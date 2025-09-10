Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182645
ИКТ 14203
Организации 11039
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3503
Системы 26180
Персоны 78451
География 2943
Статьи 1553
Пресса 1251
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 870

Митюков Андрей


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 «Галактика» и «Сапран» объединяют усилия для внедрения систем ERP и промышленной автоматизации 1
24.04.2023 «Эмбер» и Сапран запустили новое решение Amber Bonus Management для автоматизации расчета премий 1
09.12.2022 «Сапран» стала партнёром «Турбо» 1
22.04.2021 Talenttech анонсировала запуск HCM-платформы для управления командой 1
09.04.2021 Экс-замглавы Минобрнауки назначен директором по взаимодействию с госорганами ИТ-холдинга Talenttech 2
12.05.2020 SAP разработал и внедрил новую систему для оценки эффективности сотрудников Renault в России 1
11.02.2020 В топ-менеджменте ИТ-холдинга Talenttech произошли кадровые перестановки 1
16.02.2017 «Севергрупп» выходит на рынок HR-tech с покупкой контрольной доли в «Ремонтнике.ру» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Митюков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 3
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 58 3
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 89 2
SAP SE 5383 1
SAP CIS - САП СНГ 859 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 10 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 165 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 24 3
Renault Groupe 163 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
АвтоВАЗ - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 14 1
Федеральное казначейство России 1840 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3462 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 560 3
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 360 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7079 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1361 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 843 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4784 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 616 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5608 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1951 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16408 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12674 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13210 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5072 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6055 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11906 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13096 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1049 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 385 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2736 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8423 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10869 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 540 1
Контроллинг 101 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 559 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16687 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7329 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2267 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 265 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3421 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 415 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1923 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 67 1
Hawk House - Amber Bonus Management 6 1
Мордашов Алексей 57 2
Леонтович Алексей 33 1
Барулин Евгений 1 1
Хомутова Любовь 1 1
Солодовников Денис 108 1
Кумпель Артем 37 1
Егоров Алексей 11 1
Сапкин Алексей 1 1
Новиков Константин 22 1
Крюкова Ксения 1 1
Балакирев Дмитрий 1 1
Ивлев Александр 21 1
Младенцев Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 6
Россия - ЮФО - Севастополь 565 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3102 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6517 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17052 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 331 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14631 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4163 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19810 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2863 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6217 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5148 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1354 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2664 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6971 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6126 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 191 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 585 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 549 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще