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Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.01.2023 RooX разработала продвинутый интерпретатор жестов для PWA-приложений

RooX усовершенствовала свою услугу по разработке PWA-приложений, разработав интерпретатор жестов, характерных для мобильных устройств. Он поможет бизнесу выпускать прогрессивные веб-п
20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве

Резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково» — ООО «Институт развития цифровой экономики», выпустил новую версию цифровой платформы распознавания образов «СкайНет Энжн» (SkyNet Engine) с использованием технологий искусственного интеллекта. Специалисты компании существенно увеличили скорость и точность распознавания товаров

27.08.2020 Геймерские перчатки становятся легче и мягче

которая позволяет пользователям имитировать различные элементы управления в игре с помощью простых жестов рук. Изображения: National University of Singapore Хотя концепция управления игрой с п
17.12.2019 Система распознавания образов от резидента «Сколково» включена в реестр отечественного ПО

екта для оптимизации бизнес-процессов в различных отраслях экономики - тренд ближайших лет. Радует, что в России есть передовые решения мирового уровня по применению ИИ в корпоративной среде. Система распознавания образов на мобильном устройстве, разработанная в “Сколково” компанией “ИРЦЭ”, - отечественная инновация, уже доступная российским предприятиям. У нее есть ряд преимуществ перед ан
09.10.2019 Создана крохотная «Яндекс.Станция», понимающая жесты. Видео

и собственной разработки со встроенным голосовым помощником «Алиса». Новинка получила название «Яндекс.Станция Мини». Особенностью умной колонки «Станция Мини» является поддержка управления с помощью жестов, с помощью которых можно регулировать громкость домашней электроники, настраивать устройства «умного дома» и даже импровизировать с исполнением музыкальных композиций без необходимости п
02.06.2016 Браузер Vivaldi 1.2 предлагает настраиваемые жесты мышью и новые комбинации «горячих» клавиш

о браузера — Vivaldi 1.2 — с новыми комбинациями «горячих» клавиш, улучшенными вкладками и расширенными опциями настроек. Об этом CNews сообщили в Vivaldi. В новой версии стали доступны настраиваемые жесты мышью. Теперь пользователь может создавать собственные жесты мышью для управления браузером. Для этого необходимо задать траекторию движения курсора мыши, которую планируется испол
17.05.2016 Ноутбук HP Envy 17, способный распознавать лица и жесты, доступен в России

HP Envy 17-r102ur. Благодаря инновационной технологии Intel RealSense устройство обладает такими функциями, как распознавание лиц, отслеживание эмоций, 3D-сканирование, извлечение фона, распознавание жестов с контролем 10 пальцев и др., сообщили CNews в HP. Так, пользователи устройства могут осуществлять аутентификацию при загрузке системы, не прибегая к набору пароля: достаточно посмотреть
08.04.2015 Apple запатентовала управление iMac, Macbook и Apple TV с помощью жестов

Компания Apple разработала технологию управления цифровой техникой с помощью жестов, выполняемых руками и пальцами, и запатентовала ее. Патент № 9,002,099 под названием «Определение положения руки и пальцев по шаблону» опубликован на сайте Бюро США по патентам и товарны
10.09.2014 Сотрудники офисов «Билайн» заговорят на языке жестов

В московских офисах продаж и облуживания абонентов «Билайн» начали работать консультанты, владеющие языком жестов. По статистике каждый девятый человек на планете – это человек с нарушением слуха. По данным Всероссийского общества глухих в Москве проживает около 7 тыс. официально зарегистрированных

02.09.2014 Объем рынка технологий распознавания жестов вырастет до $22 млрд. к 2020 г.

