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Hawk House Amber Bonus Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.03.2024 Amber совместим с Postgres Pro 1
28.02.2024 Вендор Low-код платформы Amber расширяет географию присутствия 1
21.12.2023 «Эмбер» и группа «Борлас» подписали соглашение о партнерстве 1
10.07.2023 Компания «Эмбер» разработала омниканальный онлайн-центр обработки обращений клиентов для Энергосбытовой компании «Восток» 1
29.06.2023 CNews FORUM Кейсы: снижение текущей эффективности компании названо главным опасением при переходе на отечественный софт 1
24.04.2023 «Эмбер» и Сапран запустили новое решение Amber Bonus Management для автоматизации расчета премий 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Hawk House и организации, системы, технологии, персоны:

Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 36 6
SAP SE 5574 1
9491 1
Telegram Group 2872 1
TrueConf - ТруКонф 450 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4857 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 65 1
InnoSTage - Инностейдж 215 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 47 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 579 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 30 1
Восток - Энергосбытовая компания - Тюменьэнергосбыт 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 1
Федеральное казначейство России 1939 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 6
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 941 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12066 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4742 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12059 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1651 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2701 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8136 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7728 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1866 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2132 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2031 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 876 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5065 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17941 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9206 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34301 1
Оцифровка - Digitization 5131 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8658 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3753 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9752 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 471 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6680 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 715 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24124 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1294 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 775 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12791 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 378 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3546 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7575 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 521 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3067 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13721 1
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Hawk House - Amber Service Desk 10 3
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Hawk House - Amber DocFlow 7 3
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ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 306 1
Rakuten Viber 664 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1953 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 205 1
Microsoft Dynamics 1196 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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