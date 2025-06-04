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Созинов Сергей
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|«Т Плюс» и «Сапран» договорились о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации 1
|15.08.2022
|САПРАН и Goodt заключили партнерское соглашение 1
Созинов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 55 2
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
|Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 42 1
|Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 13 1
|Рябов Максим 14 1
|Фролов Александр 38 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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