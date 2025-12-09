Разделы

Фролов Александр


СОБЫТИЯ


09.12.2025 Разработан новый метод производства кристаллов для квантовых компьютеров 1
04.06.2025 «Т Плюс» и «Сапран» договорились о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации 1
03.06.2025 «Т Плюс» и Arenadata договорились о стратегическом партнерстве 1
22.05.2025 В Перми запущена в работу отечественная автоматизированная система для управления теплоснабжением 1
10.03.2025 Гранты для разработчиков ПО в России могут вернуться в 2025 году 1
03.12.2024 ICL Services представила два программно-аппаратных комплекса, соответствующих стандартам импортозамещения 1
18.11.2024 ICL Services разработала ПАК «ЭВО» для организации рабочих мест 1
21.09.2022 Как «Яндекс» и Сбербанк делили «Яндекс.Маркет» и подбрасывали монетку 1
11.06.2021 «Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса» 1
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 1
05.08.2020 «Яндекс» начал превращение в банк 1
30.06.2020 «Яндексу» дали $1 млрд для развода со Сбербанком 1
25.06.2020 «Яндекс.Маркет» возвращается в экосистему «Яндекса» 1
25.06.2020 «Яндекс» разводится со Сбербанком на деньги Абрамовича 1
30.01.2020 ViewSonic выпустила интерактивную учебную платформу ViewBoard Mini 1
14.01.2020 Viewsonic представил новые игровые мониторы линейки Elite с поддержкой G-Sync 1
02.02.2018 ViewSonic начала продажи профессионального монитора VG2448 корпоративного класса 1
28.12.2017 ViewSonic представила Full HD проекторы PG705HD и PG800HD 1
17.07.2017 ViewSonic представила новую серию интерактивных дисплеев ViewBoard UHD 4K с сенсорным экраном 1
23.05.2017 Viewsonic представила монитор XG2530 с частотой обновления 240 Гц 1
25.04.2017 Монитор VP2768 WQHD для профессиональных фотографов доступен в России 1
23.03.2017 Viewsonic представила новые энергоэффективные мониторы для дома и офиса 1
08.02.2017 Viewsonic представила интерактивные панели Interactive Flat Panel с модулями Intel SDM 1
23.01.2017 Viewsonic представил короткофокусный проектор PX800HD. Фото 1
01.12.2015 ViewSonic начала поставки новой линейки коммерческих дисплеев 1
12.01.2015 ViewSonic анонсировал серию проекторов нового поколения LightStream PJD5 1
02.10.2014 ViewSonic анонсировала портативные проекторы с поддержкой Mobile High-Definition Link 1
17.07.2014 ViewSonic анонсировал новый монитор формата Ultra HD 1
10.07.2013 ViewSonic анонсировала мультисенсорные интерактивные доски под управлением Windows 8 1
06.03.2013 ViewSonic представил два новых проектора с разрешением Full HD и XGA 1
10.02.2012 Российские ученые "вскрыли" очередную тайну Антарктики 1
27.10.2011 Росгидромет намерен увеличить суперкомпьютерную мощность до 1 Пфлопса 1
28.04.2011 Русские ученые научили компьютер угадывать мыслеобразы 1
02.12.2010 Ученые исследовали дно озера Восток в Антарктиде 1
29.06.2010 Чубайс добрался до ИТ 1
10.02.2010 Экономический эффект от точных прогнозов погоды в 2009г. составил более 21 млрд. руб. 1
21.05.2009 МОЭСК автоматизировал мониторинг транспортных средств 1
04.07.2008 SAS делится опытом реализации клиентоориентированной стратегии 1
27.05.2008 В Коми определили знатоков систем «КонсультантПлюс» среди учащихся 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

