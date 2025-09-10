Saprun - Сапран групп - Сапран Софт

Получите все материалы CNews по ключевому слову
«Галактика» и «Сапран» объединяют усилия для внедрения систем ERP и промышленной автоматизации
«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных предприятий, и «Сапран», системный интегратор и эксперт в области промышленной автоматизации, объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Галактика». Сотрудничество
|10.07.2025
|
«Северсталь» и «Сапран» объединяют компетенции для цифровизации промышленности
ИТ-компании «Северсталь-инфоком» (входит в «Северсталь») и «Сапран» (системный интегратор в области промышленной автоматизации) заключили стратегическое соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны объединят технологические и отраслевые ком
|16.06.2025
|
Компании Arhitex и «Сапран» объявили о партнерстве
Компании Arhitex и «Сапран» заключили стратегическое партнерское соглашение о совместном развитии и продвижении инновационного солвера ArhiPlex на российском рынке. В рамках партнерства компании будут предлагать к
|04.06.2025
|
«Т Плюс» и «Сапран» договорились о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации
«Т Плюс», частная энергогенерирующая компания, и российский системный интегратор «Сапран» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых технологий. Соглашение подписано 3 июня и направлено на развитие цифровых решений, оптимизацию бизнес-процессов и уско
|21.04.2025
|
Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству
уктом. Наша задача — и мы с ней справляемся — предложить не софт, не контроллер или работы. Мы предоставляем заказчику решение его насущных проблем соразмерно с достигаемым эффектом. Артем Маркелов, «Сапран»: Нынешний заказчик абсолютно меркантилен и нацелен прежде всего на конечный результат CNews: Какие сегменты (MES, ERP, цифровые двойники…) имеют наибольший потенциал роста? Артем Маркел
|23.10.2024
|
Компании EXEPLANT и САПРАН объявляют о своем партнерстве.
Российский разработчик MES системы ExeMES, компания EXEPLANT и системный интегратор САПРАН заключили партнерское соглашение. Совместно компании будут предлагать решение ExeMES российским промышленным компаниям, с учетом специфики и потребности каждого типа производств. До 2022
|04.10.2023
|
ГК «Неолант» и «Сапран» выпустили интеграционное решение для промышленных предприятий, объединяющее портал инженерных данных и платформу бизнес-анализа
Системный интегратор «Сапран» и ГК «Неолант», компания-разработчик и поставщик ИТ- и инжиниринговых решений для атомного, добывающего, топливно-энергетического комплексов России, анонсировали начало сотрудничества.
|20.06.2023
|«Сапран» и CyberPhysics запустили отечественную предиктивную аналитику для ТЭЦ
|24.04.2023
|
«Эмбер» и Сапран запустили новое решение Amber Bonus Management для автоматизации расчета премий
м и приложений на базе российской платформы Amber, представил новое решение – Amber Bonus Management – управление комиссионным вознаграждением агентов, разработанное совместно с партнером, компанией «Сапран», специализирующейся в области консалтинга и интеграции ИТ-решений для бизнеса. В проектном портфолио «Сапран» – многолетнее сотрудничество с заказчиками в области агентских прода
|09.12.2022
|
«Сапран» стала партнёром «Турбо»
«Сапран» и «Консист бизнес групп» (группа «Ланит») разработчик платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на её основе, подписали соглашение о партнёрстве. В рамках сотрудничества «Сапран
|17.10.2022
|
«Эмбер» и «Сапран» заключили партнерское соглашение
«Эмбер», разработчик систем и приложений на отечественной платформе Amber, и группа «Сапран», специализирующаяся на консалтинге и внедрении ИТ-решений для бизнеса, заключили соглашение о совместной реализации проектов по автоматизации бизнес-процессов на базе BPM-платформы Ambe
|18.08.2022
|
Comindware и САПРАН начинают совместное внедрение российских CX-решений
Компании Comindware и САПРАН заключили стратегическое партнерское соглашение. Соглашение позволит использовать опыт САПРАН, наработанный с западными ИТ-вендорами, в решении задач управления клиентским опытом
|15.08.2022
|
САПРАН и Goodt заключили партнерское соглашение
Компания САПРАН и команда Goodt (входит в группу «Ланит») в рамках партнерства начинают совместное внедрение отечественных ИТ-решений и продуктов для бизнеса: цифровых платформ Insight и Rostalent, сист
|10.02.2022
|
Сотрудники «Инвитро» ставят цели и планируют развитие с помощью SAP SuccessFactors
нсформацию своей HR-функции с помощью SAP SuccessFactors. Партнером по внедрению выступила компания SAPRUN. Менеджеры «Инвитро» используют SAP SuccessFactors для постановки целей и оценки эффек
|29.09.2020
|
«Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP
(СПК) завершила реализацию проекта по созданию автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя. Решение введено в эксплуатацию во II квартале 2020 г., партнером по внедрению выступила компания «САПРАН». АРМ помогает руководителям видеть проблемные участки в своей зоне ответственности, анализировать и устранять их причины. Благодаря этому инструменту управленческие решения принимаются
|19.09.2019
|
«Сапран групп» представила решения для цифровизации горно-металлургической отрасли
«Сапран групп» в рамках «4 Международного горно-металлургического SAP саммита» представила кей
|22.11.2017
|
«Сапран» автоматизирует годовое бюджетирование СПК на базе SAP BPC 11
оссии, на ее долю приходится 5% рынка металлопотребления в России.Исполнителем по проекту выступает Saprun Group. Ключевые задачи, которые поставлены перед проектной командой Saprun - ка
|15.08.2017
|
На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами
«Сапран» объявила о внедрении на ПАО «КАМАЗ» специально разработанного приложения «Мобильная с
|23.12.2016
|
«Сапран» внедрил систему годового бизнес-планирования в «Уралхиме»
Компания «Сапран» завершила первый этап проекта по внедрению системы бюджетирования и консолидации в объединенной химической компании «Уралхим». По итогам работ введена в эксплуатацию система годового би
