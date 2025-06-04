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Созинов Сергей


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Т Плюс» и «Сапран» договорились о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации 1
15.08.2022 САПРАН и Goodt заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Созинов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 55 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 791 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3304 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31959 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3728 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12341 1
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1330 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 42 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 13 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149343 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 268 1
Грузия 1256 1
Узбекистан - Республика 1787 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17871 1
Казахстан - Республика 5652 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44263 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1525 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6175 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 742 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2977 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3008 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
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