и технологий распознавания жестов к 2020 г. достигнет $22,4 млрд. Под «бесконтактными сенсорами» и «технологиями распознавания жестов» аналитики подразумевают такие аппаратные и программные сре
07.08.2014 Создан автомобильный проектор, понимающий жесты и человеческую речь

ов вида Head-up-Display (HUD), новинка не только выводит полезную информацию, вроде подсказок навигации и текущей скорости, но и позволяет управлять некоторыми функциями смартфона при помощи голоса и жестов. Компактное устройство Navdy, управляемое двухъядерным процессором и операционной системой Android 4.4, устанавливается на рулевую колонку перед водителем. Проектор выводит картинку в вы
08.10.2013 Google патентует "Kinect для автомобилей"

nd Trade Office), описывается технология взаимодействия человека с бортовой электроникой при помощи жестов. Согласно задумке интернет-гиганта, характерным продольным движением ладоней можно буд
22.07.2013 HID Global получила патенты на технологии для обеспечения контроля доступа с помощью жестов

тором имеется уже более 1000 выданных и ожидающих выдачи патентов. Последнее изобретение HID Global позволяет для управления RFID-устройствами задавать несколько последовательностей движений руки или жестов, которые становятся новым аутентификационным фактором. Например, если данная технология встроена в RFID смарт-карты, то для обеспечения считывания карты пользователь подносит её к считыв
04.07.2013 Что общего у человека и рыбы? Жесты

еку во время разговора очень сложно избежать жестикуляции. И чем эмоциональнее разговор, тем больше жестов используется. Но почему люди - существа с развитой речью - вдруг начинают "говорить" р
05.06.2013 Есть Wi-Fi? Тогда управлять домом можно с помощью жестов

астоты очень незначительное (несколько герц по сравнению с частотой Wi-Fi в 5 гигагерц), но исследователи разработали алгоритм для его обнаружения. Во время тестирования, WiSee успешно распознала 94% жестов из 900 предложенных, среди жестов были такие как «толкать», «тянуть». Исследователи подчеркивают, что это первая система дистанционного управления, которая не требует от пользоват
31.05.2013 Посетители Московского планетария смогут с помощью жестов управлять виртуальным телескопом

едставлена уникальная коллекция экспонатов, которые объясняют, как устроена Вселенная. Благодаря стенду с программой WorldWide Telescope гости Московского планетария будут иметь возможность с помощью жестов управлять виртуальным телескопом, исследовать планеты, отправляться в виртуальные туры по галактикам, – говорит Фаина Рублёва, научный директор Московского планетария. – Я уверена, что э
27.03.2013 Вышло обновленное приложение TeamViewer for Remote Control для Android

Компания TeamViewer сообщила о выпуске обновления для приложения TeamViewer for Remote Control для устройств под управлением Android. В обновленном приложении реализована поддержка стандартных жестов и добавлены новые возможности, в том числе: новый способ ввода для планшетных компьютеров – управление удаленными устройствами с помощью жестов (без привязки к курсору); поддержка
20.03.2012 Беспилотники будут управляться жестами

, выруливают на нужную полосу, заезжают в ангар и т.п. На палубе авианосца от правильного понимания жестов зависит безопасность всего корабля с 5000 членами экипажа Исследователи из Массачусетс
01.11.2011 R2-D2: Pantech демонстрирует управление жестами без прикосновения к экрану на Android-коммуникаторе Vega LTE

ым "щипко" без касания экрана и много других возможностей. И хотя коммуникатор Vega LTE (оснащённый 4,5" экраном с разрешением 1280х800 пикселей) выйдет в продажу только в Корее, возможно технология "жестов hands free" скоро попадёт и в США, а следом и на мировой рынок. Короткая видеодемонстрация новой функции доступна в рекламном видеоролике Vega LTE  Перейди на главную страницу блога — уз
12.05.2011 В "языке" шимпанзе насчитали 66 жестов

Живущие на воле шимпанзе общаются при помощи как минимум 66 различных жестов. К такому выводу пришли шотландские ученые. Чтобы выяснить это, команде исследователей
25.04.2011 Microsoft запатентует жесты для Kinect

