет MacStories, разводя пятью пальцами руки от центра пользователь сможет получить доступ к домашнему экрану, а выполняя поворотный жест - открывать лоток активных или не

Apple включит поддержку жестов в iPod nano огда он у него выключен экран. Патент под номером 20100328224 позволит распознавать прикосновения и жесты даже, если дисплей неактивен. В патенте рассказывается, что работа подобного сенсорного

Мобильные телефоны "поймут" язык жестов В США готовится к запуску сервис передачи сообщений с использованием языка жестов для мобильных телефонов. Речь идет о возможности отправки видеопосланий, сжатых для ко

Microsoft Kinect позволит играть с помощью жестов окончательной реализацией ранее существовавшего так называемого Project Natal. Новинка представляет собой устройство для игровых консолей Xbox 360, позволяющее управлять игровым процессом при помощи жестов. Это небольшой электронный датчик, оснащенный камерой и другими элементами, отслеживающими 48 точек движения человеческого тела, а также распознающий голос и лица. Речь идет о том, что K

"Гуглофоны" научатся понимать жесты звучный режим по взмаху руки. В компании отмечают, что их разработка не будет потреблять чрезмерно много энергии аккумулятора или серьезно нагружать процессор устройств. "Гуглофоны" научатся понимать жесты Заметим, что нечто подобное уже готовится к выпуску для других платформ. Так, компания Cypress, разработчик сенсорных экранов для Samsung i8910 и Palm Pre, в этом году уже анонсировала но

Microsoft создала интерфейс будущего на в Сиэтле и Университета Торонто в Канаде разрабатывают систему управления компьютером при помощи жестов рук и пальцев рук в трехмерном пространстве, сообщает Technology Review. Для того чтоб

Новосибирские ученые унифицируют язык жестов для глухонемых ой реабилитации завершается работа над компьютерной программой, которая призвана унифицировать язык жестов, которым пользуются российские инвалиды по слуху, сообщает информационное агентство Но

Создана программа для передачи языка жестов через мобильник обильники только для обмена SMS-сообщениями. Программа MobileASL обеспечивает работу двухстороннего канала общения в режиме реального времени, сообщает пресс-служба университета. Из-за быстроты языка жестов такие видеоролики требуют передачи большого количества кадров в секунду, что затруднено из-за низкой пропускной способности сетей и ограниченных вычислительных мощностей мобильных телефо

Синтаксис жестов оказался одинаковым для всех языков ия, - говорит руководитель исследования, профессор психологии Сюзан Голдин-Медоу (Susan Goldin-Meadow). – Удивительно, что они используют одну и ту же последовательность, излагая ту же фразу на языке жестов". Участникам показывали видеоролики, изображавшие какие-либо действия, и просили их описать эти действия – сначала словесно, а потом только жестами. Другой группе дали таблички, последов

Создан робот, понимающий жесты Специалисты японского Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) разработали человекоподобного робота, понимающего и использующего человеческий язык жестов. Робот имеет рост 155 см и вес 85 кг. Он оснащен интеллектуальной системой анализа языка тела и жестов. Например, он понимает значение жеста, когда люди указывают на что-либо паль

Разработан сихронный переводчик с английского на язык жестов мма переводит текст в анимированное изображение (аватар). Программа синхронного перевода на жестовый язык получила название SiSi (аббревиатура от Say It Sign It - "Скажи и покажи"). Аватар показывает жесты с помощью британского варианта жестового языка (BSL), поскольку программа была разработана в британском исследовательском центре IBM Hursley. В работе приняли участие также университет Во

Управлять телевизором можно при помощи жестов йство для дистанционного управления телевизором, видеоплеером и другой домашней техникой при помощи жестов рук. Устройство представляет собой внешний контроллер, оборудованный встроенной видеок

Новости лингвистики: иностранные жесты обогащают родную речь итета провинции Альберта в Канаде, родной язык существует не только в виде слов, но и специфических жестов. Известно, что для некоторых языков характерна богатая жестикуляция, которая может быт

Новости лингвистики: иностранные жесты обогащают родную речь итета провинции Альберта в Канаде, родной язык существует не только в виде слов, но и специфических жестов. Известно, что для некоторых языков характерна богатая жестикуляция, которая может быт

Планшет Toshiba понимает язык жестов ельно упростить использование планшетника, в который Portege M200 превращается после разворота крышки дисплея. Теперь для полноценного «общения» с трансформером нужно выучить лишь незамысловатый язык жестов. А высокое разрешение дисплея и качественная матрица вызовут симпатию у ценителя хорошей графики. Внешний вид Portege M200 представляет собой две сочленённые пластины, на которых распола

Новые мобильники понимают голос и жесты ерские SMS-сообщения, просто поводив мобильником вверх и вниз. В новом устройстве, по словам представителей Samsung, используется шестикоординатный сенсор, который и позволяет распознавать простейшие жесты человека. Разработчики надеются, что таким образом взаимодействие между человеком и телефоном станет более естественным. Новый SCH-S310 от Samsung оснащен также 1,3-мегапиксельной камерой