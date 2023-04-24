«Эмбер» и Сапран запустили новое решение Amber Bonus Management для автоматизации расчета премий

«Эмбер», разработчик систем и приложений на базе российской платформы Amber, представил новое решение – Amber Bonus Management – управление комиссионным вознаграждением агентов, разработанное совместно с партнером, компанией «Сапран», специализирующейся в области консалтинга и интеграции ИТ-решений для бизнеса. В проектном портфолио «Сапран» – многолетнее сотрудничество с заказчиками в области агентских продаж и управления мотивацией сотрудников. Проектный опыт и экспертиза партнера легли в основу нового решения Amber для автоматизации расчета премий.

Amber Bonus Management предназначен для крупных предприятий и банков с большим числом сотрудников, имеющих различные мотивационные схемы и желающих управлять сценариями расчета бонусов с прогнозом выгоды для компании. Благодаря Amber Bonus Management сотрудники отдела продаж получают инструмент для составления и учета выполнения компенсационных планов любой сложности, включая индивидуальные KPI.

Функциональность решения позволяет, прежде всего, решать следующие задачи: втоматизировать расчет премий и бонусов сотрудникам отдела продаж; упростить и ускорить согласование и подписание документов на премирование; обеспечить прозрачность расчетов и устранить ошибки; контролировать выполнение планов продаж; повысить мотивацию сотрудников.

Из основных возможностей Amber Bonus Management можно выделить: расчет комиссий и вознаграждений при сложной организационной структуре, в разветвленной партнерской сети и в комплексных комиссионных схемах; мониторинг результатов сотрудников в реальном времени; управление сценариями мотивации и расчета KPI; согласование и подписание документов в системе; введение элементов геймификации, расчет баллов, бонусов, рейтинга сотрудников, прогнозирование выгод для компании при изменении сценариев и схем расчета; интеграции с CRM, почтой, IP-телефонией, ERP, биллингом и другим программным обеспечением, имеющим открытый API; настройка ботов для внутренних коммуникаций и оперативного просмотра показателей.

«У каждого сотрудника должна быть возможность видеть заработанный бонус за текущий день или отчетный период, – сказал генеральный директор «Эмбер» Александр Ивлев. – Совместно с «Сапран» мы реализовали в Amber Bonus Management дашборд, который содержит отчеты о выполнении плана по всем заданным KPI и ожидаемом размере премии. Благодаря встроенному рейтингу каждый сотрудник видит, на какой позиции он в данный момент находится, а система подсказывает ему, что нужно сделать, чтобы подняться выше. Например, продать две кредитные карты или страховой полис. Также система обеспечивает полную прозрачность выплат премий и бонусов, в ней отображается перечень всех транзакций, на основании которых производится расчет».

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Конструктор правил, встроенный в Amber Bonus Management, позволяет администратору системы быстро настраивать схемы расчета вознаграждений любой сложности, вносить изменения и учитывать факторы, касающиеся работы сотрудников (перевод на другую должность, срок работы в компании и др.).

«Внедрение системы управления комиссионным вознаграждением поможет руководителю видеть полную картину и состояние бизнеса, контролировать эффективность работы сотрудников и влиять на финансовые результаты компании. Решение позволяет настраивать систему мотивации под новые требования, повысить эффективность работы казначейства и снизить нагрузку на него, обеспечить прозрачность в отношениях с агентами без дополнительных коммуникаций, ошибок и человеческого фактора», – отметил исполнительный директор «Сапран» Андрей Митюков.

Amber Bonus Management имеет несколько вариантов лицензий: именные выкупные, облачные, конкурентные и портальные. Получить консультацию и расчет стоимости проекта можно обратившись к специалистам компаний «Сапран» и «Эмбер».