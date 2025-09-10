Разделы

Saprun Сапран групп Сапран Софт

Saprun - Сапран групп - Сапран Софт

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 30 дел, на cумму 256 338 673 ₽*

Судебные дела (30) на сумму 256 338 673 ₽*
в качестве истца (19) на сумму 162 608 506 ₽*
в качестве ответчика (8) на сумму 84 742 218 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


10.09.2025 «Галактика» и «Сапран» объединяют усилия для внедрения систем ERP и промышленной автоматизации

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных предприятий, и «Сапран», системный интегратор и эксперт в области промышленной автоматизации, объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Галактика». Сотрудничество

10.07.2025 «Северсталь» и «Сапран» объединяют компетенции для цифровизации промышленности

ИТ-компании «Северсталь-инфоком» (входит в «Северсталь») и «Сапран» (системный интегратор в области промышленной автоматизации) заключили стратегическое соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны объединят технологические и отраслевые ком
16.06.2025 Компании Arhitex и «Сапран» объявили о партнерстве

Компании Arhitex и «Сапран» заключили стратегическое партнерское соглашение о совместном развитии и продвижении инновационного солвера ArhiPlex на российском рынке. В рамках партнерства компании будут предлагать к
04.06.2025 «Т Плюс» и «Сапран» договорились о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации

«Т Плюс», частная энергогенерирующая компания, и российский системный интегратор «Сапран» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых технологий. Соглашение подписано 3 июня и направлено на развитие цифровых решений, оптимизацию бизнес-процессов и уско
21.04.2025 Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

уктом. Наша задача — и мы с ней справляемся — предложить не софт, не контроллер или работы. Мы предоставляем заказчику решение его насущных проблем соразмерно с достигаемым эффектом. Артем Маркелов, «Сапран»: Нынешний заказчик абсолютно меркантилен и нацелен прежде всего на конечный результат CNews: Какие сегменты (MES, ERP, цифровые двойники…) имеют наибольший потенциал роста? Артем Маркел
23.10.2024 Компании EXEPLANT и САПРАН объявляют о своем партнерстве.

Российский разработчик MES системы ExeMES, компания EXEPLANT и системный интегратор САПРАН заключили партнерское соглашение. Совместно компании будут предлагать решение ExeMES российским промышленным компаниям, с учетом специфики и потребности каждого типа производств. До 2022
04.10.2023 ГК «Неолант» и «Сапран» выпустили интеграционное решение для промышленных предприятий, объединяющее портал инженерных данных и платформу бизнес-анализа

Системный интегратор «Сапран» и ГК «Неолант», компания-разработчик и поставщик ИТ- и инжиниринговых решений для атомного, добывающего, топливно-энергетического комплексов России, анонсировали начало сотрудничества.

20.06.2023 «Сапран» и CyberPhysics запустили отечественную предиктивную аналитику для ТЭЦ
24.04.2023 «Эмбер» и Сапран запустили новое решение Amber Bonus Management для автоматизации расчета премий

м и приложений на базе российской платформы Amber, представил новое решение – Amber Bonus Management – управление комиссионным вознаграждением агентов, разработанное совместно с партнером, компанией «Сапран», специализирующейся в области консалтинга и интеграции ИТ-решений для бизнеса. В проектном портфолио «Сапран» – многолетнее сотрудничество с заказчиками в области агентских прода
09.12.2022 «Сапран» стала партнёром «Турбо»

«Сапран» и «Консист бизнес групп» (группа «Ланит») разработчик платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на её основе, подписали соглашение о партнёрстве. В рамках сотрудничества «Сапран
17.10.2022 «Эмбер» и «Сапран» заключили партнерское соглашение

«Эмбер», разработчик систем и приложений на отечественной платформе Amber, и группа «Сапран», специализирующаяся на консалтинге и внедрении ИТ-решений для бизнеса, заключили соглашение о совместной реализации проектов по автоматизации бизнес-процессов на базе BPM-платформы Ambe
18.08.2022 Comindware и САПРАН начинают совместное внедрение российских CX-решений

Компании Comindware и САПРАН заключили стратегическое партнерское соглашение. Соглашение позволит использовать опыт САПРАН, наработанный с западными ИТ-вендорами, в решении задач управления клиентским опытом

15.08.2022 САПРАН и Goodt заключили партнерское соглашение

Компания САПРАН и команда Goodt (входит в группу «Ланит») в рамках партнерства начинают совместное внедрение отечественных ИТ-решений и продуктов для бизнеса: цифровых платформ Insight и Rostalent, сист
10.02.2022 Сотрудники «Инвитро» ставят цели и планируют развитие с помощью SAP SuccessFactors

нсформацию своей HR-функции с помощью SAP SuccessFactors. Партнером по внедрению выступила компания SAPRUN. Менеджеры «Инвитро» используют SAP SuccessFactors для постановки целей и оценки эффек
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP

(СПК) завершила реализацию проекта по созданию автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя. Решение введено в эксплуатацию во II квартале 2020 г., партнером по внедрению выступила компания «САПРАН». АРМ помогает руководителям видеть проблемные участки в своей зоне ответственности, анализировать и устранять их причины. Благодаря этому инструменту управленческие решения принимаются

19.09.2019 «Сапран групп» представила решения для цифровизации горно-металлургической отрасли

«Сапран групп» в рамках «4 Международного горно-металлургического SAP саммита» представила кей
22.11.2017 «Сапран» автоматизирует годовое бюджетирование СПК на базе SAP BPC 11

