Saprun - Сапран групп - Сапран Софт

«Галактика» и «Сапран» объединяют усилия для внедрения систем ERP и промышленной автоматизации «Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных предприятий, и «Сапран», системный интегратор и эксперт в области промышленной автоматизации, объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Галактика». Сотрудничество

«Северсталь» и «Сапран» объединяют компетенции для цифровизации промышленности ИТ-компании «Северсталь-инфоком» (входит в «Северсталь») и «Сапран» (системный интегратор в области промышленной автоматизации) заключили стратегическое соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны объединят технологические и отраслевые ком

Компании Arhitex и «Сапран» объявили о партнерстве Компании Arhitex и «Сапран» заключили стратегическое партнерское соглашение о совместном развитии и продвижении инновационного солвера ArhiPlex на российском рынке. В рамках партнерства компании будут предлагать к

«Т Плюс» и «Сапран» договорились о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации «Т Плюс», частная энергогенерирующая компания, и российский системный интегратор «Сапран» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых технологий. Соглашение подписано 3 июня и направлено на развитие цифровых решений, оптимизацию бизнес-процессов и уско

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству уктом. Наша задача — и мы с ней справляемся — предложить не софт, не контроллер или работы. Мы предоставляем заказчику решение его насущных проблем соразмерно с достигаемым эффектом. Артем Маркелов, «Сапран»: Нынешний заказчик абсолютно меркантилен и нацелен прежде всего на конечный результат CNews: Какие сегменты (MES, ERP, цифровые двойники…) имеют наибольший потенциал роста? Артем Маркел

Компании EXEPLANT и САПРАН объявляют о своем партнерстве. Российский разработчик MES системы ExeMES, компания EXEPLANT и системный интегратор САПРАН заключили партнерское соглашение. Совместно компании будут предлагать решение ExeMES российским промышленным компаниям, с учетом специфики и потребности каждого типа производств. До 2022

ГК «Неолант» и «Сапран» выпустили интеграционное решение для промышленных предприятий, объединяющее портал инженерных данных и платформу бизнес-анализа Системный интегратор «Сапран» и ГК «Неолант», компания-разработчик и поставщик ИТ- и инжиниринговых решений для атомного, добывающего, топливно-энергетического комплексов России, анонсировали начало сотрудничества.

«Эмбер» и Сапран запустили новое решение Amber Bonus Management для автоматизации расчета премий м и приложений на базе российской платформы Amber, представил новое решение – Amber Bonus Management – управление комиссионным вознаграждением агентов, разработанное совместно с партнером, компанией «Сапран», специализирующейся в области консалтинга и интеграции ИТ-решений для бизнеса. В проектном портфолио «Сапран» – многолетнее сотрудничество с заказчиками в области агентских прода

«Сапран» стала партнёром «Турбо» «Сапран» и «Консист бизнес групп» (группа «Ланит») разработчик платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на её основе, подписали соглашение о партнёрстве. В рамках сотрудничества «Сапран

«Эмбер» и «Сапран» заключили партнерское соглашение «Эмбер», разработчик систем и приложений на отечественной платформе Amber, и группа «Сапран», специализирующаяся на консалтинге и внедрении ИТ-решений для бизнеса, заключили соглашение о совместной реализации проектов по автоматизации бизнес-процессов на базе BPM-платформы Ambe

Comindware и САПРАН начинают совместное внедрение российских CX-решений Компании Comindware и САПРАН заключили стратегическое партнерское соглашение. Соглашение позволит использовать опыт САПРАН, наработанный с западными ИТ-вендорами, в решении задач управления клиентским опытом

САПРАН и Goodt заключили партнерское соглашение Компания САПРАН и команда Goodt (входит в группу «Ланит») в рамках партнерства начинают совместное внедрение отечественных ИТ-решений и продуктов для бизнеса: цифровых платформ Insight и Rostalent, сист

Сотрудники «Инвитро» ставят цели и планируют развитие с помощью SAP SuccessFactors нсформацию своей HR-функции с помощью SAP SuccessFactors. Партнером по внедрению выступила компания SAPRUN. Менеджеры «Инвитро» используют SAP SuccessFactors для постановки целей и оценки эффек

«Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP (СПК) завершила реализацию проекта по созданию автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя. Решение введено в эксплуатацию во II квартале 2020 г., партнером по внедрению выступила компания «САПРАН». АРМ помогает руководителям видеть проблемные участки в своей зоне ответственности, анализировать и устранять их причины. Благодаря этому инструменту управленческие решения принимаются

«Сапран групп» представила решения для цифровизации горно-металлургической отрасли «Сапран групп» в рамках «4 Международного горно-металлургического SAP саммита» представила кей

«Сапран» автоматизирует годовое бюджетирование СПК на базе SAP BPC 11 оссии, на ее долю приходится 5% рынка металлопотребления в России.Исполнителем по проекту выступает Saprun Group. Ключевые задачи, которые поставлены перед проектной командой Saprun - ка

На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами «Сапран» объявила о внедрении на ПАО «КАМАЗ» специально разработанного приложения «Мобильная с