Microsoft собирается патентовать некоторые виды жестов для управления контроллером Kinect с целью улучшению точности его работы. Кроме того,

04.02.2011 Автомобили научатся понимать жесты

ах, экспериментальный инерфейс продемонстрировал способность с точностью 86% различать 10 различных жестов, в том числе перемещение пальца вверх или вниз, влево или вправо, отслеживать, как пал
27.01.2011 Apple запатентовала технологию управления жестами

учила патент на технологию управления мобильными устройствами, такими как iPhone и iPad, при помощи жестов (US Patent 7877707). Заявка была подана в 2007 г. Жесты должны делаться не в воздухе н
13.01.2011 В новую версию iOS добавлены функция хот-спота и 5-пальцевые жесты

я она доступна на сайте для разработчиков. Предполагается, что обновление станет доступно пользователям в марте 2011 г. Помимо функции хот-спота, в прошивку добавлена поддержка новых 4- и 5-пальцевых жестов для iPad. Как пишет MacStories, разводя пятью пальцами руки от центра пользователь сможет получить доступ к домашнему экрану, а выполняя поворотный жест - открывать лоток активных или не
03.01.2011 Apple включит поддержку жестов в iPod nano

огда он у него выключен экран. Патент под номером 20100328224 позволит распознавать прикосновения и жесты даже, если дисплей неактивен. В патенте рассказывается, что работа подобного сенсорного
18.08.2010 Мобильные телефоны "поймут" язык жестов

В США готовится к запуску сервис передачи сообщений с использованием языка жестов для мобильных телефонов. Речь идет о возможности отправки видеопосланий, сжатых для ко
15.06.2010 Microsoft Kinect позволит играть с помощью жестов

окончательной реализацией ранее существовавшего так называемого Project Natal. Новинка представляет собой устройство для игровых консолей Xbox 360, позволяющее управлять игровым процессом при помощи жестов. Это небольшой электронный датчик, оснащенный камерой и другими элементами, отслеживающими 48 точек движения человеческого тела, а также распознающий голос и лица. Речь идет о том, что K
10.06.2010 "Гуглофоны" научатся понимать жесты

звучный режим по взмаху руки. В компании отмечают, что их разработка не будет потреблять чрезмерно много энергии аккумулятора или серьезно нагружать процессор устройств. "Гуглофоны" научатся понимать жесты Заметим, что нечто подобное уже готовится к выпуску для других платформ. Так, компания Cypress, разработчик сенсорных экранов для Samsung i8910 и Palm Pre, в этом году уже анонсировала но
02.11.2009 Microsoft создала интерфейс будущего

на в Сиэтле и Университета Торонто в Канаде разрабатывают систему управления компьютером при помощи жестов рук и пальцев рук в трехмерном пространстве, сообщает Technology Review. Для того чтоб
18.11.2008 Новосибирские ученые унифицируют язык жестов для глухонемых

ой реабилитации завершается работа над компьютерной программой, которая призвана унифицировать язык жестов, которым пользуются российские инвалиды по слуху, сообщает информационное агентство Но
22.08.2008 Создана программа для передачи языка жестов через мобильник

обильники только для обмена SMS-сообщениями. Программа MobileASL обеспечивает работу двухстороннего канала общения в режиме реального времени, сообщает пресс-служба университета. Из-за быстроты языка жестов такие видеоролики требуют передачи большого количества кадров в секунду, что затруднено из-за низкой пропускной способности сетей и ограниченных вычислительных мощностей мобильных телефо
01.07.2008 Синтаксис жестов оказался одинаковым для всех языков

ия, - говорит руководитель исследования, профессор психологии Сюзан Голдин-Медоу (Susan Goldin-Meadow). – Удивительно, что они используют одну и ту же последовательность, излагая ту же фразу на языке жестов". Участникам показывали видеоролики, изображавшие какие-либо действия, и просили их описать эти действия – сначала словесно, а потом только жестами. Другой группе дали таблички, последов
26.10.2007 Создан робот, понимающий жесты