оссии, на ее долю приходится 5% рынка металлопотребления в России.Исполнителем по проекту выступает Saprun Group. Ключевые задачи, которые поставлены перед проектной командой Saprun - ка
15.08.2017 На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами

«Сапран» объявила о внедрении на ПАО «КАМАЗ» специально разработанного приложения «Мобильная с
23.12.2016 «Сапран» внедрил систему годового бизнес-планирования в «Уралхиме»

Компания «Сапран» завершила первый этап проекта по внедрению системы бюджетирования и консолидации в объединенной химической компании «Уралхим». По итогам работ введена в эксплуатацию система годового би

Публикаций - 60, упоминаний - 71

Saprun и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5434 28
SAP CIS - САП СНГ 864 12
Diasoft - Диасофт 1026 8
IBM - International Business Machines Corp 9551 7
9005 7
Ростелеком 10316 5
Softline - Софтлайн 3272 5
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 192 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 40 4
IBA Group - ИБА Групп 55 4
Accenture plc 693 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 4
Oracle Corporation 6873 4
Корус Консалтинг ГК 1343 4
TerraLink - ТерраЛинк 289 4
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 64 3
ЭнергоДата - EnergoData 20 3
Microsoft Corporation 25245 3
Крок - Croc 1815 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 700 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 3
Ramax - Рамакс 121 3
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 3
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 3
SAP Академический центр компетенции 21 2
Терн ГК - Tern Group 78 2
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 2
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 2
KrIT - КРИТ 32 2
Открытые технологии 716 2
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 31 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
ПрограмБанк 95 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 3
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 2
СПК - Сталепромышленная компания 11 2
ГПБ - Газпромбанк 1178 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2699 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1377 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Газпром нефть 670 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 2
Локотех - Локомотивные технологии 57 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 2
Почта России ПАО 2249 2
Северсталь ПАО - Severstal 563 2
Абсолют Банк 240 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
ВТБ Страхование 61 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 2
Лента - Утконос 178 2
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 1
American Airlines 88 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 51 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
Hunkemoller - Hunkemöller 4 1
ЭнергоБизнесТехнологии 2 1
DMI - Дятьково - Диэмай рус 6 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
АвтоВАЗ - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 14 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 135 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 9
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 892 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 9
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4459 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 6
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 902 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2161 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1460 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3700 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 983 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 8
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 5
Microsoft Office 3956 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 4
Google Android 14702 4
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 112 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 49 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7373 3
Oracle Java - язык программирования 3331 3
Форсайт Prognoz Platform 95 3
Apple iOS 8254 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3433 3
Apple - App Store 3009 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5844 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 22 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 2
Форсайт Аналитическая платформа 13 2
Форсайт Бюджетирование 22 2
Axioma-Soft - 1С:Страховая компания 5 2
Diasoft Flextera Insurance 3 2
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 2
Apple iPad 3941 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
IBM SPSS Statistics 54 1
IBM FileNet 129 1
IBM Power AI 9 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 79 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
SAP SuccessFactors PGM - SAP SuccessFactors Performance and Goals Management 5 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 1
Митюков Андрей 8 4
Инюшкин Роман 4 3
Маркелов Артем 3 3
Комов Владимир 18 2
Новикова Елена 104 2
Ивлев Александр 21 2
Трухан Александр 8 2
Висящев Андрей 64 2
Богачев Евгений 11 2
Виноградов Сергей 14 2
Ермилова Анастасия 2 2
Агапова Светлана 7 2
Сытин Дмитрий 59 2
Адмиральский Сергей 39 2
Широких Алексей 72 2
Алексеев Юрий 21 2
Бачурин Олег 11 2
Потапенко Дмитрий 18 2
Коноваленко Максим 2 2
Зарипов Руслан 4 2
Созинов Сергей 2 2
Натрусов Артем 312 2
Петунин Алексей 58 2
Кирюшин Сергей 90 2
Пегасов Сергей 55 2
Кудрявцева Юлия 18 2
Филатов Андрей 115 2
Титов Борис 60 2
Федечкин Эдуард 55 1
Зверева Татьяна 9 1
Фролов Александр 39 1
Костюков Александр 1 1
Кирьянова Александра 158 1
Скопа Александр 2 1
Леонтович Алексей 33 1
Телков Алексей 37 1
Кадейшвили Алексей 15 1
Зотов Алексей 62 1
Выскребенцев Алексей 2 1
Казарцев Алексей 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 6
Казахстан - Республика 5800 5
Европа 24645 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1597 4
Германия - Федеративная Республика 12943 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8122 3
Европа Восточная 3121 3
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 273 3
Узбекистан - Республика 1873 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4278 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3205 2
Россия - УФО - Свердловская область 1746 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1334 2
Азия - Азиатский регион 5752 2
Беларусь - Белоруссия 6034 2
Грузия 1285 2
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 1
Индонезия - Джакарта 51 1
Израиль - Иерусалим 108 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 15 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 1
Сингапур - Республика 1906 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1001 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
Россия - СФО - Новосибирск 4661 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3362 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 1
Индонезия - Республика 1009 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2204 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 179 1
Япония 13556 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
США - Флорида 773 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 827 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Энергетика - Energy - Energetically 5531 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
Forbes - Форбс 913 1
Ведомости 1243 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 10
Gartner - Гартнер 3610 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 4
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
Technavio 28 1
Forrester Research 828 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Juniper Research 551 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 5
SAP Quality Awards 7 2
CNews AWARDS - награда 549 2
SAP Value Award 6 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Хрустальный атом 3 1
ИнфоКом 118 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1407948, в очереди разбора - 732432.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