Специалисты японского Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) разработали человекоподобного робота, понимающего и использующего человеческий язык жестов. Робот имеет рост 155 см и вес 85 кг. Он оснащен интеллектуальной системой анализа языка тела и жестов. Например, он понимает значение жеста, когда люди указывают на что-либо паль
17.09.2007 Разработан сихронный переводчик с английского на язык жестов

мма переводит текст в анимированное изображение (аватар). Программа синхронного перевода на жестовый язык получила название SiSi (аббревиатура от Say It Sign It - "Скажи и покажи"). Аватар показывает жесты с помощью британского варианта жестового языка (BSL), поскольку программа была разработана в британском исследовательском центре IBM Hursley. В работе приняли участие также университет Во
16.07.2007 Управлять телевизором можно при помощи жестов

йство для дистанционного управления телевизором, видеоплеером и другой домашней техникой при помощи жестов рук. Устройство представляет собой внешний контроллер, оборудованный встроенной видеок
21.11.2006 Новости лингвистики: иностранные жесты обогащают родную речь

итета провинции Альберта в Канаде, родной язык существует не только в виде слов, но и специфических жестов. Известно, что для некоторых языков характерна богатая жестикуляция, которая может быт
21.11.2006 Новости лингвистики: иностранные жесты обогащают родную речь

итета провинции Альберта в Канаде, родной язык существует не только в виде слов, но и специфических жестов. Известно, что для некоторых языков характерна богатая жестикуляция, которая может быт
26.01.2005 Планшет Toshiba понимает язык жестов

ельно упростить использование планшетника, в который Portege M200 превращается после разворота крышки дисплея. Теперь для полноценного «общения» с трансформером нужно выучить лишь незамысловатый язык жестов. А высокое разрешение дисплея и качественная матрица вызовут симпатию у ценителя хорошей графики. Внешний вид Portege M200 представляет собой две сочленённые пластины, на которых распола
12.01.2005 Новые мобильники понимают голос и жесты

ерские SMS-сообщения, просто поводив мобильником вверх и вниз. В новом устройстве, по словам представителей Samsung, используется шестикоординатный сенсор, который и позволяет распознавать простейшие жесты человека. Разработчики надеются, что таким образом взаимодействие между человеком и телефоном станет более естественным. Новый SCH-S310 от Samsung оснащен также 1,3-мегапиксельной камерой
05.08.2003 Электронная перчатка озвучит жесты

немыслим прекрасный современный мир. Особую пользу электронная перчатка принесет семьям, в которых только часть членов семьи являются глухими. К тому же, перчатка может автоматически переводить язык жестов не только на английский, но и, к примеру, на испанский, что окажет страдающим глухотой иммигрантам огромную помощь в адаптации к новой среде. Однако не все так просто - не все глухонемые

Публикаций - 1177, упоминаний - 1284

Машинное зрение и организации, системы, технологии, персоны:

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LG Electronics 3735 52
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HP Inc. 5883 44
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HTC Corporation 1512 41
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X Corp - Twitter 2938 34
Dell EMC 5180 31
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BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 425
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 393
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 352
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 341
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 330
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 304
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 280
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 276
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 264
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 259
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 255
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 248
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 210
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 210
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 202
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 200
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 187
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 186
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 177
Наушники - Headphones 4478 172
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 162
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 158
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 149
Микрофон - Microphone 2808 142
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 141
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 140
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 135
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 129
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 121
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 120
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 119
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 117
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 116
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 114
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 113
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 110
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 106
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 106
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 102
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 99
Google Android 15243 279
Microsoft Windows 16882 185
Apple iOS 8583 145
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 131
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 88
Apple iPad 4011 85
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 76
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 69
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 62
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 60
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 59
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 59
Linux OS 11533 55
Microsoft Windows 10 1938 51
Microsoft Windows 7 2007 51
Microsoft Kinect 201 51
Intel Core - Семейство процессоров 1251 50
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 49
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 44
Apple - App Store 3109 43
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 42
Google YouTube - Видеохостинг 3002 41
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 39
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 39
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 39
Intel HD Graphics - графический процессор 233 39
Apple macOS 2419 37
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 37
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 35
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 35
Samsung Galaxy 1035 35
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 35
Google Chrome - браузер 1701 33
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 33
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 33
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 33
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 32
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 32
Microsoft Office 4170 31
Apple iPhone 6 4861 31
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 22
Арлазаров Владимир 290 8
Путин Владимир 3454 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 6
Boilesen Lars - Бойлесен Ларс 39 4
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 4
Аз-Зари Хусейн 25 4
Помозов Алексей 88 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Dillon Marc - Диллон Марк 7 3
Ханин Александр 51 3
Мишустин Михаил 787 3
Чубайс Анатолий 222 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 3
Генс Георгий 79 3
Круглов Константин 28 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Зубарев Яков 24 3
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 3
Покушалова Ольга 15 3
Кутырев Владимир 2 2
Thomas Linda - Томас Линда 9 2
Merkle Peter - Меркле Питер 2 2
Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
Davies Simon - Дэвис Саймон 6 2
Rattner Justin - Раттнер Джастин 16 2
Knowlton Nancy - Ноултон Нэнси 14 2
Sinha Pawan - Синха Паван 4 2
Rodwick Paul - Родвик Пол 12 2
Dooley Rory - Дули Рори 2 2
IntelBroker 8 2
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Мельникова Анастасия 440 2
Белоусов Сергей 254 2
Лагода Георгий 60 2
Волож Аркадий 268 2
Борисов Юрий 122 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 446
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 193
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 86
Япония 13807 67
Европа 24963 65
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 63
Германия - Федеративная Республика 13221 55
Южная Корея - Республика 7051 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 50
Франция - Французская Республика 8177 40
Канада 5081 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 26
Китай - Тайвань 4245 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Испания - Королевство 3839 21
Финляндия - Финляндская Республика 3697 20
Италия - Итальянская Республика 4508 20
США - Калифорния 4829 20
Азия - Азиатский регион 5920 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 19
Украина 7928 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
Швеция - Королевство 3781 14
Израиль 2856 14
Индия - Bharat 5869 13
Испания - Каталония - Барселона 752 12
Россия - СФО - Новосибирск 4875 11
Казахстан - Республика 6047 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Нидерланды 3745 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Ирландия - Республика 1051 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Америка - Американский регион 2206 9
Африка - Африканский регион 3640 9
США - Калифорния - Купертино 281 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 143
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 128
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 115
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 97
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 90
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 79
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 68
Ergonomics - Эргономика 1755 65
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 63
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 59
Английский язык 7030 59
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 54
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 53
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 46
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 42
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 41
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 40
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 38
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 37
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 33
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 30
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 30
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 26
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 24
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 23
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 22
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 20
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 20
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 20
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 18
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Wikipedia - Википедия 650 10
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TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 6
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Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 12
РАН - Российская академия наук 2122 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
U.S. Department of Defense - United States Army Research Laboratory - U.S. Army CCDC Ground Vehicle Systems Center - DEVCOM Ground Vehicle Systems Center, GVSC - United States Army Research Office - Научно-исследовательская лаборатория армии 21 2
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 2
РТУ МИРЭА - Институт радиоэлектроники и информатики 10 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 18
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
День молодёжи - 27 июня 1087 6
Siemens Westinghouse 6 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 5
Microsoft Imagine Cup 60 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 3
Битва роботов 14 2
DevCon 18 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
CeBIT 614 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
Red Dot Design Award 57 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Связь-Экспокомм 276 2
Dev Generation 8 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
Biometrics AIA 17 1
ALPS SHOW 1 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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